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Транспорт АЗС Автомобильная заправочная станция

Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция


15.03.2023 Успешно завершился совместный проект assino с Teboil по замене кассовой системы всей сети АЗС
10.03.2023 Умные счетчики МТС помогут обеспечить бесперебойную работу крупной сети АЗС Хакасии
19.10.2022 «Яндекс заправки» начали подключать АЗС сети «Газпромнефть»
11.04.2022 «Едадил» начал показывать цены и скидки на топливо на АЗС
07.04.2022 Сеть АЗС «Ростнефть» повышает эффективность управления бизнесом благодаря системе «1С:АЗС. Бэк-офис» от компании «Практикон»
11.03.2022 Сеть АЗС «Газпромнефть» запустила на станциях оплату через СБП
22.11.2021 На АЗС «Татнефть» предрейсовые медосмотры стали круглосуточными
04.03.2021 Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС «Лукойл»
11.02.2021 «Яндекс.Заправки» научились показывать АЗС по маршруту и сравнивать на них цены
18.01.2021 «Шелл» запустила оплату через СБП и Webmoney на своих АЗС в России
24.12.2020 «Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть»
22.12.2020 Tele2 запустил продажи SIM-карт на АЗС «Шелл» в России
20.10.2020 В России запатентована технология оплаты топлива с помощью QR-кода
04.08.2020 Райффайзенбанк подключил в пилотном режиме АЗС «Шелл» к СБП
14.05.2020 Сервис «Яндекс.Заправки» начнет работать на 3 тысячах станций «Роснефти»
23.03.2020 ИТ-системы cети АЗС General Fueller перенесены в облако 1cloud.ru
12.11.2019 «Тинькофф» запустил мобильное приложение «Тинькофф АЗС» для заправки автомобилей
04.02.2019 В сети АЗС «Татнефти» внедрят систему по управлению товарными запасами Forecast Now
24.12.2018 Сбербанк и «Газпром нефть» предоставили клиентам АЗС возможность оплатить топливо в смартфоне
10.07.2018 Сеть АЗС «Газпромнефть» и «Яндекс. Такси» запускают удаленный медосмотр водителей
17.04.2018 «Яндекс.Заправки» появились в регионах России
13.03.2018 «АйТи. Смарт» автоматизировала бизнес-процессы блока автоГСМ ТЗК аэропорта «Домодедово»
06.02.2018 Мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть» скачали более 1 млн клиентов
13.04.2017 «Лукойл-Пермнефтепродукт» доверил Maykor комплексное техническое обслуживание АЗС в регионах
10.03.2017 Дисплеи Samsung установлены в сетях АЗС «Роснефть», «Лукойл» и BP
31.08.2016 Сеть АЗС «Газпромнефть» модернизировала карту лояльности, внедрив решение Gemalto Optelio Pure
22.07.2016 BI Consult представила отраслевое BI-решение для сетей АЗС
20.07.2016 «Татнефть — АЗС Центр» расширяет использование электронного архива «Этлас»
02.11.2015 «Татнефть-АЗС Центр» внедрила систему электронного архива «Этлас»
29.10.2015 «Ликард» совместно с «Инфосистемами Джет» совершенствует предоставление B2B и B2C-сервисов
19.10.2015 «Башнефть» создает программу лояльности для клиентов АЗС на базе решений SAP
17.03.2015 «АйТи. Смарт системы» автоматизировала сеть АЗС «Таймырской топливной компании»
10.12.2014 «Обит» модернизировал телеком-инфраструктуру сети АЗС «Фаэтон»
28.04.2014 В Google Play появился АЗС-информер от Shturmann
16.12.2013 AltegroSky строит каналы для Wi-Fi зон на АЗС «Шелл»
03.12.2013 Самообслуживание на АЗС уже в России
13.11.2013 «Татнефть-АЗС Центр» внедрил мобильное приложение iSelf для СЭД «Дело»
06.11.2013 Shell внедрила облачное решение JDA Enterprise Store Operations на 2,3 тыс. АЗС
02.10.2013 «Топливная Процессинговая Компания» внедряет систему управления программой лояльности вместе с «Техносерв Консалтингом»
12.09.2013 18 сентября в Москве состоится семинар по новым решениям для автоматизации оборота наличных денежных средств АЗС

Публикаций - 470, упоминаний - 470

Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5753 34
АйТи 1289 32
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7013 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9565 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10132 25
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 299 20
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1538 20
АйТи-Ойл 28 19
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 207 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8091 18
SAP SE 4898 18
7055 17
Maykor Expertek - Экспертек 32 16
Google LLC 10993 16
Navitel - Навител Навигатор 295 16
Microsoft Corporation 23573 15
1С-ИжТиСи 6370 15
Oracle Corporation 6330 14
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6298 11
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 281 11
ЦРТ Сервис 76 10
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 10
Apple Inc 11251 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1357 8
НСТ - Новые сервисные технологии 46 8
Ситроникс - Sitronics 1080 8
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 322 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2525 7
Samsung Electronics 9762 7
АФК Система ПАО 1717 7
Oracle Siebel Systems 502 7
Компьютер НПО 68 7
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 7
IBM - International Business Machines Corp 9209 7
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 153 6
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 227 6
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 380 6
INPAS - ИНПАС 124 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1561 5
Эвотор - Evotor 147 5
Газпром нефть 502 37
Роснефть НК - нефтяная компания 475 35
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 421 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5881 30
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1773 24
Татнефть 207 23
Visa International 1876 16
Газпром ПАО 1163 15
BP - British Petroleum 177 15
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 19 13
Royal Dutch Shell - Шелл 191 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6655 11
X5 Group 825 11
Связной ГК 1340 11
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2424 10
Почта России ПАО 2005 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1856 9
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 121 9
Нефтьмагистраль ТД 11 8
Спортмастер - Sportmaster 149 8
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 281 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 666 7
Stopexpress - Стопэкспресс - Газпромнефть АЗС - G-Drive 8 7
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 7
Лента - Сеть розничной торговли 1720 7
НСПК - Национальная система платежных карт 619 7
Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 162 6
Сургутнефтегаз - СНГ 228 6
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 6
X5 Group - Перекрёсток 454 6
Maykor Автотанк-Сервис 7 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 897 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 247 6
Лукойл Teboil - Шелл Нефть 9 6
ЕКА Топливная компания 139 5
ВТБ - ВТБ24 660 5
ПТК - Петербургская топливная компания 7 5
ЮКОС НК 149 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6222 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18130 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2432 25
