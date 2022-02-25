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Генпрокуратура РФ СКР РФ Следственный комитет Российской Федерации

Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации


25.02.2022 Топ-менеджерам ПФР предъявляют обвинения во взятках, связанных с огромными ИТ-контрактами
08.10.2021 Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву
07.10.2020 Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео
05.10.2020 Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР
09.09.2020 Силовики задержали топ-менеджеров «Ланита»
13.12.2019 Российских хакеров посадят в тюрьму на 10 лет за кражу из банкоматов 10 миллионов
10.04.2019 Следствие попросило выпустить из тюрьмы основателя Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна»
02.04.2019 Руководство сверхсекретного управления «Т» МВД арестовано за взятку при закупках ПК
27.03.2019 Не найдено коррупции в деле об ИТ-системе МВД, за которую сажали ее создателей и приемщика
05.12.2018 Закрыто уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора, обвинявшегося в многомиллионной растрате
10.10.2018 Следственный комитет обвинил в мошенничестве поставщика ПО для взлома iPhone и Android
27.07.2018 Чиновники Роскомнадзора с помощью «мертвых душ» растратили миллионы
01.02.2018 В Подмосковье школьница погибла от удара током при зарядке мобильника
13.01.2018 Снят арест с астрономической премии экс-главы «Почты России»
07.11.2017 Западно-Сибирское следственное управление на транспорте внедрило АИК «НАДЗОР»
22.12.2016 АИС «Ведомство» свяжет московские суды со Следственным комитетом, ФСИН и прокуратурой
26.02.2016 Снижение ИТ-затрат и рост производительности сервисов – следствие оптимизации инфраструктуры
23.09.2015 Завершено внедрение АИК «Надзор» в подразделениях Следственного комитета в Крыму и Севастополе
03.08.2015 АИК «Надзор» развернут в Следственном управлении СК РФ по Республике Коми
05.03.2015 «МегаФон» подключил к сети Следственный комитет в Воронеже
05.02.2015 Начато внедрение АИК «Надзор» в Следственном управлении СК РФ по Республике Башкортостан
04.02.2015 Замгендиректора компании-подрядчика ФТС посадили за «откаты» при ИТ-закупке
06.05.2014 Завершается внедрение АИК «Надзор» в следственном управлении СК РФ по Томской области
26.03.2014 АИК «Надзор» в Следственном управлении по Оренбургской области запущен в эксплуатацию
18.03.2014 Северо-Западное следственное управление на транспорте 3 года работает с программным комплексом АИК «Надзор»
17.03.2014 АИК «Надзор» внедрен в Следственном управлении по Ульяновской области
06.03.2014 Следственный комитет выпустил мобильное приложение для iOS и Android
10.02.2014 Следственное управление по Саратовской области начало работу в АИК «Надзор»
27.01.2014 В Следственном управлении по Удмуртской Республике запущен в промышленную эксплуатацию АИК «Надзор»
12.12.2013 В Следственном управлении по Республике Калмыкия завершен проект внедрения АИК «Надзор»
28.02.2013 В Следственном управлении по Алтайскому краю начинается опытная эксплуатация АИК «Надзор»
14.02.2013 АИК «Надзор» внедрен в Следственном управлении Калмыкии
12.02.2013 В «Сколково» обнаружено многомиллионное хищение
10.01.2013 В автопарк Следственного комитета РФ внедряют технологии ГЛОНАСС
10.01.2013 Crysis 3 - Семь чудес игры. Эпизод 3: Причина и Следствие
04.10.2012 Сам себе причина и следствие. Это возможно
15.08.2012 ФАС разрешила Следственному комитету закупать iPad
10.08.2012 Следственный комитет закупает iPad с 4G
16.07.2012 Следственный комитет подозревает сотрудников МТС и «ВымпелКома» в распространении архивов SMS
22.03.2011 Следственный комитет проводит проверку по факту утраты трех спутников «ГЛОНАСС-М»

Публикаций - 2198, упоминаний - 2463

Генпрокуратура РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22476 103
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8769 65
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8471 62
IBM - International Business Machines Corp 8934 59
Apple Inc 10673 59
Google LLC 10316 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 51
Крок - Croc 1614 51
Oracle Corporation 6026 50
21 век – ТВ - Народный телефон 3730 50
Intel Corporation 11251 46
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6462 44
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3877 44
SAP SE 4580 43
6025 43
Samsung Electronics 9325 39
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1830 38
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1285 36
Yandex - Яндекс 5002 36
Meta Platforms - Facebook 4262 32
HP Inc. 5306 32
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1571 31
Cisco Systems 4715 29
Dell EMC 4727 26
ЭОС - Электронные офисные системы 1253 25
VK - Mail.ru Group 3049 25
Программный продукт ГК 3951 23
Huawei 3216 23
АФК Система ПАО 1638 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2046 23
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 22
NVision Group - Энвижн Груп 660 21
Amazon Inc - Amazon.com 2646 21
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1465 21
Softline - Софтлайн 1868 20
Ростех - Ростехнологии 2528 20
SEQ - SEC Consult Services 1397 19
Айтеко - iTeco 914 18
Элемент ГК - Elementec 1402 18
Twitter 2483 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5191 84
АТАК - сеть магазинов 2946 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2113 31
Евросеть 1393 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1857 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1639 24
Почта России ПАО 1853 22
ИСК - Ижевская строительная компания 1058 21
РЖД - Российские железные дороги 1457 21
Альфа-Банк 1470 20
ПСБ - Промсвязьбанк 672 19
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1579 18
Роснефть НК 433 16
Согласие СК 1077 14
ГПБ - Газпромбанк 840 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 641 13
Точка 1734 12
Лента - Сеть розничной торговли 881 12
Башнефть ПАО АНК 116 12
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк 494 11
Visa International 1802 10
Qiwi 874 10
Россети Ленэнерго 722 10
Аэрофлот 646 10
X5 Group 708 10
Май - Российская торговая компания 407 9
ПромСвязьКапитал 75 9
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 9
Газпром ПАО 1000 9
Открытие ФК 2657 9
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 8
Альфа-Групп 609 8
eBay Inc 1576 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1709 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1826 8
Wildberries - Вайлдберриз 184 8
Связной ГК 1177 8
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2549 153
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13109 138
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 132
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 84
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 79
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 890 77
Правительство РФ 8171 60
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1446 56
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3257 54
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2158 42
Президент Российской Федерации 3713 42
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 38
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 34
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 552 33
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2715 33
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1450 33
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2208 33
Счётная палата РФ 624 30
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1071 28
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1472 25
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2333 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1077 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2072 23
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2141 21
Федеральное казначейство России 1331 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1342 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2383 17
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 744 17
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 196 17
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 17
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1894 15
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1019 15
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 15
Верховный суд Российской Федерации 706 15
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 500 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1241 13
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 150 11
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 514 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 646 10
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NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2512 8
АФТ - Ассоциация Финтех 251 6
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WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 4
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 39 4
Руссофт - Russoft 375 4
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 4
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 174 3
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Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 224 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
Демократическая политическая партия США 91 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
РосКомСвобода - Общественная организация 82 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 214 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ФПА - Федеральная палата адвокатов 1 1
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ФОИ - Фонд общественных интересов 13 1
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ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10924 171
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11569 134
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