Банк Зенит Банковская группа Зенит
ПАО Банк ЗЕНИТ – один из крупных универсальных банков – работает на финансовом рынке России с 1995 года. Ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование физических лиц, сегмента малого, среднего и крупного бизнеса. Занимает сильные позиции на рынках инвестиционных услуг и частных инвестиций. Обладает международной корреспондентской сетью банковпартнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Ключевым акционером является ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина.
Банк Зенит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кучугин Илья 42 41
|Клепиков Алексей 93 35
|Чаркин Евгений 239 32
|Натрусов Артем 192 31
|Лигачев Глеб 72 27
|Аксаков Анатолий 122 27
|Попов Андрей 91 27
|Сотин Денис 144 26
|Шипов Савва 86 23
|Бычков Александр 40 21
|Сергеев Сергей 94 20
|Нагаев Олег 30 19
|Белоусов Максим 94 19
|Ушаков Анатолий 41 19
|Беляев Владислав 66 19
|Бокучава Тариэл 21 18
|Ягнятинский Евгений 32 18
|Шадаев Максут 622 17
|Кузьмич Всеволод 31 15
|Меньшов Кирилл 80 15
|Чамара Денис 58 15
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 15
|Потапкин Михаил 26 15
|Ушацкий Андрей 104 15
|Погорелова-Триппель Наталья 15 15
|Суворов Антон 20 15
|Воронин Петр 35 15
|Гимранов Ринат 90 13
|Погорелова Наталья 14 13
|Хасин Михаил 27 13
|Фомичев Олег 124 12
|Козырев Алексей 288 12
|Абакумов Евгений 136 12
|Батай Илья 26 12
|Иванов Алексей 106 12
|Самедов Тимур 21 12
|Онищенко Владислав 78 12
|Ермолаев Артем 361 12
|Евраев Михаил 241 12
|Волков Никита 65 12
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