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АСИ
Агентство стратегических инициатив АНО


08.10.2021 Власти одобрили стратегические проекты по подготовке тысяч ИТ-специалистов и покрытию России интернетом 1
04.08.2021 В Москве запустили спецпроект для социально ориентированного бизнеса 1
07.07.2021 Платформа Mail.ru Cloud Solutions стала технологическим партнером «Агентства стратегический инициатив» 7
21.05.2021 Московский проект «Бизнес-уик-энд» запускает две программы для начинающих предпринимателей 1
28.04.2021 Почему делиться большими данными выгоднее, чем их собирать 3
30.03.2021 IBS создала цифровую платформу для поддержки проектов молодых предпринимателей для АСИ 2
24.03.2021 Центр развития перспективных технологий вошел в состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1
22.03.2021 Выручка «Биорг» от цифровых Saas-cервисов по итогам 2020 года выросла в 3 раза 1
18.01.2021 АСИ включило московский проект для предпринимателей в число лучших региональных практик 4
30.12.2020 «Роббо» вышла на рынок пяти новых стран, запустила онлайн-курсы и открыла новую сеть частных школ 1
28.12.2020 Власти раздадут 750 миллионов ИТ-стартапам. Офшоры и иностранцы идут мимо 1
12.11.2020 «Университет 20.35» и Почта России подписали меморандум о сотрудничестве по подготовке кадров для цифровой экономики 1
15.10.2020 Студенты российских вузов и колледжей получат бесплатный доступ к курсам по технологиям и ML 1
21.08.2020 В России могут появиться технологический мейкерспейс и центр экспорта отечественной ИТ-продукции 3
04.08.2020 Организация «Цифровая экономика» и правительство Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве 1
15.07.2020 Около 30 решений для развития туризма предложили в рамках «Цифровой прокачки» Тульской области 2
15.07.2020 Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020 1
09.07.2020 Путин оценил разработку южно-сахалинской ИТ-компании в области борьбы с коронавирусом 1
28.05.2020 «Фоксфорд» стал партнером Минпросвещения и АСИ в новом образовательном проекте 6
08.05.2020 Экс-глава пресс-службы «Цифровой экономики» стала помощником ИТ-министра ЕЭК 2
06.05.2020 «Роснано» и «Газпром нефть» вошли в состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1
27.03.2020 «Здоровье.ру» запустили бесплатную онлайн-программу «Стоп коронавирус» 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 6
18.02.2020 Спецпредставитель Путина по ИТ может возглавить Агентство стратегических инициатив 19
05.02.2020 «Ростелеком» стал партнером программы по развитию городов «100 городских лидеров» 3
29.01.2020 Игорь Никитин, министр ИТ Пермского края в интервью CNews — о проектах, на которые расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет 1
24.01.2020 Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики 23
21.01.2020 «Ростелеком» купил треть госинвестора сотен российских ИТ-стартапов 2
20.01.2020 Компания интернет-омбудсмена «захватила» исторические палаты XVIII века «без договора и согласия собственника» 1
20.01.2020 РВК и РЖД вошли состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1
17.01.2020 Российский рекордсмен по квантовой связи просит миллионы из бюджета 1
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 3
13.12.2019 Бывший топ-менеджер Toyota возглавил российский стартап Robbo в Японии 2
10.12.2019 Everland и «Билайн» запустили платформу для трудоустройства людей с инвалидностью 2
09.12.2019 Власти не могут найти «достойных профессионалов» для управления венчурным фондом на 7 миллиардов 2
04.12.2019 В «Сколково» представили первый российский экзоскелет для детей 2
22.11.2019 Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей 5
31.10.2019 «Вокорд» проверит беспилотный транспорт на соблюдение ПДД 1
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего 2
23.08.2019 Власти разъяснили, как будет работать платформа для слежки за волонтерами в России 1

Публикаций - 153, упоминаний - 333

АСИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 34
Ростех - Ростехнологии 2230 23
Yandex - Яндекс 4101 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 16
Microsoft Corporation 11060 16
3733 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 13
Rambler Group - Рамблер ГК 485 11
VK - Mail.ru Group 2483 10
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 9
IBM 3537 7
Google LLC 7144 5
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 5
iTeco - Ай-Теко 715 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 4
SAP SE 3211 4
СКБ Контур 416 4
Intel Corporation 4169 4
Samsung Electronics 5651 3
Ланит ГК 1155 3
Telegram Group 702 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Abbyy 793 3
InfoWatch - Инфовотч 607 3
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет 45 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Facebook 3765 3
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 3
Инфосистемы Джет 675 3
Цифра ГК 116 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 3
Воентелеком 134 3
СМАРТС Компания 204 2
Twitter 2204 2
Siemens AG - Сименс Россия 648 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 488 2
Крок 1219 2
Philips 702 2
РВК - Российская венчурная компания 476 33
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 30
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 11
Почта России ПАО 1572 11
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Аэрофлот 493 6
Газпром нефть 382 5
Роснефть НК 367 5
Qiwi 783 3
Газпром ПАО 520 3
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 3
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Технопарк Санкт-Петербурга 8 2
Uber 257 2
ЯКласс 19 2
Россети ПАО 168 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
РКС - Российские космические системы 100 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
Komatsu - Комацу 11 2
Фаберлик - Faberlic 63 2
Уралсиб Банк 389 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 2
Coursera 40 2
Авто-РТК - РТК-Авто 2 2
Uber Technologies 258 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Ароматный мир 3 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 41 1
Сбербанк страхование 47 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 1
Audi 129 1
Lego 84 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 49
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 31
Президент Российской Федерации 1439 26
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 23
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 20
Правительство РФ 2201 17
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 11
Роснано 456 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 6
Федеральное собрание Российской Федерации 79 6
Администрация Президента РФ 267 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 3
Правительство Москвы 653 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 17
Руссофт - Russoft 250 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 4
3D-печать 135 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
Big Data - Большие данные 1136 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 2
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 2
Kubernetes 307 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
Microsoft Windows 8 1228 5
Google Android 10750 5
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 29 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Linux OS 4253 3
Inoventica invGUARD 14 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 2
Telegram - Мессенджер 80 2
Microsoft Security Essentials - MSE 86 2
Apple iOS 5741 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 2
Google RISE Awards 3 2
Google Android Studio - Среда разработки 16 2
ROBBO - РОББО Класс 3 2
АСИ 100 городских лидеров - акселерационная программа Агентства стратегических инициатив 2 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Норбит Region-ID 1 1
LinguaLeo 23 1
ROBBO 3D-принтер Mini 4 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 9 1
Яндекс.Метрика 81 1
Яндекс.Лицей 17 1
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 1
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Microsoft Kinect 42 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
Путин Владимир 1824 40
Песков Дмитрий 65 20
Медведев Дмитрий 1433 15
Ковнир Евгений 71 15
Повалко Александр 36 9
Никифоров Николай 1126 8
Никитин Андрей 26 6
Чупшева Светлана 5 5
Алексеев Олег 17 4
Козырев Алексей 270 4
Акимов Максим 167 4
Мишустин Михаил 302 4
Прянишников Николай 210 3
Зорин Александр 49 3
Рудычева Наталья 81 3
Разумовский Дмитрий 70 3
Сошников Дмитрий 10 3
Касперская Наталья 197 3
Дроздов Игорь 19 3
Фролов Павел 39 3
Сергунина Наталья 163 3
Кузнецов Евгений 32 3
Варламов Кирилл 33 3
Мантуров Денис 56 2
Слизень Виталий 141 2
Дворкович Аркадий 169 2
Володин Вячеслав 62 2
Земцов Дмитрий 10 2
Ибрагимов Руслан 29 2
Петров Сергей 51 2
Чубайс Анатолий 106 2
Черногоров Андрей 62 2
Носков Константин 201 2
Греф Герман 205 2
Меднов Сергей 115 2
Нуралиев Борис 204 2
Семенов Александр 69 2
Егоров Андрей 11 2
Клименко Герман 31 2
Шувалов Игорь 64 2
Россия - Российская федерация - РФ 57309 124
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 14
Германия - Федеративная Республика 3624 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 9
Финляндия - Финляндская Республика 815 7
Индия - Республика 2169 6
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 5
Россия - Тульская область 752 5
Россия - Владивосток 864 5
Испания - Королевство 1251 5
Европа 3745 5
Россия - Томск 449 5
Россия - Нижегородская область 738 4
Россия - Курск 231 4
Швейцария - Цюрих 105 4
Ближний Восток 1471 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - Воронеж 689 4
Россия - Самарская область 558 4
Россия - Калужская область 571 4
Россия - Пермь 739 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Россия - Иннополис 292 4
Россия - Ростовская область 861 4
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 4
Япония 2778 4
Южная Корея - Республика 1456 4
Земля - планета Солнечной системы 859 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Казахстан - Республика 2627 4
Сингапур - Республика 808 3
Россия - Челябинская область 658 3
Россия - Саратов 402 3
Россия - Республика Саха (Якутия) 498 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 31
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 16
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 15
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 8
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 3
Русский язык 978 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
Глобальное образование - президентская программа подготовки кадров за границей 4 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 2
Образование в России 335 2
НПА - Нормативный правовой акт 49 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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