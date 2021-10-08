Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СКР РФ
Следственный комитет Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 286, упоминаний - 419
СКР РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 18
|Никифоров Николай 1126 10
|Ананьев Дмитрий 53 8
|Ананьев Алексей 88 8
|Нечаев Андрей 21 7
|Бастрыкин Александр 11 7
|Медведев Дмитрий 1433 6
|Сапельников Сергей 100 6
|Абрамов Алексей 27 6
|Симоненко Вячеслав 22 5
|Давыдов Александр 36 5
|Карчев Олег 13 5
|Шилов Сергей 61 5
|Нащекин Алексей 111 5
|Махонов Александр 29 4
|Бортников Александр 19 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Страшнов Дмитрий 109 4
|Мангутов Владислав 11 4
|Весельчаков Александр 6 3
|Волошкина Татьяна 8 3
|Мамакин Владимир 8 3
|Жупанов Андрей 8 3
|Зюзин Иван 4 3
|Абызов Михаил 64 3
|Ротенберг Аркадий 42 3
|Звягинцева Анастасия 5 3
|Ампелонский Вадим 31 3
|Абрамченко Виктория 15 3
|Жаров Александр 165 3
|Богуславский Леонид 25 3
|Нечаев Владимир 10 3
|Семилетов Дмитрий 5 3
|Соколов Алексей 121 3
|Савицкий Олег 6 3
|Шипелов Андрей 21 3
|Смирнов Павел 35 3
|Иодко Алексей 9 3
|Кордичев Алексей 8 3
|Агафонов Вадим 13 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 8
|CNews Analytics 1988 7
|Microsoft Security Intelligence Report 13 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
|World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru