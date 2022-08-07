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Индексная книга CNews*
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Многозадачность Multitasking мультизадачность многозадачный экран многозадачный режим



07.08.2022 Своп в смартфонах — маркетинговая уловка или полезная технология? 1
04.08.2022 Adata представляет новый SSD Legend 960 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 1
04.08.2022 Обзор смартфона TECNO CAMON 19 Pro: баланс цены и качества 1
15.07.2022 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей в 2022 году: выбор ZOOM 1
14.06.2022 «Сбер» представил модель генерации изображений по текстовому описанию на русском языке Kandinsky 1
13.05.2022 Adata представляет SSD Legend 850 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 и его лимитированную версию 1
26.04.2022 Азбука MySQL: практика, особенности, принципы функционирования 1
04.03.2022 В России стартовали продажи нового планшета Huawei Matepad для офисных и образовательных задач 1
01.03.2022 Kingston Fury выпустила модули DDR5 SODIMM 1
24.02.2022 Intel представила производительные процессоры для тонких и легких ноутбуков 2
18.02.2022 Выпущен бесплатный браузер в стиле классической Opera для непотопляемой операционки OS/2 2
18.02.2022 Honor объявляет о старте продаж ноутбука MagicBook 16 1
14.02.2022 «Ростех» начал разработку аппаратуры высокоскоростной радиосвязи нового поколения 1
04.02.2022 5 главных мифов о Microsoft 1
03.02.2022 Начались продажи мощного бюджетного смартфона Lenovo K14 Plus 1
24.01.2022 Prestigio Smartbook 141 C6 и Smartbook 141 C7: ноутбуки для работы и учебы 1
13.01.2022 Oppo представляет смартфон A55 1
12.01.2022 Ультраширокий игровой монитор Acer Nitro EI491CRS уже в России 1
11.01.2022 Merlion и RDW Technology подписали дистрибьюторское соглашение 1
27.12.2021 Лучшие устройства 2021 года: выбор ZOOM 1
17.12.2021 Какой процессор выбрать для моделирования, проектирования и рендеринга? 1
17.12.2021 Россияне создали СУБД, которая на «Эльбрусах» обгоняет PostgreSQL на Intel 1
17.12.2021 Aspire Vero: экологичный ноутбук от Acer в биоразлагаемой упаковке 1
16.12.2021 «Сбер» выпустил приложение «Сбербизнес» для iPad 1
30.11.2021 В России стали доступны устройства с предустановленной Windows 11 1
23.11.2021 Honor представляет новый ноутбук Honor MagicBook View 14 1
16.11.2021 Oppo представляет смартфон A55 1
10.11.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши 1
09.11.2021 Облачная платформа Softline Cloud помогла «Геонавигации» оптимизировать ИТ-инфраструктуру 1
02.11.2021 Google создает «настоящий» искусственный интеллект. Что он будет уметь 1
28.10.2021 Micron Technology объявила о выпуске модулей памяти Micron Crucial DDR5 для настольных ПК 1
27.10.2021 Cisco представила новые функции Webex Calling и Webex Customer Experience 1
22.10.2021 Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему 1
19.10.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству 1
05.10.2021 Windows 11 стала доступна для пользователей по всему миру 1
28.09.2021 Обзор Lenovo V14 GEN2: оптимальный ноутбук для бизнеса на платформе AMD 1
14.09.2021 Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM 1
08.09.2021 6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX 1
03.09.2021 Lenovo представила линейку ноутбуков Thinkbook с поддержкой Windows 11 1
31.08.2021 Windows 11 будет официально доступна с 5 октября 1

Публикаций - 333, упоминаний - 371

Многозадачность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 126
Samsung Electronics 9333 102
Microsoft Corporation 22497 90
Intel Corporation 11262 44
Nvidia Corp 3118 36
AMD - Advanced Micro Devices 3661 34
Lenovo Group 2077 30
Huawei 3222 29
LG Electronics 3372 28
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 26
Xiaomi 1095 12
Элемент ГК - Elementec 1523 11
Ред Софт - Red Soft 299 10
IBM - International Business Machines Corp 8941 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 10
Yandex - Яндекс 5015 10
HP - Hewlett-Packard 3567 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 9
BBK OPPO Electronics 281 8
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 5
Telegram Group 805 5
Red Hat 1183 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 3
Softline - Софтлайн 1870 3
Meta Platforms - Facebook 4267 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 3
Dell Technologies - Dell Computer 984 3
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 118 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 2
ViewSonic 302 2
Vodafone Group 1318 2
Logitech 394 2
SanDisk 311 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 2
HP Inc. 5313 2
Twitter 2493 2
ASBIS Prestigio Solutions 218 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 13
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 4
Связной ГК 1190 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
Татнефть 182 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
IKEA - ИКЕА 124 2
Segezha Group - Сегежа Групп 96 1
Uber 287 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 48 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 11 1
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 68 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
Почта России ПАО 1853 1
LEGO 202 1
Газпром ПАО 1008 1
EPIC Telecom Invest 180 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 1
Евросеть 1393 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 56
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 55
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
Президент Российской Федерации 3770 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
Конституционный суд РФ 79 1
Администрация Президента РФ 904 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 49 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 14
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Web development - Веб-разработка 0 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 189
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 123
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 99
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 86
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 86
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 81
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 68
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 67
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 62
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 56
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 54
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 53
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 51
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 47
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 44
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 43
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 42
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 39
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 38
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 36
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 30
DDR - Double data rate 2422 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 25
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 24
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 24
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 23
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 23
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 22
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 22
Автофокус - Автофокусировка 699 21
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 21
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 21
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 18
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 17
Google Android 11959 139
Linux OS 7669 50
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 40
Nokia Symbian OS 1388 23
Ред ОС 312 22
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 21
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 19
Apple iOS 6422 18
Apple iPod 1369 18
Apple Safari - браузер 743 16
Microsoft Windows 2000 2856 13
Microsoft Office 3247 13
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 11
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 11
Microsoft Windows 7 1780 10
Microsoft Windows 2104 10
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 9
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 9
Microsoft DirectX 686 8
Apple macOS 1457 8
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 7
Nokia Nseries 424 7
Mozilla Firefox - браузер 1738 7
Google Gmail 802 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 6
AMD Radeon R - Серия видеокарт 119 6
Microsoft Windows 10 11713 6
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 522 6
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 5
AMD Radeon 187 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 5
Microsoft Windows NT 737 5
Oracle Java - язык программирования 2554 5
Huawei AppGallery 131 5
Dassault Systemes - SolidWorks 97 5
Apple iPad 3663 5
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 235 5
Intel Celeron - Серия процессоров 924 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 5
Рустамов Рустам 202 20
Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
Буров Олег 25 2
Израйлев Иван 9 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 1
Солдатенков Дмитрий 0 1
Леонов Юрий 3 1
Менькова Татьяна 62 1
Массух Илья 202 1
Путин Владимир 2542 1
Резников Олег 14 1
Белозеров Олег 24 1
Буряков Кирилл 1 1
Крук Евгений 2 1
Курятников Вадим 1 1
Новичков Игорь 1 1
Мясоедов Павел 2 1
Хомяк Юрий 34 1
Курзенев Александр 1 1
Савельев Александр 38 1
Ковалев Александр 157 1
Господынько Андрей 3 1
Ксенин Алекс 311 1
Юсупов Ренат 113 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 1
Орлик Сергей 73 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 77
Россия - РФ - Российская федерация 108428 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 13
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 13
Япония 10069 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 6
Китай - Тайвань 2115 5
Африка - Африканский регион 2928 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 4
Австралия - Австралийский Союз 2791 4
Земля - планета Солнечной системы 7427 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Америка 2011 3
Сатурн - Титан (спутник) 279 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 627 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
Россия - УФО - Челябинская область 932 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 2
Нигерия - Федеративная Республика 236 2
Бразилия - Федеративная Республика 1945 2
Европа Восточная 2927 1
Австрия - Австрийская Республика 1020 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 460 1
Саудовская Аравия - Королевство 492 1
Ирак - Республика 666 1
Румыния 592 1
Ближний Восток 2549 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 1
Сербия - Республика 225 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 1
Германия - Берлин 635 1
Индия - Республика 4263 1
Европа 12319 1
Россия - ПФО - Казань 2085 1
США - Огайо 266 1
Таиланд - Королевство 671 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 111
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 89
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 44
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 22
Ergonomics - Эргономика 840 17
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 7
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 7
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 3
Физика - Physics - область естествознания 889 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 347 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 11 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 1
F2P - Free-to-play 53 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 1
Человеческий фактор - Human factor 1099 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Образование в России 460 1
ЭПЛ - электронный путевой лист 4 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 92 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 2
DRAMeXchange 38 1
Times 500 1
IGN 51 1
Euronews - телеканал 46 1
All Things Digital 167 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
Ars Technica 364 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
DigiTimes - Издание 1284 1
Forbes - Форбс 591 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
РИА Новости 766 1
Tom’s Hardware 127 1
The Register 1286 1
FT - Financial Times 1118 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
WikiLeaks 113 1
IDC - International Data Corporation 4671 2
Gartner - Гартнер 3301 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 17 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 35 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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