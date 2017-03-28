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Росимущество
Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом
Госкомимущества
Роскомимущества



28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017»
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017»
13.01.2017 ИС Росимущества уличили в колоссальном завышении цен на государственную недвижимость
29.09.2016 Счетная палата: Информационная система Росимущества признана неэффективной
20.06.2016 «Онланта» управляет средой печати территориальных органов Росимущества
05.01.2016 «Ростеху» от Росимущества передадут активы 19 радиоэлектронных предприятий
06.11.2015 Государство получит $750 млн за долю в «индийской дочке» МТС
29.10.2014 «Онланта» обеспечивает обслуживание оборудования и сопровождение ПО в территориальных управлениях Росимущества
27.06.2014 АФК «Система» размывает долю Росимущества в MTS-India
29.01.2014 Росимущество ввело в эксплуатацию систему персонифицированного управления госимуществом на базе Microsoft Dynamics СRM
08.02.2013 Экс-глава Microsoft Россия отучит чиновников воровать госимущество
30.01.2013 Росимущество готовит портал с уникальным функционалом
29.01.2013 Объявлены ИТ-приоритеты Росимущества
10.10.2012 Акционеры «Связьинвеста» одобрили передачу дополнительных акций Росимуществу в обмен на госактивы
13.12.2011 Росимуществу требуется поддержка региональной сети передачи данных за 106 млн руб.
21.02.2011 Чиновники выселяют московский дата-центр «Билайна»
15.12.2010 Государству предложили сохранить контроль над «Ростелекомом» за 50 млрд руб
25.08.2010 «Форс – Центр разработки» займётся созданием «Системы межведомственного взаимодействия» для Росимущества
19.07.2010 Росимущество заказывает разработку «Системы межведомственного взаимодействия»
18.05.2010 Росимущество выбрало подрядчика проекта по созданию системы планирования и контроля госзаказа
29.03.2010 Росимущество заказывает создание системы планирования, учета и контроля госзаказа
19.03.2010 Росимущество нуждается в сопровождении АС «Территориальное управление»
01.03.2010 «Ростелеком» получил контракт на услуги поддержки региональной сети передачи данных Росимущества
27.01.2010 «Билайн» окажет услуги мобильной связи Росимуществу
22.01.2010 «Энвижн Груп» создаст для Росимущества единую службу поддержки по обслуживанию ИС
13.01.2010 Росимуществу требуется поддержка региональной сети передачи данных
19.10.2009 Росимущество потратит 174 млн руб. на новую программно-аппаратную платформу ИС
25.08.2009 Росимущество выделит 87 млн руб. на внедрение АС «Территориальное управление»
24.08.2009 Росимущество заказывает модернизацию мультисервисной транспортной сети
12.05.2009 Росимущество ищет ИТ-подрядчика
21.01.2009 Росимущество Приморского края расширяет внедрение «ЕВФРАТ-Документооборот»
28.05.2008 Продавец конфискованной техники будет управлять всем госимуществом
15.05.2008 Росимущество нуждается в ИТ-услугах
19.02.2008 Росимущество приобретет промышленный потоковый сканер
20.11.2007 Росимущество купит СВТ и офисную технику
15.11.2007 Росимуществу требуются расходные материалы для копировально-множительной техники
06.06.2007 Мининформсвязи поддерживает устав "Связьинвеста", согласованный с Росимуществом
12.03.2007 РФФИ передал Росимуществу 29% обыкновенных акций "Центрального телеграфа"
05.12.2006 Росимуществу понадобились ИТ-услуги
13.11.2006 Росимущество выбирает ИТ-поставщика

Публикаций - 388, упоминаний - 645

Росимущество упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7763 88
Ростелеком - Связьинвест 1656 79
АФК Система ПАО 1617 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8513 26
Ростех - Ростехнологии 2298 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7465 23
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 175 21
Микрон - Micron 572 21
Microsoft Corporation 20979 19
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2222 15
Центел - Центральный телеграф 316 15
Восход ФГБУ НИИ 422 14
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 14
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1474 13
Ситроникс - Sitronics 830 12
Крок 1550 11
5013 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6189 10
Башинформсвязь 93 9
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 233 8
Reliance Communications - Rcom 58 8
Новые облачные технологии (НОТ) 228 8
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 249 7
Telenor 688 7
Ростелеком ЦентрТелеком 503 7
Ланит ГК 1502 7
Программный продукт ГК 105 7
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 7
IBM 8665 7
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 7
ОТР 166 7
РТЛабс 147 7
Yandex - Яндекс 4550 7
Мобител 62 6
Softline - Софтлайн 1732 6
Intel Corporation 10784 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 36 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1103 6
VK - Mail.ru Group 2809 6
Ростелеком ВолгаТелеком 509 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4819 32
Почта России ПАО 1773 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1895 31
ПСБ - Промсвязьбанк 635 11
РВК - Российская венчурная компания 505 9
РАО ЕЭС России ПАО 186 9
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 228 9
РЖД - Российские железные дороги 1322 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 8
Marshall Capital Partners 65 8
X5 Group - Пятерочка 603 7
ВТБ24 621 7
Вертолеты России 124 7
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 77 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 21 6
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 91 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 6
X5 Group 635 6
Роснефть НК 418 6
РусГидро ПАО 157 6
Газпром ПАО 746 6
ГПБ - Газпромбанк 798 6
Аэрофлот 614 6
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 230 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 5
АвтоВАЗ 159 5
Интер РАО ПАО 264 4
Агропромкомплектация ГК 6 4
Promsvyaz Capital B.V. 10 3
РТС - Фондовая биржа 317 3
Банк Россия 59 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 840 3
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 126 3
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 24 3
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 3
Альфа-Групп 581 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 296 3
Северсталь ПАО 261 3
Гипросвязь ПАО 69 3
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Пермэнерго 34 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7325 131
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 806 81
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 77
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2011 68
Правительство РФ 2646 68
Федеральное казначейство России 862 54
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1097 45
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 928 45
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 43
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 95 40
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 39
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1135 38
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1153 37
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 594 35
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 34
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 49 32
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 101 31
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 28
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 28
Президент Российской Федерации 1717 28
Счётная палата РФ 554 28
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 190 27
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2313 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2342 26
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 609 26
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 26
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 221 23
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 23
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 50 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1478 22
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 21
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 21
Правительство Москвы 815 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2017 20
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 20
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 23 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 494 18
МИД РФ - Министерство иностранных дел 292 17
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 16
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 25
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 3
Единая Россия - Политическая партия 218 2
Демократический выбор России - политическая партия 2 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Gen-Z Consortium 11 1
Союз машиностроителей России 26 1
OpenCAPI Consortium 13 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 43 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 17 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 160 1
Руссофт - Russoft 342 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12262 80
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4018 22
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 343 18
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Катамадзе Анна 72 24
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Рудзевич Мария 34 23
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Цариковский Федор 31 22
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Герасимюк Максим 20 20
Левин Леонид 88 19
Раков Ярослав 49 19
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Крюков Сергей 27 19
Соколов Алексей 129 18
Медведев Дмитрий 1582 18
Ципорин Павел 55 18
Фомичев Олег 110 18
Селиванов Дмитрий 51 17
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Семенов Алексей 70 16
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Симаков Олег 107 16
Солодовников Денис 64 16
Носков Константин 205 16
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5022 13
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 222 11
Доктрина информационной безопасности России 15 10
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Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 125 4
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ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 20 3
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 5
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 493 16
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 545 3
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 96 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 56 2
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МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 271 2
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НИА ФАУ - Национальный институт аккредитации Федеральное автономное учреждение 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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