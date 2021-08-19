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СО ЕЭС
Системный оператор Единой энергетической системы России АО


19.08.2021 ОМП представит участникам ОКИТ опыт решения бизнес-задач на платформе «Аврора» 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
07.12.2020 В Московской энергосистеме введена в работу система дистанционного управления оборудованием ПС 2
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
19.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
31.08.2020 «Ростелеком» заключил бизнес-партнерство с «Элвис-Плюс» 1
10.07.2020 «1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП 5
08.07.2020 ТТК помог оператору Единой энергетической системы перевести сотрудников на дистанционный режим работы 7
14.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях» 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 1
04.04.2019 В реестр российского ПО внесена Naumen Service Management Platform 1
03.04.2019 Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать 2
29.03.2019 Naumen рассказала об итогах года в сфере цифровой трансформации компаний 3
20.03.2019 Власти строят в России «умную энергетику» с расчетами на блокчейне 1
18.03.2019 Конференция CNews «Интернет вещей» состоится 26 марта 1
25.02.2019 Конференция CNews «Интернет вещей» состоится 26 марта 1
25.12.2018 Правительство Москвы отказывается нанимать ИТ-разработчиков. Почему? 1
14.12.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» пройдет 14 марта 2019 года 1
05.12.2018 Системные операторы России и Казахстана усовершенствовали систему информационного обмена 3
04.12.2018 Как повышение НДС скажется на ИТ-отрасли? Мнение поставщиков и заказчиков ИТ 1
03.12.2018 Гонишь в дверь, а они в окно! 2
30.11.2018 ИИ для новейшей доменной печи России сэкономил «Евразу» миллионы долларов 1
28.11.2018 ИТ-директор крупнейшей в мире энергосистемы рассказал о вызовах эпохи цифровизации 10

Публикаций - 158, упоминаний - 269

СО ЕЭС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 23
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 11
Schneider Electric 408 10
Программный продукт ГК 92 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 9
3733 9
Cinimex - Синимекс 160 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
IBM 3537 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 6
Астерос - Asteros 531 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 5
IBM Европа 7 5
Микротест 177 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 4
Samsung Electronics 5651 3
Microsoft Corporation 11060 3
Роснефть РН-информ 32 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
Diasoft - Диасофт 354 3
АйТи 751 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Галактика - Корпорация 248 2
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 2
Ланит ГК 1155 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 2
Бакка Софт - Bacca 13 2
Luxms 14 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
Прогноз 195 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 2
Merlion - Мерлион 273 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 38
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 34
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 31
Мегаполис ТК 88 29
РЖД - Российские железные дороги 1081 26
Черкизово ГК 73 22
Ингосстрах СПАО 210 20
X5 Group 599 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 19
UBS AG 118 19
Лента - Сеть розничной торговли 189 18
Банк Зенит 131 18
Procter&Gamble - P&G 94 18
Coca-Cola Company 112 16
Открытие ФК 538 15
Металлинвестбанк 39 13
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 12
Геобанк КБ 30 12
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 12
НСПК - Национальная система платежных карт 257 12
Лукойл-Информ 72 12
Балтика - Пивоваренная компания 111 11
О’Кей - Сеть магазинов 60 11
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 11
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 11
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 10
Альфа-Банк 1123 10
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 10
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 9
МКБ - Московский кредитный банк 268 9
Росводоканал 44 9
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 9
Уралсиб Банк 389 9
Еврохим МХК 42 9
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
РСХБ-Страхование жизни 9 9
Магнит - Сеть магазинов 269 8
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 40
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 22
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 22
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
ПФР Департамент информационных технологий 103 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 12
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 12
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 10
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 6
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 6 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 5
Правительство РФ 2201 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
Правительство Москвы 653 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 3
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 2
Правительство Калининградской области 13 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 98 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 31
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 28
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 18
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 10
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 9
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 5
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 4
Big Data - Большие данные 1136 3
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Aladdin Secret Disk 33 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 3
Microsoft Office 365 769 3
Java - Язык программирования 1175 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 3
Google Android 10750 3
Microsoft Windows 10 6629 2
Atom Security - StaffCop 14 2
Linux OS 4253 2
Apple iOS 5741 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Siemens IoT MindSphere 3 2
Aladdin eToken Management System 71 2
Haulmont CUBA Platform 24 2
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 16 1
Ланит LanDocs 41 1
Apple macOS X 901 1
1С:Управление Холдингом 15 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
Siemens MindSphere 22 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 1
Directum Ario 14 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 1
Хоулмонт - Тезис 76 1
Naumen SMIA - Naumen Service Management Intelligent Automation 4 1
Naumen DAP - Naumen Data Aggregation Platform 4 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
Microsoft Azure Machine Learning 16 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Xelent ЦОД 1 1
Sales Force KPI 1 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Naumen ITSM365 9 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
Naumen ITAM - Naumen IT Asset Management 2 1
Kaspersky Work Space Security 35 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Лигачев Глеб 60 37
Четвернин Алексей 651 35
Натрусов Артем 121 34
Аксаков Анатолий 98 27
Горбатько Александр 90 26
Попов Андрей 72 25
Соколов Алексей 121 24
Беляев Владислав 65 22
Воронин Петр 35 22
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 22
Палей Лев 31 22
Ягнятинский Евгений 32 21
Чаркин Евгений 182 21
Демидов Сергей 50 21
Клепиков Алексей 77 20
Нагаев Олег 30 19
Сергеев Сергей 63 19
Кузьмич Всеволод 30 18
Кучугин Илья 41 18
Контемиров Юрий 27 18
Сычев Артем 48 18
Бокучава Тариэл 21 18
Шипов Савва 70 17
Остапенко Григорий 26 16
Потапкин Михаил 26 16
Меньшов Кирилл 72 16
Чамара Денис 57 15
Суворов Антон 20 15
Ушацкий Андрей 100 15
Борисов Илья 26 13
Суровец Дмитрий 44 13
Ушаков Анатолий 15 12
Мусич Роман 16 12
Трояновский Владимир 40 12
Калинкин Алексей 16 12
Цыганов Вячеслав 54 12
Эпштейн Герман 27 12
Бычков Александр 39 12
Гущин Александр 15 11
Нуйкин Андрей 27 11
Россия - Российская федерация - РФ 57309 105
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 46
Восточная Европа 1676 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 23
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 10
Россия - Республика Мордовия 387 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 8
Украина 3361 6
Россия - Челябинская область 658 6
Россия - Республика Крым 626 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 6
Земля - планета Солнечной системы 859 5
Россия - ПФО - Казань 1513 5
Россия - Пятигорск 76 4
Казахстан - Республика 2627 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Бразилия - Федеративная Республика 1123 2
Россия - Ульяновская область 349 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - Курск 231 1
Казахстан - Алматы 261 1
Европа Западная 612 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 184 1
Россия - Калининградская область 535 1
Швейцария - Давос 35 1
Палестина - Сектор Газа 2 1
Чехия - Чешская Республика 494 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Европа 3745 1
Индия - Республика 2169 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 63
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 33
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 16
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Великая Отечественная война 122 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
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