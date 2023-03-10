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Яндекс Go Яндекс.Такси

Яндекс Go - Яндекс.Такси


10.03.2023 «Яндекс Go» с помощью Live Activity покажет статус заказа на экране блокировки iPhone

«Яндекс Go» с помощью Live Activity покажет статус заказа на экране блокировки iPhone. Теперь чтобы проверить время до подачи автомобиля, узнать его номер и цвет, больше не нужно заходить в прил
01.12.2022 «Яндекс Go» и Дептранс Москвы запустили такси для маломобильных пассажиров

В «Яндекс Go» появился тариф «Специальный» — заказ такси для людей, которые передвигаются в инва
28.11.2022 «Яндекс Go» предложит ездить на такси с попутчиком

Теперь поездки на такси в Москве и Санкт-Петербурге можно разделить с попутчиком, если выбрать опцию «Вместе» в приложении «Яндекс Go». В таком случае одну машину смогут вызвать двое человек с попутными маршрутами. Стоимость поездки при этом будет ниже для обоих, а водитель заработает больше, выполняя, по сути, два

25.11.2022 «Яндекс Go» поможет выбрать выгодную точку завершения поездки

Алгоритмы «Яндекс Go» научились предлагать альтернативную точку высадки из такси, чтобы сделать поездку

03.11.2022 Новый продукт «Яндекс Go» поможет малому бизнесу заказывать такси с экономией на НДС

С помощью корпоративного продукта «Яндекс Go» малый бизнес теперь может заказывать такси для сотрудников, платить за него с расчетного счета, оформлять закрывающие документы и не тратиться на НДС за такие поездки. Продукт доступ
01.11.2022 В приложении «Яндекс Go» появились опции для пользователей с ограничениями по здоровью

В приложении «Яндекс Go» в тестовом режиме заработали пять дополнительных бесплатных опций для пользователей с ограниченными возможностями здоровья: «Помогите найти машину»; «Общаюсь только текстом»; «Не гов
21.10.2022 «Яндекс Go» поможет заказать товары в любой точке страны

С помощью «Яндекс Go» теперь в любой точке страны можно заказать одежду и обувь, бытовую технику и электронику, косметику и парфюмерию, детские игрушки и многое другое. Все эти товары — из ассортимента «М
19.10.2022 «Яндекс» поможет малому бизнесу доставлять посылки в другие города

«Яндекс доставка» запускает сервис доставки между городами в приложении «Яндекс Go». Любой желающий сможет быстро и просто оформить доставку из пункта выдачи «Яндекс маркета» в одном городе до пункта выдачи в другом. Сервис одинаково удобен как для частных лиц, так

29.08.2022 «Яндекс» инвестировал около 70 млн руб. в развитие тарифа «Детский»

Ко Дню знаний аналитики «Яндекс Go» изучили, куда и как часто пользователи ездят на такси по тарифу «Детский» в разных
14.07.2022 «Яндекс Go» для бизнеса автоматизировал массовый заказ такси персоналу

В личном кабинете для корпоративных клиентов «Яндекс Go» появился «массовый развоз» — функция, которая позволит компаниям оптимально организовать развоз сотрудников. Это особенно актуально для крупных производств, ресторанов, баров, отелей
17.02.2022 «Яндекс Go» мгновенно найдет такси из аэропорта Шереметьево

С помощью сервиса «Яндекс Go» можно мгновенно вызвать машину и сразу сесть в нее на выходе из терминала D аэропорта Шереметьево — прямо на первой линии. Раньше такси нужно было дольше ждать, идти до второй или тр
03.02.2022 «Яндекс Go» покажет в приложении, что влияет на цену поездки

В приложении «Яндекс Go» появился «Индекс спроса», который отражает, что именно влияет на стоимость поездки в конкретный момент времени, и помогает оценить ситуацию с ценой в том районе, откуда пользователь

13.12.2021 Мосметро, ВТБ и «Яндекс Go» тестируют сервис «МультиТранспорт»

Банк ВТБ, Московский метрополитен и «Яндекс Go» тестируют новый продукт для жителей столицы – «МультиТранспорт» – в рамках концепции Mobility as a Service (MaaS). Он будет объединять разных транспортных операторов, предоставляющих
27.09.2021 Петербуржцы смогут заказать товары на «Маркете» в «Яндекс Go» с доставкой до 2 ч.

В Санкт-Петербурге через приложение «Яндекс Go» теперь можно заказать товары на Маркете и получить с доставкой за 1–2 ч. В приложении Go петербуржцам доступно для заказа то же количество товаров, что и в крупных торговых центрах:

07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены

ании в сфере логистики, транспорта и электронной коммерции, такие как «Яндекс Go», «Яндекс.драйв», «Яндекс.такси», «Яндекс.маркет», «Яндекса.лавка» и «Яндекс.еда», будут объединены в единую гру
02.04.2021 «Битрикс24» будет доставлять заказы своих клиентов с помощью «Доставки Яндекс Go»

«Битрикс24» объявил о запуске интеграции с сервисом «Доставка Яндекс Go». Сотни тысяч водителей и курьеров, сотрудничающих с «Яндекс Go», помогут пользователям «Битрикс24» доставлять заказы покупателям в кратчайшие сроки. Теперь менеджеру не нужно

18.03.2021 «Доставка Яндекс Go» интегрирована в систему управления продажами для интернет-торговли RetailCRM

«Доставка Яндекс Go» интегрирована в омниканальную CRM для интернет-торговли RetailCRM. Теперь заказать доставку товара, отследить статус выполнения заказа или отследить все расходы на логистику можно пр
15.02.2021 Сервис доставки «Яндекс Go» стал доступен в интеграторе ApiShip

Сервис «Яндекс Go» начал сотрудничество с платформой ApiShip, которая занимается интеграцией услуг для электронной коммерции. Теперь более 11,7 тыс. компаний, подключенных к ApiShip, смогут использоват
02.12.2020 ВТБ и «Яндекс Go» запустили программу автокредитования

ВТБ совместно с «Яндекс Go» запустили специальную программу автокредитования для водителей, выполняющих заказы сервиса. Заемщики смогут приобрести новую машину в кредит, ставка по которому с учетом страхования

24.09.2020 Яндекс Go открывает сеть складов и новый сервис доставки для партнеров Яндекса на рынке e-commerce

нктов партнерских ПВЗ, в нее войдут несколько сотен площадок в Москве и российских городах-миллионниках. С сентября 2020 г к этой сети уже присоединились точки «Яндекс.лавки». Логистическая платформа Яндекс Go начала активно развиваться во время пандемии коронавируса как попытка помочь разным бизнесам в трудной ситуации. Так, за последние полгода Яндекс Go создал эффективную систему


Публикаций - 480, упоминаний - 527

Яндекс Go упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 6044 146
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7307 16
Amazon Inc - Amazon.com 2849 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6460 8
Samsung Electronics 9856 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2972 6
VK - Mail.ru Group 3249 5
Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com 121 5
Yandex Go - Yango 19 4
Apple Inc 11427 4
Meta Platforms - Facebook 4358 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2597 3
Microsoft Corporation 23819 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10372 2
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group 7 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9995 2
МойСклад - Логнекс 104 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 417 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8215 2
Telegram Group 1261 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 252 1
Revolut 8 1
EY - Ernst & Young Global 366 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 329 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 955 1
Intel Corporation 11772 1
Briskly - Брискли 4 1
Apiship 4 1
Цифра ГК 2202 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 724 1
7312 1
Google LLC 11172 1
Wrike 25 1
Merlion - Мерлион 599 1
Прогноз 1686 1
Zendesk 33 1
G-Core Labs 72 1
Citrix Systems 793 1
Alibaba Group 397 1
Xiaomi 1397 1
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 183 23
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 168 10
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 942 9
Uber 313 7
Почта России ПАО 2056 6
Ситимобил - Служба такси 151 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 701 5
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 239 5
Яндекс.Доставка 50 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 401 4
Сплит 162 4
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 157 4
IKEA - ИКЕА 148 3
Лента - Сеть розничной торговли 1796 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2517 3
Hermes - PickPoint - сеть постаматов 46 2
Whoosh - ВУШ Холдинг 16 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 109 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 190 2
Urent - сервис аренды самокатов 9 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6345 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6156 2
DiDi Chuxing 26 2
Подарок ангелу 3 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 987 2
Gett 73 2
McDonald’s - Макдоналдс 194 2
ВкусВилл - Избёнка 105 2
РЖД - Российские железные дороги 1689 1
Gucci - Дом моды Гуччи 29 1
Россети Ленэнерго 2407 1
Тинькофф кредит брокер 2 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 199 1
Zolla 12 1
МТС Трэвел - MTS Travel 32 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 24 1
Finn Flare 24 1
Правительство Москвы - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 51 1
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 77 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 20 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 90 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3931 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2570 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2027 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2819 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4705 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 549 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5393 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2482 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2064 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9718 2
Правительство Москвы 2102 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 76 1
Президент Российской Федерации 3857 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 911 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 441 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3095 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы 16 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 715 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1766 1
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 153 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 7 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 480 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2615 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 102 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 1561 76
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22056 71
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41404 63
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10333 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55894 18
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