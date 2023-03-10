Яндекс Go Яндекс.Такси
|10.03.2023
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«Яндекс Go» с помощью Live Activity покажет статус заказа на экране блокировки iPhone
«Яндекс Go» с помощью Live Activity покажет статус заказа на экране блокировки iPhone. Теперь чтобы проверить время до подачи автомобиля, узнать его номер и цвет, больше не нужно заходить в прил
|01.12.2022
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«Яндекс Go» и Дептранс Москвы запустили такси для маломобильных пассажиров
В «Яндекс Go» появился тариф «Специальный» — заказ такси для людей, которые передвигаются в инва
|28.11.2022
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«Яндекс Go» предложит ездить на такси с попутчиком
Теперь поездки на такси в Москве и Санкт-Петербурге можно разделить с попутчиком, если выбрать опцию «Вместе» в приложении «Яндекс Go». В таком случае одну машину смогут вызвать двое человек с попутными маршрутами. Стоимость поездки при этом будет ниже для обоих, а водитель заработает больше, выполняя, по сути, два
|25.11.2022
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«Яндекс Go» поможет выбрать выгодную точку завершения поездки
Алгоритмы «Яндекс Go» научились предлагать альтернативную точку высадки из такси, чтобы сделать поездку
|03.11.2022
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Новый продукт «Яндекс Go» поможет малому бизнесу заказывать такси с экономией на НДС
С помощью корпоративного продукта «Яндекс Go» малый бизнес теперь может заказывать такси для сотрудников, платить за него с расчетного счета, оформлять закрывающие документы и не тратиться на НДС за такие поездки. Продукт доступ
|01.11.2022
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В приложении «Яндекс Go» появились опции для пользователей с ограничениями по здоровью
В приложении «Яндекс Go» в тестовом режиме заработали пять дополнительных бесплатных опций для пользователей с ограниченными возможностями здоровья: «Помогите найти машину»; «Общаюсь только текстом»; «Не гов
|21.10.2022
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«Яндекс Go» поможет заказать товары в любой точке страны
С помощью «Яндекс Go» теперь в любой точке страны можно заказать одежду и обувь, бытовую технику и электронику, косметику и парфюмерию, детские игрушки и многое другое. Все эти товары — из ассортимента «М
|19.10.2022
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«Яндекс» поможет малому бизнесу доставлять посылки в другие города
«Яндекс доставка» запускает сервис доставки между городами в приложении «Яндекс Go». Любой желающий сможет быстро и просто оформить доставку из пункта выдачи «Яндекс маркета» в одном городе до пункта выдачи в другом. Сервис одинаково удобен как для частных лиц, так
|29.08.2022
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«Яндекс» инвестировал около 70 млн руб. в развитие тарифа «Детский»
Ко Дню знаний аналитики «Яндекс Go» изучили, куда и как часто пользователи ездят на такси по тарифу «Детский» в разных
|14.07.2022
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«Яндекс Go» для бизнеса автоматизировал массовый заказ такси персоналу
В личном кабинете для корпоративных клиентов «Яндекс Go» появился «массовый развоз» — функция, которая позволит компаниям оптимально организовать развоз сотрудников. Это особенно актуально для крупных производств, ресторанов, баров, отелей
|17.02.2022
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«Яндекс Go» мгновенно найдет такси из аэропорта Шереметьево
С помощью сервиса «Яндекс Go» можно мгновенно вызвать машину и сразу сесть в нее на выходе из терминала D аэропорта Шереметьево — прямо на первой линии. Раньше такси нужно было дольше ждать, идти до второй или тр
|03.02.2022
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«Яндекс Go» покажет в приложении, что влияет на цену поездки
В приложении «Яндекс Go» появился «Индекс спроса», который отражает, что именно влияет на стоимость поездки в конкретный момент времени, и помогает оценить ситуацию с ценой в том районе, откуда пользователь
|13.12.2021
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Мосметро, ВТБ и «Яндекс Go» тестируют сервис «МультиТранспорт»
Банк ВТБ, Московский метрополитен и «Яндекс Go» тестируют новый продукт для жителей столицы – «МультиТранспорт» – в рамках концепции Mobility as a Service (MaaS). Он будет объединять разных транспортных операторов, предоставляющих
|27.09.2021
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Петербуржцы смогут заказать товары на «Маркете» в «Яндекс Go» с доставкой до 2 ч.
В Санкт-Петербурге через приложение «Яндекс Go» теперь можно заказать товары на Маркете и получить с доставкой за 1–2 ч. В приложении Go петербуржцам доступно для заказа то же количество товаров, что и в крупных торговых центрах:
|07.07.2021
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«Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены
ании в сфере логистики, транспорта и электронной коммерции, такие как «Яндекс Go», «Яндекс.драйв», «Яндекс.такси», «Яндекс.маркет», «Яндекса.лавка» и «Яндекс.еда», будут объединены в единую гру
|02.04.2021
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«Битрикс24» будет доставлять заказы своих клиентов с помощью «Доставки Яндекс Go»
«Битрикс24» объявил о запуске интеграции с сервисом «Доставка Яндекс Go». Сотни тысяч водителей и курьеров, сотрудничающих с «Яндекс Go», помогут пользователям «Битрикс24» доставлять заказы покупателям в кратчайшие сроки. Теперь менеджеру не нужно
|18.03.2021
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«Доставка Яндекс Go» интегрирована в систему управления продажами для интернет-торговли RetailCRM
«Доставка Яндекс Go» интегрирована в омниканальную CRM для интернет-торговли RetailCRM. Теперь заказать доставку товара, отследить статус выполнения заказа или отследить все расходы на логистику можно пр
|15.02.2021
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Сервис доставки «Яндекс Go» стал доступен в интеграторе ApiShip
Сервис «Яндекс Go» начал сотрудничество с платформой ApiShip, которая занимается интеграцией услуг для электронной коммерции. Теперь более 11,7 тыс. компаний, подключенных к ApiShip, смогут использоват
|02.12.2020
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ВТБ и «Яндекс Go» запустили программу автокредитования
ВТБ совместно с «Яндекс Go» запустили специальную программу автокредитования для водителей, выполняющих заказы сервиса. Заемщики смогут приобрести новую машину в кредит, ставка по которому с учетом страхования
|24.09.2020
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Яндекс Go открывает сеть складов и новый сервис доставки для партнеров Яндекса на рынке e-commerce
нктов партнерских ПВЗ, в нее войдут несколько сотен площадок в Москве и российских городах-миллионниках. С сентября 2020 г к этой сети уже присоединились точки «Яндекс.лавки». Логистическая платформа Яндекс Go начала активно развиваться во время пандемии коронавируса как попытка помочь разным бизнесам в трудной ситуации. Так, за последние полгода Яндекс Go создал эффективную систему
Яндекс Go упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Худавердян Тигран 86 3
|Шадаев Максут 727 3
|Шулейко Даниил 15 3
|Голубев Михаил 11 2
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
|Волож Аркадий 233 2
|Никитушкина Ольга 2 2
|Захаров Роман 2 2
|Умряева Татьяна 15 2
|Рязанов Антон 12 2
|Репьева Алина 9 2
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
|Лебедев Дмитрий 8 2
|Осокин Андрей 10 2
|Букашкин Антон 5 1
|Фахрутдинов Валентин 5 1
|Башилова Екатерина 1 1
|Уваров Антон 1 1
|Мурашов Алексей 4 1
|Рахимбердиев Аскар 35 1
|Ременникова Елена 10 1
|Соболев Михаил 6 1
|Дрожников Александр 1 1
|Аббакумов Семён 1 1
|Нотченко Виталий 1 1
|Зуева Ирина 1 1
|Рощин Петр 1 1
|Петин Даниил 1 1
|Воскресенский Сергей 1 1
|Виноградова Надежда 3 1
|Кайкова Ирина 4 1
|Закеров Марат 2 1
|Кашин Валерий 3 1
|Яшина Ксения 1 1
|Лохтин Геннадий 3 1
|Ахметов Рустам 1 1
|Понасенков Евгений 1 1
|Шовковая Евгения 4 1
|Меньшикова Анна 3 1
|Нефедов Михаил 1 1
|Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 178 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 1391 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11048 2
|Bloomberg 1153 2
|Forbes - Форбс 662 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 715 1
|Ведомости 649 1
|РИА Новости 827 1
|The Information 54 1
|Vc.ru - Виси.ру 30 1
|Mash - telegram-канал 11 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 106 3
|Gartner - Гартнер 3501 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2466 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 208 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 60 1
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