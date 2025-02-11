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Индексная книга (каталог) CNews*
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Скрининг



11.02.2025 Talantix: главная проблема при поиске сотрудников — недостаток навыков и низкая квалификация 1
11.12.2024 Сбербанк представил GigaDoc — мультимодальный медицинский диагностический ассистент 1
29.11.2024 Искусственный интеллект с точностью более 80% оценивает техническое качество маммографии 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 2
12.11.2024 Jumse интегрирует ИИ для создания тестов, повышающих точность оценки разработчиков 1
06.11.2024 Резидент «Сколково» внедрил в разработку для анализа ЭКГ поиск рисков с использованием ИИ 1
15.10.2024 Биологи СПбГУ создали уникальную систему распознавания нейротропных препаратов на основе искусственного интеллекта 1
02.10.2024 Поможет ли цифровизация утолить кадровый голод 1
16.09.2024 В Сеченовском Университете разрабатывают программное обеспечение для первого отечественного тандемного масс-спектрометра 1
29.08.2024 «СЗ Вотлецов Констракшн» на 30% оптимизировал затраты с «1С:ERP УСО» 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
19.08.2024 Новая нейросеть «Яндекса», НМИЦ Кулакова и фонда «Спина бифида» поможет врачам выявлять редкую патологию на ранних сроках беременности 1
12.08.2024 Поиск работы, реклама, защита авторского права: эксперты «Лаборатории Касперского» изучили, для чего и как люди манипулируют нейросетями 1
05.08.2024 Что такое настоящая цифровая трансформация банков 1
24.07.2024 Сбербанк с партнерами запустили онлайн проект по диагностике и профилактике деменции в России 1
12.07.2024 В Сеченовском университете разработали чат-бота на основе ИИ для скрининга новообразований кожи 1
24.06.2024 Исследование: на что обращают внимание заказчики услуг по тестированию ПО 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 «Велесстрой» автоматизировал массовый подбор сотрудников с помощью ИИ и платформы «Поток Рекрутмент» 1
06.06.2024 ITQuick на CNews Forum Cases: Как сократить Time to Market в 2 раза? 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 В России впервые запустили сервис умной диагностики здоровья по видеоселфи 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
13.05.2024 В кампусе НГУ начали внедрять технологии искусственного интеллекта 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
27.04.2024 Сразу после TikTok в США под запрет попадет DJI, пионер и лидер мирового рынка БПЛА 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
10.04.2024 Рекрутмент 2.0: как Skillaz автоматизировали процессы масс- и профподбора в «Ренессанс Банке» 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
Александр Мартыненко, «РТ МИС»: ИТ-инфраструктуре регионального здравоохранения не помешает наведение порядка 1

Публикаций - 151, упоминаний - 161

Скрининг и организации, системы, технологии, персоны:

8254 35
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 33
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1906 31
Корус Консалтинг ГК 1220 30
Ред Софт - Red Soft 714 29
Neoflex - Неофлекс 220 29
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 29
Т1 Холдинг - Т1 Группа 247 29
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 121 15
Ростелеком 9728 9
Microsoft Corporation 24652 8
Yandex - Яндекс 7392 8
Telegram Group 2013 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12700 7
IBM - International Business Machines Corp 9444 5
SAP SE 5280 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 4
Intel Corporation 12211 4
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 4
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 4
Cisco Systems 5120 3
Oracle Corporation 6703 3
МегаФон 8901 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4898 3
Huawei 3945 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3935 3
Google LLC 11815 3
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 3
Biocad - Биокад 80 3
Цифра ГК 2435 3
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 292 3
Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 3
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 2
Accenture plc 682 2
Siemens AG - Siemens Group 2592 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 32
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 30
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 30
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 30
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 30
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 29
Шереметьево Хэндлинг 36 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 29
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 351 25
Силовые машины 111 25
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 19
Лента - Сеть розничной торговли 2090 17
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 17
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 843 16
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 16
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 16
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 16
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 49 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2372 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 15
Восток-Сервис ГК 52 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Газпром бурение 30 15
Агроэко ГК 22 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 8
Почта России ПАО 2118 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 461 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 4
РЖД - Российские железные дороги 1907 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 178 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11696 32
Федеральное казначейство России 1781 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1380 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4984 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2857 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1366 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4135 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3145 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 148 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 343 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3286 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 188 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 2
РНФ - Российский научный фонд 80 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5460 2
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 118 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 437 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1380 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1395 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1010 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 3
АФТ - Ассоциация Финтех 168 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 66 1
European Society of Cardiology (ESC) - Европейское общество кардиорадиологии 1 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 141 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 71
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 66
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 63
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13579 54
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19493 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 33
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2825 31
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4179 31
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 31
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 881 30
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1758 29
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1624 29
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8044 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 25
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4418 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15777 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11992 20
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10245 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12066 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11413 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25453 18
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5316 18
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 320 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 17
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3034 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24222 17
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5289 17
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4153 16
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5048 16
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2143 16
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1649 16
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5383 15
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1315 15
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1326 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7621 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11178 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6597 13
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1080 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8586 12
БИС - ITQuick - Jumse 39 34
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 29
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 86 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5219 10
Linux OS 9995 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 629 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 527 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 5
Python - высокоуровневый язык программирования 942 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4489 4
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 58 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1106 4
Microsoft Office 3739 4
Microsoft Windows 15705 4
Oracle Java - язык программирования 3086 4
Google Android 14040 3
WhatsApp Messenger 1089 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2760 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 701 3
Microsoft Teams - MS Teams 549 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 472 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1331 3
1С:ERP Управление предприятием 558 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 3
Цельс - TeleMD Botkin.AI 12 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 3
ЕМИАС Электронный рецепт 87 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1267 3
Apple iOS 7831 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4980 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1425 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
SETI Institute - search for extraterrestrial intelligence — «поиск внеземного разума» - SETI@home 35 2
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 2
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1084 2
Apple iPhone 6 4861 2
Сельдемиров Александр 44 32
Булгаков Кирилл 104 31
Шадаев Максут 1013 31
Натрусов Артем 284 30
Рустамов Рустам 416 29
Леонов Алексей 79 29
Ульянов Николай 112 29
Сивцев Илья 140 29
Евдокимов Игорь 50 29
Карпов Роман 61 29
Ульянычев Матвей 36 29
Тятюшев Максим 99 29
фон Розен Александр 32 29
Спирин Антон 61 26
Гуренков Михаил 30 23
Александров Александр 70 22
Семенов Александр 146 17
Григоренко Вадим 40 16
Мельникова Алиса 91 16
Кусеров Олег 18 16
Легостаева Светлана 84 15
Уткин Владислав 20 15
Тугалева Наталья 15 15
Челидзе Джимшер 30 15
Демидов Сергей 127 15
Попушой Александр 15 15
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Европа 21791 14
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 6
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