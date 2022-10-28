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Индексная книга CNews*
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Реинжиниринг Re-Engineering



28.10.2022 GoodsForecast и «Крок» повысили эффективность крупного сельскохозяйственного холдинга 1
10.10.2022 Николай Козак, «Дом.рф»: Мы решили помочь строительным компаниям перейти на технологии информационного моделирования 1
06.10.2022 «Сыктывкар тиссью груп» перестраивает производственные процессы с помощью GoodsForecast 1
01.09.2022 Глава Минцифры пролоббировал перед Путиным право граждан предъявлять смартфон вместо паспорта 1
04.07.2022 В 2021 г. на российском рынке BI доминировали иностранные вендоры 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1
15.04.2022 В «Диасофт» разработали стратегию перехода с SAP на российскую импортонезависимую платформу 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
11.04.2022 Завершился Форум «ГОСЗАКАЗ»: как решили поддержать производителей и бизнес во время санкций 1
30.03.2022 Власти потратят 2 миллиарда на автоматизацию управления госимуществом 1
18.02.2022 Игорь Якимов, «Т Плюс»: Мы в начале масштабной роботизации 1
09.02.2022 Масштабная модернизация хранилища данных сэкономит ВТБ более 1,2 млрд руб. 1
27.01.2022 Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских ИТ в январе 2022 года 1
24.12.2021 ГосТех: что известно о революции в построении госинформсистем 1
22.12.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии России в декабре 2021 года 1
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
10.06.2021 Алексей Евтушенко -

Без строительства экосистем нельзя многократно увеличивать выручку и клиентскую базу

 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
19.03.2021 Группа компаний «Таттелеком» представила результаты деятельности в 2020 году 1
01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 1
24.02.2021 «Тексел» поможет одеть сотрудников крупной нефтяной компании точно по размеру с помощью 3D-сканирования 1
29.10.2020 Что вы должны знать про BPM 1
05.10.2020 В «Техноспарке» разработали телескопическую мачту для систем спортивной видеоаналитики 1
29.06.2020 Артем Оганесян, R-Style Softlab -

Все, что показало свою эффективность в этот кризис, останется с нами и дальше

 1
05.06.2020 В МЧС появился замминистра по цифровой трансформации 1
14.04.2020 Группа ЧТПЗ провела реинжиниринг HR-процессов 1
31.03.2020 Как разработать стратегию цифровой трансформации 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
13.03.2020 Мишустин формирует «цифровой спецназ» из чиновников министерств. Список 1
30.01.2020 ОЭЗ «Технополис Москва» станет площадкой для новых технологий управления экономикой столицы 1
27.01.2020 Сергей Емельченков, замглавы «Почты России» в интервью CNews: Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов 1
28.10.2019 Блокчейн для финансистов «созреет» через 3–5 лет 1
28.10.2019 Блокчейн для финансистов «созреет» через 3–5 лет 1
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 1
24.09.2019 Куратор блока «Технологии» Сбербанка решила уйти в отставку 1
14.06.2019 Российский рынок промышленных VR/AR-решений к 2022 году может вырасти до 18,7 млрд рублей 1
26.12.2018 ГК «Корус Консалтинг» внедрила новую версию «1С:ЗУП» в компании «Полисан» 1
04.12.2018 Как перейти на юридически значимый электронный документооборот 1
12.11.2018 Какую ИТ-стратегию выбирает Росбанк и группа Societe Generale в России 1
25.10.2018 «Диасофт» представил решение для визуализации и настройки бизнес-процессов банка 1

Публикаций - 159, упоминаний - 164

Реинжиниринг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23395 16
IBM - International Business Machines Corp 9167 10
SAP SE 4833 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 4
Yandex - Яндекс 5551 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 4
Software AG & IDS Scheer 199 4
Oracle Corporation 6271 4
Amazon Inc - Amazon.com 2777 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 307 3
Intel Corporation 11624 3
Элемент ГК - Elementec 25 3
Крок - Croc 1683 3
VK - Mail.ru Group 3185 3
ФОРС - Центр разработки 551 2
HP - Hewlett-Packard 3597 2
Корус Консалтинг ГК 1062 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 289 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 276 2
Promt - Промт 270 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 536 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1149 2
6927 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 2
Dell Technologies - Dell Computer 1918 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1432 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 534 1
Telegram Group 999 1
TietoEVRY - Tieto 135 1
WindRiver - Wind River Systems 40 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 295 1
Lexmark Int 285 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 1
IBM Rational Software 172 1
Lenovo Group 2151 1
TerraLink - ТерраЛинк 259 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
Nvidia Corp 3203 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 10
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 3
X5 Group 804 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 258 3
Май - Российская торговая компания 1017 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 121 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго 126 3
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 33 3
Самолёт ГК 1649 2
Western Union - Вестерн Юнион 127 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
Седьмой Континент 62 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 175 2
IKEA - ИКЕА 145 2
Виктория - Сеть супермаркетов 171 2
Газпром ПАО 1144 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 224 2
Евросеть 1396 2
Ренессанс Страхование 119 1
Мегаполис ТК 199 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 183 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 1
Societe Generale Group 72 1
Альфа-Банк 1579 1
Благосостояние НПФ 39 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 105 1
Почта России ПАО 1973 1
Открытие ФК - Росгосстрах 291 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 141 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 1
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод (ННПЗ) 15 1
Татнефть 206 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 178 1
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 245 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 84 1
Сургутнефтегаз - СНГ 223 1
Илим Палп - Ilim Group 22 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 196 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 205 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 616 1
Президент Российской Федерации 3492 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 59 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 1
Правительство Москвы 1965 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
Администрация Президента РФ 976 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 22
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 13
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 11
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Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 9
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7718 6
EAM - Enterprise Asset Management - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 565 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 6
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Linux OS 8153 8
Microsoft Windows 2000 12612 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 6
Microsoft Office 3405 6
Microsoft SQL Server 1466 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 191 4
Microsoft Windows XP 2357 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 2
Apache Hadoop 371 2
Google Android 12432 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 2
Новые облачные технологии - МойОфис 464 2
Software AG webMethods HIP - Hybrid Integration Platform 100 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 481 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 396 1
Borlas TradeX 1 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ЛесЕГАИС - ЕГАИС Лес - ЕГАИС учёта древесины - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины 8 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD 135 1
Mozilla Firefox - браузер 1783 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 285 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 239 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 549 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 237 1
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 263 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 70 1
Microsoft Windows 2528 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 1
IBM Informix СУБД 133 1
Genesys CX Platform - Genesys Customer Experience - Genesys Customer Engagement Platform - Genesys Customer Interaction Portal - Genesys CIM Platform - Genesys Customer Interaction Management Platform 20 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 1
Python - высокоуровневый язык программирования 562 1
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 504 1
Путин Владимир 2696 3
Чернышенко Дмитрий 412 2
Хасис Лев 105 2
Калашникова Елена 2 2
Ильяшенко Галина 2 2
Мишустин Михаил 466 2
Филатов Александр 10 2
Чичваркин Евгений 158 2
Нурутдинов Айрат 4 1
Зыкова Светлана 2 1
Сенкевич Виктор 30 1
Кузнецов Александр 92 1
Колесов Андрей 1 1
Рыбченко Никита 11 1
Слесаренко Александр 5 1
Кабаков Ярослав 29 1
Климентьев Сергей 2 1
Линев Андрей 24 1
Храмцовская Наталья 46 1
Бабинцев Василий 24 1
Ивлев Андрей 2 1
Лукин Глеб 19 1
Андреев Александр 26 1
Агамирзян Игорь 69 1
Баласанян Владимир 42 1
Ларин Михаил 6 1
Синюшин Константин 15 1
Сухарев Алексей 11 1
Македонский Сергей 47 1
Аитов Тимур 197 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 15
Россия - РФ - Российская федерация 121478 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 12
Казахстан - Республика 4750 8
Беларусь - Белоруссия 4165 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 4
Япония 12847 4
Азия - Азиатский регион 4633 4
Америка 2151 3
Земля - планета Солнечной системы 9676 3
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 290 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 3
Россия - ПФО - Казань 2333 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 2
Чехия - Чешская Республика 1276 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 2
Россия - Сибирь 2004 2
Бразилия - Федеративная Республика 2082 2
Россия - СФО - Новосибирск 3663 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 2
Украина 7213 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 601 1
Европа 21235 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2278 1
Норвегия - Королевство 1766 1
Швеция - Королевство 3449 1
Финляндия - Финляндская Республика 3459 1
Канада 4697 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2370 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 1
Германия - Федеративная Республика 11760 1
Армения - Республика 1352 1
Италия - Венеция 70 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 1
Латвия - Латвийская Республика 788 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 35
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 21
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 9
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 6
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 4909 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4129 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1736 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3929 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2589 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4225 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 101 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1778 1
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 117 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 304 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 501 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 703 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2994 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2424 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3645 1
Бизнес-акселератор 350 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 212 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3280 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 3
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 286 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 411 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
Docflow 131 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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