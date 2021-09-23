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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ISO 9001
Quality management systems (Requirements)
стандарт системы менеджмента качества
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 138, упоминаний - 189
ISO 9001 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
|Бакулин Александр 4 2
|Галеев Роман 2 1
|Мякишева Марина 84 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Самойленко Максим 65 1
|Благирев Вячеслав 11 1
|Николаев Евгений 13 1
|Атанесов Саргис 13 1
|Шипигузов Артур 2 1
|Володкович Вячеслав 30 1
|Леушев Андрей 63 1
|Смирнова-Крелль Оксана 49 1
|Зуева Наталья 1 1
|Смирнов Александр 44 1
|Комаров Алексей 6 1
|Хробостова Екатерина 2 1
|Триандафилиди Екатерина 5 1
|Сплат-Косметика - Splat 12 1
|Губин Алексей 1 1
|CNews Analytics 1988 4
|ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru