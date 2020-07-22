Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Многозадачность многозадачный экран многозадачном режиме
Публикаций - 74, упоминаний - 97
Многозадачность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рустамов Рустам 189 20
|Jobs Steve - Джобс Стив 994 2
|Буров Олег 25 2
|Израйлев Иван 9 2
|Леонов Юрий 3 1
|Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Буряков Кирилл 1 1
|Крук Евгений 2 1
|Курятников Вадим 1 1
|Новичков Игорь 1 1
|Мясоедов Павел 2 1
|Хомяк Юрий 34 1
|Курзенев Александр 1 1
|Савельев Александр 38 1
|Ковалев Александр 157 1
|Господынько Андрей 3 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Юсупов Ренат 112 1
|Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 1
|Орлик Сергей 73 1
|IDC - International Data Corporation 4583 2
|Gartner 3269 1
|УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 15 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 591 1
|НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 35 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru