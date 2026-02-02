Получите все материалы CNews по ключевому слову
Вдовин Михаил
СОБЫТИЯ
|02.02.2026
|Михаил Вдовин назначен директором по корпоративным финансам, стратегии и инвестициям финтех-группы «Свой» 3
|11.02.2013
|Superjob.ru запустил новый сервис для прямого общения работодателя и студента 1
Вдовин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 8563 1
|Deutsche Bank - Дойче Банк 417 1
|Superjob - Суперджоб 733 1
|Татнефть 239 1
|Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 947 1
|Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3021 1
|HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3742 1
|Батин Борис 15 1
|Захаров Алексей 47 1
|Россия - РФ - Российская федерация 158076 2
|Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1455 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3305 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 3249 1
