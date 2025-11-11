Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185530
ИКТ 14397
Организации 11170
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26364
Персоны 79904
География 2981
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

Физика Эффект Вавилова—Черенкова Излучение Вавилова—Черенкова Черенковское излучение


СОБЫТИЯ


11.11.2025 Томские ученые нашли способ повысить эффективность рентгеновского излучения 1
12.09.2012 Космические лучи высокой энергии будут изучать у Байкала 1
10.04.2012 Нейтринная связь: как это работает и что обещает 1
24.11.2010 Как искать нелегальные ядерные реакторы. Новая идея 1
20.11.2008 Открыта обсерватория имени Пьера Оже 1
16.05.2006 Обнаружен новый аналог "Оси Зла" 1
16.05.2006 Обнаружен новый аналог "Оси Зла" 1
21.01.2003 Предсказаны совершенно новые свойства черенковского излучения 1
21.01.2003 Предсказаны совершенно новые свойства черенковского излучения 1
30.08.2002 Африка - рай для гамма-телескопов 1
30.08.2002 Африка - рай для гамма-телескопов 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Физика и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1504 4
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 212 2
H2O 21 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 98 2
ЕКА Топливная компания 146 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 859 6
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1403 4
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2832 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11141 3
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 515 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10012 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2342 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7160 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 290 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1821 1
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 253 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22821 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13530 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3904 1
ASCII - American standard code for information interchange 51 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14705 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10510 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 643 4
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 140 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 647 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 432 1
Apple iPhone 6 4861 1
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 1
Hess Victor - Гесс Виктор 2 1
Левкевич Михаил 60 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5333 3
Земля - планета Солнечной системы 10628 3
Россия - РФ - Российская федерация 155503 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 600 2
Созвездие Дева - Virgo 22 2
Созвездие Телец - Taurus - Крабовидная туманность - Альдебаран 14 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13543 2
Япония 13509 2
Намибия - Республика 90 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45450 1
Беларусь - Белоруссия 6008 1
Германия - Федеративная Республика 12916 1
Италия - Итальянская Республика 4425 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53311 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1222 1
США - Калифорния 4768 1
Франция - Французская Республика 7966 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3767 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31571 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1716 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3263 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54631 2
Физика - Physics - область естествознания 2810 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 822 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 492 2
Физика нейтронная - Нейтрон - тяжёлая элементарная частица 68 2
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 402 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1673 2
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 348 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8884 2
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4299 1
Галлий - Gallium - химический элемент 346 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2005 1
Физика - Нейтрино - Neutrino - Геонейтрино - антинейтрино - Geo-Neutrinos 33 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1187 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 353 1
Физика ядерная - Позитрон - Позитроний - связанная квантовомеханическая система (экзотический атом), состоящая из электрона и позитрона 30 1
Астрономия - Космос - Космические лучи 54 1
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 135 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11372 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 471 1
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 291 1
Энергетика - Energy - Energetically 5487 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1801 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
PhysicsWeb 184 2
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 1
CNews Мишень 172 1
Pierre Auger Observatory - Обсерватории имени Пьера Оже 6 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 61 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1625 1
РАН ИЯИ - Институт ядерных исследований 17 1
University of Hamburg - Universität Hamburg - Гамбургский университет 9 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 200 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 24 1
РАН - Российская академия наук 1996 1
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - Helmholtz Zentrum München - Мюнхенский Центр Гельмгольца - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца 12 1
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398617, в очереди разбора - 732334.
Создано именных указателей - 185530.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/