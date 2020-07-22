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Многозадачность многозадачный экран многозадачном режиме



22.07.2020 Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus с двумя экранами представлен на российском рынке. Цена 1
28.05.2020 «Дыра» в Android позволяет воровать переписку с миллиардов устройств 1
27.05.2020 Seagate представила твердотельный накопитель FireCuda 120 для геймеров. Цены 1
25.05.2020 «Лаборатория Касперского» и «Ред софт» подтвердили совместимость новых версий ПО 1
22.05.2020 «Цифровые технологии» и «Ред софт» протестировали новые версии продуктов 1
19.05.2020 Xiaomi представила новую прошивку MIUI 12 для смартфонов 1
18.05.2020 «Ред софт» и «Интеллектуальный резерв» подтвердили совместимость своего ПО 1
15.05.2020 Гиперконвергентная инфраструктура на базе ПО «Росплатформы» поддерживает РЕД ОС 1
27.04.2020 «Ред софт» и RuBackup протестировали продукты 1
22.04.2020 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с процессорным модулем Fastwel CPC518 1
21.04.2020 AMD представила пользовательские процессоры AMD Ryzen третьего поколения 1
19.03.2020 Компьютеры «iRU Опал» сертифицированы на совместимость с «Ред ОС» 1
06.03.2020 TCL представила новые концепции мобильных устройств с гибкими экранами 1
27.02.2020 Обнаружена парадоксальная причина быстрой разрядки iPhone 2
11.02.2020 AMD представила графический процессор Radeon Pro W5500 1
10.02.2020 Microsoft представила новую эргономичную мышь. Цена. Фото 1
05.02.2020 Viber анонсировал новую функцию «Мои заметки» 1
10.01.2020 Dell представила ПК и дисплеи с поддержкой ИИ и 5G 1
18.12.2019 Подтверждена совместимость DLP-системы «Серчинформ КИБ» и «Ред ОС» 1
25.11.2019 Выделенный сервер для Forex: преимущества и рекомендации 1
19.11.2019 HP представила новое портфолио продуктов и услуг Chrome Enterprise 1
13.11.2019 Вредительское обновление для iOS «убивает» аккумулятор в iPhone и iPad 1
18.10.2019 Стартовали продажи смартфонов vivo NEX 3 и Y11. Цены. Фото 1
08.08.2019 Подтверждена совместимость Jacarta с «Ред ОС 7.2 Муром» 1
29.07.2019 ЭОС и «Ред софт» подтвердили совместимость «Дело-Веб» и РЕД ОС 1
01.07.2019 «Ред софт» и «МВП Свемел» подтвердили совместимость своих программных продуктов 1
10.06.2019 «Депо Компьютерс» и «Ред Софт» представили платформу под РЕД ОС 1
27.05.2019 «Акронис Инфозащита» и «Ред Софт» подтвердили совместимость продуктов 1
21.05.2019 В России начались продажи смартфона Alcatel 1S. Цена 1
14.05.2019 ZTE объявила о старте продаж смартфонов Blade V10 и Blade V10 Vita в России. Цены 1
13.05.2019 IBS и «Ред Софт» представили полностью совместимый стек российских технологий на базе «Ред ОС» и «Скала-Р» 1
30.04.2019 ЦКИТ подтвердил импортонезависимость РЕД ОС 1
18.04.2019 HP представила решение HP Sure Sense на базе искусственного интеллекта 1
16.04.2019 Lenovo представила в России монитор ThinkVision P44w-10. Цена 1
15.04.2019 Подтверждена совместимость ViPNet Client for Linux и ViPNet CSP с Ред ОС 1
15.04.2019 Kaspersky Lab включил Ред ОС в список поддерживаемых операционных систем 1
11.04.2019 Highscreen объявила о снижении цен на смартфоны 1
05.04.2019 Подтверждена работа ПО «Сапфир» на операционной системе РЕД ОС 1
01.04.2019 «Р7-Офис» заработал на Ред ОС 1
25.03.2019 РЕД ОС и Doczilla прошли тестирование на совместимость 1

Публикаций - 74, упоминаний - 97

Многозадачность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ред Софт - Red Soft 282 10
Apple Inc 10433 8
Samsung Electronics 9168 8
AMD - Advanced Micro Devices 3571 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 871 3
Meta - Facebook 4181 3
OPPO Electronics 253 2
Ланит Урал 16 2
Logitech 385 2
IQReserve - IQR - Интеллектуальный резерв 6 2
ViewSonic 298 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3835 2
Google LLC 9890 2
HP Inc. 5248 2
Nvidia Corp 3078 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1542 2
LG Electronics 3265 2
Microsoft Corporation 22085 2
Twitter 2355 2
Intel Corporation 11060 1
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 20 1
VideoMost - ВидеоМост 204 1
Spirit DSP - Спирит Корп 422 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT 359 1
Прогноз 614 1
Программный продукт ГК 3702 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 224 1
InterTrust - ИнтерТраст 293 1
Lex Borealis - Лекс Борелис 1 1
Катарсис НПК - Научно-производственная компания 15 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 570 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 523 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8660 1
Dell EMC 4663 1
ZTE Mobile Devices 33 1
ZTE Corporation 653 1
Dell Technologies - Dell Computer 848 1
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 221 1
Seagate Technology 680 1
Dell Client Solutions Group 6 1
Связной ГК 1114 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 437 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1611 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 894 1
Евросеть 1390 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 97 1
EPIC Telecom Invest 172 1
IKEA - ИКЕА 120 1
LEGO 197 1
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 67 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 47 1
Uber 279 1
АТАК - сеть магазинов 874 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7685 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2166 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7795 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 924 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3024 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 202 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1281 1
Правительство РФ 7151 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 240 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1866 1
OLPC - One Laptop per Child 80 1
Сервер - Серверные платформы 3215 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system 1855 25
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3620 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 5413 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10295 10
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 190 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3601 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 9692 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31867 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7352 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6760 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 14765 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2096 6
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9054 6
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 919 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6577 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5097 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6496 4
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 1990 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1594 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4332 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2627 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3060 4
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3801 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 867 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 3380 4
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2132 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 4513 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 694 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1799 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4107 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5782 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3785 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 929 3
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 1100 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6400 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2446 3
Collaboration - Совместная работа 340 3
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 1081 3
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1174 3
Ред ОС 287 22
Google Android 11715 13
Linux OS 7481 11
Apple iPhone - серия смартфонов 6020 9
Apple iOS 6312 9
Microsoft Windows 10 11245 6
Apple iPad 3574 5
Microsoft Skype 1896 4
Apple iPhone 6 892 4
Google YouTube - Видеохостинг 2205 4
Corning Gorilla Glass 590 3
Apple macOS X - Rhapsody 1484 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2593 2
Apple iPod 1337 2
ЭОС Дело СЭД 1982 2
Microsoft Windows Phone OS 1544 2
Samsung Smart TV 71 2
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 7 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 885 2
Apple AirPlay 102 2
Google Android 8 Oreo 145 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 685 2
IQReserve VALO Cloud 7 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1358 2
Google Play - Google Store - Android Market 2671 2
Google Chrome - браузер 1224 2
OPPO AI SelfieTune 11 2
Apple Siri - Голосовой помощник 333 1
Microsoft Windows 7 1766 1
Nokia Symbian OS 1388 1
Nokia 6600 31 1
Apple - App Store 2383 1
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 237 1
JavaScript - Язык программирования 947 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 587 1
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 206 1
Apple iPhone 5 734 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 350 1
Apple Safari - Браузер 736 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1287 1
Рустамов Рустам 189 20
Jobs Steve - Джобс Стив 994 2
Буров Олег 25 2
Израйлев Иван 9 2
Леонов Юрий 3 1
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 1
Менькова Татьяна 62 1
Буряков Кирилл 1 1
Крук Евгений 2 1
Курятников Вадим 1 1
Новичков Игорь 1 1
Мясоедов Павел 2 1
Хомяк Юрий 34 1
Курзенев Александр 1 1
Савельев Александр 38 1
Ковалев Александр 157 1
Господынько Андрей 3 1
Ксенин Алекс 311 1
Юсупов Ренат 112 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 1
Орлик Сергей 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 102404 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44571 4
Того - Тоголезская Республика 11905 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12587 3
Нигерия - Федеративная Республика 234 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2035 2
Россия - УФО - Челябинская область 909 2
Германия - Федеративная Республика 8313 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 613 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10946 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2581 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 429 1
Беларусь - Белоруссия 3379 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12298 1
США - Огайо 265 1
Норвегия - Королевство 1064 1
Тунис - Тунисская Республика 148 1
Намибия - Республика 56 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12600 1
Швейцария - Давос 68 1
Египет - Арабская Республика 667 1
Таиланд - Королевство 670 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 415 1
Саудовская Аравия - Королевство 490 1
Бразилия - Федеративная Республика 1916 1
Ближний Восток 2530 1
Африка - Африканский регион 2775 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1202 1
Европа Восточная 2893 1
Индия - Республика 4179 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32051 1
Европа 10157 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1469 22
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 6097 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5775 4
Торговля розничная - Ритейл 1298 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 278 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1026 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 270 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 379 2
Человеческий фактор 568 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 120 1
F2P - Free-to-play 33 1
Образование в России 1697 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 11 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6054 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2269 1
Банковский сектор экономики 2612 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3691 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 877 1
Эргономика 421 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 344 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 60 2
WikiLeaks 113 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10420 1
FT - Financial Times 1107 1
Thomson Reuters - Рейтер 5717 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 246 1
DRAMeXchange 38 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 1
Ars Technica 359 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
All Things Digital 166 1
Euronews - телеканал 46 1
Times 415 1
IGN 50 1
IDC - International Data Corporation 4583 2
Gartner 3269 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 15 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 591 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 35 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 165 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 760 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 541 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 728 1
100+ Forum Russia 1358 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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