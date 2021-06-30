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PUE
Power usage effectiveness


30.06.2021 Дата-центр «Яндекса» в Финляндии перейдёт на возобновляемую энергию 2
30.06.2021 Дата-центр «Яндекса» в Финляндии перейдет на возобновляемую энергию 2
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 1
02.02.2021 DEAC дополнила партнерскую сеть новыми дата-центрами в Вильнюсе 1
30.06.2020 Рынок дата-центров меняется под новые задачи 1
23.07.2019 Коммерческий дата-центр Xelent достиг 80% заполнения стоек 1
28.01.2019 Дата-центр Xelent удержал самый высокий уровень энергоэффективности в России 2
02.07.2018 3М протестировала эффективность погружного охлаждения на основе жидкостей Novec 7100 1
19.04.2018 РСК лидирует среди российских производителей суперкомпьютеров в рейтинге Top50 1
28.03.2018 РСК представила новый суперкомпьютер в Объединенном институте ядерных исследований 1
07.03.2018 «АМДтехнологии» завершила проект кондиционирования и вентиляции ЦОД «Авантаж» 1
02.10.2017 «АМДтехнологии» привезла в Россию технологию LSV для охлаждения ЦОД 1
04.09.2017 «Дочка» «Роснефти» купила себе ЦОД 1
04.07.2017 «Ланит» спроектировала первый в Санкт-Петербурге ЦОД уровня Tier III Uptime 1
29.06.2017 Приживется ли в России «зеленый» ЦОД? 4
26.06.2017 Dell EMC расширит использование графических процессоров Nvidia в HPC 1
20.06.2017 РСК представила «РСК Торнадо» и компоненты для HPC с охлаждением «горячей водой» 1
26.04.2017 В ФАНО России проведена масштабная модернизация суперкомпьютерных ресурсов 1
17.11.2016 Российский суперкомпьютер поставил мировой рекорд вычислительной плотности 1
22.08.2016 Siemon пополнила линейку PowerMax интеллектуальными блоками распределения питания 1
29.02.2016 АМТ-Груп и Huawei построили новый коммерческий ЦОД для «Акадо Телеком» 1
10.12.2015 Дата-центр без потерь электроэнергии 2
16.07.2015 Fujitsu представила новое решение для жидкостного охлаждения 1
16.04.2015 РСК установила в МСЦ РАН массивно-параллельный суперкомпьютер на основе архитектуры RSC PetaStream и сопроцессоров Xeon Phi 7120D 1
07.04.2015 ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет 1
27.11.2014 На широкий рынок выходят первые российские «масляные» суперкомпьютеры 1
21.04.2014 DataPro завершает строительство первой очереди ЦОДа в Москве 1
02.04.2014 МТС открыла новый ЦОД в Москве 1
22.11.2013 Решение RSC PetaStream установило мировой рекорд вычислительной плотности в 1 PFLOPS на стойку 1
31.10.2013 Club.CNews: Адиабатическое охлаждение ЦОД 3
21.06.2013 Дата-центры становятся «коробочными» решениями 1
21.06.2013 Каким будет ЦОД будущего? 3
28.05.2013 Компьютер займет место инженера в ЦОД 1
04.07.2012 «Сбербанк» выбирает подрядчика для строительства технопарка в «Сколково»: первый этап конкурса 1
02.07.2012 «Сбербанк» ищет подрядчика для создания инженерной инфраструктуры своего ЦОДа в «Сколково»: итоги первого этапа конкурса 1
27.01.2012 StoreData и DataDome приступили к строительству энергоэффективного дата-центра в Москве 1
30.11.2011 Huawei представила экологичные модульные центры обработки данных 1
21.10.2011 Голландцы открыли в Петербурге ЦОД 1
30.06.2011 Исследование: эффективность государственных дата-центров катастрофически низка 1
18.03.2011 Gartner назвала четыре фактора, которые изменят рынок дата-центров 1

Публикаций - 47, упоминаний - 73

PUE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 4
Google LLC 7177 3
Uptime Institute 159 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Авантаж 48 2
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 53 2
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 6 2
Yandex - Яндекс 4103 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Intel Corporation 4204 2
SAP SE 3220 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Ланит Интеграция 101 1
Инфоресурс СПб 1 1
Ланит ГК 1160 1
Nvidia Corp 2038 1
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 4 1
Синтерра - Synterra 570 1
CyrusOne 4 1
Nortel Networks 223 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 41 1
Siemon 11 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
МегаФон ПетерСтар 148 1
NTT DoCoMo 161 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Alibaba Group 298 1
Accenture - Аксенчер 533 1
IBM 3557 1
Bitfury Group 25 1
Fujitsu 747 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
IXcellerate - Икселерейт 60 1
АМДтехнологии 26 1
Крок 1221 1
Equinix 32 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 78 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Альфа-Банк 1127 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ВТБ24 583 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда 1 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 89 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 8
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 5
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 21 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 32 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Intel Xeon Phi 31 6
Intel x86 - Архитектура процессора 994 4
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 2
РСК БазИС - интегрированный программный стек 17 2
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 4 2
Intel SSD DC 6 2
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 2
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 2
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 2
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 11 2
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 2
Microsoft Natick 3 1
Урал-1 ЭВМ 4 1
Intel Enterprise Edition for Lustre 4 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
Siemon VersaPOD 1 1
Intel Omni-Path Edge Switch 7 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
SQL - Язык программирования 436 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Nvidia GeForce GTX 2081 1
Linux OS 4276 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 98 1
HPE Synergy 21 1
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память 24 1
Шмелев Алексей 20 2
Рогов Илья 5 1
Мякишева Марина 84 1
Переведенцев Александр 6 1
Гришин Александр 10 1
Бахвалов Андрей 18 1
Патрин Максим 31 1
Лебедев Павел 21 1
Леушев Андрей 63 1
Гаврилов Виктор 4 1
Трубников Григорий 2 1
Рашкин Илья 1 1
Соловьев Алексей 60 1
Павлов Евгений 17 1
Родин Евгений 3 1
Матвеев Виктор 1 1
Кореньков Владимир 4 1
Говорун Николай 1 1
Савин Геннадий 2 1
Борман Константин 5 1
Московский Александр 3 1
Кирьянова Александра 42 1
Белов Александр 69 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 7
Россия - СФО - Новосибирск 1980 4
Восточная Европа 1691 2
Европа 3788 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Украина 3398 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Европа Западная 618 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 13 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
CNews Analytics 1991 2
IDC - International Data Corporation 2729 1
Gartner 2197 1
Markets&Markets Research 78 1
451 Research Group 44 1
Mordor Intelligence 8 1
Synergy Research Group 13 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
Академия наук СССР - АН СССР 12 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769100, в очереди разбора - 672784.
Создано именных указателей - 46354.
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