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РНП Реестр недобросовестных поставщиков



19.01.2023 Депутаты в 130 раз увеличили стоимость новых лицензий на услуги связи в России 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
26.10.2022 Samsung лишил сервис-центры возможности красть личные данные со смартфонов клиентов 1
13.10.2022 Искусственный интеллект Wildberries будет бороться с поддельными «скидками» 1
06.10.2022 В России начали работу мобильные системы проверки с автоматическим алкотестированием сотрудников 1
22.09.2022 Причуды цифровизации. Электронные водительские права будут бесполезны без бумажных 1
18.08.2022 Координатор ИТ в госорганах разорвал огромный контракт 1
10.08.2022 Власти отправили в «черный список госзаказа» компанию, сбившую цену ИТ-тендера в 10 раз 4
30.06.2022 В России наведут структурный порядок в сегменте операторов связи 1
30.05.2022 «Дочка» «Ростелекома» отлучила от госзаказа поставщика российского ПО, страстного адепта импортозамещения 1
04.04.2022 Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников 1
11.03.2022 Norton и Avast бросили россиян на растерзание вирусам, троянам и шифровальщикам 1
09.02.2022 Как ускорить обработку клиентских заявок с помощью обогащения данных: опыт «ВТБ Лизинг» 1
14.01.2022 ИТ-гигантам запретят обманывать пользователей бесконечными унылыми документами, которые никто не читает 1
15.12.2021 Из-за повальной нехватки видеокарт люди воруют их прямо с витрин магазинов. Продавцы бьют тревогу 1
27.09.2021 «Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ 1
16.09.2021 «Одноклассники» запустили нейросеть для борьбы с кликбейтом в соцсети 1
09.09.2021 Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
12.08.2021 Обнаглевшие хакеры вербуют инсайдеров воззваниями на заблокированных ими корпоративных ПК 1
16.07.2021 Infowatch: почти 73% утечек пользовательской информации в мире совершены умышленно 1
01.07.2021 Tele2 арестовал деньги своего абонента, потому что они показались ему очень подозрительными 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 1
08.04.2021 Федеральная электронная площадка «ТЭК-торг» разработала сервис для подбора и проверки поставщиков «Цифровой помощник» 1
26.01.2021 «ТЭК-Торг» запустила систему автоматизированного подбора поставщиков 1
21.12.2020 Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы 1
26.11.2020 «Швабе» реализует проект весогабаритного контроля в Ленинградской области 1
19.11.2020 В России запретили рекламу счетчиков электричества, с которыми можно меньше платить 1
09.11.2020 В битве за право создать ГИС подрядчик сбил цену в 11 раз и не стал подписывать контракт 1
01.11.2020 Безопасно ли пользоваться сервисами для перевода голоса в текст? 1
28.10.2020 Group-IB будет бороться с финансовыми преступлениями 1
26.10.2020 Инсайдеры и как с ними бороться 1
19.08.2020 Почему мошенники звонят именно вам и как это прекратить? 1
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 1
21.07.2020 «Ланит» перехватил проект главного ЦОДа ФТС у «подрядчика с чердака» 1
17.07.2020 РЖД и ФАС расправились с микропредприятием, из-за пандемии не поставившим планшеты на российском Linux 1
08.07.2020 Власти лишили «Ангстрем» госзаказа до 2022 г. за срыв проекта 2
23.06.2020 Суперподрядчик ФНС смог сбежать из всероссийского «черного списка» интеграторов 1
22.06.2020 Сорвано проектирование главного таможенного ЦОДа. Сверхдешевый подрядчик провалил контракт 1
17.06.2020 В Трудовом кодексе узаконят три вида удаленной работы 1

Публикаций - 167, упоминаний - 171

РНП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10078 13
Google LLC 10943 10
Yandex - Яндекс 5681 9
Microsoft Corporation 23505 7
1С-ИжТиСи 6323 6
7007 6
Aros SEQ - SEC Consult Services 1621 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8050 5
Meta Platforms - Facebook 4339 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1049 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9448 5
Компьюлинк ГК - Compulink 418 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4158 4
InfoWatch - Инфовотч 917 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6946 4
IBM - International Business Machines Corp 9195 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2657 4
Intel Corporation 11671 4
Apple Inc 11200 4
VK - Mail.ru Group 3201 4
Компьюлинк УСП 145 4
Крок - Croc 1709 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2505 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 213 3
Samsung Electronics 9737 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1796 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1674 3
ФОРС - Центр разработки 556 3
Цифра ГК 2149 3
Yahoo! 3687 3
Dr.Web - Доктор Веб 1211 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6266 3
FogSoft - ФогСофт 42 3
Oracle Corporation 6308 3
Amazon Inc - Amazon.com 2803 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 819 3
Барс груп 518 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1531 2
Autodesk 579 2
Воентелеком 143 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5820 14
Почта России ПАО 1993 8
Лента - Сеть розничной торговли 1703 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6196 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6634 5
РЖД - Российские железные дороги 1622 5
Вода Крыма ГУП РК 5 4
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 4
Транснефть 272 3
Россети Ленэнерго 2349 3
Евросеть 1400 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2386 3
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 56 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 325 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 338 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 879 2
Континенталь 6 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 161 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 2
ГПБ - Газпромбанк 941 2
Boeing 987 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 711 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 887 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 180 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 565 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1830 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 209 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 46 2
101Hotels.com 704 2
eBay Inc 1598 2
Регионспецстрой 2 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 506 1
НСПК - Национальная система платежных карт 612 1
Qiwi 923 1
Росэнергобанк 34 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 393 1
Tesla Motors 338 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 659 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 301 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17969 36
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2399 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2025 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9120 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10386 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 11
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4388 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2698 9
Судебная власть - Judicial power 2096 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3696 8
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 846 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2341 6
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 206 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 823 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1031 5
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 191 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 526 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 522 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2858 4
Президент Российской Федерации 3717 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 4
Федеральное казначейство России 1549 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 179 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2510 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2433 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1178 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1248 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 546 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1649 3
Правительство Москвы 1991 3
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 242 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 144 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6051 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
Единая Россия - Политическая партия 263 1
АРБ - Ассоциация российских банков 203 1
Демократическая политическая партия США 116 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
Eclipse Foundation 25 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 2 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53320 46
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79235 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19856 37
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3976 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39005 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22261 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25989 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25032 22
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11376 20
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11209 18
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5258 17
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11648 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5466 16
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8887 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15086 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11843 16
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25059 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17521 14
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9056 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9506 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21965 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9118 13
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10933 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13582 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7485 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8141 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25673 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8751 11
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6929 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21379 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5398 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10049 10
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10223 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17332 10
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3516 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8006 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9926 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17226 9
Проверка контрагентов 1477 8
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4257 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2904 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4111 14
СКБ Контур - Контур.Фокус 700 10
Google Android 12564 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 897 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6528 6
Microsoft Windows 2000 12679 5
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 73 5
Microsoft Windows 14450 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 270 4
Apple iPhone 6 6176 4
Microsoft Office 3440 4
Google Play - Google Store - Android Market 2939 4
Microsoft Skype 1976 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6628 4
Linux OS 8252 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 465 4
Age of Kings 3446 3
Microsoft SQL Server 1474 3
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 384 3
Microsoft Edge - браузер 1934 3
ФНС РФ ЦОД 26 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1972 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2511 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 129 2
Симбиотел - EZTalk 13 2
Microsoft Office Word 658 2
Microsoft Windows 10 1516 2
Microsoft Windows XP 2362 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1483 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 136 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1756 2
Новые облачные технологии - МойОфис 484 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 693 2
НКТ - Р7-Офис 202 2
Microsoft Outlook 1280 2
Google Chrome - браузер 1394 2
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 15 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 585 2
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 473 2
Лящ Михаил 42 5
Путин Владимир 2731 4
Евраев Михаил 241 4
Попов Алексей 330 4
Сытин Дмитрий 56 3
Демидов Михаил 133 3
Icahn Carl - Айкан Карл 65 3
Арсентьев Андрей 60 3
Ивакин Роман 56 3
Мещеряков Сергей 7 3
Шадаев Максут 630 3
Энгельс Фридрих 8 2
Артамонова Анна 183 2
Зезюлинский Николай 23 2
Чурсин Дмитрий 31 2
Соловьев Владимир 104 2
Кожемяка Егор 15 2
Семенко Евгений 2 2
Антошкин Артур 3 2
Гаттаров Руслан 143 2
Данилюк Юрий 7 2
Гридин Игорь 6 2
Метелев Сергей 7 2
Гусев Александр 30 2
Белова Светлана 9 2
Орловский Виктор 345 2
Мишустин Михаил 482 2
Фогилев Михаил 13 2
Зайцев Михаил 183 2
Суслов Константин 22 2
Наумов Виктор 125 2
Сотин Денис 145 1
Абакумов Евгений 137 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 309 1
Шевченко Александр 10 1
Никифоров Николай 1172 1
Демишев Геннадий 2 1
Чаркин Евгений 240 1
Галушкин Олег 178 1
Скляр Алексей 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 122966 106
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39371 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50189 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14988 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6310 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15089 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13159 9
Европа 21314 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12817 8
Германия - Федеративная Республика 12014 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17144 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3429 5
Япония 12881 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 13 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1569 5
Россия - ЮФО - Республика Крым 774 4
США - Нью-Йорк 2811 4
Россия - ЮФО - Севастополь 492 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 711 4
Франция - Французская Республика 7084 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2868 4
Украина 7270 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1060 4
Азия - Азиатский регион 4660 3
Казахстан - Республика 4847 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 601 3
Канада 4710 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2314 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1333 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2021 3
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