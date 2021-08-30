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НТВ
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30.08.2021 РТИ представила межсетевой экран на базе процессора «Эльбрус» 1
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 1
11.08.2021 Утвержден новый список российского ПО для предустановки на гаджеты. Приложений стало больше 1
02.07.2021 Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 1
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10 1
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
10.06.2021 Более 17 миллиардов рублей вложили инвесторы в создание новых технопарков в Москве 1
08.04.2021 DEEP объявила о новых назначениях в топ-менеджменте 1
02.04.2021 LG выпустила смарт-ТВ с операционкой специально для России 1
01.04.2021 «Мой офис» на ПК стал бесплатным. Но не для всех 1
01.04.2021 Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
29.03.2021 Партнеры «Яндекс.видео» получили 13 млрд просмотров за 2020 год 1
16.03.2021 Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО 1
09.03.2021 Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1
21.01.2021 Предустановка российского ПО на смартфоны застопорилась из-за «Яндекса» 1
13.01.2021 Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца 1
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
04.01.2021 Group-IB проверила итоги голосования по распределению главного приза в новогоднем розыгрыше «Русского лото» 2
31.12.2020 Group-IB проверит итоги голосования по распределению главного приза в новогоднем розыгрыше «Русского лото» 2
24.12.2020 Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО 1
23.11.2020 ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому» 1
20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию 2
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда 1
22.10.2020 «Ростелеком» покупает федерального оператора медиауслуг «Синтерра медиа» 1
09.10.2020 Спецслужбы Украины потребовали от Apple и Google удалить из магазинов российские приложения 1
25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции 1
17.09.2020 Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков возглавил биржу для компаний под санкциями 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
31.03.2020 Власти потратят 1,85 миллиарда, чтобы в России хорошо работало телевидение 4K 1
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1
09.10.2019 Счетная палата: переход на цифровое ТВ кишит недочетами и недоработками 1
07.10.2019 «Крымтелеком» сменил владельца и оказался в залоге у Ротенбергов 1
01.08.2019 Минкомсвязи заказывает рекламу электронных госуслуг на полмиллиарда 1
24.07.2019 Власти ограничат трансляцию ТВ в Рунете. Тех, кто неправильно транслирует, будут блокировать 1
11.07.2019 Количество платящих абонентов OTT-платформы «НТВ-плюс» превысило 55 тыс. человек 8
25.04.2019 Число платящих клиентов OTT-платформы «НТВ-плюс» выросло на 22% 4
25.03.2019 «НТВ-плюс» и Megogo запустили новый киносервис 5
15.02.2019 «Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты 1

Публикаций - 164, упоминаний - 265

НТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 23
Yandex - Яндекс 4101 17
VK - Mail.ru Group 2483 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 15
Apple Inc - Эппл Рус 7692 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 8
Акадо Телеком - Комкор 609 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 5
НТВ-Плюс 174 5
Google LLC 7144 5
Samsung Electronics 5651 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 5
Eutelsat 65 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 4
Rambler Group - Рамблер ГК 485 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 443 3
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 3
Telstra Corporation Limited 60 3
Синтерра - Synterra 565 3
Globecast 7 3
MX 1 3 3
Xiaomi 904 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
ОТР 135 2
РТКомм.ру 158 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
Питерская группа связистов 114 2
Dr.Web - Доктор Веб 976 2
Микротест 177 1
E-Ten Information Systems 70 1
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 1
Антарес 25 1
Технопром Инновационная корпорация 25 1
Мобильное электронное образование 12 1
ГКС - Группа компаний Систематика 195 1
Глобус-телеком 152 1
Fintur 33 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 11
Орион-Экспресс - Телекарта 133 6
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 5
Альфа-Банк 1123 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
Фин-Партнер УК 3 1
Мособлбанк 17 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 4 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
ПромСвязьКапитал 61 1
Перспектива НПО 1 1
ЯКласс 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Дюльбер - Санаторий 3 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Парк Легенд ЖК 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Жемчужина - Санаторий 5 1
Мисхор - клинический санаторий 3 1
Стройтрансгаз 15 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 3 1
Alternativa Capital 2 1
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 1
YouDo 27 1
Synterra Cyprus 11 1
СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 24
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 10
Президент Российской Федерации 1439 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 6
Правительство РФ 2201 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
СБУ - Служба безопасности Украины 48 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Администрация Президента РФ 267 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Фонд Росконгресс 4 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Президент Украины 14 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Федеральное казначейство России 766 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Счётная палата РФ 460 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
ЛДПР 68 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 32
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 177 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
Website - Вебсайт 116 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
НИР - Научно-исследовательская работа 114 1
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 9 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 61 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
MKV - медиаконтейнер 137 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 1
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 26 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 11
Google Android 10750 10
Apple iOS 5741 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 7
Microsoft Windows 10 6629 7
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 4
Apple iPad 3263 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple - App Store 2198 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 3
Apple macOS 922 3
VK - Mail.Ru Почта 164 3
Linux OS 4253 3
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 242 2
Google Android TV 173 2
Symbian OS 776 2
Яндекс.Директ 91 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 1
АльфаСтрахование Мобайл 7 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Яндекс.Новости 29 1
Яндекс.Едадил 13 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
Малышарики - анимационный сериал для детей 2 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
Google YouTube - Видеохостинг 1713 1
Rutor - BitTorrent-трекер 11 1
Drom.ru 7 1
Архивный фонд РФ 11 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
ЛитРес Livelib 2 1
ЛитРес Самиздат 7 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Путин Владимир 1824 13
Никифоров Николай 1126 5
Чернышенко Дмитрий 234 5
Медведев Дмитрий 1433 5
Щеголев Игорь 676 4
Носков Константин 201 4
Волин Алексей 113 4
Смирнов Константин 13 3
Дворкович Аркадий 169 3
Канаев Алексей 3 3
Ющенко Александр 25 3
Бырдин Алексей 21 3
Широких Александр 4 2
Ермаков Валерий 71 2
Гусинский Владимир 7 2
Худавердян Тигран 66 2
Рейман Леонид 411 2
Жаров Александр 165 2
Акимов Максим 167 2
Левин Леонид 83 2
Шадаев Максут 384 2
Данилов Алексей 5 1
Кореш Виктор 71 1
Фрадков Михаил 14 1
Чеканов Виктор 7 1
Зарицкий Владимир 7 1
Потанин Владимир 19 1
Валяева Елизавета 72 1
Зыков Владимир 2 1
Зеленский Владимир 12 1
Морсин Владимир 1 1
Косачев Антон 4 1
Толстой Петр 1 1
Ревенко Евгений 1 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Класс Андрей 1 1
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Басанович Варвара 3 1
Бельская Яна 9 1
Рожецкин Леонид 17 1
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Открытое образование 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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