Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МЦСТ
Московский центр SPARC-технологий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 232, упоминаний - 506
МЦСТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Трушкин Константин 43 20
|Смирнов Алексей 142 10
|Путин Владимир 1820 9
|Кабанов Владимир 174 9
|Никифоров Николай 1126 8
|Медведев Дмитрий 1433 7
|Горшенин Максим 15 7
|Ким Александр 32 7
|Турчак Евгений 23 6
|Опанасенко Всеволод 100 6
|Финк Дмитрий 14 6
|Фишер Андрей 54 6
|Малышев Александр 31 6
|Бутенко Юрий 64 6
|Селиванов Дмитрий 48 5
|Герасимюк Максим 20 5
|Калина Роман 60 5
|Солодовников Денис 62 5
|Чамара Денис 57 5
|Цариковский Федор 31 5
|Четвернин Алексей 651 5
|Гуревич Раиса 16 5
|Катамадзе Анна 72 5
|Евстигнеев Сергей 21 5
|Таипов Расул 11 5
|Арлазаров Владимир 118 4
|Махонов Александр 29 3
|Аитов Тимур 47 3
|Овчинников Сергей 24 3
|Нестеров Алексей 79 3
|Фомичев Олег 107 3
|Козырев Алексей 270 3
|Шклярук Мария 14 3
|Евдокимов Андрей 54 3
|Бойко Елена 151 3
|Усманов Артур 24 3
|Песчанских Георгий 37 3
|Володкович Вячеслав 30 3
|Приданкин Андрей 30 3
|Левин Леонид 83 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru