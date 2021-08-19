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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СО ЕЭС
Системный оператор Единой энергетической системы России АО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 158, упоминаний - 269
СО ЕЭС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лигачев Глеб 60 37
|Четвернин Алексей 651 35
|Натрусов Артем 121 34
|Аксаков Анатолий 98 27
|Горбатько Александр 90 26
|Попов Андрей 72 25
|Соколов Алексей 121 24
|Беляев Владислав 65 22
|Воронин Петр 35 22
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 22
|Палей Лев 31 22
|Ягнятинский Евгений 32 21
|Чаркин Евгений 182 21
|Демидов Сергей 50 21
|Клепиков Алексей 77 20
|Нагаев Олег 30 19
|Сергеев Сергей 63 19
|Кузьмич Всеволод 30 18
|Кучугин Илья 41 18
|Контемиров Юрий 27 18
|Сычев Артем 48 18
|Бокучава Тариэл 21 18
|Шипов Савва 70 17
|Остапенко Григорий 26 16
|Потапкин Михаил 26 16
|Меньшов Кирилл 72 16
|Чамара Денис 57 15
|Суворов Антон 20 15
|Ушацкий Андрей 100 15
|Борисов Илья 26 13
|Суровец Дмитрий 44 13
|Ушаков Анатолий 15 12
|Мусич Роман 16 12
|Трояновский Владимир 40 12
|Калинкин Алексей 16 12
|Цыганов Вячеслав 54 12
|Эпштейн Герман 27 12
|Бычков Александр 39 12
|Гущин Александр 15 11
|Нуйкин Андрей 27 11
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 10
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
|Парламентская газета 7 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 3 1
|Микротест УЦ - Учебный центр 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759676, в очереди разбора - 663366.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759676, в очереди разбора - 663366.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru