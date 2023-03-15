Индексная книга CNews*
Транспорт АЗС Автомобильная заправочная станция
Публикаций - 470, упоминаний - 470
Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Макаров Алексей 56 10
|Сульгин Сергей 45 9
|Прудников Артём 8 7
|Семенова Ирина 43 7
|Мацоцкий Сергей 179 5
|Степаненко Игорь 6 4
|Штернлиб Теймур 27 4
|Прудников Роман 4 4
|Федин Александр 5 3
|Богаткин Алексей 30 3
|Кутилов Евгений 22 3
|Скворцов Артем 3 3
|Меднов Сергей 124 3
|Кравченко Константин 78 3
|Строкович Антон 51 3
|Емельянов Станислав 67 3
|Шитиков Евгений 9 3
|Колчина Оксана 11 3
|Арифуллин Павел 8 3
|Путин Владимир 2750 3
|Бро Александр 7 3
|Маслов Виталий 4 2
|Ананьин Алексей 75 2
|Карачинский Анатолий 94 2
|Conroy Avril - Конрой Аврил 2 2
|Романенко Андрей 90 2
|Колесников Дмитрий 20 2
|Шлыков Алексей 44 2
|Реймер Денис 54 2
|Бойко Елена 152 2
|Чижов Михаил 3 2
|Житинский Сергей 11 2
|Исаенко Иван 5 2
|Гурова Наталья 13 2
|Коробов Евгений 30 2
|Козырев Алексей 288 2
|Ильичев Михаил 16 2
|Шадаев Максут 649 2
|Христенко Виктор 42 2
|Белов Юрий 13 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223168, в очереди разбора - 874460.
Создано именных указателей - 113347.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223168, в очереди разбора - 874460.
Создано именных указателей - 113347.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.