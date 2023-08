Яндекс Go Яндекс.Такси

Яндекс Go открывает сеть складов и новый сервис доставки для партнеров Яндекса на рынке e-commerce нктов партнерских ПВЗ, в нее войдут несколько сотен площадок в Москве и российских городах-миллионниках. С сентября 2020 г к этой сети уже присоединились точки «Яндекс.лавки». Логистическая платформа Яндекс Go начала активно развиваться во время пандемии коронавируса как попытка помочь разным бизнесам в трудной ситуации. Так, за последние полгода Яндекс Go создал эффективную систему