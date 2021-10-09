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ОТР


09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 3
08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 1
15.09.2021 Казначейство начало использовать полностью импортозамещенную подсистему «Электронного бюджета» 5
15.09.2021 Первая полностью импортозамещенная подсистема начала работать в «Электронном бюджете» 1
03.08.2021 Проекты ОТР переводятся на собственную облачную платформу 1
22.07.2021 Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев 1
02.07.2021 Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 2
18.06.2021 ИТ-интегратор «ОТР» выпустил больше 50 тысяч смарт-карт для московских врачей 2
15.06.2021 «ОТР» приняла участие в создании IT-инфраструктуры центра аккредитации врачей 2
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
23.04.2021 Российская ИТ-компания внедрила программных роботов в банке Узбекистана 4
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 5
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 7
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
05.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
25.01.2021 В Минфин поставили заведомо нерабочее ПО. Возбуждено уголовное дело 1
14.01.2021 ГК ОТР совместно с ГК Astra Linux развивает федеральную ГИИС «Электронный бюджет» 8
23.12.2020 Анатолий Безрядин, ОТР: Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза 5
23.12.2020 Вместо стагнации пандемия вызвала беспрецедентный спрос на вычислительные мощности 2
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
16.10.2020 Dynatrace примет участие в «СNews Форум 2020» в статусе генерального спонсора 1
08.10.2020 Как большие данные и искусственный интеллект управляют Россией 4
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
03.09.2020 ОТР и «Рексофт» заключили стратегическое партнерство 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
20.04.2020 Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов 4
20.04.2020 ОТР обеспечила ИТ-инфраструктурой инфекционную больницу в Новой Москве 1
13.04.2020 ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд 1
07.04.2020 Филиал ОТР заработал в Самаре 4
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
23.03.2020 Inline Technologies перестроила технологическую сеть телеканала ОТР 1
10.02.2020 ОТР выпустила фронт-офис для платформы «Опора» 1
24.01.2020 В Ассоциации российских банков обсудили искусственный интеллект 1
17.01.2020 ОТР открыла филиал в Йошкар-Оле 3
26.12.2019 Пенсионный фонд закупил «Мой офис» на один год за 70 миллионов 4

Публикаций - 135, упоминаний - 272

ОТР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 16
Ланит ГК 1155 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 11
IBM 3537 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
SAP SE 3211 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 6
Softline - Софтлайн 1474 6
VK - Mail.ru Group 2483 6
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
SAP CIS - САП СНГ 753 5
Directum - Директум 645 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Yandex - Яндекс 4101 5
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
Астерос - Asteros 531 4
Merlion - Мерлион 273 4
Google LLC 7144 4
Intel Corporation 4169 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
Oracle Corporation 3342 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
ИБС экспертиза 43 3
Программный продукт ГК 92 3
3733 3
Код Безопасности 365 3
Крок 1219 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 3
Ланит Интеграция 101 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
ITG - INLINE Technologies Group 126 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Криста НПО 59 2
HP Inc. 2905 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Neoflex - Неофлекс 141 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 10
Газпромбанк - ГПБ 692 10
ВТБ24 583 9
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 8
Медскан 12 7
Глобэкс банк 28 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Газпром ПАО 520 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
Открытие ФК 538 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Альфа-Банк 1123 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Совкомбанк Совесть 27 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Росводоканал 44 2
Транснефть 159 2
Норникель - Норильский никель 177 2
Почта России ПАО 1572 2
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
Posti Group Corporation - Itella 21 1
Май - Российская торговая компания 49 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Траско - Trasko 27 1
РЖД строй 7 1
YouDo 27 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
ЯКласс 19 1
Uber 257 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Genpact 4 1
Реалист Банк - БайкалИнвестБанк 3 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 23
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 17
Федеральное казначейство России 766 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 8
Счётная палата РФ 460 8
ПФР Департамент информационных технологий 103 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 4
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 4
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 4
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 4
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 5 4
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 4
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 4
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 4
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 4
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 4
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 5
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
Руссофт - Russoft 250 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 4
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
Kubernetes 307 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
НИР - Научно-исследовательская работа 114 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 1
Microsoft Windows 10 6629 6
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 6
Linux OS 4253 5
Google Android 10750 5
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Microsoft SQL Server 793 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Apple iOS 5741 3
Гознак ЦОД 10 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 2
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 2
SQL - Язык программирования 432 2
Apple iPad mini 375 2
Microsoft Windows 852 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
DeviceLock DLP 42 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
IBM Power Systems - Серия серверов 130 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
Microsoft Office 365 769 1
ICQ 495 1
Летограф Решение для автоматизации документооборота и архива 3 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Microsoft Skype 1467 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Apple - App Store 2198 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 44 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Елистратов Николай 90 10
Нестеров Алексей 79 10
Кулешов Алексей 27 9
Мехришвили Александр 11 8
Спиридонов Александр 35 8
Марич Игорь 18 7
Шевяхов Евгений 7 7
Четвернин Алексей 651 7
Дюгаев Евгений 12 7
Пашнин Роман 10 7
Китляр Владимир 19 7
Бугаев Леонид 11 7
Шакманас Алгирдас 33 6
Медведев Дмитрий 1433 6
Скурятина Елена 20 6
Яшин Леонид 20 6
Шведов Александр 18 5
Алябьев Андрей 27 5
Иванов Дмитрий 42 5
Малахов Александр 16 5
Безрядин Анатолий 5 5
Семочкин Александр 5 5
Соловьев Игорь 35 5
Терещенко Денис 38 5
Албычев Александр 74 5
Злобин Виталий 12 5
Путин Владимир 1824 5
Меджитов Тимур 56 4
Катамадзе Анна 72 4
Кулешов Василий 11 4
Ципорин Павел 51 4
Осипов Владимир 17 4
Наволоцкий Евгений 11 4
Хайруллин Айрат 39 4
Казарин Станислав 100 4
Мартынова Елена 24 4
Швиндт Антоний 13 4
Рудзевич Мария 34 4
Кирюшин Сергей 52 4
Лысенко Эдуард 209 4
Россия - Российская федерация - РФ 57309 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 6
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 6
Россия - ПФО - Казань 1513 5
Казахстан - Республика 2627 4
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 4
Россия - Калужская область 571 4
Украина 3361 3
Россия - Новосибирская область 815 3
Восточная Европа 1676 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Россия - Дубна 133 2
Россия - Йошкар-Ола 108 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - Калининград 662 1
Россия - Ступино 13 1
Россия - Ростовская область 861 1
Япония 2778 1
Россия - Владимир 159 1
Россия - Тверская область - Конаковский район 6 1
Новая Москва 45 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 827 1
Россия - Орёл 214 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - Владимирская область 368 1
Россия - Свердловская область 806 1
Россия - Тверская область 248 1
Россия - Смоленск 234 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 73 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 29 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Apps4All 25 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 4
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
НТВ - Телекомпания 164 2
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