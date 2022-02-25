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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Генпрокуратура РФ СКР РФ Следственный комитет Российской Федерации
Публикаций - 2198, упоминаний - 2463
Генпрокуратура РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9311 187
|Путин Владимир 2539 38
|Медведев Дмитрий 1603 23
|Левин Борис 43 20
|Никифоров Николай 1161 20
|Ананьев Дмитрий 70 16
|Ананьев Алексей 107 15
|Чичваркин Евгений 158 13
|Бастрыкин Александр 12 12
|Калинин Александр 124 11
|Абрамов Алексей 29 11
|Карчев Олег 18 11
|Страшнов Дмитрий 111 10
|Маркин Владимир 16 10
|Симоненко Вячеслав 28 10
|Нечаев Андрей 22 10
|Мангутов Владислав 16 10
|Бобровников Борис 99 10
|Гуцериев Михаил 110 10
|Сапельников Сергей 107 9
|Левин Леонид 112 9
|Власкин Андрей 16 8
|Слободин Михаил 56 8
|Евтушенков Владимир 194 8
|Лаптева Ирина 9 7
|Хохлов Владимир 7 7
|Пак Олег 95 7
|Чернышенко Дмитрий 319 7
|Вексельберг Виктор 143 7
|Стоянов Руслан 32 7
|Луговцев Кирилл 7 7
|Воробьев Андрей 149 7
|Шилов Сергей 75 7
|Нащекин Алексей 112 7
|Толстова Татьяна 37 7
|Давыдов Александр 42 6
|Сачков Илья 109 6
|Иванов Алексей 93 6
|Врублевский Павел 88 6
|Бортников Александр 21 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru