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АЗС
Автомобильная заправочная станция


20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
20.07.2021 Сервис Apple Pay стал доступен держателям карт «Мир» ВТБ 1
19.04.2021 Стриминговый сервис «Музлаб» станет частью экосистемы «Сбера» 1
24.03.2021 10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN 1
11.02.2021 «Яндекс.Заправки» научились показывать АЗС по маршруту и сравнивать на них цены 1
25.01.2021 Василий Белов, ITGLOBAL.COM: Перспективы массового внедрения искусственного интеллекта сильно переоценены 1
19.01.2021 Storedot начала испытания аккумуляторов сверхбыстрой зарядки 1
18.01.2021 «Шелл» запустила оплату через СБП и Webmoney на своих АЗС в России 1
24.12.2020 «Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть» 1
03.12.2020 Виталий Грицай, ITGLOBAL.COM: Каким окажется будущее managed IT на российском рынке 1
06.11.2020 Водители заправляются через «Яндекс.Заправки» 100 тысяч раз в день 1
02.11.2020 Банк «Санкт-Петербург» обновил функционал мобильного приложения 1
20.10.2020 В России запатентована технология оплаты топлива с помощью QR-кода 1
15.10.2020 Visionlabs научила систему компьютерного зрения распознавать цвет, марку и модель автомобиля 1
13.10.2020 «Ситимобил» создаст топливную платформу 1
28.09.2020 Кто станет лидером рынка SD-WAN в России 1
18.09.2020 VisionLabs и сеть автозаправок Flash запустили бесконтактную систему оплаты по лицу 1
10.09.2020 Банк ДОМ.РФ и Visa начали выпуск цифровой карты 1
24.08.2020 Банк «Дом.рф» в партнерстве с OneTwoTrip запустил сервис для организации путешествий 1
04.08.2020 Банк «Дом.рф» запустил дистанционную выдачу потребительских кредитов 1
23.06.2020 Банк «Дом.рф» внедрил систему распознавания документов на базе Smart IDReader 1
29.05.2020 ВТБ: торговые точки увеличили сеть приемов оплаты в мае на 15% 2
19.02.2020 В России внедрили систему оплаты топлива с помощью QR-кодов 1
17.01.2020 Банк «Санкт-Петербург» выпустил 100 тысяч Единых карт петербуржца 1
14.11.2019 В России впервые внедрен робот, который подбирает персонал по местоположению 1
14.10.2019 Бизнес решился пустить налоговую в свои учетные системы 1
02.08.2019 В России появится биржа для торговли данными автомобилей и их владельцев 1
30.07.2019 «Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком экраны» 1
22.02.2019 Mitsubishi Electric начала выпуск промышленных TFT-LCD-модулей с сенсорными панелями 1
17.01.2019 DirectumRX реализовал безбумажное управление первичной документацией в «Калининграднефтепродукте» 1
24.12.2018 Сбербанк и «Газпром нефть» предоставили клиентам АЗС возможность оплатить топливо в смартфоне 1
29.08.2018 Сбербанк совместно с Mastercard запустил кешбэк для бизнес-карт 1
11.07.2018 «Лантер» представил собственную онлайн-кассу 1
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 1
06.03.2018 «Тинькофф Банк», «Азбука Вкуса» и Mastercard запускают кобрендовые банковские карты 2
11.07.2017 «Техносерв Cloud» подготовился к приему платежных карт 1
13.04.2017 «Лукойл-Пермнефтепродукт» доверил Maykor комплексное техническое обслуживание АЗС в регионах 1
05.04.2017 «Крок» подвел итоги работы в 2016 году 1
04.04.2017 В интернет-банке и мобильном приложении «Ренессанс Кредит» появилась дополнительная аналитика по картам 1
24.03.2017 Приангарье лидирует по проникновению банковских карт «Мегафон» в Восточной Сибири 1

Публикаций - 83, упоминаний - 93

АЗС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5677 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
SAP SE 3215 3
Cisco Systems 2040 2
Yandex - Яндекс 4101 2
VisionLabs - ВижнЛабс 101 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Крок 1220 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
АйТи 752 2
Микротест 177 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 11 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Лантер 32 1
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 1
Компьютер НПО 50 1
Google LLC 7154 1
ITglobal.com - ИТглобалком Рус 8 1
Rackspace Technology 67 1
Севергрупп Talenttech - JungleJobs - Джангл Джобс 2 1
Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
Directum - Директум 645 1
Addreality 36 1
Сбербанк Телеком 18 1
Севергрупп Talenttech 28 1
AMT Group - АМТ-Груп 167 1
Alibaba Cloud 26 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
SAP CIS - САП СНГ 754 1
Ланит ГК 1157 1
3748 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 1
Mitsubishi Electric 72 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Visa International 1346 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Газпром нефть 382 2
ВТБ24 583 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 2
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Севергрупп 8 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Связь-банк 78 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Нефтьмагистраль 7 1
Калининграднефтепродукт 1 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
Papa John’s - Папа Джонс 5 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
VARTA 2 1
H&M 12 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 40 1
DeLaval - ДеЛаваль 1 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Альфа-Банк 1125 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Банк Зенит 131 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Роснефть НК 367 1
Татнефть 112 1
О2О Холдинг 43 1
СКБ-банк 86 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Связной ГК 878 1
Русский стандарт Банк 302 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 29 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 67 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 15 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 387 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 24 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 213 1
Managed DevOps - DevOps as a Service 1 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 1
Kubernetes 307 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Flash 475 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 1
DevOps - Development и Operations 297 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Google Android 10751 7
Apple iOS 5742 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple Face ID 118 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 2
Apple iPad 3263 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
Apple Pay 385 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 1
Oracle Siebel CRM Loyalty 12 1
Symbian OS 776 1
Ланит Treolan Irbis 67 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 44 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
OneTwoTrip 30 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
Крок ЦОД 15 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 32 1
Яндекс.Заправки 22 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
Ростелеком Экраны 4 1
Смарт-технологии ТД - BENZUBER 3 1
Cisco SDA - Cisco Software Defined-Access 4 1
Севергрупп Talenttech Sever.ai 11 1
Flash FlashID - бесконтактная система оплаты 1 1
ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 7 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Microsoft Windows 10 6645 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 1
Apple - App Store 2198 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Яндекс.Навигатор 108 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Directum - DirectumRX 62 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Юрин Дмитрий 6 1
Леонов Владимир 14 1
Лобанов Виталий 2 1
Белянко Евгений 4 1
Родионов Иван 45 1
Ерастова Наталия 1 1
Агафонов Андрей 19 1
Куимов Андрей 1 1
Шитиков Евгений 8 1
Грицай Виталий 3 1
Василевский Максим 2 1
Данила Литвинов 3 1
Романов Илья 14 1
Филимоненок Павел 19 1
Conroy Avril - Конрой Аврил 2 1
Сигачёв Александр 4 1
Федин Александр 4 1
Сорокин Александр 4 1
Самойленко Максим 65 1
Мордашов Алексей 29 1
Киричек Алексей 66 1
Нуралиев Борис 204 1
Арлазаров Владимир 118 1
Путин Владимир 1826 1
Попов Сергей 72 1
Попов Анатолий 98 1
Макрецкая Ольга 2 1
Гонтарев Павел 69 1
Дворкович Аркадий 169 1
Марков Дмитрий 21 1
Бондарь Юрий 11 1
Егоров Даниил 15 1
Колесников Дмитрий 14 1
Рябченков Денис 13 1
Скворцов Артем 3 1
Крылов Александр 6 1
Ерастов Александр 1 1
Фролов Алексей 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 5
Казахстан - Республика 2632 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Беларусь - Белоруссия 2090 3
Восточная Европа 1679 3
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Франция - Французская Республика 2126 2
Европа 3759 2
Россия - Краснодарский край 914 2
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Россия - Альметьевск 60 1
Европа Балканский полуостров 11 1
Россия - Набережные Челны 202 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Украина 3372 1
Россия - Ростовская область 863 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 1 1
Япония 2788 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Эстония - Эстонская Республика 416 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Иркутская область 545 1
Россия - Воронежская область 397 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Россия - Свердловская область 806 1
Норвегия - Королевство 429 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 16 1
Lead - Целевой лид - потенциальный клиент 5 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Русский язык 983 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
Duty free shop - Магазин беспошлинной торговли 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Private Banking 16 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Образование в России 337 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Известия ИД 59 1
IDC - International Data Corporation 2720 1
Global Market Insights 7 1
Автостат 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763505, в очереди разбора - 667192.
Создано именных указателей - 46354.
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