Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Т1 Консалтинг
Техносерв Консалтинг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 263, упоминаний - 736
Т1 Консалтинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Булгаков Кирилл 40 39
|Рубцова Ольга 32 29
|Ананьев Алексей 88 26
|Ананьев Дмитрий 53 12
|Корнеев Сергей 75 11
|Мацыгин Юрий 8 8
|Андреева Екатерина 40 6
|Спирин Антон 5 5
|Буленков Дмитрий 13 4
|Козлова Елена 17 4
|Соловьев Сергей 25 4
|Катрич Алексей 39 4
|Лосев Сергей 43 3
|Савчук Анатолий 3 3
|Закрепин Евгений 45 3
|Бар-Бирюкова Мария 62 3
|Аншина Марина 67 3
|Клепиков Алексей 77 3
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 3
|Сапельников Сергей 100 3
|Макаров Станислав 111 3
|Щукин Кирилл 3 3
|Егоров Александр 48 3
|Макаров Дмитрий 4 3
|Стоянов Алексей 3 3
|Богданов Кирилл 90 3
|Кузин Вадим 34 3
|Кузин Алексей 4 3
|Копейкин Алексей 14 2
|Агеев Андрей 11 2
|Чирков Андрей 5 2
|Иванов Алексей 76 2
|Порубов Виталий 5 2
|Патешман Виталий 32 2
|Савельев Сергей 8 2
|Лобов Сергей 15 2
|Волков Владимир 44 2
|Новикова Елена 49 2
|Баранов Сергей 18 2
|Бородин Андрей 31 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756170, в очереди разбора - 659860.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756170, в очереди разбора - 659860.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru