Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РТКомм.ру
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 158, упоминаний - 269
РТКомм.ру упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ратиев Сергей 19 12
|Муттерперл Михаил 21 8
|Путин Владимир 1824 5
|Роговой Александр 9 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Рейман Леонид 411 2
|Шкиттин Алексей 2 1
|Рудников Вячеслав 6 1
|Рожецкин Леонид 17 1
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 1
|Волож Аркадий 181 1
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 1
|Колединов Константин 1 1
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 1 1
|Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
|Васин Василий 17 1
|Шишков Алексей 1 1
|Черенков Павел 3 1
|Колтин Александр 1 1
|Гончаренко Александр 5 1
|Панов Александр 1 1
|Степанов Антон 56 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Потанин Владимир 19 1
|Ермаков Валерий 71 1
|Каримов Ислам 85 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Сурков Владислав 59 1
|Галкин Александр 8 1
|Степанов Александр 15 1
|Балабанов Александр 7 1
|Зименков Андрей 5 1
|Каримова Гульнара 89 1
|Гусинский Владимир 7 1
|Назаренко Егор 1 1
|Мордасов Сергей 12 1
|Шилкин Сергей 1 1
|CNews Analytics 1988 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759345, в очереди разбора - 663035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759345, в очереди разбора - 663035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru