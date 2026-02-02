Разделы

Вдовин Михаил


СОБЫТИЯ


02.02.2026 Михаил Вдовин назначен директором по корпоративным финансам, стратегии и инвестициям финтех-группы «Свой» 3
11.02.2013 Superjob.ru запустил новый сервис для прямого общения работодателя и студента 1

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Вдовин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8563 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 417 1
Superjob - Суперджоб 733 1
Татнефть 239 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 947 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3021 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3742 1
Батин Борис 15 1
Захаров Алексей 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 158076 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1455 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3305 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3249 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 469 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15227 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
