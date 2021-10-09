Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОТР
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 135, упоминаний - 272
ОТР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Елистратов Николай 90 10
|Нестеров Алексей 79 10
|Кулешов Алексей 27 9
|Мехришвили Александр 11 8
|Спиридонов Александр 35 8
|Марич Игорь 18 7
|Шевяхов Евгений 7 7
|Четвернин Алексей 651 7
|Дюгаев Евгений 12 7
|Пашнин Роман 10 7
|Китляр Владимир 19 7
|Бугаев Леонид 11 7
|Шакманас Алгирдас 33 6
|Медведев Дмитрий 1433 6
|Скурятина Елена 20 6
|Яшин Леонид 20 6
|Шведов Александр 18 5
|Алябьев Андрей 27 5
|Иванов Дмитрий 42 5
|Малахов Александр 16 5
|Безрядин Анатолий 5 5
|Семочкин Александр 5 5
|Соловьев Игорь 35 5
|Терещенко Денис 38 5
|Албычев Александр 74 5
|Злобин Виталий 12 5
|Путин Владимир 1824 5
|Меджитов Тимур 56 4
|Катамадзе Анна 72 4
|Кулешов Василий 11 4
|Ципорин Павел 51 4
|Осипов Владимир 17 4
|Наволоцкий Евгений 11 4
|Хайруллин Айрат 39 4
|Казарин Станислав 100 4
|Мартынова Елена 24 4
|Швиндт Антоний 13 4
|Рудзевич Мария 34 4
|Кирюшин Сергей 52 4
|Лысенко Эдуард 209 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759298, в очереди разбора - 662988.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759298, в очереди разбора - 662988.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru