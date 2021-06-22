Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Скала-Р
Гиперконвергентная инфраструктура
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Публикаций - 54, упоминаний - 152
Скала-Р упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
|Газпром ПАО 524 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Газпромбанк - ГПБ 693 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
|Сорокин Святослав 17 11
|Сунгуров Андрей 14 10
|Карасев Антон 10 5
|Полянский Денис 5 2
|Ведехин Игорь 23 2
|Мацоцкий Сергей 150 2
|Черкасов Дмитрий 14 1
|Дубенсков Пётр 2 1
|Рукавишникова Мария 5 1
|Романченко Дмитрий 11 1
|Капитанов Алексей 1 1
|Игнатов Сергей 10 1
|Сизов Григорий 13 1
|Степанюк Михаил 13 1
|Симаков Олег 106 1
|Делицын Леонид 94 1
|Марцынкьян Сергей 19 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Климов Антон 2 1
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|Gartner 2197 1
|Markets&Markets Research 78 1
|Forrester Research 388 1
|451 Research Group 44 1
|МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
|РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768002, в очереди разбора - 671687.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768002, в очереди разбора - 671687.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru