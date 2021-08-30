Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 1

Более 17 миллиардов рублей вложили инвесторы в создание новых технопарков в Москве 1

Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 1

Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО 1

Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1

Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО 1

Спецслужбы Украины потребовали от Apple и Google удалить из магазинов российские приложения 1