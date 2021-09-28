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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Корпорация МСП
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 69, упоминаний - 137
Корпорация МСП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Браверман Александр 5 3
|Путин Владимир 1828 3
|Ярош Сергей 11 3
|Фурсин Алексей 100 3
|Фомиченко Сергей 3 3
|Сергунина Наталья 163 2
|Рахметов Руслан 23 2
|Семенова Татьяна 5 2
|Толмачев Андрей 4 1
|Волобуев Николай 4 1
|Лишенков Владимир 12 1
|Мусатов Антон 3 1
|Михеев Дмитрий 14 1
|Левин Дмитрий 35 1
|Махонин Дмитрий 7 1
|Газетин Егор 4 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Крохин Валентин 20 1
|Шматова Елена 20 1
|Лёвина Виолетта 1 1
|Нурмагомедов Хабиб 7 1
|Илия Димитров 7 1
|Симонов Андрей 3 1
|Зиновьева Екатерина 2 1
|Сенников Алексей 2 1
|Ефимов Владимир 32 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|Матвеев Лев 42 1
|Каримов Ринат 28 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Собянин Сергей 211 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Назаров Александр 35 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Тумин Михаил 1 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Макаров Сергей 6 1
|Назарова Анна 33 1
|Дрюков Владимир 29 1
|Forbes - Форбс 442 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Российская газета 92 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765775, в очереди разбора - 669461.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765775, в очереди разбора - 669461.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru