Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Машиностроение Машиностроительные предприятия
Публикаций - 194, упоминаний - 199
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182117, в очереди разбора - 966505.
Создано именных указателей - 76110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1182117, в очереди разбора - 966505.
Создано именных указателей - 76110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru