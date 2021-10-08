Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АСИ
Агентство стратегических инициатив АНО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 153, упоминаний - 333
АСИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 40
|Песков Дмитрий 65 20
|Медведев Дмитрий 1433 15
|Ковнир Евгений 71 15
|Повалко Александр 36 9
|Никифоров Николай 1126 8
|Никитин Андрей 26 6
|Чупшева Светлана 5 5
|Алексеев Олег 17 4
|Козырев Алексей 270 4
|Акимов Максим 167 4
|Мишустин Михаил 302 4
|Прянишников Николай 210 3
|Зорин Александр 49 3
|Рудычева Наталья 81 3
|Разумовский Дмитрий 70 3
|Сошников Дмитрий 10 3
|Касперская Наталья 197 3
|Дроздов Игорь 19 3
|Фролов Павел 39 3
|Сергунина Наталья 163 3
|Кузнецов Евгений 32 3
|Варламов Кирилл 33 3
|Мантуров Денис 56 2
|Слизень Виталий 141 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Земцов Дмитрий 10 2
|Ибрагимов Руслан 29 2
|Петров Сергей 51 2
|Чубайс Анатолий 106 2
|Черногоров Андрей 62 2
|Носков Константин 201 2
|Греф Герман 205 2
|Меднов Сергей 115 2
|Нуралиев Борис 204 2
|Семенов Александр 69 2
|Егоров Андрей 11 2
|Клименко Герман 31 2
|Шувалов Игорь 64 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru