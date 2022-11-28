Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

МВД РФ ГУОБДД ПДД Правила дорожного движения

МВД РФ - ГУОБДД ПДД - Правила дорожного движения


28.11.2022 Геоаналитическая система Удмуртии разработана с применением облачной BI-системы DataLens 1
26.10.2022 «Ростелеком» открыл свой первый ЦОД в арктической зоне России 1
13.09.2022 Популярный в России электротранспорт вызвал массовую гибель людей. Восемь погибших, десятки пострадавших 1
13.09.2022 «Росатом» и Белгородская область оснастят интеллектом дороги региона 1
23.08.2022 Компания «ВымпелКом» присоединилась к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта 1
04.08.2022 BVC представила новые системы видеоконтроля BlackVue DMS 1
29.07.2022 В России снимут запрет на частно-государственное партнерство в ИТ на уровне городов и сел 1
22.06.2022 800 новых дорожных камер появились в Башкортостане 2
01.04.2022 Как будет меняться российский рынок интернет-торговли 1
14.03.2022 В приложении «Госуслуги Авто» доступна функция обжалования штрафов 1
18.02.2022 Пользователям портала мэра Москвы стали доступны новые уведомления 1
26.01.2022 МВД осталось без ИТ-системы за 480 млн руб. Поставщики «железа» на «Эльбрусах» бойкотировали закупку 1
14.01.2022 МВД строит на «Эльбрусах» грандиозную систему фиксации нарушений ПДД в Москве 1
27.12.2021 Как Ozon тратит миллиарды на аренду складов по всей России 1
23.12.2021 Терминалы Galileosky помогли нефтесервисной компании удаленно оценивать работу водителей 1
16.12.2021 Заменит ли цифровая копия оригинал водительского удостоверения? 1
19.11.2021 МВД обзаведется новым ЦОДом и запустит ИТ-услуги для граждан за 36 миллиардов 1
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
13.10.2021 Столичное ГИБДД получит ИИ для поиска авто с «мертвыми» водителями 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
13.09.2021 Росатом и Вологда оснастят интеллектом транспортную инфраструктуру города 1
09.09.2021 Вице-премьер Чернышенко: «Госуслуги.Авто» вышло на первое место в топе бесплатных приложений App Store 1
09.09.2021 Минцифры России запустило отдельное приложение для автомобилистов 1
03.09.2021 «Ростелеком» расширяет систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в Санкт-Петербурге 1
18.08.2021 «Ростелеком» приступает к новому этапу развития системы фотовидеофиксации на дорогах Башкортостана 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
27.05.2021 Постсоветский вице-премьер арестован за вымогательство взятки у поставщика «Безопасного города» 1
21.04.2021 Решения «Инфинет» помогают оперативно выявлять нарушения на дорогах Казахстана 1
21.04.2021 В России начнется тотальная слежка за уехавшими с места ДТП водителями и за угнанными машинами 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 1
27.01.2021 «Ростелеком» стал партнером «Ростеха» и ГЛОНАСС во всероссийской схватке за рынок дорожных камер 1
26.01.2021 «Ростелеком» до 498 увеличит количество камер фотовидеофиксации нарушений на дорогах Самарской области 1
11.01.2021 Слежка за москвичами выходит на новый уровень. Власти начнут собирать данные об их деньгах, собаках и котиках 1
04.01.2021 В России создадут онлайн-реестр злостных нарушителей ПДД 4
17.12.2020 Власти потратят десятки миллионов, чтобы москвичи могли эффективнее доносить друг на друга в обмен на кепки и гамбургеры 1
25.11.2020 Власти строят новую систему слежки за каждым шагом москвичей за сотни миллионов рублей 1
16.11.2020 Цифровизация транспорта в российских регионах обойдется в 4,5 миллиарда 1
20.10.2020 Huawei поделилась опытом построения интеллектуальной ИКТ-инфраструктуры в сфере городского общественного транспорта 1
09.10.2020 Клиенты Сбербанка смогут получать уведомления об эвакуации автомобилей в Москве 1
13.08.2020 Скидка 30% на оплату пошлин через портал госуслуг будет работать еще два года 1

Публикаций - 320, упоминаний - 332
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще