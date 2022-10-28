Индексная книга CNews*
Реинжиниринг Re-Engineering
Публикаций - 159, упоминаний - 164
Реинжиниринг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2696 3
|Чернышенко Дмитрий 412 2
|Хасис Лев 105 2
|Калашникова Елена 2 2
|Ильяшенко Галина 2 2
|Мишустин Михаил 466 2
|Филатов Александр 10 2
|Чичваркин Евгений 158 2
|Нурутдинов Айрат 4 1
|Зыкова Светлана 2 1
|Сенкевич Виктор 30 1
|Кузнецов Александр 92 1
|Колесов Андрей 1 1
|Рыбченко Никита 11 1
|Слесаренко Александр 5 1
|Кабаков Ярослав 29 1
|Климентьев Сергей 2 1
|Линев Андрей 24 1
|Храмцовская Наталья 46 1
|Бабинцев Василий 24 1
|Ивлев Андрей 2 1
|Лукин Глеб 19 1
|Андреев Александр 26 1
|Агамирзян Игорь 69 1
|Баласанян Владимир 42 1
|Ларин Михаил 6 1
|Синюшин Константин 15 1
|Сухарев Алексей 11 1
|Македонский Сергей 47 1
|Аитов Тимур 197 1
|Forbes - Форбс 623 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 3
|NYT - The New York Times 999 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 285 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
|InfoWorld 56 1
|Gartner - Гартнер 3466 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 1
|Microsoft Research 128 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 113 1
|Gartner - Dataquest 348 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.