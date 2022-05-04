Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Коммерческая тайна Commercial secret Confidential data режим конфиденциальности информации
Публикаций - 154, упоминаний - 170
Коммерческая тайна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Юракова Яна 7 1
|Мельникова Анастасия 197 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
|Акимов Максим 170 1
|Садовенко Илья 63 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru