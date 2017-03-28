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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росимущество
Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом
Госкомимущества
Роскомимущества
Публикаций - 388, упоминаний - 645
Росимущество упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Власов Сергей 76 36
|Песчанских Георгий 38 31
|Рейман Леонид 992 30
|Калина Роман 61 30
|Путин Владимир 2437 29
|Петрушин Андрей 64 28
|Албычев Александр 76 26
|Бутенко Юрий 64 26
|Приданкин Андрей 30 25
|Меджитов Тимур 58 25
|Звягина Наталья 64 24
|Катамадзе Анна 72 24
|Бойко Елена 154 24
|Рудзевич Мария 34 23
|Матвеева Татьяна 83 23
|Шадаев Максут 416 23
|Цариковский Федор 31 22
|Чамара Денис 58 22
|Стрельцов Андрей 54 22
|Евстигнеев Сергей 21 21
|Ляшенко Сергей 29 21
|Дюбанов Анатолий 86 20
|Чернякова Елена 28 20
|Герасимюк Максим 20 20
|Левин Леонид 88 19
|Раков Ярослав 49 19
|Паршин Максим 169 19
|Крюков Сергей 27 19
|Соколов Алексей 129 18
|Медведев Дмитрий 1582 18
|Ципорин Павел 55 18
|Фомичев Олег 110 18
|Селиванов Дмитрий 51 17
|Кудрин Алексей 88 16
|Семенов Алексей 70 16
|Лысенко Эдуард 216 16
|Симаков Олег 107 16
|Солодовников Денис 64 16
|Носков Константин 205 16
|Ковнир Евгений 72 15
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru