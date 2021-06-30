Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PUE
Power usage effectiveness
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 73
PUE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шмелев Алексей 20 2
|Рогов Илья 5 1
|Мякишева Марина 84 1
|Переведенцев Александр 6 1
|Гришин Александр 10 1
|Бахвалов Андрей 18 1
|Патрин Максим 31 1
|Лебедев Павел 21 1
|Леушев Андрей 63 1
|Гаврилов Виктор 4 1
|Трубников Григорий 2 1
|Рашкин Илья 1 1
|Соловьев Алексей 60 1
|Павлов Евгений 17 1
|Родин Евгений 3 1
|Матвеев Виктор 1 1
|Кореньков Владимир 4 1
|Говорун Николай 1 1
|Савин Геннадий 2 1
|Борман Константин 5 1
|Московский Александр 3 1
|Кирьянова Александра 42 1
|Белов Александр 69 1
|CNews Analytics 1991 2
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|Gartner 2197 1
|Markets&Markets Research 78 1
|451 Research Group 44 1
|Mordor Intelligence 8 1
|Synergy Research Group 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769100, в очереди разбора - 672784.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769100, в очереди разбора - 672784.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru