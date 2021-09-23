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Банк Зенит


23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. 1
07.07.2021 «Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит» 2
16.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
13.05.2021 ITI Capital выступил одним из организаторов размещения облигаций АФК «Система» на 10 млрд руб. 1
16.04.2021 Платежный сервис А3 подключил 350 поставщиков услуг ЖКХ в Банк «Зенит» 3
07.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля 1
09.03.2021 В финансовой сфере Agile использует 91% банковских организаций 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
29.12.2020 Банк «Зенит»: число онлайн-платежей за коммунальные услуги увеличилось в 80 раз 3
24.12.2020 «Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть» 4
15.12.2020 Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом 1
10.12.2020 9,7 тысячи московских компаний воспользовались программой субсидирования ставок по кредитам 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 2
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 2
27.07.2020 «Диасофт» автоматизировал хоздеятельность банковской группы «Зенит» 7
22.05.2020 Как антиCovid-решения меняют работу компаний 1
12.05.2020 В банкоматах «Открытия» стал доступен сервис пополнения карт сторонних банков 1
08.05.2020 «Швабе» и РЖД тестируют бесконтактную систему измерения температуры 1
08.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Цифровая трансформация в новых условиях» состоится 14 мая 1
23.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Облачные технологии: реальные возможности в новых условиях» состоится 19 мая 1
06.04.2020 Банк «Зенит» запустил сервис дистанционной подачи заявки на реструктуризацию кредитов 1
21.02.2020 Акционеру «Ангстрема» в 30 раз снизили долги перед экс-министром связи 5
06.02.2020 Рейман не получит от «Ангстрема» 2,1 миллиарда. Власти запретили платить 3
30.01.2020 Банк «Зенит» оптимизирует управление финансами с помощью сервиса Oracle EPM Cloud 4
30.01.2020 Конференция CNews «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» состоится 13 февраля 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
28.01.2020 Банк «Зенит» подключился к Системе быстрых платежей 3
17.12.2019 Российский хакер признается в краже $1,5 млн из бюджета США 1
16.12.2019 Банк «Открытие» расширил сеть для бесплатного пополнения карт 2
28.11.2019 Торговая сеть «Реал» ускорила работу касс c помощью Set Retail 10 1
27.11.2019 Крупнейший банк-кредитор «Ангстрема» взыскал с него свыше миллиарда 3
11.11.2019 Владельцев «Ангстрема» признали банкротами из-за крошечных долгов 5
30.10.2019 Банк «Открытие» и «Крок» реализуют проект целевых дата-центров 1
16.09.2019 Сбербанк разрешил снимать наличные на кассах магазинов, почти как в банкоматах 1
10.09.2019 Конференция CNews «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг» состоится 17 сентября 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 2
27.08.2019 Конференция CNews «Инновации в облаках» состоится 17 сентября. Открыта регистрация 1
20.08.2019 Рейман требует 6 миллиардов у принадлежащего ему «Ангстрема» 1

Публикаций - 131, упоминаний - 213

Банк Зенит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 20
Schneider Electric 408 11
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 9
Cinimex - Синимекс 160 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 7
Программный продукт ГК 92 6
Diasoft - Диасофт 354 6
SAP SE 3211 6
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
AMD - Advanced Micro Devices 1669 4
Питерская группа связистов 114 4
Ангстрем-Т 95 4
Samsung Electronics 5651 4
Oracle Corporation 3342 4
3733 4
IBM Европа 7 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Ростех Швабе Холдинг 150 3
Ангстрем-М 21 3
Hitachi Vantara 100 3
Selectel - Селектел 137 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
Rimini Street 38 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 3
Leica Camera 155 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Ростех Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 16 3
Центр2М - Center2М 47 2
Такском - Taxcom 119 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Uptime Institute 159 2
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 22 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 2
Золотая Корона 280 2
Arista Networks 15 2
ELMA 106 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 31
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 31
Ингосстрах СПАО 210 25
РЖД - Российские железные дороги 1081 22
X5 Group 599 22
UBS AG 118 19
Уралсиб Банк 389 18
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 18
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 18
Черкизово ГК 73 18
Геобанк КБ 30 17
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 17
Coca-Cola Company 112 16
Procter&Gamble - P&G 94 15
ПСБ - Промсвязьбанк 613 15
Мегаполис ТК 88 15
Лента - Сеть розничной торговли 189 15
МКБ - Московский кредитный банк 268 14
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 13
О’Кей - Сеть магазинов 60 11
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 11
Балтика - Пивоваренная компания 111 10
Газпромбанк - ГПБ 692 10
Альфа-Банк 1123 10
Еврохим МХК 42 9
Открытие ФК 538 9
Ак Барс Банк 173 8
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
X5 Group - Пятерочка 559 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
Ангстрем Инвест 9 5
Альтернатива Капитал 7 5
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 5
МТС банк 254 5
Контрактфинансгрупп МФО 12 5
Аэрофлот 493 5
Модульбанк - Modulbank 95 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 18
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 17
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Арбитражный суд города Москвы 339 5
Правительство Москвы 653 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Правительство РФ 2201 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 21
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 18
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 6
Big Data - Большие данные 1136 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
Process Mining - Процессная аналитика 50 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 51 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
Google Android 10750 4
Ростех Швабе КМЗ - Зенитар (Zenitar) - серия объективов 4 3
Zenit M 3 3
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 3
Apple iOS 5741 3
Microsoft Office 1934 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Diasoft FA# 53 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Diasoft FA# Beans - Diasoft Financial Architecture 15 2
Diasoft Master Balance 2 1
CSI Set Mark Centrum 5 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
OpenText Documentum 189 1
Крок ЦОД 15 1
Мосбиржа Fins.money 2 1
Biglion - Биглион 53 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Sales Force KPI 1 1
IBM Cognos BI 141 1
ЦФТ Банк 42 1
Software AG ARIS 108 1
Банк Зенит онлайн 2 1
ВымпелКом - BeeFREE WaaS - WorkPlace-as-a-Service 6 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management 35 1
MasterCard Maestro 112 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows 852 1
CSI Set Retail 43 1
IBM Cloud 84 1
Кучугин Илья 41 37
Клепиков Алексей 77 24
Чаркин Евгений 182 20
Бычков Александр 39 20
Нагаев Олег 30 19
Аксаков Анатолий 98 18
Ягнятинский Евгений 32 18
Попов Андрей 72 18
Беляев Владислав 65 18
Натрусов Артем 121 18
Лигачев Глеб 60 18
Бокучава Тариэл 21 18
Ушацкий Андрей 100 15
Чамара Денис 57 15
Меньшов Кирилл 72 15
Потапкин Михаил 26 15
Воронин Петр 35 15
Кузьмич Всеволод 30 15
Суворов Антон 20 15
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 15
Сотин Денис 102 14
Шипов Савва 70 14
Хасин Михаил 26 13
Самедов Тимур 19 12
Айвазов Армен 449 11
Сергеев Сергей 63 10
Размахаев Сергей 40 9
Таланов Максим 11 9
Эпштейн Герман 27 9
Ушаков Анатолий 15 9
Чибисов Владимир 22 9
Рейман Леонид 411 8
Плахов Дмитрий 9 7
Белоусов Максим 59 7
Фридман Илья 41 6
Шмаков Роман 13 6
Гулянский Игорь 9 6
Скогорев Алексей 7 6
Аитов Тимур 47 6
Нестеров Алексей 79 6
Россия - Российская федерация - РФ 57309 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 30
Восточная Европа 1676 23
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Казахстан - Республика 2627 4
Германия - Федеративная Республика 3624 4
Нидерланды 972 3
Россия - Альметьевск 60 3
Россия - Набережные Челны 202 2
Европа 3745 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Россия - Нижегородская область 738 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Германия - Кельн 48 2
Япония 2778 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Россия - Красногорск 106 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Южная Африка 159 1
Таиланд - Королевство 359 1
Россия - Калининград 662 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
ЮАР - Йоханнесбург 19 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Украина 3361 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Индия - Республика 2169 1
Испания - Королевство 1251 1
Франция - Французская Республика 2120 1
Италия - Итальянская Республика 1381 1
Черкизон - Черкизовский рынок 60 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 33
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 14
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
Торговля розничная 77 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
Private Banking 16 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Gartner 2190 5
PEX Network 2 2
Fortune Global 500 160 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 5 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 22
CNews AWARDS 291 17
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
CNews Баттл 34 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Photokina 40 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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