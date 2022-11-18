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Банк Зенит Банковская группа Зенит

Банк Зенит - Банковская группа Зенит

ПАО Банк ЗЕНИТ – один из крупных универсальных банков – работает на финансовом рынке России с 1995 года. Ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование физических лиц, сегмента малого, среднего и крупного бизнеса. Занимает сильные позиции на рынках инвестиционных услуг и частных инвестиций. Обладает международной корреспондентской сетью банковпартнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Ключевым акционером является ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. 


18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ
17.06.2022 Банкротство хозяев «Ангстрема» отменилось из-за внезапно возникшего спонсора
10.06.2022 ИТ-директор банка «Зенит»: переход на российский софт находится в продвинутой стадии
10.06.2022 ИТ-директор банка «Зенит»: переход на российский софт находится в продвинутой стадии
24.11.2021 Банк «Зенит» запустил обновленную продуктовую линейку по электронным банковским гарантиям
07.07.2021 «Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит»
16.04.2021 Платежный сервис А3 подключил 350 поставщиков услуг ЖКХ в Банк «Зенит»
29.12.2020 Банк «Зенит»: число онлайн-платежей за коммунальные услуги увеличилось в 80 раз
24.12.2020 «Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть»
27.07.2020 «Диасофт» автоматизировал хоздеятельность банковской группы «Зенит»
06.04.2020 Банк «Зенит» запустил сервис дистанционной подачи заявки на реструктуризацию кредитов
16.03.2020 Биометрическое распознавание лиц от ЦРТ внедрили на стадионе «Газпром Арена»
30.01.2020 Банк «Зенит» оптимизирует управление финансами с помощью сервиса Oracle EPM Cloud
28.01.2020 Банк «Зенит» подключился к Системе быстрых платежей
27.11.2019 Крупнейший банк-кредитор «Ангстрема» взыскал с него свыше миллиарда
07.08.2019 Банк «Зенит» завершил проект автоматизации вместе с «Диасофт»
31.07.2019 Банк «Зенит» и «Диасофт» реализовали проект перехода на МСФО 9
01.07.2019 Банк «Зенит» внедрил систему «Диасофт» для работы на финансовых рынках
18.06.2019 Банк Зенит перенес всю централизованную инфраструктуру в ЦОД «Компрессор» сети дата-центров КРОК
20.05.2019 Банк Зенит запустил сервис онлайн-инкассации для ритейла
05.10.2018 «Ростех» продемонстрировал Дмитрию Медведеву возрожденное производство фототехники «Зенит»
26.09.2018 Российский разработчик представил новую цифровую дальномерную камеру Zenit M
20.08.2018 Банк «Зенит» внедрил автоматизированную систему «ЦФТ-Банк»
31.07.2018 Банк «Зенит» подключил сервис бесконтактной оплаты Google Pay для держателей Mastercard
25.05.2018 ФК «Зенит» и SAP CIS подготовят специалистов для индустрии спортивного маркетинга
07.03.2018 Банк «Зенит» провел хакатон по разработке финансовых сервисов
13.03.2017 «Ростелеком» предоставит ФК «Зенит» интеграторские услуги в рамках внедрения SAP
10.02.2017 «Мегафон» обеспечил связью и мобильным интернетом стадион «Зенит Арена»
25.07.2016 «Зенит» договорился с SAP о создании новой системы работы с болельщиками
30.11.2015 ИБП Delta Electronics внедрены на стадионе «Зенит Арена»
10.12.2014 «Софт менеджмент» защитила данные футбольного клуба «Зенит»
09.07.2013 Банк «Зенит» и Inpas сертифицировали ПО Unipos по стандартам Visa и MasterCard
30.05.2013 Банк «Зенит» обновил программу льготного кредитования СМБ на внедрение ERP-системы
09.10.2012 Клиенты банка «Зенит» теперь могут пополнять карточные счета с помощью сервиса «Золотой Короны»
04.07.2012 Футбольный клуб «Зенит» автоматизировал документооборот на базе EOS for SharePoint
28.03.2012 Офисы банка «Зенит» в Москве и регионах подключились к федеральной системе «Город»
04.08.2011 Партнерам процессингового центра банка «Зенит» стал доступен интернет-банкинг HandyBank
06.04.2011 Сайт ФК «Зенит» взломали хакеры
16.02.2011 «Инфосистемы Джет» модернизировали систему ИБ банка «Зенит» в соответствии с требованиями PCI DSS
20.04.2009 РН "Зенит-3SL" вывела на орбиту итальянский спутник связи Sicral 1B

Публикаций - 287, упоминаний - 399

Банк Зенит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9382 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10026 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6897 22
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 309 15
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 334 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1344 13
6961 11
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 11
ESG - Enterprise Strategy Group 197 11
Schneider Electric 512 11
1С-ИжТиСи 6279 11
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 310 11
Газинформсервис - ГИС 107 11
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 263 10
Diasoft - Диасофт 594 10
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 32 10
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 53 10
UIPath 76 10
SAP SE 4860 10
Oracle Corporation 6287 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8015 9
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 188 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 278 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2744 9
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 178 8
Inline Group - Инлайн Груп 85 6
Программный продукт ГК 58 6
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 119 6
IBM - International Business Machines Corp 9180 6
Selectel - Селектел 212 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1771 6
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 189 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 5
Прогноз 1649 5
Питерская группа связистов 425 5
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 11 5
AMD - Advanced Micro Devices 3847 5
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 20 5
Ростех - Автоматика Концерн 1471 5
Крок - Croc 1693 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5733 62
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 840 45
РЖД - Российские железные дороги 1611 39
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 559 37
Ингосстрах СПАО 331 36
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 320 34
ПСБ - Промсвязьбанк 728 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2352 31
Альфа-Банк 1586 31
МКБ - Московский кредитный банк 399 31
Societe Generale - Росбанк АКБ 503 27
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 213 27
Лента - Сеть розничной торговли 1687 25
X5 Group 811 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1167 22
Геобанк КБ 38 21
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6615 20
ТМХ - Трансмашхолдинг 100 20
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 20 20
UBS AG 299 19
Ак Барс Банк 247 18
Окей - О'Кей - Гипермаркет 177 18
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 90 18
РСХБ - Россельхозбанк 282 18
Procter&Gamble - P&G 208 18
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 229 17
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 390 17
ГПБ - Газпромбанк 931 17
Coca-Cola Company 250 16
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 202 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1814 15
Абсолют Банк 153 14
ПГК - Первая грузовая компания 138 13
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 81 13
Сургутнефтегаз - СНГ 223 13
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 868 12
Транснефть 271 12
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 11
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 11
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 209 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17855 42
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2988 29
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3654 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8999 22
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1737 22
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 65 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1534 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10338 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2427 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1379 14
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1588 14
Правительство Москвы 1979 14
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 270 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1624 12
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 833 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2356 11
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 80 10
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 19 10
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 699 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 680 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2493 8
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 135 5
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 69 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2374 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1194 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2015 4
Судебная власть - Judicial power 2080 4
Верховный суд Российской Федерации 777 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3050 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 240 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2678 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 190 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 2
World Bank Group - Всемирный банк 297 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 2
Федеральное казначейство России 1546 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 622 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 37 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 47 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1357 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5988 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 2
PEX Network - Process Excellence Network 4 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 247 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 547 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
Greenpeace - Гринпис 118 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 102 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 13 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52888 86
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38577 85
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12885 51
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17003 47
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25813 47
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2305 39
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24948 34
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78969 33
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3644 32
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5031 32
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3375 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11615 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19551 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22079 24
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6308 23
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 353 22
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4033 22
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10861 22
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8027 22
BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 1564 21
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11299 19
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Low-code - Low Coding - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 388 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 7967 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 801 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17375 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9983 13
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 1098 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7777 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10731 12
Ретранслятор - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 209 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3722 12
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2559 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5826 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9664 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3881 11
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 8991 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5114 10
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10047 10
Космодром Байконур 1053 38
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 88 35
Южмаш - Зенит-3SL - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 62 27
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6480 11
НКТ - Р7-Офис 200 11
IBM Cloud - IBM Bluemix 148 11
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 36 10
IBM Public Cloud 26 10
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 107 10
Скала^р - гиперконвергентная инфраструктура 96 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4059 9
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1482 8
Swiss-AS AMOS 33 7
СБП - Система быстрых платежей Банка России 385 6
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 621 5
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 193 5
Diasoft FA# АБС 60 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4803 5
Apple iPhone 6 6149 4
Microsoft Windows 2000 12640 4
Google Android 12491 4
Сибур ЭКОНС - Цифровая платформа - система повышения эффективности режимов производства 8 4
Apple iOS 6763 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 212 3
Microsoft Office 3420 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 170 3
Intelsat - телекоммуникационные спутники 105 3
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 330 3
Zenit M 3 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 115 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 214 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 874 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 3
РЦКС KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник ГКНПЦ имени М.В.Хруничева 72 3
Diasoft Flextera 57 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 276 3
Intel Core - Семейство процессоров 1729 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 550 2
Adobe Lightroom 90 2
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 84 2
Кучугин Илья 42 41
Клепиков Алексей 93 35
Чаркин Евгений 239 32
Натрусов Артем 192 31
Лигачев Глеб 72 27
Аксаков Анатолий 122 27
Попов Андрей 91 27
Сотин Денис 144 26
Шипов Савва 86 23
Бычков Александр 40 21
Сергеев Сергей 94 20
Нагаев Олег 30 19
Белоусов Максим 94 19
Ушаков Анатолий 41 19
Беляев Владислав 66 19
Бокучава Тариэл 21 18
Ягнятинский Евгений 32 18
Шадаев Максут 622 17
Кузьмич Всеволод 31 15
Меньшов Кирилл 80 15
Чамара Денис 58 15
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 15
Потапкин Михаил 26 15
Ушацкий Андрей 104 15
Погорелова-Триппель Наталья 15 15
Суворов Антон 20 15
Воронин Петр 35 15
Гимранов Ринат 90 13
Погорелова Наталья 14 13
Хасин Михаил 27 13
Фомичев Олег 124 12
Козырев Алексей 288 12
Абакумов Евгений 136 12
Батай Илья 26 12
Иванов Алексей 106 12
Самедов Тимур 21 12
Онищенко Владислав 78 12
Ермолаев Артем 361 12
Евраев Михаил 241 12
Волков Никита 65 12
Россия - РФ - Российская федерация 122125 182
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39154 96
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14882 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50054 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13109 35
Европа 21270 28
Украина 7236 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17021 27
Казахстан - Республика 4818 26
Европа Восточная 2993 25
Земля - планета Солнечной системы 9683 19
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 444 18
Германия - Федеративная Республика 11890 12
Израиль 2602 12
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 541 11
Азия - Азиатский регион 4647 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6248 10
Япония 12858 9
Африка - Африканский регион 3264 9
Солнце - звезда Солнечной системы 4898 8
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1271 8
Индия - Республика 5057 8
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 350 7
Беларусь - Белоруссия 4210 7
Нидерланды 3296 6
Ближний Восток 2641 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15005 6
Франция - Французская Республика 7075 6
Америка Южная 711 4
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 367 4
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 80 4
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 352 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2609 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1550 4
Канада 4703 4
Луна - спутник Земли 1316 4
Америка 2155 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 3
Украина - Киев 941 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 854 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41631 153
Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение 9374 79
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41468 75
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Кредитование - Сrediting 4993 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19835 34
Черкизон - Черкизовский рынок 132 22
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10614 21
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3546 20
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2444 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23730 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8979 19
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4632 17
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4872 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10145 15
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3876 11
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 623 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3392 10
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5218 8
Физическое лицо - Физлицо 3113 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6460 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7488 7
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4539 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8841 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3107 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3854 7
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 266 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2675 6
PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Задолженность 942 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6834 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10992 33
Казахстан Сегодня 308 13
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 248 5
91Mobiles 1689 5
Газпром ГПМ Авторадио - радиостанция 20 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 459 3
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 127 3
Детское радио 10 3
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 99 3
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 59 3
Будущее России. Национальные проекты 19 3
Газпром ГПМ ТНТ4 - телеканал 8 3
Газпром ГПМ Матч! Страна - телеканал 6 3
Газпром ГПМ Суббота! - телеканал 5 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1191 2
Ведомости 518 2
Space Daily 528 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 569 2
Лаборатория Артимовича 8 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 661 2
Газпром ГПМХ радио - Газпром-Медиа Радио 4 1
Прайм - Агентство экономической информации 857 1
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 67 1
Банки.ру - Banki.ru 51 1
Известия ИД 458 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 785 1
РИА Новости 803 1
CNews - ZOOM.CNews 1757 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 168 1
USA Today 125 1
Thomson Reuters - Рейтер 5767 1
TAdviser - Центр выбора технологий 291 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7423 34
500 Startups 14275 15
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Forrester Wave 45 2
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Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
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BCG - Boston Consulting Group 99 1
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МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 248 1
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Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 22 1
ТГУ - Томский государственный университет 115 1
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 164 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 53 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 287 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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