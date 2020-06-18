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ОС «РОСА» и «Скала-Р» подтвердили совместимость

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

НТЦ ИТ «РОСА» и IBS Interlab провели успешное тестирование гиперконвергентного комплекса «Скала-Р» в среде операционных систем семейства «РОСА». Подтверждена полная совместимость и корректность работы продуктов, что позволяет рекомендовать гиперконвергентный комплекс «Скала-Р» для использования совместно с ОС семейства РОСА.

Гиперконвергентная инфраструктура «Скала-Р» — готовое решение для центра обработки данных, которое объединяет в одном комплексе вычислительные ресурсы, хранилище, высокоскоростную сеть передачи данных, управления, мониторинга и информационной безопасности.

«Скала-Р» — это современное отказоустойчивое горизонтально-масштабируемое решение, подтвердившее свою эффективность как в небольших организациях, так и в крупных центрах обработки данных.

Гиперконвергентный комплекс «Скала-Р может» заменить унаследованную ИТ-инфраструктуру организации и выступить основой для виртуальных рабочих столов.

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