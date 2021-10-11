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Китай
Пекин


11.10.2021 Главный военный программист США ушел в отставку 1
22.09.2021 Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем 2
15.09.2021 Взрывной рост цен на редкоземельные металлы вызовет космическое подорожание электроники во всем мире 1
10.08.2021 Модные наушники взорвались и убили человека. Фото 1
22.07.2021 Московские компании прошли в финал российско-китайского конкурса инноваций 1
12.07.2021 Кредиторы банкротят гигантский ИТ-холдинг, куда входят мировые производители процессоров и памяти 1
18.06.2021 Москва — вторая в Европе по уровню развития инноваций 1
18.06.2021 Москва заняла второе место в рейтинге европейских экосистем для стартапов 1
30.03.2021 Рашит Махат, Powerry: Ключевыми проблемами применения ИИ остаются верность алгоритмов и чистота данных 1
17.03.2021 Более 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
18.12.2020 Регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass 1
17.12.2020 Представлена бета-версия HarmonyOS 2.0 для смартфонов 1
17.11.2020 ZTE объявила о полной готовности своего оборудования к развертыванию 5G-сетей 1
22.09.2020 Москва поднялась на 25 строк во всемирном рейтинге инновационных городов 1
07.09.2020 Vivo объявила о старте инициативы Vision+, посвященной развитию культуры мобильной фотографии 1
25.08.2020 Крупнейшее китайское такси приехало завоевывать Россию 1
24.08.2020 В Международном аэропорту Пекина внедрена система SITA Smart Path 1
17.08.2020 Китай запретил любимый программистами текстовый редактор 1
15.07.2020 Atos и МОК продлили соглашение о сотрудничестве 1
01.06.2020 Москва поднялась на девятое место в мире по уровню развития инноваций 1
21.05.2020 Концерн «Автоматика» участвует в создании первого в России Музея криптографии 1
05.05.2020 Xiaomi следит за пользователями и отправляет данные в Россию 1
08.04.2020 Офисы «Лаборатории Касперского» в Китае и Сингапуре перешли на единую систему управления финансами 1
05.03.2020 «Касперский» закрыл офисы в Китае 1
11.02.2020 ИИ двойного назначения. Китай планирует опередить США в области искусственного интеллекта 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1
29.10.2019 Huawei поделилась опытом построения «умных городов» 1
21.08.2019 Людям надоели смартфоны: Прибыль Xiaomi рухнула на 90%. 1
10.07.2019 Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2019 года 1
09.07.2019 Beijing Unicom и Huawei объявили о проведении первого в мире теста iFIT в сети 5G 1
10.05.2019 iPhone резко подорожают из-за указа Трампа 1
06.05.2019 Раскрыт секрет успеха Huawei: голодные сотрудники, плагиат и господдержка 3
10.04.2019 Мир лишился крупного производителя смартфонов, потому что его основатель проиграл в карты $1,4 миллиарда 1
29.03.2019 После череды провалов Sony закрыла мобильное подразделение 1
28.02.2019 Apple уволила 190 человек из «невероятно талантливой команды», ворующей ее секреты 1
14.02.2019 Lenovo запускает новый смартфонный бренд 1
24.01.2019 Mi 8 VS Mi 8 Pro: сравниваем флагманы Xiaomi 1
10.01.2019 У дешевого Redmi Note 7 за $250 камера лучше, чем у iPhone XS за $1000 1
30.11.2018 США обвинили «Яндекс» и Samsung в работе в Сирии 1

Публикаций - 319, упоминаний - 368

Китай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7669 26
Xiaomi 904 24
Microsoft Corporation 10997 21
Google LLC 7124 20
Samsung Electronics 5627 19
IBM 3524 17
Huawei 2723 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 7
Yandex - Яндекс 4098 6
Nvidia Corp 2005 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 5
Cisco Systems 2035 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 5
OPPO Electronics 222 5
LeEco - LeTV 46 4
Lenovo Group 1635 4
ZTE Corporation 549 4
Vivo 125 4
Tencent 93 3
Nokia Corporation 2404 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates 383 3
SAP SE 3207 3
Twitter 2204 2
Alcatel 228 2
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 303 2
Sony 2306 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
MediaTek 314 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 2
Alibaba Group 298 2
Intel Corporation 4143 2
Fujitsu 737 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
Акадо Телеком - Комкор 605 2
NTT DoCoMo 156 2
Qualcomm Technologies 1000 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 2
Facebook 3764 2
Uber Technologies 258 5
Uber 257 4
Uber China 7 4
JD.com - Jingdong Mall 45 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2
РЖД Логистика 12 2
Genotek - Генотек 4 1
Hansa - Ханса 59 1
Аэрофлот 492 1
Helion Venture Partners 2 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Xiaopeng Motors 1 1
flydubai - Авиакомпания 2 1
Turkish Airlines - Авиакомпания 5 1
Шоуду - Международный аэропорт Пекин - Beijing Capital International Airport - BJS ZBAA 1 1
Tholons 3 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 182 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 17 1
DiDi Chuxing 19 1
Volvo Cars 155 1
Музей криптографии и вычислительной техники 2 1
Tesla Motors 241 1
Сконтел 7 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 10 1
YouDo 27 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 1
Airbus Group 71 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 33 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 17
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 3
Smartphone - Смартфон 771 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 98 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 336 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
USB Type-C - USB-C 901 2
Наушники - Headphones 78 1
USB Type-A - USB-A 147 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 1
LTE Broadcast - eMBMS - Evolved Multimedia Broadcast and Multicast Service - LTE Multicast 8 1
USB OTG - On-The-Go 93 1
Google Android 10750 44
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 16
Microsoft Windows 10 6602 11
Apple iOS 5741 11
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 10
Microsoft Windows 8 1228 9
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 8
Apple iPhone 6 547 7
Nvidia GeForce GTX 2048 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Apple iPad 3263 4
Linux OS 4236 4
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 4
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 3
Corning Gorilla Glass 496 3
IBM Watson 105 3
JavaScript - Язык программирования 625 3
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 3
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 3
Sina Weibo - Китайский сервис микроблогов 82 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Google Android 8 Oreo 139 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 2
Huawei P - Серия смартфонов 72 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 2
Apple iPhone 8 157 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 2
Samsung Galaxy Note 558 2
Apple iPhone 7 246 2
Alibaba Group - AliPay 65 2
WhatsApp Messenger 654 2
Symbian OS 755 2
Samsung Galaxy 345 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 2
Apple iPhone 5 710 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 8
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 4
Фурсин Алексей 100 4
Путин Владимир 1820 3
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 3
Сюй Виктор 22 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Lou Tiancheng - Лу Тьянчен 3 1
Tao Tian - Тао Тянь 1 1
Girard Elie - Жирар Эли 8 1
Yoshida Kenichiro - Есида Кэнъитиро 1 1
Tierney Andrew - Тайрни Эндрю 1 1
Jun Lei - Цзунь Лей 43 1
Coelho Osvaldo - Коэльо Освальдо 1 1
Андреев Роман 6 1
Le Corre Philippe - Ле Корр Филипп 1 1
Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 1 1
He Liu - Хэ Лю 1 1
Mnuchin Steven - Мнучин Стивен 2 1
Uzan Murat Hakan - Узан Мурат Хакан 1 1
Pettis Michael - Петтис Майкл 2 1
Carlson Chester - Карлсон Честер 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Licklider Joseph - Ликлайдер Джозеф 1 1
Oyanagi Pam - Оянаги Пэм 1 1
Green Harriet - Грин Гарриет 9 1
Кореш Виктор 71 1
Bridger Bob - Бриджер Боб 1 1
Каташов Александр 4 1
Ламанов Александр 2 1
Гостев Александр 54 1
Рубцова Ольга 32 1
Серегин Алексей 6 1
Севастьянов Алексей 23 1
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
Chen Tony - Чен Тони 3 1
Biao Wan - Бяо Вань 20 1
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 10 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 211
Россия - Российская федерация - РФ 57124 112
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 92
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 42
Индия - Республика 2156 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 28
Япония 2752 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 19
Германия - Федеративная Республика 3606 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 12
Франция - Французская Республика 2109 11
Китай - Шанхай 244 9
Украина 3344 6
Бразилия - Федеративная Республика 1120 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 6
Россия - ПФО - Казань 1507 6
Восточная Европа 1667 6
Казахстан - Республика 2618 6
Китай - Шэньчжэнь 89 5
США - Кремниевая долина 397 5
Сингапур - Республика 808 5
Южная Корея - Республика 1448 5
Азия - Азиатский регион 1510 5
Франция - Париж 364 4
Россия - СФО - Новосибирск 1954 4
Беларусь - Белоруссия 2079 4
Испания - Барселона 521 4
Австралия - Австралийский Союз 1116 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 3
Таиланд - Королевство 355 3
Германия - Берлин 352 3
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 3
Южная Корея - Сеул 128 3
Филиппины - Республика 210 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 3
Китай - Гуанчжоу 40 3
Япония - Токио 287 3
Канада 1290 2
Евразия 160 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
Русский язык 966 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
Вторая мировая война 254 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 2 1
Адиабатическая теорема 1 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
NYT - The New York Times 505 7
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
GizmoChina 77 3
The Verge - Издание 448 2
CNews - ZOOM.CNews 1084 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 2
Bloomberg 785 2
Wikipedia - Википедия 272 2
The Intercept 9 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
GigaOM 61 1
All Things Digital 156 1
Quartz 17 1
Forbes - Форбс 441 1
Jiemian 4 1
National Geographic 34 1
San Francisco Chronicle 7 1
Toutiao 3 1
The Wall Street Journal 709 1
TENAA 16 1
The Information 39 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
CNews Analytics 1988 6
IDC - International Data Corporation 2708 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
Tractica 7 2
Microsoft Research 93 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 2 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
IHS iSuppli 273 1
Piper Jaffray 65 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 3
Tsinghua University - Университет Цинхуа 9 2
Пекинский университет - БэйДа 5 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
МИК EdTech Challenge B2B 1 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 7 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 2 1
ФИАН им. П.Н. Лебедева - Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 2 1
SNU - Seoul National University - СНУ - Национальный университет Сеула 3 1
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 2 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
ИПФ РАН - Институт прикладной физики Российской Академии наук 3 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
ИФТТ РАН - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 1
МПГУ - Московский педагогический университет 12 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 17
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 2
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 7 1
TopCoder Open 5 1
Facebook Hacker Cup 5 1
Data Science Challenge 2 1
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 7 1
WAIC - World Artificial Intelligence Conference - Всемирная конференция по искусственному интеллекту 1 1
Qualcomm Technology Day 1 1
VK Cup - чемпионат по программированию 6 1
Russian Code Cup 12 1
GSMA Thrive Eurasia 2 1
Huawei Honor Cup 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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