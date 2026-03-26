НВБС прогнозирует рост рынка климатических систем для дата-центров в 2026 году на 20–25%

Системный интегратор и производитель НВБС совместно с разработчиком промышленных климатических систем «Антарктис» фиксируют устойчивый рост спроса на системы охлаждения для центров обработки данных (ЦОД).

По оценке НВБС, увеличение заказов в конце 2025 — начале 2026 г. на 15% обусловлено не столько динамикой рынка HVAC-оборудования, сколько ростом плотности вычислительных нагрузок и ускоренным вводом ИТ-инфраструктуры. Речь идет как о строительстве новых ЦОД, так и о модернизации существующих площадок с переходом на более высокие стойковые мощности (35+ кВт на стойку).

«Мы наблюдаем рост спроса со стороны операторов дата-центров, связанный не только с вводом новых объектов, но и с переходом к более плотным конфигурациям размещения оборудования. Это требует пересмотра архитектуры охлаждения — от классических прецизионных кондиционеров к решениям с изоляцией горячих/холодных коридоров, in-row-охлаждению и жидкостным технологиям», — отметил технический директор «НВБС» Дмитрий Антонюк.

По данным компании, ключевыми драйверами спроса выступают рост облачных сервисов, развитие ИИ-нагрузок и увеличение удельного тепловыделения серверного оборудования (TDP современных CPU/GPU). В этих условиях эффективность системы охлаждения напрямую влияет на показатель PUE. Модернизация климатической инфраструктуры — включая внедрение free cooling, adiabatic cooling и интеллектуальных систем управления — позволяет снизить энергопотребление дата-центра на 10–20% в зависимости от архитектуры.

Компания ожидает, что в 2026 г. рынок климатического оборудования для ЦОД продолжит рост. По прогнозу НВБС, при сохранении текущих темпов строительства и модернизации дата-центров, а также увеличении средней плотности размещения ИТ-оборудования, сегмент может вырасти на 20–25% по итогам года.

«Для ЦОД критична точность поддержания температурно-влажностных параметров и предсказуемость тепловых режимов. Даже локальные перегревы приводят к деградации компонентов и снижению отказоустойчивости, а избыточное охлаждение — к росту OPEX. Сегодня, с увеличением нагрузки на серверы и распространением GPU-кластеров, требования к системам охлаждения смещаются в сторону энергоэффективности, масштабируемости и адаптивного управления в реальном времени. Именно поэтому сегмент ЦОД демонстрирует наиболее высокие темпы роста среди всех отраслей, где применяется промышленное охлаждение», — сказал Дмитрий Антонюк.

