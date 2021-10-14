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Т1 Консалтинг
Техносерв Консалтинг


14.10.2021 В «Т1 консалтинг» создано направление развития технологий интернета вещей 1
13.10.2021 «Т1» задорого купил «Мультикарту» 1
08.10.2021 Группа ИТ-компаний «Т1» собралась на IPO 2
09.09.2021 «T1 консалтинг» приступила к пилотированию b2b-решения на базе собственной CRM 1
03.09.2021 «Т1» запускает в России производство серверов 1
30.08.2021 «Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения 1
10.08.2021 «Т1 консалтинг» создаст информационную систему для зарубежных представительств Faberlic 4
03.08.2021 Идет прием заявок на хакатон CRM Hack от Т1 Консалтинг 4
14.07.2021 «Т1 консалтинг» запустила бесплатный курс для стажеров по «1С» 5
23.06.2021 HR-сервис Т1 TalentForce повышает эффективность массового найма 5
17.06.2021 В «Т1 консалтинг» назначен директор по продажам собственных продуктов компании 1
16.06.2021 «Т1 консалтинг» и RRC подписали меморандум о сотрудничестве 7
19.05.2021 «Т1 консалтинг» создала подразделение по разработке цифровых решений 3
21.04.2021 «Техносерва» больше нет 2
21.04.2021 Компании группы «Техносерв» продолжат свое развитие под брендом «Т1» 2
15.04.2021 «Техносерв консалтинг» участвует в цифровой трансформации управления проблемными активами банка «Открытие» 4
06.04.2021 «Техносерв консалтинг» внедряет систему налогового мониторинга для «Русгидро» 1
26.03.2021 «Техносерв консалтинг» развернула HR-платформу Talentforce в облаке «Техносерв Cloud» 1
03.02.2021 ГК «Ланит» и «Техносерв консалтинг» осуществляют переход Почты России на бюджетное планирование 1
17.01.2021 Что ждет ИТ-рынок от 2021 г. 1
24.11.2020 «Техносерв консалтинг» внедрил персонализированный подбор страховки при выдаче кредитных продуктов в банке «Открытие» 2
09.11.2020 «Техносерв консалтинг» участвует в масштабной трансформации ERP-систем «Магнита» 7
03.11.2020 Руководителем практики 1С «Техносерв Консалтинг» стал Алексей Стоянов 4
26.10.2020 «Магнит» запустил программу трансформации ERP 2
24.08.2020 «Техносерв Консалтинг» объявил о назначении коммерческого директора 7
05.08.2020 Топ-менеджер «Яндекса» открыла «курсеру» для подростков 1
15.07.2020 «Техносерв консалтинг» разработала решение по налоговому мониторингу 6
05.06.2020 «Техносерв консалтинг» стал партнером Directum 4
27.05.2020 «Техносерв консалтинг» разработал технологию безбумажного офиса для банка ВТБ 2
14.05.2020 «Техносерв консалтинг» и ВТБ реализуют проект по созданию цифровой ипотеки 2
28.04.2020 «Техносерв консалтинг» представила решение для автоматизации процессов разработки 2
13.04.2020 «Техносерв консалтинг» создала маркетплейс продажи непрофильных активов ВТБ 3
07.04.2020 Едва оправившийся «Техносерв» рискует лишиться 5,5 миллиарда 8
07.04.2020 «Техносерв консалтинг» выпустила решение для защиты корпоративных данных 2
29.01.2020 «Техносерв консалтинг» внедряет в Vaillant Group Rus единый личный кабинет для сотрудников и партнеров 3
11.12.2019 «Техносерв консалтинг» представляет решение TSC Rocket SBL 2
04.12.2019 TSC Business monitoring включена в реестр отечественного ПО 2
14.10.2019 Последний осколок независимого «Техносерва» обанкротили из-за копеечных долгов 13
10.09.2019 Ряды поставщиков ИТ-услуг редеют из-за «особенностей ведения бизнеса» в России 1
26.08.2019 Загнанный в угол «Техносерв» обязали расстаться с 800 миллионами 1

Публикаций - 263, упоминаний - 736

Т1 Консалтинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 206
Oracle Corporation 3331 41
SAP SE 3207 40
Рексофт - Reksoft 199 24
IBM 3527 23
Oracle Siebel 130 22
Крок 1219 19
3727 15
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 15
Microsoft Corporation 11017 14
Инфосистемы Джет 675 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 11
iTeco - Ай-Теко 715 10
Ланит ГК 1155 10
NVision Group - Энвижн Груп 545 8
Dell EMC 2387 7
Прогноз 195 7
HP Inc. 2898 7
SAS Institute 596 7
Ситроникс - Sitronics 557 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 6
Корус Консалтинг ГК 804 6
Terrasoft - Террасофт 140 6
Микротест 176 6
Softline - Софтлайн 1473 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 6
Diasoft - Диасофт 354 5
Синтерра - Synterra 562 5
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 442 5
1С-Рарус 535 5
Facebook 3765 4
Ланит - Норбит - Norbit 202 4
Huawei 2726 4
ТСК ООО 4 4
Sabre Corporation 116 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 26
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 24
ВТБ24 583 24
Аэрофлот 492 19
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Альфа-Банк 1123 9
Возрождение - Коммерческий банк 98 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 9
ПромСвязьКапитал 61 8
РусГидро ПАО 129 8
Ингосстрах СПАО 210 6
Сибэнергомаш УК 7 6
МСП Факторинг 10 5
Бинбанк 184 5
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 5
Газпром нефть 380 5
Белая Птица 7 5
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Газпром ПАО 518 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
Связной ГК 877 4
ВТБ Банк Москвы 371 4
Почта России ПАО 1570 3
X5 Group 599 3
Алроса АК 81 3
Банк Санкт-Петербург 120 3
Ренессанс кредит Банк 143 3
Открытие ФК 538 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Национальный банк Траст 96 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 3
Норникель - Норильский никель 177 2
Почта Банк 289 2
Уралсиб Банк 389 2
МТС банк 254 2
Утконос 99 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
Правительство РФ 2200 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Арбитражный суд города Москвы 339 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
Правительство Нижегородской области 28 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 21 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Федеральное казначейство России 766 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
Роснано 456 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 4
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
Руссофт - Russoft 250 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 80
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 36
Big Data - Большие данные 1136 15
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 11
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 11
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 8
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 6
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 6
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 6
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 5
ИТ-аутсорсинг 670 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 5
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 4
ИТ-аудит 75 3
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 371 3
E2E - End-to-End - Сквозное шифрование 12 3
DevOps - Development и Operations 296 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 3
Безопасный город 347 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 3
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 2
Oracle Siebel CRM 165 27
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 12
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 11
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 9
Microsoft Office 1921 8
Аэрофлот Бонус 21 7
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 6
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 6
Oracle Siebel CRM Loyalty 12 5
IBM Cognos BI 140 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 5
Microsoft Dynamics CRM 386 5
Apple iPad 3263 5
Google Android 10750 4
IBM BPM 23 4
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 4
SAP BW - SAP Business Warehouse 81 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 3
Apple iOS 5741 3
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 3
Т1 TalentForce 3 3
ЦФТ Faktura.ru 79 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Qlikview 97 3
SAP CRM Loyalty Management 5 3
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 3
IBM FileNet 55 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 2
ПСБ PSB-Retail 38 2
Red Hat OpenShift 75 2
Т1 Консалтинг TSC Collection 2 2
ВТБ Мультикарта 147 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Java - Язык программирования 1167 2
SAP Basis 9 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Булгаков Кирилл 40 39
Рубцова Ольга 32 29
Ананьев Алексей 88 26
Ананьев Дмитрий 53 12
Корнеев Сергей 75 11
Мацыгин Юрий 8 8
Андреева Екатерина 40 6
Спирин Антон 5 5
Буленков Дмитрий 13 4
Козлова Елена 17 4
Соловьев Сергей 25 4
Катрич Алексей 39 4
Лосев Сергей 43 3
Савчук Анатолий 3 3
Закрепин Евгений 45 3
Бар-Бирюкова Мария 62 3
Аншина Марина 67 3
Клепиков Алексей 77 3
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 3
Сапельников Сергей 100 3
Макаров Станислав 111 3
Щукин Кирилл 3 3
Егоров Александр 48 3
Макаров Дмитрий 4 3
Стоянов Алексей 3 3
Богданов Кирилл 90 3
Кузин Вадим 34 3
Кузин Алексей 4 3
Копейкин Алексей 14 2
Агеев Андрей 11 2
Чирков Андрей 5 2
Иванов Алексей 76 2
Порубов Виталий 5 2
Патешман Виталий 32 2
Савельев Сергей 8 2
Лобов Сергей 15 2
Волков Владимир 44 2
Новикова Елена 49 2
Баранов Сергей 18 2
Бородин Андрей 31 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 128
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 12
Европа 3730 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 11
Казахстан - Республика 2621 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 8
Восточная Европа 1669 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 6
Украина 3347 6
Азия - Азиатский регион 1512 5
Узбекистан - Республика 821 5
Германия - Федеративная Республика 3614 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 3
Россия - Саранск 196 3
Россия - Краснодар 1031 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 3
Россия - Ульяновск 292 3
Австрия - Австрийская Республика 524 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 3
Италия - Итальянская Республика 1371 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 3
Финляндия - Финляндская Республика 812 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 3
Беларусь - Белоруссия 2081 3
Россия - Республика Коми 407 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1046 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Польша - Республика 824 2
Россия - СФО - Новосибирск 1956 2
Великобритания - Лондон 816 2
Африка 1482 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 21
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 5
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 2
Человеческий фактор 126 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 5 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
Образование в России 328 1
РАС - Расстройства аутистического спектра - ASD - Autism Spectrum Disorder 10 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 95 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Аутсорсинг 84 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 8
TAdviser - Центр выбора технологий 214 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
Forbes - Форбс 441 1
The Wall Street Journal 709 1
Ведомости 259 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
N+1 - Издание 93 1
Sputnik 10 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 44 1
Network World 16 1
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