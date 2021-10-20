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20.10.2021 «Яндекс» создал хитрый протокол для «ускорения» интернета. Ему помогал Microsoft 1
18.10.2021 Facebook нанимает 10-тысячную армию разработчиков в Европе. Мир ждет новый интернет? 2
14.10.2021 В «Т1 консалтинг» создано направление развития технологий интернета вещей 1
13.10.2021 Nokia выпускает первый серийный сервер для промышленных пограничных систем, ускоряющий переход предприятий к «Индустрии 4.0»  1
13.10.2021 «Сберкорус» внедрил электронный документооборот при выдаче субсидий предпринимателям Москвы через Сбербанк 1
07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе 2
07.10.2021 Что нужно знать при выборе ВКС 2
05.10.2021 Tele2 запустила бесплатную переадресацию SMS с умных гаджетов и M2M-устройств 3
04.10.2021 «Архив интернета» показал, какой ужасающей станет Сеть в 2046 году 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
01.10.2021 ИТ-специалист из глухого села за 19 лет не дождался быстрого интернета. Он создал собственного провайдера и подключил соседей 2
01.10.2021 Российский рынок облаков за год вырос на треть 1
30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok 1
29.09.2021 1 октября сотни миллионов iPhone, Android и ПК на Windows останутся без интернета. Как решить проблему 1
29.09.2021 Открылся «Яндекс банк» 1
27.09.2021 Через «дыру» в macOS можно захватить любой Mac. Антивирусные движки этот эксплойт не видят 1
24.09.2021 Данные половины жителей Земли утекли в Сеть и выставлены на продажу. Спасибо Clubhouse и Facebook 1
24.09.2021 Надо ли защищать IT-стартап от плагиаторов и как это делать? 1
24.09.2021 Wildberries и ФинЦЕРТ Банка России заключили соглашение о противодействии киберпреступлениям 2
24.09.2021 Ключи шифрования можно передавать по воздуху 1
24.09.2021 Американские шпионы призвали весь мир уничтожить главный источник денег в интернете 1
23.09.2021 CorpSoft24 предоставила защищенные каналы связи СПбГУТ им. Бонч-Бруевича 1
22.09.2021 Qrator Labs выпускает решение для защиты от ботов Qrator Bot Protection 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 1
17.09.2021 Клиенты Tele2 получат скидку на гаджеты для детей и людей старшего поколения 1
17.09.2021 «Яндекс.маркет» будет продавать еду и электронику под собственным брендом 1
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 6
16.09.2021 Vertiv представляет передовую платформу управления ИТ-инфраструктурой 1
16.09.2021 Власти строят систему автоматического поиска запрещенки в Telegram, Facebook и на кондитерской фабрике 2
15.09.2021 В интернете выявлено более 4000 открытых устройств АСУ ТП 2
15.09.2021 «Доктор Веб» представляет Dr.Web AV-Desk версии 13 1
14.09.2021 В «Билайне» возможна утечка. В Сеть могли попасть данные миллионов россиян 1
14.09.2021 Canon представляет PRISMAprepare Go — облачное приложение для автоматизации рабочих процессов в небольших типографиях 2
14.09.2021 «Ростелеком» предлагает запретить своим клиентам доступ к публичным серверам Google 1
14.09.2021 GSMA представила новый отчет о развитии 5G в России и странах СНГ 1
13.09.2021 Центробанк объяснил, за что будет блокировать банковские карты россиян 1
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 5
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
07.09.2021 В Европе начали выписывать людоедские штрафы подписчикам пиратских интернет-кинотеатров. Отдельных посадят в тюрьму 1

Публикаций - 4492, упоминаний - 6165

WWW упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 292
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 248
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 215
Samsung Electronics 5641 201
Google LLC 7135 186
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 178
Apple Inc - Эппл Рус 7685 104
Yandex - Яндекс 4100 96
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 81
VK - Mail.ru Group 2482 77
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 67
SAP SE 3208 62
IBM 3530 43
Cisco Systems 2037 43
Facebook 3765 40
Huawei 2727 37
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 35
Xiaomi 904 33
Intel Corporation 4158 33
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 32
Twitter 2204 28
Lenovo Group 1636 27
EA - Electronic Arts 906 27
Ростех - Ростехнологии 2230 26
Rambler Group - Рамблер ГК 484 26
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 778 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 22
SEC Consult Services 929 21
Amazon Inc - Amazon.com 1469 20
Nvidia Corp 2012 19
InfoWatch - Инфовотч 603 18
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 18
Акадо Телеком - Комкор 606 18
Крок 1219 17
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 17
Oracle Corporation 3333 16
3728 16
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 16
Fortinet 286 15
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 57
РЖД - Российские железные дороги 1081 31
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 25
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 19
Альфа-Банк 1123 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 16
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 15
РВК - Российская венчурная компания 476 15
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 13
Uber 257 11
HeadHunter Group - HH Group 336 11
Uber Technologies 258 11
Газпромбанк - ГПБ 692 11
Почта России ПАО 1570 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 9
Visa International 1345 9
Газпром нефть 380 8
X5 Group - Пятерочка 559 8
X5 Group 599 8
Walmart - Wal-Mart Stores 151 7
Магнит - Сеть магазинов 269 7
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 6
Связной ГК 877 6
Аэрофлот 492 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 6
Wildberries 128 5
Газпром ПАО 519 5
Почта Банк 289 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 5
Открытие ФК 538 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
Liebherr 34 4
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 4
Sanofi - Санофи 33 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 4
ВТБ24 583 4
LinkedIn 520 4
Tesla Motors 241 4
Уралсиб Банк 389 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 153
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 69
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 65
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 63
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 59
Правительство РФ 2200 57
Президент Российской Федерации 1439 45
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 43
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 42
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 30
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 30
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 29
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 24
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 21
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 15
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 14
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 13
Администрация Смоленской области 19 12
Правительство Москвы 649 12
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 10
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 10
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 10
Верховный суд Российской Федерации 174 9
Федеральное казначейство России 766 9
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 8
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 8
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 8
Счётная палата РФ 460 8
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 17
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 7
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
Руссофт - Russoft 250 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 5
Единая Россия - Политическая партия 174 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 3
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 2
СОИ - Союз операторов интернета 2 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 2
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 2
РПЦ - Русская православная церковь 23 2
ЛДПР 68 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 1 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
LOT Network 2 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 7 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 1
Velocity Network Foundation 1 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 562
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 343
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 246
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 242
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 159
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 130
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 126
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 114
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 98
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 98
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 93
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 90
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 81
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 80
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 74
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 72
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 71
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 65
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 59
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 50
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 48
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 48
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 48
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 48
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 46
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 44
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 44
3G - Стандарт мобильной связи 3714 42
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 39
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 39
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 36
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 35
Flash 472 35
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 34
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 34
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 33
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 33
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 32
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 31
Google Android 10750 405
Apple iOS 5741 176
Microsoft Windows 10 6622 132
Google Play - Google Store - Android Market 2515 100
Linux OS 4249 73
Microsoft Windows 7 1662 72
Java - Язык программирования 1169 59
Microsoft Windows Phone OS 1472 57
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 54
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 54
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 48
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 45
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 45
VK - Mail.ru Одноклассники 856 45
Apple macOS 922 44
Nvidia GeForce GTX 2055 43
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 43
WhatsApp Messenger 654 37
JavaScript - Язык программирования 627 34
Microsoft Azure 1171 34
Microsoft Windows 8 1228 34
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 30
Symbian OS 767 30
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 27
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 26
AWS - Amazon Web Services 568 26
Apple iPad 3263 25
Samsung Galaxy Note 558 25
Microsoft Windows 851 24
Google Nexus - Серия смартфонов 398 23
Google YouTube - Видеохостинг 1710 21
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 21
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 21
Microsoft Office 365 769 20
Nokia N - серия 239 20
Google Picasa Web Albums 119 20
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 19
Apple macOS X 901 18
SQL - Язык программирования 432 18
Google Chrome - браузер 1117 18
Путин Владимир 1821 54
Никифоров Николай 1126 15
Медведев Дмитрий 1433 13
Бокова Людмила 80 12
Уткин Никита 24 11
Жаров Александр 165 10
Акимов Максим 167 9
Королюк Алексей 86 8
Колесников Андрей 78 8
Клишас Андрей 44 8
Яхина Ирина 40 7
Ипатов Вадим 80 7
Носков Константин 201 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 6
Волож Аркадий 181 6
Воробьев Андрей 125 6
Касперская Наталья 197 6
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 22 6
Шалаев Антон 14 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 6
Щеголев Игорь 676 6
Яровая Ирина 63 6
Храмцовская Наталья 38 5
Шадаев Максут 384 5
Соколов Алексей 121 5
Осеевский Михаил 221 5
Певнев Сергей 17 5
Белов Александр 69 5
Оганесян Ашот 58 5
Зайцев Михаил 145 5
Казарян Карен 31 5
Лугов Андрей 32 5
Гуцериев Михаил 107 5
Галушкин Олег 168 5
Иванов Олег 124 5
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 5
Кравцов Роман 77 5
Асланов Дмитрий 41 5
Теличева Наталья 125 5
Чернышенко Дмитрий 234 5
Россия - Российская федерация - РФ 57238 1779
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 514
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 477
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 253
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 222
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 211
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 206
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 166
Европа 3736 163
Германия - Федеративная Республика 3618 135
Япония 2771 105
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 87
Франция - Французская Республика 2116 83
Украина 3353 70
Казахстан - Республика 2622 62
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 61
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 57
Беларусь - Белоруссия 2084 55
Индия - Республика 2165 53
Россия - СФО - Новосибирск 1959 53
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 51
Россия - ПФО - Казань 1510 47
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 45
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 43
Россия - ПФО - Самара 1287 40
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 37
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Россия - Волгоградская область 397 25
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Бразилия - Федеративная Республика 1122 20
Россия - Краснодарский край 913 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 18
Россия - Калининградская область 532 17
Азия - Азиатский регион 1512 16
Россия - Забайкальский край 356 16
Земля - планета Солнечной системы 858 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 77
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 54
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 53
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 52
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 50
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 49
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