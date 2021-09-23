Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ISO 9001
Quality management systems (Requirements)
стандарт системы менеджмента качества


23.09.2021 X-Com оснастила аудиторию одной из школ ЯНАО 1
29.06.2021 Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов 5
17.02.2021 ГК «Эдит про» выросла в 2020 году на 200% 2
04.02.2021 «Компьюлинк» получил 200-миллионный подряд «Гознака», снизив начальную цену на 915 рублей 1
20.10.2020 «1С-Рарус» завершила автоматизацию иностранных офисов ГК SPLAT 1
08.10.2020 X-Com масштабировала информационную систему старейшего археологического учреждения России 1
10.08.2020 «Рексофт» подтвердил сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 1
09.07.2020 X-Com масштабировала информационную систему одного из крупнейших медицинских вузов России и Европы 1
25.05.2020 Чем полноценные цифровые рабочие места лучше обычной «удаленки» и мессенджеров 1
07.04.2020 «Аэродиск» и «Рестрком» оптимизировали ИТ-инфраструктуру института «Гидропроект» 1
30.12.2019 «Микрон» развивает экспортное направление 1
19.09.2019 X-Com модернизировала ИТ-инфраструктуру центральной городской больницы Звенигорода 1
01.08.2019 X-Com модернизировал ИТ-инфраструктуру БГТУ «Военмех» 1
29.03.2018 Inoventica подтвердила соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества» 1
29.12.2017 Softline подтвердила соответствие ISO 37001 2
16.10.2017 «Рексофт» прошел ресертификацию по ISO 9001:2015 1
14.09.2017 Cloud4Y подтвердила соответствие системы менеджмента качества стандарту ISO 9001:2015 1
27.06.2017 «Алан» подтвердила соответствие требованиям ISO 9001:2015 1
24.05.2017 Внедрение «1С» вслепую: далеко ли уйдем с таким подходом? 4
22.03.2017 «Аплана» прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001:2015 1
01.02.2017 В 2017 году BSS сконцентрируется на реализации своей новой стратегии «Открытая платформа» 1
19.01.2017 «Гэндальф» автоматизировал обработку входящих документов для «Фамадар Картона Лимитед» 1
13.01.2017 «Зарубежэнергопроект» продлил лицензии на Eset NOD32 1
09.11.2016 Siemon подтвердила ресертификацию по обновленному стандарту ISO 9001:2015 3
28.10.2016 CorpSoft24 подтвердил соответствие СМК требованиям ISO 9001:2008 3
27.10.2016 CTI прошла аудит на соответствие трем стандартам ISO 1
13.10.2016 Cloud4Y сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015 1
16.09.2016 Типография «Абсолют» ускорила выполнение заказов с внедрением «1С:Полиграфии 8» 1
14.09.2016 Компания Yadro начинает в России сборку серверов IBM 1
14.09.2016 Yadro стала сертифицированным OEM-партнером IBM в России 1
27.07.2016 Axoft подтвердила соответствие СМК стандартам ISO 1
27.06.2016 ВЦ «СофтСервис» вошел в состав группы компаний «1С-Рарус» 1
07.06.2016 Совокупный оборот «Синимекс» по итогам 2015 года увеличился на 10,5% 1
05.04.2016 СМК «Системного cофта» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015 3
24.03.2016 «Крок» подтвердил соответствие СМК требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008 2
19.02.2016 CorpSoft24 прошла аудит СМК на соответствие стандарту ISO 9001:2008 1
29.01.2016 Servers.ru инвестировала $1,5 млн в открытие своего первого дата-центра в России 1
01.12.2015 «Хомнет консалтинг» вновь прошел ресертификационный аудит по стандарту ISO 9001:2008 2
26.11.2015 У банков две перспективы: вывести ИТ на аутсорсинг или превратиться в ИТ-компанию 1
01.10.2015 «Алан-Информационные Технологии» получила сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 1

Публикаций - 138, упоминаний - 189

ISO 9001 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3539 4
Microsoft Corporation 11077 4
X-Com - Икс ком 50 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
Рексофт - Reksoft 201 3
Синтерра - Synterra 565 3
Samsung Electronics 5666 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
АйТи 751 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Хомнет Консалтинг 126 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
Летограф - Letograf 63 2
Эдит Про - Edit Pro 19 1
ПМСофт 22 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 1
West Concept - Вест Концепт 53 1
Ростелеком ЦентрТелеком 190 1
CompanyMedia 111 1
Siemon 11 1
Ростелеком Сибирьтелеком 302 1
Optima - Оптима 50 1
Intervale - Интервейл 45 1
Jive Software 19 1
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 1
Apple Inc - Эппл Рус 7701 1
Servers.com - Servers.ru 8 1
Алан-ИТ 27 1
Compass Plus 39 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 166 1
Zextras 9 1
Softline - Софтлайн 1474 1
3738 1
Микрон - Micron 365 1
Merlion - Мерлион 275 1
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Почта Банк 289 2
Альфа-Банк 1123 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
РусГидро ПАО 129 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Правительство Москвы 653 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 10 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
ГБУЗ МО Звенигородская центральная городская больница 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
ISO 14001 - стандарт систем экологического управления - environmental management system 7 1
ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 6 1
ISO/IEC 27018 - стандарт правил по защите личных данных в облаке 7 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 8 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 573 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Apple iOS 5742 3
Google Android 10751 3
Nvidia GeForce GTX 2062 1
Eset NOD32 Mail Security 8 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 26 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Zextras Team 2 1
1С:Drive 1 1
Zextras Docs 1 1
Zextras Drive 1 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 1
UserGate Proxy & Firewall ПАК 26 1
Гознак ЦОД 10 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Microsoft Lync 272 1
HP DesignJet T - Серия широкоформатных принтеров 5 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 167 1
Zextras Backup 2 1
Aerodisk vAIR 15 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 88 1
Zextras Cloud 2 1
Zextras Suite 3 1
1С:Документооборот 78 1
Merlion MerliOnCloud 29 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Aerodisk Engine - Гибридная СХД 21 1
Microsoft Outlook 642 1
Бакулин Александр 4 2
Галеев Роман 2 1
Мякишева Марина 84 1
Валяева Елизавета 72 1
Прозоровский Василий 40 1
Самойленко Максим 65 1
Благирев Вячеслав 11 1
Николаев Евгений 13 1
Атанесов Саргис 13 1
Шипигузов Артур 2 1
Володкович Вячеслав 30 1
Леушев Андрей 63 1
Смирнова-Крелль Оксана 49 1
Зуева Наталья 1 1
Смирнов Александр 44 1
Комаров Алексей 6 1
Хробостова Екатерина 2 1
Триандафилиди Екатерина 5 1
Сплат-Косметика - Splat 12 1
Губин Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 10
Россия - ПФО - Самара 1288 7
Германия - Федеративная Республика 3633 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Украина 3365 5
Россия - ПФО - Казань 1515 5
Европа 3752 4
Россия - СФО - Новосибирск 1967 4
Казахстан - Республика 2629 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Франция - Французская Республика 2122 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область 10 1
Казахстан - Южно-Казахстанская область - Туркестанская область 13 1
Россия - Ростовская область 862 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Европа Западная 613 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 1
Специальный административный район Гонконг 548 1
Турция - Турецкая республика 952 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Индия - Республика 2169 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Италия - Итальянская Республика 1384 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
CNews Analytics 1988 4
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще