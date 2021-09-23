Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Банк Зенит
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 131, упоминаний - 213
Банк Зенит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
|Кучугин Илья 41 37
|Клепиков Алексей 77 24
|Чаркин Евгений 182 20
|Бычков Александр 39 20
|Нагаев Олег 30 19
|Аксаков Анатолий 98 18
|Ягнятинский Евгений 32 18
|Попов Андрей 72 18
|Беляев Владислав 65 18
|Натрусов Артем 121 18
|Лигачев Глеб 60 18
|Бокучава Тариэл 21 18
|Ушацкий Андрей 100 15
|Чамара Денис 57 15
|Меньшов Кирилл 72 15
|Потапкин Михаил 26 15
|Воронин Петр 35 15
|Кузьмич Всеволод 30 15
|Суворов Антон 20 15
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 15
|Сотин Денис 102 14
|Шипов Савва 70 14
|Хасин Михаил 26 13
|Самедов Тимур 19 12
|Айвазов Армен 449 11
|Сергеев Сергей 63 10
|Размахаев Сергей 40 9
|Таланов Максим 11 9
|Эпштейн Герман 27 9
|Ушаков Анатолий 15 9
|Чибисов Владимир 22 9
|Рейман Леонид 411 8
|Плахов Дмитрий 9 7
|Белоусов Максим 59 7
|Фридман Илья 41 6
|Шмаков Роман 13 6
|Гулянский Игорь 9 6
|Скогорев Алексей 7 6
|Аитов Тимур 47 6
|Нестеров Алексей 79 6
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 2
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|Банки.ру - Banki.ru 28 1
|ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru