Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы

Москва отдаст фото пользователей своих госуслуг в систему распознавания лиц 3

К столичному благотворительному сервису присоединился 50 фонд 1

Москва заняла первое место в России по качеству электронных госуслуг 2

В Москве начал работу сервис подачи сведений о сотрудниках на удаленной работе 1

Москвичи смогут предложить идеи по улучшению работы электронных услуг и сервисов 1

Предприниматели смогут вносить данные в торговый реестр онлайн 1

Держатели карты москвича могут приобрести умные счетчики со скидкой 1

ДИТ Москвы рассказал об электронных услугах для автомобилистов 2

Виртуальный оператор поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль 1

Москвичи в 2019 году смогут оплачивать электронные госуслуги без комиссии 1

В Москве пишут нейросеть для учета расхода воды по фото 1

Электронный родительский контроль оставил московских школьников без сладкого 2

В Москве открыта электронная запись в кружки на базе школ на следующий учебный год 1

Порубочный билет теперь можно оформить в электронном виде на московском портале госуслуг 2

Столичные выпускники могут узнать результаты ЕГЭ по русскому языку и базовой математике на московском портале госуслуг 1

Абоненты Tele2 активно используют мобильные сервисы правительства Москвы 1