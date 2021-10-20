Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
WWW
World Wide Web
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Всемирная паутина
Internet
Интернет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 4492, упоминаний - 6165
WWW упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1821 54
|Никифоров Николай 1126 15
|Медведев Дмитрий 1433 13
|Бокова Людмила 80 12
|Уткин Никита 24 11
|Жаров Александр 165 10
|Акимов Максим 167 9
|Королюк Алексей 86 8
|Колесников Андрей 78 8
|Клишас Андрей 44 8
|Яхина Ирина 40 7
|Ипатов Вадим 80 7
|Носков Константин 201 7
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 6
|Волож Аркадий 181 6
|Воробьев Андрей 125 6
|Касперская Наталья 197 6
|Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 22 6
|Шалаев Антон 14 6
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 6
|Щеголев Игорь 676 6
|Яровая Ирина 63 6
|Храмцовская Наталья 38 5
|Шадаев Максут 384 5
|Соколов Алексей 121 5
|Осеевский Михаил 221 5
|Певнев Сергей 17 5
|Белов Александр 69 5
|Оганесян Ашот 58 5
|Зайцев Михаил 145 5
|Казарян Карен 31 5
|Лугов Андрей 32 5
|Гуцериев Михаил 107 5
|Галушкин Олег 168 5
|Иванов Олег 124 5
|Gates William Henry - Гейтс Билл 268 5
|Кравцов Роман 77 5
|Асланов Дмитрий 41 5
|Теличева Наталья 125 5
|Чернышенко Дмитрий 234 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758916, в очереди разбора - 662606.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758916, в очереди разбора - 662606.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru