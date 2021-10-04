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РТКомм.ру


04.10.2021 РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом 94% районов Якутии 3
29.09.2021 РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом 1
28.09.2021 РТКОММ выводит на российский рынок комплексные спутниковые решения для гражданского флота 4
21.09.2021 РТКОММ и «Иридиум» будут развивать услуги связи для повышения безопасности клиентов на труднодоступных территориях России 1
21.09.2021 РТКОММ и «Konnect, Россия» договорились о развитии спутниковой связи для морских и речных судов 1
17.09.2021 РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета 2
09.09.2021 РТКОММ подключил к интернету больницы в труднодоступных поселках Якутии 2
18.08.2021 Спутниковые решения РТКОММ помогли интегрировать спасателей удаленного тувинского поселка в единую региональную диспетчерскую службу 2
12.08.2021 Спутниковые решения РТКОММ обеспечили безопасность детских учреждений в Забайкалье 3
29.06.2021 РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом фестиваль Ладога-Трофи 4
27.05.2021 РТКОММ за год на 20% увеличил число официальных дилеров торговой марки SenSat в Сибири 3
28.04.2021 Спутниковые решения РТКОММ совместимы с ВКС Vinteo 2
23.03.2021 «РТКОММ» обеспечил спутниковыми решениями геологические изыскания в Якутии 2
12.03.2021 Спутниковый интернет от РТКОММ становится доступнее 1
03.03.2021 РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке 2
25.02.2021 Поселок в Красноярском крае с помощью спутникового интернета РТКОММ экономит 1 млн рублей в год 3
19.02.2021 РТКОММ вывел на рынок «умные» тарифные опции для спутникового интернета 2
25.01.2021 РТКОММ запустил автоматическую почасовую тарификацию для абонентов услуги «Мобильный VSAT» 2
22.01.2021 РТКОММ обеспечил интернетом школы в труднодоступных районах Горного Алтая 1
12.01.2021 Спутниковый интернет упростит работу добывающих компаний в труднодоступных районах севера Хабаровского края 1
22.12.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом рекреационные объекты в удаленном районе Краснодарского края 4
15.12.2020 Дети из удаленных районов Забайкалья смогут написать электронное письмо Деду Морозу благодаря спутниковому интернету Sensat 1
11.12.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом поселок автодорожных строителей в Заполярье 3
02.12.2020 Абонентам Sensat стало доступно видеонаблюдение на удаленных территориях 1
24.11.2020 Абоненты Sensat получили возможности гибкого управления интернет-тарифами 2
19.11.2020 РТКОММ предоставил «Мегафону» спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке 1
13.11.2020 РТКОММ обеспечил золотодобывающую компанию «Сусуманзолото» спутниковым интернетом 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 2
02.11.2020 РТКОММ обеспечил возможность продажи билетов и онлайн-регистрации на рейсы в зданиях аэровокзалов в отдаленных районах Приморья 1
26.10.2020 «РТКомм» передал клиентам пульт управления спутниковыми каналами связи 1
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда 3
14.10.2020 Жители отдаленных районов Ростовской области получили доступ к услуге МСЭ с помощью спутниковых каналов связи РТКОММ 1
07.10.2020 РТКОММ выпустил пакетные предложения для бизнеса на удаленных территориях 4
30.09.2020 РТКОММ помог детям с ограниченными возможностями здоровья из труднодоступных районов Новосибирской области учиться онлайн 1
23.09.2020 Геологические изыскания в труднодоступных районах страны выходят на новый уровень при поддержке спутниковых сервисов РТКОММ 1
15.09.2020 «РТкомм» расширила географию предоставления спутникового интернета в Сибири 1
08.09.2020 РТКОММ подключил сельские библиотеки Ростовской области к скоростному спутниковому интернету 1
24.08.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом вахтовые поселки золотодобытчиков в Забайкалье 1
17.08.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом вахтовые посёлки золотодобытчиков в Забайкалье 1
11.08.2020 Абоненты SenSat в Сибири за месяц потребляют больше данных, чем космический телескоп «Хаббл» обработал за 4 года 1

Публикаций - 158, упоминаний - 269

РТКомм.ру упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 87
Синтерра - Synterra 565 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 4
Питерская группа связистов 114 3
С-Телеком 5 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Ростелеком Связьинвест 695 3
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 3
Акадо Телеком - Комкор 609 3
МегаФон ПетерСтар 145 2
Milano Teleport - Милано телепорт 2 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 2
West Concept - Вест Концепт 53 2
Вертикаль - башенный оператор 43 2
Cisco Systems 2038 2
МегаФон Магаданское региональное отделение 1 1
Telstra Corporation Limited 60 1
Microsoft Corporation 11060 1
Морсвязьспутник ФГУП 15 1
IBM 3537 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 1
SAP SE 3211 1
Globecast 7 1
MX 1 3 1
Mustcom 1 1
Ланит ГК 1155 1
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 1
ГлобалТел - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 18 1
Eutelsat 65 1
Katelco - Кателко - Казахстанские телекоммуникации 1 1
Lenovo Group 1636 1
Ростелеком Дальсвязь 203 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Ростелеком ЦентрТелеком 189 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 5 1
Qualcomm Technologies 1002 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Альфа-Групп 319 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
ПромСвязьКапитал 61 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
Альфа-Банк 1123 1
Synterra Cyprus 11 1
Alternativa Capital 2 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 3 1
Техносфера Инжиниринг 1 1
Молния-Ямал - Курортный комплекс 1 1
ACS - Arctic Catering Services - Арктик катеринг сервис 1 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
ФКУ ГБУ МСЭ по Ростовской области Минтруда России - Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 3
Морской VSAT - технология спутниковой связи на водном транспорте 6 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 28 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
РТКомм.РУ SenSat 13 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 4
Google Android 10750 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple iOS 5741 2
Cisco RSPAN - Cisco Remote Switch Port Analyzer 1 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 1 1
IBM Storwize 16 1
РТКомм.ру - Персональный микс 1 1
РТКомм.ру SatVision 1 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
Ростелеком - Спутник (поисковик) 6 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
ЭОС Дело СЭД 621 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Chromium - Браузер 166 1
WhatsApp Messenger 654 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Ратиев Сергей 19 12
Муттерперл Михаил 21 8
Путин Владимир 1824 5
Роговой Александр 9 3
Осеевский Михаил 221 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Никифоров Николай 1126 3
Рейман Леонид 411 2
Шкиттин Алексей 2 1
Рудников Вячеслав 6 1
Рожецкин Леонид 17 1
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 1
Волож Аркадий 181 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 1
Колединов Константин 1 1
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 1 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Васин Василий 17 1
Шишков Алексей 1 1
Черенков Павел 3 1
Колтин Александр 1 1
Гончаренко Александр 5 1
Панов Александр 1 1
Степанов Антон 56 1
Юрченко Евгений 75 1
Кузьменко Валерия 58 1
Потанин Владимир 19 1
Ермаков Валерий 71 1
Каримов Ислам 85 1
Брюквин Юрий 196 1
Сурков Владислав 59 1
Галкин Александр 8 1
Степанов Александр 15 1
Балабанов Александр 7 1
Зименков Андрей 5 1
Каримова Гульнара 89 1
Гусинский Владимир 7 1
Назаренко Егор 1 1
Мордасов Сергей 12 1
Шилкин Сергей 1 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 9
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Россия - СФО - Новосибирск 1965 6
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 5
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 5
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Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 3
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Россия - Крайний Север 93 2
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Европа Северная - Скандинавия 274 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
НТВ - Телекомпания 164 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Eurovision 4 1
CNews Analytics 1988 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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