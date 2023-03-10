Яндекс Go Яндекс.Такси

«Яндекс Go» с помощью Live Activity покажет статус заказа на экране блокировки iPhone «Яндекс Go» с помощью Live Activity покажет статус заказа на экране блокировки iPhone. Теперь чтобы проверить время до подачи автомобиля, узнать его номер и цвет, больше не нужно заходить в прил

«Яндекс Go» и Дептранс Москвы запустили такси для маломобильных пассажиров В «Яндекс Go» появился тариф «Специальный» — заказ такси для людей, которые передвигаются в инва

«Яндекс Go» предложит ездить на такси с попутчиком Теперь поездки на такси в Москве и Санкт-Петербурге можно разделить с попутчиком, если выбрать опцию «Вместе» в приложении «Яндекс Go». В таком случае одну машину смогут вызвать двое человек с попутными маршрутами. Стоимость поездки при этом будет ниже для обоих, а водитель заработает больше, выполняя, по сути, два

«Яндекс Go» поможет выбрать выгодную точку завершения поездки Алгоритмы «Яндекс Go» научились предлагать альтернативную точку высадки из такси, чтобы сделать поездку

Новый продукт «Яндекс Go» поможет малому бизнесу заказывать такси с экономией на НДС С помощью корпоративного продукта «Яндекс Go» малый бизнес теперь может заказывать такси для сотрудников, платить за него с расчетного счета, оформлять закрывающие документы и не тратиться на НДС за такие поездки. Продукт доступ

В приложении «Яндекс Go» появились опции для пользователей с ограничениями по здоровью В приложении «Яндекс Go» в тестовом режиме заработали пять дополнительных бесплатных опций для пользователей с ограниченными возможностями здоровья: «Помогите найти машину»; «Общаюсь только текстом»; «Не гов

«Яндекс Go» поможет заказать товары в любой точке страны С помощью «Яндекс Go» теперь в любой точке страны можно заказать одежду и обувь, бытовую технику и электронику, косметику и парфюмерию, детские игрушки и многое другое. Все эти товары — из ассортимента «М

«Яндекс» поможет малому бизнесу доставлять посылки в другие города «Яндекс доставка» запускает сервис доставки между городами в приложении «Яндекс Go». Любой желающий сможет быстро и просто оформить доставку из пункта выдачи «Яндекс маркета» в одном городе до пункта выдачи в другом. Сервис одинаково удобен как для частных лиц, так

«Яндекс» инвестировал около 70 млн руб. в развитие тарифа «Детский» Ко Дню знаний аналитики «Яндекс Go» изучили, куда и как часто пользователи ездят на такси по тарифу «Детский» в разных

«Яндекс Go» для бизнеса автоматизировал массовый заказ такси персоналу В личном кабинете для корпоративных клиентов «Яндекс Go» появился «массовый развоз» — функция, которая позволит компаниям оптимально организовать развоз сотрудников. Это особенно актуально для крупных производств, ресторанов, баров, отелей

«Яндекс Go» мгновенно найдет такси из аэропорта Шереметьево С помощью сервиса «Яндекс Go» можно мгновенно вызвать машину и сразу сесть в нее на выходе из терминала D аэропорта Шереметьево — прямо на первой линии. Раньше такси нужно было дольше ждать, идти до второй или тр

«Яндекс Go» покажет в приложении, что влияет на цену поездки В приложении «Яндекс Go» появился «Индекс спроса», который отражает, что именно влияет на стоимость поездки в конкретный момент времени, и помогает оценить ситуацию с ценой в том районе, откуда пользователь

Мосметро, ВТБ и «Яндекс Go» тестируют сервис «МультиТранспорт» Банк ВТБ, Московский метрополитен и «Яндекс Go» тестируют новый продукт для жителей столицы – «МультиТранспорт» – в рамках концепции Mobility as a Service (MaaS). Он будет объединять разных транспортных операторов, предоставляющих

Петербуржцы смогут заказать товары на «Маркете» в «Яндекс Go» с доставкой до 2 ч. В Санкт-Петербурге через приложение «Яндекс Go» теперь можно заказать товары на Маркете и получить с доставкой за 1–2 ч. В приложении Go петербуржцам доступно для заказа то же количество товаров, что и в крупных торговых центрах:

«Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены ании в сфере логистики, транспорта и электронной коммерции, такие как «Яндекс Go», «Яндекс.драйв», «Яндекс.такси», «Яндекс.маркет», «Яндекса.лавка» и «Яндекс.еда», будут объединены в единую гру

«Битрикс24» будет доставлять заказы своих клиентов с помощью «Доставки Яндекс Go» «Битрикс24» объявил о запуске интеграции с сервисом «Доставка Яндекс Go». Сотни тысяч водителей и курьеров, сотрудничающих с «Яндекс Go», помогут пользователям «Битрикс24» доставлять заказы покупателям в кратчайшие сроки. Теперь менеджеру не нужно

«Доставка Яндекс Go» интегрирована в систему управления продажами для интернет-торговли RetailCRM «Доставка Яндекс Go» интегрирована в омниканальную CRM для интернет-торговли RetailCRM. Теперь заказать доставку товара, отследить статус выполнения заказа или отследить все расходы на логистику можно пр

Сервис доставки «Яндекс Go» стал доступен в интеграторе ApiShip Сервис «Яндекс Go» начал сотрудничество с платформой ApiShip, которая занимается интеграцией услуг для электронной коммерции. Теперь более 11,7 тыс. компаний, подключенных к ApiShip, смогут использоват

ВТБ и «Яндекс Go» запустили программу автокредитования ВТБ совместно с «Яндекс Go» запустили специальную программу автокредитования для водителей, выполняющих заказы сервиса. Заемщики смогут приобрести новую машину в кредит, ставка по которому с учетом страхования