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Корпорация МСП
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства


28.09.2021 Власти организовали небольшим компаниям огромную скидку на российское ПО 1
28.09.2021 Минцифры поддержит цифровизацию малого и среднего бизнеса 1
24.09.2021 Надо ли защищать IT-стартап от плагиаторов и как это делать? 1
23.08.2021 «МСП банк» совместно с «Норбит» разработал платформу для краудфандинга на базе Creatio 2
11.08.2021 ВТБ вернет комиссии бизнесу за расчеты по СБП 1
10.08.2021 В столичном «Технограде» появился профессиональный центр для предпринимателей 4
29.07.2021 В «МСП банке» завершен проект по автоматизации системы подготовки обязательной отчетности 1
22.07.2021 Технологическую площадку Старт Хаб на Красном Октябре с начала года посетили более 100 тыс. человек 1
19.07.2021 Спрос на лизинг «железа» в России вырос в 3,5 раза 2
01.07.2021 Малый бизнес сможет покупать российское ПО за полцены. На это выделяется 7 миллиардов 1
03.06.2021 Mail.ru Group стала партнером Московской области по трансформации малого и среднего бизнеса 2
02.06.2021 Тысячи предпринимателей готовы поспособствовать инновационному развитию Москвы 1
12.05.2021 Банк «Россия» внезапно перекрыл «Роснано» кредитную линию. Невозмещаемый убыток составит 1,3 миллиарда 1
08.04.2021 «Сбер» запустил конструктор госпрограмм для бизнеса 1
26.01.2021 «ТЭК-Торг» запустила систему автоматизированного подбора поставщиков 1
14.01.2021 Прогноз НАФИ: предприниматели станут больше тратить на сайты своих компаний 1
30.12.2020 За 2020 год московским предпринимателям одобрено более трех тысяч заявок на субсидии и гранты 1
29.12.2020 Выручка маленьких разработчиков ПО в России взлетела на 65% 3
21.12.2020 В России впервые запущен онлайн-реестр мер поддержки бизнеса 4
10.12.2020 9,7 тысячи московских компаний воспользовались программой субсидирования ставок по кредитам 1
05.11.2020 Председатель совета директоров «Сёрчинформ» избран в правление «Руссофт» 1
26.10.2020 Российские студенты разработали приложение для автоматического вызова скорой помощи 1
02.10.2020 «Фасоль» запустила мобильное приложение для франчайзи 1
31.08.2020 Организация «Цифровая экономика» ускорит внедрение цифровых технологий в Пермском крае 1
15.07.2020 БФТ провели централизацию сети МФЦ Владимирской области 1
09.07.2020 «Березка» Ростеха помогла компаниям и ведомствам сэкономить на закупках более 400 млн рублей 2
17.06.2020 Фонд «Сколково», «Корпорация МСП» и «МСП Банк» совместно поддержат инновационные предприятия 8
17.06.2020 Российский боец Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем оператора связи 1
08.06.2020 Полноценная цифровая платформа предпринимателя появится в 2021 году 1
03.06.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2020 г. 1
03.06.2020 R-Style Softlab доработала систему RS-Incounting из состава RS-Bank 1
21.04.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко 1
03.04.2020 Сбербанк и «Платформа ОФД» сделали бесплатным сервис анализа продаж 1
11.02.2020 Корпорация МСП и «Инфосистемы джет» реализовали совместный проект по защите активов от инсайдерских угроз 8
04.02.2020 Дочерняя структура Ростеха и «РТС-тендер» займутся популяризацией закупок малого объема 1
14.01.2020 «Ростелеком-Солар» обеспечивает комплексную безопасность инфосервисов корпорации МСП 7
23.12.2019 Security Vision и «Корпорация МСП» создали центр мониторинга и управления кибербезопасностью 4
13.12.2019 «Тинькофф бизнес» запустил платформу с готовыми бизнес-планами 4
20.11.2019 Более 340 компаний присоединились к Московскому инновационному кластеру 1
29.10.2019 В России запущен сервис, через который бизнес может «стучать» в Генпрокуратуру на проверяющих 5

Публикаций - 69, упоминаний - 137

Корпорация МСП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 13 3
Микрон - Micron 365 3
ЭОС - Электронные офисные системы 987 3
Yandex - Яндекс 4101 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 2
Telegram Group 702 2
Ланит ГК 1159 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 2
3761 2
Первый мобильный 1 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
Quantum-A 1 1
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 17 1
Insyte Electronics - Инсайт Электроникс 5 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
Микрон Секьюрити Принтинг - MSP - Mikron Security Printing 3 1
Прогноз 197 1
АйТи Бастион 13 1
АвтоТрекер 95 1
Google LLC 7161 1
ТВЕ-телеком 3 1
Дамаск 28 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Инфосистемы Джет 675 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Samsung Electronics 5702 1
Крок 1221 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Совкомбанк ПАО 147 2
Открытие ФК 538 2
МСП банк 24 2
ВТБ Факторинг 22 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
РТС - Фондовая биржа 168 1
Бином 16 1
Сбербанк страхование 47 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 16 1
Фасоль - сеть магазинов 4 1
Банк Интеза 20 1
СДМ-Банк 51 1
Точка 124 1
Банк Зенит 131 1
Россети ПАО 168 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Qiwi 783 1
Альфа-Банк 1127 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Почта России ПАО 1574 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 10
Правительство РФ 2207 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
МИК - Московский инновационный кластер 51 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 3
Федеральное казначейство России 766 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 3
Президент Российской Федерации 1441 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Правительство Москвы 653 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 2
Администрация Красноярского края 25 1
Правительство Орловской области 15 1
Мосгортранс ГУП 68 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 182 1
ГБУ Малый бизнес Москвы 12 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Законодательное собрание Ульяновской области 1 1
МФЦ Мои документы Калининграда 1 1
Правительство Калининградской области - Министерство социальной политики Калининградской области 3 1
Правительство Удмуртской Республики 6 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
Руссофт - Russoft 251 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 1
PAM - Privileged Access Manager - Решения для контроля и управления привилегированным доступом пользователей 20 1
Domain Fronting - Технология сокрытия конечного адреса - Метод обхода интернет-цензуры 3 1
MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них 3 1
SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 13 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 31 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
MaaS - Malware-as-a-Service - Вредоносное ПО как услуга 7 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 16 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
ЭОС Дело СЭД 622 3
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
Тинькофф Бизнес 25 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 2
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
БФТ МФЦ-Капелла 2 1
Diasoft Flextera BI 12 1
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 3 1
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC 5 1
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center 3 1
ЯрГУ Михалыч 2 1
АйТи Бастион СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 10 1
ВТБ-касса 4 1
ФГИС Единый реестр проверок 8 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 12 1
Крок - Цифровой рабочий 13 1
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 2 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 1
Microsoft SQL Server 797 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Linux OS 4267 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Rakuten Viber 429 1
Apple - App Store 2198 1
Браверман Александр 5 3
Путин Владимир 1828 3
Ярош Сергей 11 3
Фурсин Алексей 100 3
Фомиченко Сергей 3 3
Сергунина Наталья 163 2
Рахметов Руслан 23 2
Семенова Татьяна 5 2
Толмачев Андрей 4 1
Волобуев Николай 4 1
Лишенков Владимир 12 1
Мусатов Антон 3 1
Михеев Дмитрий 14 1
Левин Дмитрий 35 1
Махонин Дмитрий 7 1
Газетин Егор 4 1
Емельченков Сергей 83 1
Крохин Валентин 20 1
Шматова Елена 20 1
Лёвина Виолетта 1 1
Нурмагомедов Хабиб 7 1
Илия Димитров 7 1
Симонов Андрей 3 1
Зиновьева Екатерина 2 1
Сенников Алексей 2 1
Ефимов Владимир 32 1
Ковнир Евгений 71 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Матвеев Лев 42 1
Каримов Ринат 28 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Собянин Сергей 211 1
Белоусов Андрей 53 1
Назаров Александр 35 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Тумин Михаил 1 1
Дворкович Аркадий 169 1
Макаров Сергей 6 1
Назарова Анна 33 1
Дрюков Владимир 29 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 4
Европа 3774 2
Россия - Красноярский край 667 2
Россия - Ульяновская область 352 2
Россия - Калининградская область 539 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Россия - Ставропольский край 461 1
Россия - Республика Крым -Ялта 28 1
Россия - Орловская область 134 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Республика Дагестан 265 1
Россия - Иркутск 468 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Ижевск 308 1
Россия - Рязань 356 1
Россия - Владимирская область 368 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Россия - Калининград 674 1
Россия - Тульская область 753 1
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Красноярск 851 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - Тверь 328 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Франция - Французская Республика 2136 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 2
Региональное законодательство 45 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
ЕПГУ Мультирегиональность - Федеральный проект 1 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 1 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 104 1
Федеральное законодательство 254 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 243 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Образование в России 341 1
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Российская газета 92 1
Gartner 2194 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
Цифровая прокачка региона 22 1
Национальная банковская премия 2 1
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