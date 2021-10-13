Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы
Московский портал государственных услуг
Портал Мэра и Правительства Москвы
pgu.mos.ru
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Публикаций - 92, упоминаний - 119
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сергунина Наталья 163 4
|Ермолаев Артем 340 3
|Собянин Сергей 211 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Савицкий Андрей 11 2
|Фурсин Алексей 100 2
|Солонин Спартак 25 1
|Смирнова Оксана 10 1
|Иванов Дмитрий 42 1
|Точилов Мария 9 1
|Савельев Александр 29 1
|Пищелко Александр 4 1
|Антипов Александр 6 1
|Алешин Михаил 6 1
|Смирнова-Крелль Оксана 49 1
|Арсеньев Андрей 1 1
|Драгунова Екатерина 1 1
|ГУУ - Государственный университет управления 11 1
|ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761658, в очереди разбора - 665347.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761658, в очереди разбора - 665347.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru