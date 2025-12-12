Разделы

«Россети Московский регион» выявили более 240 тыс. незаконно смонтированных проводов интернет-связи на ЛЭП

С начала 2025 г. энергетики «Россети Московский регион» выявили более 240 тыс. незаконно смонтированных проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи в столичном регионе. Об этом CNews сообщили представители «Россети Московский регион».

Работа по обнаружению нелегальных ВОЛС необходима для наведения порядка в цифровой инфраструктуре Москвы и Московской области. Основные цели — обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии и интернета потребителям, безопасная эксплуатация электрооборудования, справедливая конкуренция для всех участников рынка цифровых услуг.

Борьба с нелегальными подвесами защищает интересы добросовестных операторов связи, которые несут затраты на проектирование и содержание своей инфраструктуры. В то время как недобросовестные провайдеры экономят на всем этом, монтируя кабели самовольно, а абонентскую плату с клиентов берут такую же или даже выше.

Нельзя забывать, что каждая нелегальная линия связи — это дополнительный риск. Непрофессиональный монтаж может привести к повреждению электросетей, вызвав перебои с электричеством и оставив без связи целые микрорайоны. Устранение самовольных подвесов напрямую повышает общую надежность и устойчивость как энергосистемы, так и телекоммуникационных сервисов. Пользователи получают более стабильный интернет и связь, защищенные от неожиданных сбоев.

Также самовольный подвес ВОЛС несет угрозу жизни и здоровью людей: крепления, смонтированные с нарушением технических норм, превращают опоры линий электропередачи в источник потенциальной опасности.

Таким образом, системная работа энергетиков по выявлению нелегальных ВОЛС формирует новую, более прозрачную и безопасную экосистему связи в регионе, где закон, качество и надежность являются базовыми принципами. Это долгосрочная инвестиция в цифровую устойчивость Подмосковья, которая защищает интересы и бизнеса, и обычных жителей.

