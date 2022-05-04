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Коммерческая тайна Commercial secret Confidential data режим конфиденциальности информации

Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации


04.05.2022 Таинственный стартап переманил у Apple десятки инженеров и украл гигабайты данных о ее суперпроцессорах 1
21.04.2022 «T1 Cloud» запустил решение многофакторной аутентификации на основе Multifactor 1
31.03.2022 Олег Бачурин -

Наша задача — упростить и автоматизировать работу мобильного разработчика

 1
28.03.2022 Чем в текущей ситуации заменить WhatsApp и Telegram? 1
23.03.2022 IBM через суд уничтожает разработчика ПО для безболезненного отказа от мейнфреймов 1
22.03.2022 Обчистившие Nvidia и Samsung хакеры взломали Vodafone 1
09.03.2022 Чем в текущей ситуации заменить WhatsApp и Telegram? 1
07.02.2022 Власти составят реестр разработчиков чипов и будут за ними следить, чтобы те даже не думали сбежать в Китай 2
27.01.2022 Крупный американский производитель чипов сломя голову бежит из Китая. Местные бессовестно переманивают у него сотрудников 1
27.12.2021 Ингушетия разрывает договор с московской ИТ-компанией, которая три года проработала на республику бесплатно 1
22.11.2021 «Информзащита» и EveryTag заключили партнерское соглашение 1
17.11.2021 Red Wind B.V. внедрила систему ЭДО Directum RX 1
16.11.2021 Предприятие «Ростеха» за сотни миллионов локализует в Москве выпуск китайских умных счетчиков 1
27.09.2021 Замминистра Максим Паршин: В новом этапе цифровой трансформации будут участвовать 600 компаний, которые обеспечат 40% вклада в экономику 1
29.09.2021 Как наученная миллиардами фраз речевая аналитика повышает выручку компаний уже сегодня 1
02.09.2021 Работников Micron посадили в тюрьму за передачу Китаю секретных технологий в обмен на огромную зарплату 1
23.08.2021 Американец просидел год в тюрьме по ложному обвинению в убийстве. Единственная улика против него – мнение ИИ 1
17.08.2021 СУБД «Линтер бастион» вошла в экосистему ПО на базе ОС «Альт» 1
22.07.2021 «Ростех» купил у своего бывшего топ-сотрудника долю в разработчике сервисов для БПЛА 1
16.07.2021 Infowatch: почти 73% утечек пользовательской информации в мире совершены умышленно 1
12.07.2021 ГРЧЦ проанализировал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру 1
10.07.2021 6 вещей, которыми нельзя делиться в социальных сетях 1
18.06.2021 ВТБ внедрил платформу для защиты данных клиентов 1
11.06.2021 Positive Technologies: злоумышленники затачивают вредоносы под атаки на виртуальную инфраструктуру 1
02.06.2021 Депутаты заставляют Роскомнадзор победить «серую» рекламу в интернете 1
26.04.2021 «Сёрчинформ» открыла курсы корпоративной ИБ-грамотности для разных отраслей бизнеса 1
05.04.2021 Разработку «гугломобиля» возглавил выходец из России 1
30.03.2021 В чем выгода внедрения VDI: опыт финансового сектора 1
03.03.2021 В «Серчинформ Fileauditor» реализована защита от несанкционированного доступа, изменений и утечек данных 1
25.02.2021 Торговая сеть «Верный» перешла на DLP-систему «Серчинформ КИБ» 1
11.02.2021 РЖД получили 9 млрд руб. на цифровую трансформацию 1
08.02.2021 Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon 2
16.12.2020 Zecurion и Infosecurity запускают новый сервис по защите информации от утечки 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
12.10.2020 «Ланит» выпустил новую версию платформы для управления корпоративным контентом Landocs 1
22.09.2020 На конкурсе РЖД победитель обрушил цену в 2 раза и скрывает, что будет внедрять: «Галактику» или «1С» 1
19.08.2020 РЖД выбирают между «1С» и «Галактикой», чтобы лучше конкурировать с автомобилями 1
05.08.2020 Бывшего ключевого инженера Google и Uber посадили в тюрьму 1
22.07.2020 Сын арестованного президента НКК возглавил компанию 2
02.06.2020 Как сделать новое решение драйвером цифровой трансформации 1

Публикаций - 154, упоминаний - 170

Коммерческая тайна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 10
Telegram Group 805 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 7
Samsung Electronics 9333 6
Yandex - Яндекс 5015 6
Intel Corporation 11262 6
Huawei 3222 5
HP - Hewlett-Packard 3567 4
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 3
Softline - Софтлайн 1870 3
Галактика - Корпорация 1077 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
Alphabet 85 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 279 3
AMD - Advanced Micro Devices 3661 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 2
KPMG 302 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 490 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 65 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 1
LzLabs 1 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 1
UMC - United Microelectronics Corporation 295 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер 110 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 14 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 386 1
Vodafone Group 1318 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 11
РЖД - Российские железные дороги 1458 10
Альфа-Банк 1476 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 3
Почта России ПАО 1853 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Открытие ФК - Росгосстрах 266 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
Виктория - Сеть супермаркетов 145 1
Societe Generale Group 68 1
Mary Kay - Мэри Кэй 88 1
Ренессанс Страхование 83 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 14
Президент Российской Федерации 3770 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Счётная палата РФ 628 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 24
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 20
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 15
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 15
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 8
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 8
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 7
Мобильное приложение - Mobile app 4966 7
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 6
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 4
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 4
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 206 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 3
Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 350 3
Утилизация - Переработка отходов - Рециклинг - Recycling 336 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 2
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная реакция - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 383 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 2
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 2
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 312 1
Google Android 11959 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 5
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 146 5
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 173 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 2
Google Gmail 802 2
Microsoft Office 3247 2
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 2
Microsoft Windows XP 2291 1
Ланит Омни - Rightway - программа лояльности 14 1
Apple Safari - браузер 743 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 1
Ланит - Treolan Irbis 85 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 167 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 1
Abbyy FineReader 214 1
Nokia Nseries 424 1
Nokia Symbian OS 1388 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 137 1
LzLabs SDM - LzLabs Software Defined Mainframe 1 1
Google AOSP - Android Open Source Project 46 1
Юракова Яна 7 1
Мельникова Анастасия 197 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Акимов Максим 170 1
Садовенко Илья 63 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 13
Япония 10069 7
Китай - Тайвань 2115 5
Земля - планета Солнечной системы 7427 3
Швеция - Королевство 2072 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад 98 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 1
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Солнце - звезда Солнечной системы 1379 1
Румыния 592 1
Венгрия - Будапешт 100 1
Африка - Африканский регион 2928 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 8
Юриспруденция 1629 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 5
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 3
Интеллектуальная собственность - Intellectual Property 15 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Физика - область естествознания 889 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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