Физика Эффект Вавилова—Черенкова Излучение Вавилова—Черенкова Черенковское излучение
СОБЫТИЯ
|11.11.2025
|Томские ученые нашли способ повысить эффективность рентгеновского излучения 1
|12.09.2012
|Космические лучи высокой энергии будут изучать у Байкала 1
|10.04.2012
|Нейтринная связь: как это работает и что обещает 1
|24.11.2010
|Как искать нелегальные ядерные реакторы. Новая идея 1
|20.11.2008
|Открыта обсерватория имени Пьера Оже 1
|16.05.2006
|Обнаружен новый аналог "Оси Зла" 1
|16.05.2006
|21.01.2003
|Предсказаны совершенно новые свойства черенковского излучения 1
|21.01.2003
|30.08.2002
|Африка - рай для гамма-телескопов 1
|30.08.2002
