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IBS получила сертификат ФСТЭК на решение «Скала-Р»

ПО Софт Интеграция Инфраструктура

IBS получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на соответствие объединенной платформы серверной виртуализации и распределенного хранения данных требованиям документов «РД НДВ (4)» и технических условий.

Сертификат №4161 подтверждает, что ядро гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры «Скала-Р» содержит встроенные средства защиты от несанкционированного доступа к информации и соответствует четвертому уровню контроля требований по безопасности информации руководящих документов ФСТЭК.

Наличие сертификата ФСТЭК у платформы виртуализации важно при выборе ИТ-инфраструктуры для государственных систем. Только при выполнении данного условия процесс аттестации информационной системы будет предсказуемым и не потребует существенных дополнительных финансовых вложений в обеспечение требуемого уровня безопасности данных.

Выполнение всех требований ФСТЭК к программному обеспечению возможно только при соблюдении командой строгих стандартов по разработке и подготовке документации продукта. Наличие такого сертификата у ядра гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры «Скала-Р» подтверждает не только то, что оно безопасно, но и то, что у заказчиков не будет проблем с документацией.

Гиперконвергентную ИТ-инфраструктуру с сертифицированной платформой виртуализации и распределенного хранения данных уже можно приобрести у партнеров по продвижению «Скала-Р».

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