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СКР РФ
Следственный комитет Российской Федерации


08.10.2021 Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву 2
01.10.2021 Арестован управляющий директор ИТ-дивизиона Сбербанка 2
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима 1
09.09.2021 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов 1
03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы 2
27.07.2021 Россия первой внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью 1
26.07.2021 Амурский министр цифрового развития умер после драки на турбазе 1
07.07.2021 Власти готовят закон о конфискации у россиян биткоинов для борьбы с коррупцией 1
05.07.2021 Суд освободил совладельца Merlion Олега Карчева из-под домашнего ареста 1
29.06.2021 За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых 1
24.06.2021 Банда из Москвы получила крупные сроки за похищение криптовалютного магната 4
14.05.2021 ИТ-«дочку» «Ростеха» заставили заплатить 90 миллионов за «самовозгорающиеся» аппараты ИВЛ 1
05.05.2021 Подрывник здания ФСБ в компьютерной игре вышел из тюрьмы 1
29.04.2021 Роскомнадзор нашел на PornHub оскорбление властей и нарушение прав на свободу вероисповедания 1
28.04.2021 Открыта охота на жен основателей знаменитого интегратора. Промсвязьбанк начал их банкротить 1
07.04.2021 Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей 2
06.04.2021 Экс-гендиректор Merlion требует вернуть в тюрьму бывших коллег, опасаясь за свою жизнь 2
22.03.2021 Арестованы сотрудники ДИТа Москвы и топ-интегратора. Им грозит 10 лет тюрьмы 1
19.03.2021 Российских силовиков оставили без спецсредств по взлому iPhone. Их производитель внес Россию в «черный список» 1
12.03.2021 Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании 3
12.03.2021 Как Microsoft ловила известного русского пирата на педофилии 1
04.03.2021 Силовики в Крыму разгромили технологичные игорные клубы. Организаторам грозит 6 лет тюрьмы. Видео 1
03.03.2021 ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России 1
20.02.2021 Экс-сотрудников ФСБ посадят на долгие годы за взятки в биткоинах 2
18.02.2021 Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика» 1
28.01.2021 Арестованные владельцы Merlion отвергли обвинения в попытке убийства экс-гендиректора компании 2
26.01.2021 Хакер из Бобруйска украл полмиллиона долларов, но остался ни с чем. Деньги отобрали силовики. Видео 1
25.01.2021 Легендарный телефон Nokia едва не убил подростка 1
25.01.2021 В Минфин поставили заведомо нерабочее ПО. Возбуждено уголовное дело 2
20.01.2021 Экс-гендиректор Merlion: Хозяева компании хотели меня сжечь 6
16.12.2020 В российских министерствах и госведомствах появится ИИ для поиска преступников и работы с документами 1
16.12.2020 iPhone убил россиянку ударом тока 1
16.12.2020 Взломан самый защищенный мессенджер в мире. Взломщики будут продавать переписку силовикам 1
11.12.2020 У полковника МВД, арестованного по делу «Т-платформ», конфисковали квартиры в Москве и яхты 1
04.12.2020 Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро 3
20.11.2020 Бывший вице-президент «Ростелекома» арестован по подозрению в коррупции 2
16.11.2020 Искусственный интеллект займется в России поиском маньяков 1
09.11.2020 РЖД взломаны. В интернет утекли данные сотен тысяч пассажиров компании 1
06.11.2020 Владельцев и топ-менеджера Merlion арестовали по доносу неизвестного солдата 1
13.10.2020 Российские власти рассказали, кто больше всех тратит на госинформатизацию. Рейтинг 1

Публикаций - 286, упоминаний - 419

СКР РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 17
Microsoft Corporation 11017 17
АФК Система ПАО 991 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 14
Крок 1219 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
Merlion - Мерлион 273 7
IBM 3527 7
Yandex - Яндекс 4099 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 7
HTC Corporation 1185 6
Apple Inc - Эппл Рус 7680 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
Samsung Electronics 5633 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 5
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 5
Yota - Скартел 623 5
RedSys - РедСис 67 4
Cellebrite 16 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 4
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 4
Google LLC 7128 4
Спецтехника и связь МВД России ФКУ НПО 7 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Ланит ГК 1155 4
Воентелеком 134 3
3727 3
EPAM Systems - Vested Development 9 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
РТ-Инвест 37 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
ГКС - Группа компаний Систематика 195 3
Вертикаль - башенный оператор 43 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 33
Башнефть ПАО АНК 90 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Почта России ПАО 1570 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
ПромСвязьКапитал 61 5
Возрождение - Коммерческий банк 98 4
Серверы и компоненты 6 4
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 4
FGI Wireless 9 3
Царицын капитал 22 3
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 3
PPE Group 5 3
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 3
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 3
Интер РАО ПАО 158 3
Восточный Банк 108 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
Avito - Авито 171 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
Gett 60 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 3
Альфа-Банк 1123 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
Региональные энергетические сети 3 2
Телемаркер 7 2
КРУ - Кузбассразрезуголь 3 2
Российские коммунальные системы 7 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь 7 2
Почта Банк 289 2
Красный октябрь - кондитерская фабрика 15 2
Уралсиб Банк 389 2
СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания 4 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Еврохим МХК 41 2
RuCom 4 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 68
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 59
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 30
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 26
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 17
Басманный районный суд города Москвы 47 16
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 15
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 15
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 12
Президент Российской Федерации 1439 10
Арбитражный суд города Москвы 339 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 9
Верховный суд Российской Федерации 174 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 7
Счётная палата РФ 460 6
Правительство РФ 2200 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 5
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
МВД РФ Управление К 38 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 3
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 3
Администрация Президента РФ 267 3
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 3
Росатом СКЦ - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 3
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 3
ФСБ РФ - Управление «К» 4 3
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Пресненский районный суд города Москвы 3 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 9
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 6
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 4
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 3
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
Открытые данные - Open data 57 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 2
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 1
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 27 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 48 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 1
DDR - Double data rate 1066 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 1
Google Android 10750 13
Microsoft Windows 10 6612 10
Apple iOS 5741 8
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 5
VK - Mail.ru Одноклассники 853 5
Cellebrite UFED Touch2 Ultimate Ruggedized 10 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 4
WhatsApp Messenger 654 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 4
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 3
Apple iPhone 8 157 3
Apple iPhone 5 710 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 3
Модернизация ИБД 6 3
Seldon.Basis 7 3
Samsung Galaxy Note 558 3
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 3
Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Google Chrome - браузер 1117 2
Microsoft Windows 850 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
ЭОС Дело СЭД 620 2
Apple iPhone 4 700 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 2
ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел 7 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 2
Cellebrite UFED 4PC Ultimate 6 2
Оксиджен Софтвер - Мобильный криминалист 5 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
РЖД ЦОД 4 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Путин Владимир 1820 18
Никифоров Николай 1126 10
Ананьев Дмитрий 53 8
Ананьев Алексей 88 8
Нечаев Андрей 21 7
Бастрыкин Александр 11 7
Медведев Дмитрий 1433 6
Сапельников Сергей 100 6
Абрамов Алексей 27 6
Симоненко Вячеслав 22 5
Давыдов Александр 36 5
Карчев Олег 13 5
Шилов Сергей 61 5
Нащекин Алексей 111 5
Махонов Александр 29 4
Бортников Александр 19 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Страшнов Дмитрий 109 4
Мангутов Владислав 11 4
Весельчаков Александр 6 3
Волошкина Татьяна 8 3
Мамакин Владимир 8 3
Жупанов Андрей 8 3
Зюзин Иван 4 3
Абызов Михаил 64 3
Ротенберг Аркадий 42 3
Звягинцева Анастасия 5 3
Ампелонский Вадим 31 3
Абрамченко Виктория 15 3
Жаров Александр 165 3
Богуславский Леонид 25 3
Нечаев Владимир 10 3
Семилетов Дмитрий 5 3
Соколов Алексей 121 3
Савицкий Олег 6 3
Шипелов Андрей 21 3
Смирнов Павел 35 3
Иодко Алексей 9 3
Кордичев Алексей 8 3
Агафонов Вадим 13 3
Россия - Российская федерация - РФ 57180 152
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 74
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 32
Украина 3347 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 10
Германия - Федеративная Республика 3614 7
Индия - Республика 2161 7
Россия - СФО - Новосибирск 1956 6
Беларусь - Белоруссия 2081 6
Франция - Французская Республика 2112 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 6
Россия - Волгоградская область 395 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
Казахстан - Республика 2621 5
Восточная Европа 1669 5
Чехия - Чешская Республика 493 4
Япония 2760 4
Азия - Азиатский регион 1512 4
Россия - Ростовская область 860 4
Россия - Хабаровский край 414 4
Кипр - Республика 247 4
Россия - Новосибирская область 811 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 4
Россия - Владимир 158 3
Европа 3730 3
Ближний Восток 1468 3
Северная Америка 1405 3
Россия - Уфа 640 3
Нидерланды 970 3
Россия - Пермь 737 3
Россия - Челябинск 768 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 3
Россия - Калининградская область 531 2
Россия - Ивановская область 262 2
Россия - Нижегородская область 737 2
Нидерланды - Амстердам 258 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 105
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 6
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 6
СИЗО - Следственный изолятор 65 6
Мертвые души 22 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
Мошенничество 53 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 2
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 4 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 1
Пиратство - Авторское право 203 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 5 1
ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 29 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 13
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