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3736 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4602 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10431 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2905 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1409 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2443 6
Правительство Москвы 2005 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2419 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2360 4
Федеральное казначейство России 1557 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1605 4
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 295 3
Президент Российской Федерации 3741 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 825 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2720 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1022 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1874 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9227 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1672 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 876 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 54 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 526 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 138 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 77 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 64 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1331 2
Правительство Москвы - ДПиООС Москва - Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 12 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1207 2
Петербургский метрополитен ГУП 118 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2033 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 148 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 607 2
Администрация Краснодарского края 38 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 5
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 5
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 92 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
Free TON Community 5 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 20 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 28 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Россия Ассоциация - АРБР - Ассоциация региональных банков России 27 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79567 157
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53818 131
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26149 109
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3785 65
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39444 53
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8262 52
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21526 47
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 1784 46
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13194 45
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25231 44
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10281 44
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11457 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17407 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22347 38
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17403 37
FinTech - Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1233 36
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8044 34
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3525 34
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7590 33
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17623 33
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2051 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26023 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9582 30
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10120 30
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10920 29
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9983 29
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2585 28
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4481 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8353 25
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11004 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12704 24
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13624 23
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15068 22
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3561 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22102 21
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8195 21
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9468 20
FinTech - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 994 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5224 19
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1168 19
Google Android 12640 39
Яндекс.Навигатор 501 29
Яндекс.Заправки 34 22
Apple iOS 6859 21
Microsoft Windows 2000 12709 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4366 19
Google Play - Google Store - Android Market 2963 17
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6581 15
Яндекс.Карты и Транспорт 394 14
Apple iPhone - серия смартфонов 6653 14
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 12
Apple iPhone 6 6200 12
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 417 12
Microsoft Windows 14504 12
Apple - App Store 2622 11
Apple Pay 463 11
Google Maps - Карты Google 777 9
Shturmann Navigation 46 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1978 9
Oracle Siebel CRM - Oracle Siebel Customer Relationship Management 236 8
Apple iPad 3747 7
Компьютер НПО - КАС Бизнес Люкс - Комплексная автоматизированная система управления 56 7
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 386 7
MasterCard Maestro 148 7
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 769 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 381 6
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 63 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 6
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 5
Linux OS 8321 5
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 593 5
IBS GAS ИАСУ 5 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 223 5
АТОЛ Frontol 32 5
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 5
Samsung Pay 283 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 810 5
Nokia Symbian OS 1400 4
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 107 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 4
Макаров Алексей 56 10
Сульгин Сергей 45 9
Прудников Артём 8 7
Семенова Ирина 43 7
Мацоцкий Сергей 179 5
Степаненко Игорь 6 4
Штернлиб Теймур 27 4
Прудников Роман 4 4
Федин Александр 5 3
Богаткин Алексей 30 3
Кутилов Евгений 22 3
Скворцов Артем 3 3
Меднов Сергей 124 3
Кравченко Константин 78 3
Строкович Антон 51 3
Емельянов Станислав 67 3
Шитиков Евгений 9 3
Колчина Оксана 11 3
Арифуллин Павел 8 3
Путин Владимир 2750 3
Бро Александр 7 3
Маслов Виталий 4 2
Ананьин Алексей 75 2
Карачинский Анатолий 94 2
Conroy Avril - Конрой Аврил 2 2
Романенко Андрей 90 2
Колесников Дмитрий 20 2
Шлыков Алексей 44 2
Реймер Денис 54 2
Бойко Елена 152 2
Чижов Михаил 3 2
Житинский Сергей 11 2
Исаенко Иван 5 2
Гурова Наталья 13 2
Коробов Евгений 30 2
Козырев Алексей 288 2
Ильичев Михаил 16 2
Шадаев Максут 649 2
Христенко Виктор 42 2
Белов Юрий 13 2
Россия - РФ - Российская федерация 123862 280
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39594 129
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15196 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50324 46
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6339 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13226 40
Европа 21353 33
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17178 32
Казахстан - Республика 4874 18
Украина 7303 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2388 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15189 15
Европа Восточная 3003 14
Финляндия - Финляндская Республика 3479 14
Беларусь - Белоруссия 4331 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2523 12
Германия - Федеративная Республика 12037 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1547 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2034 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2338 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1438 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2874 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12960 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2382 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3345 9
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1027 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2335 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1821 9
Земля - планета Солнечной системы 9718 9
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1349 9
Япония 12953 8
Россия - СФО - Новосибирск 3739 8
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 852 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1292 7
Турция - Турецкая республика 2088 7
Швеция - Королевство 3499 7
Франция - Французская Республика 7094 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1433 7
Украина - Киев 942 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2566 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20539 167
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42285 156
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15201 127
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4028 93
Топливо - Контроль топлива 1477 89
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3681 54
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42024 49
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6140 47
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1935 39
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5437 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9243 29
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 386 28
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5220 27
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6845 25
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10495 24
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5239 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4964 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10858 22
Логистика сбытовая - Сбыт 2218 22
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 250 21
POI - points of interest 161 21
Страхование - Страховое дело - Insurance 5200 21
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4216 20
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 297 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24153 19
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5694 18
Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service 840 18
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 155 17
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - секьюритизация - Company shares and bonds - securities 4931 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5010 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14157 16
Энергетика - Energy - Energetically 4330 16
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2285 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10009 15
Кредитование - Сrediting - Заём 5667 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3431 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8339 13
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 214 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4399 13
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3064 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11015 6
CNews - Auto.CNews 51 3
CNews - ZOOM.CNews 1758 3
AP - Associated Press 1994 2
Русский Курьер 3 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Известия ИД 476 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 2
Thomson Reuters - Рейтер 5778 1
CNews Техноблог 60 1
Dagens Industri 10 1
The Banker 6 1
Из рук в руки - irr.ru 62 1
The Register 1413 1
InformationWeek 234 1
Bloomberg 1117 1
91Mobiles 1703 1
Комсомольская правда ИД 64 1
Росбалт ИА 60 1
Ведомости 572 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 675 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1261 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 1
КиноПоиск - портал о кино 161 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 804 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7491 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2168 6
Gartner - Гартнер 3483 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 4
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 531 3
Juniper Research 504 2
IDC - International Data Corporation 4854 2
Datamonitor 83 1
Gartner - Dataquest 348 1
comScore Media Metrix 37 1
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 1
Allied Market Research 19 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 31 1
ITResearch 115 1
Автостат 18 1
Global Market Insights 9 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 91 1
Forrester Research 812 1
Markets&Markets Research 105 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 486 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 583 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 28 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
Pearson VUE 13 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 53 1
Росгидромет ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 42 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
ТГУ - Томский государственный университет 118 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина 21 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 22 1
University of Tehran - Тегеранский университет 6 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 134 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 300 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 22 1
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 16 1
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РУДН - Российский университет дружбы народов 60 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 138 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 337 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 667 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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