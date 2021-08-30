Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НТВ
Телекомпания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 164, упоминаний - 265
НТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 13
|Никифоров Николай 1126 5
|Чернышенко Дмитрий 234 5
|Медведев Дмитрий 1433 5
|Щеголев Игорь 676 4
|Носков Константин 201 4
|Волин Алексей 113 4
|Смирнов Константин 13 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Канаев Алексей 3 3
|Ющенко Александр 25 3
|Бырдин Алексей 21 3
|Широких Александр 4 2
|Ермаков Валерий 71 2
|Гусинский Владимир 7 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Рейман Леонид 411 2
|Жаров Александр 165 2
|Акимов Максим 167 2
|Левин Леонид 83 2
|Шадаев Максут 384 2
|Данилов Алексей 5 1
|Кореш Виктор 71 1
|Фрадков Михаил 14 1
|Чеканов Виктор 7 1
|Зарицкий Владимир 7 1
|Потанин Владимир 19 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Зыков Владимир 2 1
|Зеленский Владимир 12 1
|Морсин Владимир 1 1
|Косачев Антон 4 1
|Толстой Петр 1 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
|Класс Андрей 1 1
|Ротенберг Борис 5 1
|Басанович Варвара 3 1
|Бельская Яна 9 1
|Рожецкин Леонид 17 1
|CNews Analytics 1988 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759249, в очереди разбора - 662939.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759249, в очереди разбора - 662939.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru