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МЦСТ
Московский центр SPARC-технологий


19.10.2021 «Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса 5
18.10.2021 Сотни серверов на «Эльбрусах» будут искать для МВД угнанные авто по всей России 3
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
11.10.2021 Власти задумались о введении «крепостного права» для разработчиков российских чипов 1
30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 4
24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы» 1
15.09.2021 «Аэродиск» разрабатывает высокопроизводительную hi-end СХД на «Эльбрусе» для банков, телекома и промышленности 1
10.09.2021 Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов» 5
08.09.2021 Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах 1
23.08.2021 Выпущен первый бюджетный ПК на «Эльбрусах» 2
20.08.2021 «Бизнес система телеком» выпустила опытный образец сервера «Иридиум ИР-216Е» с четырьмя процессорами «Эльбрус» 1
17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег 2
03.08.2021 «Ситроникс» запускает в серию три типа серверов 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
19.07.2021 Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли 1
02.07.2021 Власти вводят новые критерии «отечественности» для электроники. Использование российских чипов больше не обязательно 1
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 2
24.06.2021 «Турбо» протестировал бизнес-решения на серверах «Эльбрус» 1
23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 1
22.06.2021 В Реестр российской электроники загадочно просочилось «железо» на чипах IBM 1
21.06.2021 Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК 1
09.06.2021 «Ситроникс» начала выпуск серверов на Intel Xeon и хочет «разогнаться» до 30 тыс. штук в год 1
31.05.2021 Сергей Дементьев, «АТБ Электроника»: Когда в России появятся полностью отечественные одноплатные компьютеры 1
28.05.2021 «Ростелеком» будет пересаживать российские компании на процессоры «Эльбрус» 2
21.05.2021 Российской таможне не дали купить серверы с импортными чипами из-за любви к зарубежному ПО 1
20.05.2021 МВД вошло во вкус «Эльбрусов». Министерство купит серверов с ними еще на 350 миллионов 1
22.04.2021 ФТС готова заплатить 280 миллионов за серверы с российскими процессорами, которых пока не существует 2
15.04.2021 «Ситроникс» вложит полмиллиарда в производство серверов на «Эльбрусах» 7
02.04.2021 «Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах 1
31.03.2021 3Logic Group представила вычислительную технику «Гравитон» с российскими процессорами и ПО 1
18.03.2021 VDI СКАЛА-Р ВРМ доступно для ПК с процессорной архитектурой «Эльбрус» 2
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 2
11.03.2021 Подтверждена совместимость ПО Tionix с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С» 6
04.03.2021 В России появятся продвинутые отечественные процессоры для смартфонов и интернета вещей 1
02.03.2021 Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» выросла в полтора раза — до 29 миллиардов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 2
18.02.2021 «Росатом» приобрел 20 тыс. лицензий ПО «Мой офис» 1
03.02.2021 СХД на «Эльбрусах» «Аэродиск Восток» вошла в реестр российской радиоэлектронной продукции 2
21.01.2021 ПК, принтеры, SSD и материнские платы нужно будет строить на отечественных чипах, чтобы власти их считали российскими 4
12.01.2021 В 2021 г. «Эльбрусов» будет выпущено в 20 раз меньше, чем «Байкалов», но разработчики не считают это проигрышем 4

Публикаций - 232, упоминаний - 506

МЦСТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 35
Intel Corporation 4143 27
Ростех - Концерн Автоматика 396 23
Базальт СПО 206 23
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 17
AMD - Advanced Micro Devices 1660 14
Норси-Транс (НТ) 49 14
Microsoft Corporation 10997 14
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 13
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 11
Т-Платформы 272 10
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 9
Huawei 2723 9
IBM 3524 9
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 8
Восход ФГБУ НИИ 365 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 8
Cisco Systems 2035 7
РТЛабс 145 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 6
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 6
Yandex - Яндекс 4098 6
Микрон - Micron 365 6
Oracle Sun Microsystems 385 6
ALP Group 37 6
КНС Групп - Yadro 124 6
Ланит ГК 1154 5
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 5
VK - Mail.ru Group 2482 5
HP Inc. 2893 5
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 5
Red Hat 664 5
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 261 5
Jolla - Sailfish Holding 58 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Измайлово Альфа - гостиничный комплекс в Москве 5 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
Мотовилихинские заводы 10 2
Молния НПО - Научно-производственное объединение 3 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Банк Интеза 20 1
Альфа-Банк 1122 1
DST - Digital Sky Technologies 75 1
Nouse Limited 2 1
СХК - Сибирский химический комбинат 3 1
Holiday Inn Moscow - Холидей ИНН Московские Ворота 1 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
Локо-Банк 31 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Миландр ПКК 26 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
РусГидро ПАО 129 1
Square 38 1
РАО ЕЭС России ПАО 60 1
Lynwood Investments 6 1
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 1
АвтоВАЗ 118 1
Урал ФД - Коммерческий банк 8 1
DST Global 165 1
СКБ-банк 86 1
Россети ПАО 168 1
СДМ-Банк 51 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Альфа-Групп 318 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 43
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 36
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 14
Правительство РФ 2198 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Федеральное казначейство России 766 7
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 5
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 5
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 5
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 4
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
Creative Commons - некоммерческая организация 31 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 2
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Руссофт - Russoft 250 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 27
DDR - Double data rate 1062 24
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 23
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 20
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 17
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 307 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 14
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 14
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 14
ARM64 - Архитектура процессора 1017 13
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 9
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 118 8
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 8
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 8 7
Gigabit Ethernet 355 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 5
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 248 5
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 5
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 8 5
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 15 5
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 800 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 103 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 3
ИТ-аутсорсинг 669 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 18 3
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 3
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 181 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 376 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 62 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 102
Intel x86 - Архитектура процессора 990 44
Linux OS 4236 41
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 40
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 25
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 21
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 20
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 19
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 16
Microsoft Windows 10 6602 15
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 14
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 327 13
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 11
Новые облачные технологии - МойОфис 311 10
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 502 9
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 9
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 7
Microsoft Windows 849 6
Google Android 10750 6
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 6
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 6
C++ - Язык программирования 284 6
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 6
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 6
Java - Язык программирования 1166 5
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 131 5
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 5
МЦСТ - Эльбрус Линукс 5 5
Intel Xeon E 43 5
Linux - Debian GNU 272 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 5
МЦСТ - Эльбрус-16С 19 5
СВД Встраиваемые Системы - КПДА 9 4
Intel Itanium 80 4
МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 8 4
Apple iOS 5741 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 4
ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 10 4
Трушкин Константин 43 20
Смирнов Алексей 142 10
Путин Владимир 1820 9
Кабанов Владимир 174 9
Никифоров Николай 1126 8
Медведев Дмитрий 1433 7
Горшенин Максим 15 7
Ким Александр 32 7
Турчак Евгений 23 6
Опанасенко Всеволод 100 6
Финк Дмитрий 14 6
Фишер Андрей 54 6
Малышев Александр 31 6
Бутенко Юрий 64 6
Селиванов Дмитрий 48 5
Герасимюк Максим 20 5
Калина Роман 60 5
Солодовников Денис 62 5
Чамара Денис 57 5
Цариковский Федор 31 5
Четвернин Алексей 651 5
Гуревич Раиса 16 5
Катамадзе Анна 72 5
Евстигнеев Сергей 21 5
Таипов Расул 11 5
Арлазаров Владимир 118 4
Махонов Александр 29 3
Аитов Тимур 47 3
Овчинников Сергей 24 3
Нестеров Алексей 79 3
Фомичев Олег 107 3
Козырев Алексей 270 3
Шклярук Мария 14 3
Евдокимов Андрей 54 3
Бойко Елена 151 3
Усманов Артур 24 3
Песчанских Георгий 37 3
Володкович Вячеслав 30 3
Приданкин Андрей 30 3
Левин Леонид 83 3
Россия - Российская федерация - РФ 57124 156
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 6
Россия - Республика Алтай 681 5
Германия - Федеративная Республика 3606 5
Россия - Тульская область 752 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 4
Россия - ПФО - Казань 1507 4
Япония 2752 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 3
Индия - Республика 2156 3
Россия - Мурманск 254 2
Россия - Ростовская область 859 2
Казахстан - Республика 2618 2
Беларусь - Белоруссия 2079 2
Россия - Новороссийск 140 2
Китай - Тайвань 588 2
Россия - Вологда 191 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - Смоленск 232 2
Россия - Махачкала 114 2
Земля - планета Солнечной системы 854 2
Россия - Йошкар-Ола 108 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - Республика Крым 625 2
Россия - Каменск-Уральский 47 2
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 2
Россия - Ханты-Мансийск 114 2
Россия - Керчь 35 2
Россия - СФО - Новосибирск 1954 2
Франция - Французская Республика 2109 2
Россия - Ивановская область 261 1
США - Сан-Франциско 687 1
Россия - Тюменская область 581 1
Нидерланды 969 1
Россия - Челябинская область 658 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 9
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 6
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
Доктрина информационной безопасности России 14 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 3
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
СИЗО - Следственный изолятор 65 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 2
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 2
Антитеррор 62 2
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
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