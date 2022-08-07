Индексная книга CNews*
Многозадачность Multitasking мультизадачность многозадачный экран многозадачный режим
Публикаций - 333, упоминаний - 371
Многозадачность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рустамов Рустам 202 20
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
|Буров Олег 25 2
|Израйлев Иван 9 2
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
|Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 1
|Солдатенков Дмитрий 0 1
|Леонов Юрий 3 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Массух Илья 202 1
|Путин Владимир 2542 1
|Резников Олег 14 1
|Белозеров Олег 24 1
|Буряков Кирилл 1 1
|Крук Евгений 2 1
|Курятников Вадим 1 1
|Новичков Игорь 1 1
|Мясоедов Павел 2 1
|Хомяк Юрий 34 1
|Курзенев Александр 1 1
|Савельев Александр 38 1
|Ковалев Александр 157 1
|Господынько Андрей 3 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Юсупов Ренат 113 1
|Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 1
|Орлик Сергей 73 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 2
|DRAMeXchange 38 1
|Times 500 1
|IGN 51 1
|Euronews - телеканал 46 1
|All Things Digital 167 1
|Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
|Ars Technica 364 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 1
|DigiTimes - Издание 1284 1
|Forbes - Форбс 591 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
|РИА Новости 766 1
|Tom’s Hardware 127 1
|The Register 1286 1
|FT - Financial Times 1118 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|WikiLeaks 113 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199487, в очереди разбора - 929477.
Создано именных указателей - 93111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199487, в очереди разбора - 929477.
Создано именных указателей - 93111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.