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Скала-Р
Гиперконвергентная инфраструктура


22.06.2021 Новая версия «СКАЛА-Р»: высокая доступность критичных сервисов 5
09.06.2021 Rubytech представила масштабное обновление аналитической платформы «СИТИ» для контакт-центров 1
07.06.2021 Российская вычислительная платформа Мацоцкого «Скала-Р» стала отдельным бизнесом 3
07.06.2021 Производитель «СКАЛА-Р» выделен в самостоятельный бизнес 3
05.04.2021 В «Скала-Р ВРМ» версии 1.91 доступна публикация физических персональных компьютеров 5
29.03.2021 В «СКАЛА-Р Управление» версии 1.91 появилась поддержка блочных СХД 7
18.03.2021 VDI СКАЛА-Р ВРМ доступно для ПК с процессорной архитектурой «Эльбрус» 5
15.03.2021 «СКАЛА-Р» поддерживает еще больше сценариев перехода на импортозамещенную архитектуру 9
15.02.2021 Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение 13
21.12.2020 В новой версии VDI-решения «СКАЛА-Р ВРМ» 1.90 доступна публикация Windows-приложений 6
02.11.2020 «СКАЛА-Р Управление» теперь работает с внешними СХД 5
13.10.2020 Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард 1
13.08.2020 Производители решений для контакт-центров рекомендуют «Скалу-Р» в качестве корпоративной платформы 5
16.07.2020 СХД DEPO Storage включены в Реестр отечественной вычислительной техники 1
30.06.2020 Ушедший из IBS Сергей Мацоцкий объявил о создании новой компании под странным именем 1
18.06.2020 ОС «РОСА» и «Скала-Р» подтвердили совместимость 1
12.05.2020 Российское VDI-решение «Скала-Р ВРМ» получило поддержку VMware vSphere 3
20.01.2020 Гиперконвергентная инфраструктура 1
09.01.2020 IBS и «Лаборатория Касперского» разработали защищенное виртуальное рабочее место на базе KasperskyOS и «Скала-Р ВРМ» 3
19.12.2019 IBS выпустила масштабное обновление продуктов линейки «Скала» 4
16.10.2019 «Код безопасности» начинает поставки vGate 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6.7 1
08.10.2019 IBS получила сертификат ФСТЭК на решение «Скала-Р» 1
12.09.2019 Контроль ФСТЭК стал строже: «Росплатформа» получала сертификат полтора года 1
03.09.2019 Merlion стал дистрибьютором российских ИТ-решений «Скала-Р» 1
26.08.2019 Axoft стал первым официальным дистрибьютором продуктовой линейки Скала 2
19.07.2019 Среда виртуализации гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры «Скала-Р» защищена решением «Лаборатории Касперского» 1
19.07.2019 «Лаборатория Касперского» усовершенствовала защиту для виртуальных сред 1
02.07.2019 В IBS стартовала новая партнерская программа для линейки продуктов «Скала» 2
21.06.2019 IBS выпустила новую версию «Скала-Р виртуальное рабочее место» 2
17.06.2019 Гиперконвергентная платформа «Скала-Р» получила поддержку vGate 1
04.06.2019 IBS выпустил новую версию «Скала-Р управление» 1
13.05.2019 IBS и «Ред Софт» представили полностью совместимый стек российских технологий на базе «Ред ОС» и «Скала-Р» 2
17.04.2019 Россияне наладили производство безопасной замены ПК и телефонам на базе Linux для бизнеса и госсектора 1
14.03.2019 В Реестр российского ПО впервые попал гиперконвергентный конкурент Dell EMC, HPE и Zerostack 1
21.02.2019 ФБ МСЭ Минтруда и IBS Interlab протестировали гиперконвергентный комплекс «Скала-Р» 5
19.02.2019 «Базальт СПО» и IBS Interlab подтвердили совместимость ОС «Альт» и гиперконвергентного комплекса «Скала-Р» 1
21.11.2018 IBS Interlab запускает курс по гиперконвергентной инфраструктуре 2
26.03.2018 TAdviser оценил российский рынок гиперконвергентных инфраструктур в 1 миллиард рублей 1
25.10.2017 Проведены испытания совместимости СУБД Postgres Pro с комплексом «Скала-Р» 2
21.08.2017 «Депо Компьютерс» представит защищенные решения на форуме «Армия-2017» 1

Публикаций - 54, упоминаний - 152

Скала-Р упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 18
Код Безопасности 365 7
VMware 1830 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 4
Nutanix 70 4
Скала-Р - ранее InterLab IBS 20 4
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 4
Cisco Systems 2056 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 352 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 17 3
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 2
Polymatica - Полиматика 41 2
Acronis - Акронис 365 2
SAP SE 3220 2
Microsoft Corporation 11168 2
Dell EMC 2419 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
Tonk - Тонк ГК 32 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
Corel Corporation 125 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
Getmobit - Гетмобит 7 1
Virtuozzo - Parallels Holding 42 1
Ingram Micro 15 1
Plesk 20 1
Raidix - Рэйдикс 129 1
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 11 1
Омега 13 1
Odin 20 1
Аргус НТЦ 1 1
ZeroStack 2 1
Hitachi 477 1
NetApp 486 1
Huawei 2733 1
Lenovo Group 1641 1
Facebook 3768 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Газпром ПАО 524 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Правительство РФ 2208 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 18
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 3
OpenStack 347 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 2
DevOps - Development и Operations 297 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 2
Microsoft Windows приложения 105 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 138 1
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 83 1
Тонкий клиент - Thin client 108 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 1
SVM - Security Virtual Machine - Виртуальные устройства безопасности 3 1
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 15 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 591 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
Linux OS 4276 9
Microsoft Windows 10 6676 6
Скала-Р - Скала-СР Программно-аппаратные комплексы 6 4
Microsoft Windows 856 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 3
Kaspersky Internet Security 289 2
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 2
VMware vSphere 281 2
Код Безопасности - vGate 42 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Росплатформа Р-Хранилище 9 1
Huawei FusionSphere 16 1
ФНС РФ ЦОД 22 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
Cisco FlexPod 1 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 1
VMware vCenter 87 1
BSS Digital2Speech 6 1
DEPO Computers - DEPO Storage - серия СХД 10 1
Аргус НТЦ - Аргус WFM CC - Аргус Workforce Management 1 1
Apache ZooKeeper 5 1
Zirvan DoXLogic СЭД 13 1
DEPO Computers - DEPO Storm 22 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 303 1
Ред ОС 239 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
Kaspersky Security Center - KCS 36 1
Aladdin JaCarta 147 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 1
Сорокин Святослав 17 11
Сунгуров Андрей 14 10
Карасев Антон 10 5
Полянский Денис 5 2
Ведехин Игорь 23 2
Мацоцкий Сергей 150 2
Черкасов Дмитрий 14 1
Дубенсков Пётр 2 1
Рукавишникова Мария 5 1
Романченко Дмитрий 11 1
Капитанов Алексей 1 1
Игнатов Сергей 10 1
Сизов Григорий 13 1
Степанюк Михаил 13 1
Симаков Олег 106 1
Делицын Леонид 94 1
Марцынкьян Сергей 19 1
Рубанов Владимир 61 1
Белоусов Сергей 217 1
Климов Антон 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Восточная Европа 1691 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - Нижегородская область 745 1
Россия - Смоленск 240 1
Россия - Дубна 134 1
Россия - Орёл 216 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
Gartner 2197 1
Markets&Markets Research 78 1
Forrester Research 388 1
451 Research Group 44 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 7 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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