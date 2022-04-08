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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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08.04.2022 Управлять «умным домом» вскоре можно будет при помощи «кибер-рук» 1
21.07.2021 «Ростелеком» запустил первые базовые станции на Средневилюйском газоконденсатном месторождении 1
21.07.2021 Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux 1
19.07.2021 «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру для Марченковской ветроэлектростанции 1
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 2
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
09.06.2021 Eset: Россия возглавляет список стран, наиболее пострадавших от криптовалютных угроз 1
19.04.2021 Juniper расскажет об искусственном интеллекте, автоматизации, телеметрии и новых технологиях маршрутизации в сетях 1
16.04.2021 Juniper расскажет об искусственном интеллекте, автоматизации, телеметрии и новых технологиях маршрутизации в сетях 1
13.04.2021 Системы хранения НРЕ сокращают простои в ритейле до 30 секунд в год 1
17.02.2021 В России создается собственная система критически важных коммуникаций 1
01.02.2021 «Ростелеком» создаст частную мобильную сеть LTE для Якутской топливно-энергетической компании 1
27.01.2021 «Россети» тиражируют цифровую систему оперативного мониторинга энергоснабжения временно подконтрольных объектов 1
09.11.2020 Как цифровизуются системы безопасности в промышленности 1
17.09.2020 Немецкий завод AGC расширяет использование Kaspersky Industrial CyberSecurity 1
06.08.2020 Как управлять корпоративной сетью с помощью интуиции 1
06.08.2020 Eset: во II квартале 2020 года количество атак на RDP выросло в два раза 1
29.06.2020 Какие процессы наиболее эффективно автоматизировать с помощью роботов 1
26.06.2020 Российские терминалы обеспечат прием платежей смарт-вендинга Televend 1
09.06.2020 Вебинар Software AG и Delta Solutions «Технологии Умного города: от теории к практике» состоится 16 июня 1
21.01.2020 Clover Group запатентовала способ и систему диагностирования промышленного объекта 1
16.01.2020 Октавиан Танасе: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой 1
13.01.2020 RCNTEC представила облачный сервис для управления электропитанием 1
22.11.2019 HPE расширила возможности компонуемой инфраструктуры интеллектуальным хранением 1
22.11.2019 RCNTEC запустила RPCM.CLOUD 1
05.11.2019 На смартфоны в России и США напал троян, который невозможно удалить 1
10.10.2019 В МТС объявили об открытии «Центра 5G» 1
02.10.2019 Как искусственный интеллект оптимизирует работу ИТ-подразделений 1
30.09.2019 «Росэлектроника» автоматизирует систему управления энергосетями в Сибири и на Дальнем Востоке 1
19.09.2019 Вирус WannaCry выжил и нарастил активность, но стал бояться «прививки» 1
22.08.2019 Российские технологии в японских автомобилях обеспечат техподдержку на американских гонках 1
25.07.2019 Йенс Штрошнайдер -

Телематика сделает транспорт частью «умного» города

 1
24.07.2019 Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности 1
02.07.2019 Huawei и China Mobile Zhejiang запустили «самую быструю в мире транспортную сеть 5G» 1
15.04.2019 СХД с машинным обучением устраняют неполадки раньше, чем они происходят 1
10.04.2019 Государство вложило 100 миллионов в компьютер для присмотра за водителями 1
09.04.2019 Идет масштабная атака на российских пользователей. Хакеры стараются вскрыть их банковские аккаунты 1
14.03.2019 Исследование IDC и Seagate: к 2025 году объем сферы данных региона EMEA достигнет 48 ЗБ 1
12.12.2018 Windows 10 следит за пользователем даже после прямого запрета на это 2
29.11.2018 «Билайн» представил гибридную сеть для интернета вещей 1

Публикаций - 99, упоминаний - 108
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
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