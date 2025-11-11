Разделы

Цифровизация Техника
|

Томские ученые нашли способ повысить эффективность рентгеновского излучения

Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами разработали простую аналитическую модель, которая позволяет оптимизировать работу источников рентгеновского излучения на базе компактных электронных ускорителей. Новый подход может лечь в основу способов изучения материалов на наноуровне. Исследования политехников поддержано федеральной программой Минобрнауки России «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети». Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Radiation Physics and Chemistry (Q1, IF: 3,3).

Для увеличения фотонного выхода черенковского излучения в рентгеновском диапазоне частот используют многослойные мишени из тонких пленок. Управление параметрами генерируемого излучения существенно затруднено ввиду сложности теоретической модели данного явления.

Ученым Томского политеха совместно с коллегами удалось аналитически решить сложную задачу о генерации излучения Вавилова-Черенкова, возникающего при движении заряженной частицы в многослойной структуре. Предложенная модель наглядно демонстрирует, как заряд электрона возбуждает рентгеновское излучение, проходя через слои мишени.

«В ходе исследования мы выяснили несколько важных закономерностей. Оказалось, что параметрическое черенковское излучение от многослойной структуры способно подавлять фотонный выход классического излучения Вавилова-Черенкова, возникающего в каждом отдельном элементе структуры, за счет деструктивной интерференции. При этом выход излучения от многослойной структуры оказывается практически таким же, как от однородной мишени той же толщины, а спектральная зависимость, хотя и сохраняется, приобретает гибридный характер. Это открытие имеет важное международное значение. Нам впервые удалось детально проанализировать эффект гибридного излучения в мягком рентгеновском диапазоне. Ранее это явление лишь упоминалось в мировой научной литературе», — отметил один из авторов исследования, старший научный сотрудник Международной научно-образовательной лаборатории «Рентгеновская оптика» ТПУ Михаил Шевелев.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Благодаря аналитической модели ученых станет возможным с требуемой точностью прогнозировать спектрально-угловые характеристики излучения, подбирать оптимальные параметры мишени для усиления фотонного выхода и снижать энергозатраты на производство источников излучения.

В будущем предложенная модель позволит создавать эффективные источники мягкого рентгеновского излучения и совершенствовать спектроскопические методы исследования веществ и композитных материалов. Кроме того, по словам ученых, появляется реальная возможность целенаправленно управлять характеристиками черенковского излучения благодаря продуманной конструкции многослойных мишеней.

В исследовании приняли участие ученые Международной научно-образовательной лаборатории «Рентгеновская оптика» Инженерной школы ядерных технологий Томского политеха и Троицкого института инновационных и термоядерных исследований.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские заказчики переходят на мультивендорную модель, чтобы диверсифицировать риски

Знаменитый экс-разработчик Microsoft: Windows – полный отстой. Нормальную ОС превратили в «магазин на диване». Видео

Как автоматизировать управление уязвимостями в ритейле с распределённой инфраструктурой

Через несколько месяцев все смартфоны моментально устареют из-за новых китайских технологий. Особенно iPhone

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Главная новинка Apple никому не нужна. Производство iPhone Air остановлено почти полностью спустя два месяца после премьеры

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/