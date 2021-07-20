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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АЗС
Автомобильная заправочная станция
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 83, упоминаний - 93
АЗС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Юрин Дмитрий 6 1
|Леонов Владимир 14 1
|Лобанов Виталий 2 1
|Белянко Евгений 4 1
|Родионов Иван 45 1
|Ерастова Наталия 1 1
|Агафонов Андрей 19 1
|Куимов Андрей 1 1
|Шитиков Евгений 8 1
|Грицай Виталий 3 1
|Василевский Максим 2 1
|Данила Литвинов 3 1
|Романов Илья 14 1
|Филимоненок Павел 19 1
|Conroy Avril - Конрой Аврил 2 1
|Сигачёв Александр 4 1
|Федин Александр 4 1
|Сорокин Александр 4 1
|Самойленко Максим 65 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Киричек Алексей 66 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Путин Владимир 1826 1
|Попов Сергей 72 1
|Попов Анатолий 98 1
|Макрецкая Ольга 2 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Марков Дмитрий 21 1
|Бондарь Юрий 11 1
|Егоров Даниил 15 1
|Колесников Дмитрий 14 1
|Рябченков Денис 13 1
|Скворцов Артем 3 1
|Крылов Александр 6 1
|Ерастов Александр 1 1
|Фролов Алексей 11 1
|Известия ИД 59 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763505, в очереди разбора - 667192.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763505, в очереди разбора - 667192.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru