Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы
Московский портал государственных услуг
Портал Мэра и Правительства Москвы
pgu.mos.ru


13.10.2021 Москва отдаст фото пользователей своих госуслуг в систему распознавания лиц 3
17.09.2021 К 11 утра проголосовал каждый третий россиянин, зарегистрировавшийся на удаленное голосование на портале «Госуслуг» 1
02.09.2021 К столичному благотворительному сервису присоединился 50 фонд 1
26.07.2021 У приложения «Моя Москва» появилось почти полмиллиона новых пользователей 1
02.07.2021 В Москве развиваются новые ценностные онлайн-сервисы 2
29.06.2021 Для защиты от мошенников москвичам порекомендовали пользоваться мобильными приложениями при проверке QR-кодов 1
22.06.2021 В благотворительном сервисе mos.ru появился раздел фондов 1
13.04.2021 В Москве создан онлайн-сервис для бронирования книг в городских библиотеках 1
14.01.2021 Москва заняла первое место в России по качеству электронных госуслуг 2
11.01.2021 Опробовать инновационные новинки: как работает городская программа пилотного тестирования 2
11.01.2021 Слежка за москвичами выходит на новый уровень. Власти начнут собирать данные об их деньгах, собаках и котиках 1
28.12.2020 С момента запуска электронных госуслуг в Москве ими воспользовались более 1,8 миллиарда раз 4
09.10.2020 В Москве начал работу сервис подачи сведений о сотрудниках на удаленной работе 1
27.05.2020 Платформа «ВТБ бизнес коннект» обеспечила рост коммерческих закупок на портале поставщиков 1
25.03.2020 Москвичи смогут предложить идеи по улучшению работы электронных услуг и сервисов 1
23.03.2020 Предприниматели смогут вносить данные в торговый реестр онлайн 1
19.02.2020 В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» теперь можно оплачивать детские кружки и секции 1
14.11.2019 Держатели карты москвича могут приобрести умные счетчики со скидкой 1
04.10.2019 Робот контакт-центра «Московского транспорта» помог тысячам москвичей вернуть эвакуированный автомобиль 1
04.07.2019 ДИТ Москвы рассказал об электронных услугах для автомобилистов 2
20.06.2019 Saures представила в России счетчик воды с NB-IoT 1
24.05.2019 Виртуальный оператор поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль 1
21.05.2019 В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» теперь можно оплатить коммунальные услуги 1
18.02.2019 Москвичи в 2019 году смогут оплачивать электронные госуслуги без комиссии 1
05.12.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2018 г. 1
05.12.2018 ДИТ Москвы рассказал о причинах обращения москвичей в общегородской контакт-центр 1
21.09.2018 У ДИТ Москвы сменился глава. Столичными ИТ будет управлять Эдуард Лысенко 1
10.08.2017 В Москве пишут нейросеть для учета расхода воды по фото 1
19.04.2017 Телеконференции с врачами или наблюдение через гаджеты? В Москве тестируют медицину будущего 1
28.12.2016 Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) подвела итоги работы за 2016 год 1
16.11.2016 Посетители городских поликлиник теперь могут переносить визит к врачу, не отменяя запись 2
05.10.2016 Электронный родительский контроль оставил московских школьников без сладкого 2
29.08.2016 Москвичи обратились за электронным ЕПД более 7,5 млн раз за полгода 1
22.08.2016 В Москве открыта электронная запись в кружки на базе школ на следующий учебный год 1
28.07.2016 Mos.ru запустил версию для иностранцев 1
04.07.2016 Порубочный билет теперь можно оформить в электронном виде на московском портале госуслуг 2
17.06.2016 Рекомендательный сервис «Мосробот» расскажет жителям столицы о ягодных ярмарках 1
15.06.2016 Столичные выпускники могут узнать результаты ЕГЭ по русскому языку и базовой математике на московском портале госуслуг 1
09.06.2016 Абоненты Tele2 активно используют мобильные сервисы правительства Москвы 1
09.06.2016 Москвичи смогут передать показания счетчиков воды в один клик 1

Публикаций - 92, упоминаний - 119

Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 2
Facebook 3765 2
Twitter 2204 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 106 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
InfoWatch - Инфовотч 607 1
Webmoney 330 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Cisco Systems 2040 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
Siemens AG - Сименс Россия 651 1
АФК Система ПАО 994 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
Стэп лоджик - Step Logic 103 1
3738 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 11 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Visa International 1345 1
МТС банк 254 1
Газпром нефть 382 1
Альфа-Групп 319 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Мосводоканал 44 1
Студия Артемия Лебедева 19 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 19
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 7
Правительство Москвы 653 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 3
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 10 2
Общегородской контакт-центр Правительства Москвы 8 2
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 5 1
Правительство Нижегородской области 28 1
МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 3 1
Правительство Омской области - Главное управление информационной политики Омской области 3 1
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
Правительство и губернатор Белгородской области 2 1
Администрация Томской области 12 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Правительство Архангельской области 7 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 1
Администрация Волгоградской области 12 1
Администрация Липецкой области 12 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Правительство Камчатского края 16 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 65 1
Правительство Москвы - Департамент торговли и услуг 4 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Правительство Самарской области 48 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство РФ 2203 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
Смарт-счетчик - Умные счетчики - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Счетчики электроэнергии - ИПУЭ - Интеллектуальные приборы учета электрической энергии - Датчики энергии 3 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 13 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 468 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 9
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 6
Apple iOS 5742 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Google Android 10751 5
Apple - App Store 2198 3
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Apple Pay 385 2
ДИТ Москвы - Моя Москва 21 2
Дептранс Москвы ЦОД 3 1
Московский каршеринг 1 1
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 5 1
ДИТ Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
Электронный дневник 26 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
ЕГАС СИОПР - Единая городская автоматизированная система информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка 4 1
ДИТ Умный город 2030 - цифровая стратегия Москвы 3 1
Узнай Москву - навигационно-туристический портал 26 1
ВТБ Бизнес-Коннект 3 1
Webmoney Keeper 26 1
Webmoney Transfer 89 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Microsoft Office 1939 1
Сергунина Наталья 163 4
Ермолаев Артем 340 3
Собянин Сергей 211 2
Лысенко Эдуард 209 2
Савицкий Андрей 11 2
Фурсин Алексей 100 2
Солонин Спартак 25 1
Смирнова Оксана 10 1
Иванов Дмитрий 42 1
Точилов Мария 9 1
Савельев Александр 29 1
Пищелко Александр 4 1
Антипов Александр 6 1
Алешин Михаил 6 1
Смирнова-Крелль Оксана 49 1
Арсеньев Андрей 1 1
Драгунова Екатерина 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 69
Россия - Российская федерация - РФ 57350 14
Новая Москва 45 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 1
Россия - Среднеахтубинский район 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
США - Нью-Йорк 1093 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Россия - Архангельская область 338 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - Ярославская область 332 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Россия - Ярославль 404 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Липецкая область 292 1
Россия - Томская область 419 1
Россия - Омская область 383 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Россия - Самарская область 558 1
Россия - Волгоградская область 398 1
Россия - Свердловская область 806 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 19 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 3
Русский язык 982 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 5 1
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 7 1
Федеральный закон 178-ФЗ - О государственной социальной помощи 1 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Транспорт 62 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
Федеральное законодательство 254 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
Образование в России 335 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
BIG Innovation Awards 5 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Global mobileGov Awards 5 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
World Summit Awards 5 1
ISOCARP Awards 1 1
WeGO Smart Sustainable City Awards 1 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 23 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761658, в очереди разбора - 665347.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще