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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Комстар ОТС
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02.09.2021 Vodafone купил телеком-активы донбасского магната 2
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 2
29.09.2020 Как семья покойного соратника Березовского лишила американцев постсоветского сотового оператора 1
25.09.2020 Экс-глава МГТС назначен генеральным директором Netbynet 1
15.07.2020 Александр Малышев, CommuniGate Systems: Контролирующие органы должны чаще смотреть на ситуацию глазами ИТ-разработчиков 1
13.01.2020 В Visionlabs назначен новый генеральный директор 1
27.12.2019 В МТС назначен новый вице-президент по технике 1
29.08.2019 МТС купила за 2 миллиарда киностудию, снявшую «Елки» и «Сталинград» 1
20.02.2019 МТС продала своим хозяевам долю в «Озоне» 1
16.11.2018 МГТС заплатила за подмосковного интернет-провайдера без малого полмиллиарда 1
21.09.2018 У ДИТ Москвы сменился глава. Столичными ИТ будет управлять Эдуард Лысенко 1
14.08.2018 МГТС сообщила о кадровых перестановках в блоке по продажам и обслуживанию 1
13.11.2017 «Билайн» решил купить первую и единственную зарубежную «дочку» «Ростелекома» 2
02.10.2017 МТС вложила 350 миллионов в финансовую «дочку» АФК «Система» 1
17.03.2017 Экс-руководство владельца МТС уличили в махинациях с акциями. Дело передано силовикам 1
11.11.2016 Экс-топ-менеджер АФК «Система» купил AT Consulting 1
03.06.2016 Расследование: с кем «не поделил» активы новый партнер российского спутникового оператора 1
18.02.2016 Распродажа 4G: мелкие операторы дали бой «Билайну» и «Мегафону» 1
05.02.2016 МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 поборются за 4G-частоты ценой в 6 млрд 1
24.09.2015 LTE становится драйвером выручки и генератором проблем 2
06.08.2015 В «Акадо Телеком» произошел ряд кадровых изменений 2
09.07.2015 Екатерина Филиппская назначена на должность операционного директора Teleperformance Russia & Ukraine 1
30.06.2015 В ГК «Акадо» назначен вице-президент по экономике и финансам 1
22.06.2015 «Мегафон» покупает оператора, чтобы проникнуть в московские бизнес-центры 1
01.06.2015 Дмитрий Дронов назначен президентом «Акадо» 1
10.02.2015 Власти лишили МТС преференций при распределении 4G-частот 1
28.01.2015 МТС создала в Москве трехдиапазонную LTE-сеть 1
30.05.2014 Как МТС снабжает заказами «дочек» АФК «Системы» 1
28.05.2014 МТС теряет доходы из-за отказа от аналогового ТВ 1
24.02.2014 Экс-глава "Скай Линка" займется платным контентом в АФК "Системе" 1
17.01.2014 Анна Рыжикова назначена директором по маркетингу, развитию ШПД и цифрового ТВ «ВымпелКома» 1
12.11.2013 Виктор Шмытинский назначен гендиректором «Акадо Телеком» в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
27.03.2013 «Ростелеком» возглавит Сергей Калугин 1
26.12.2012 «Московский банк Сбербанка» предложил услугу «Автоплатеж» для оплаты счетов за ЖКУ 1
23.10.2012 Сергей Терпугов назначен директором по продажам Северо-Западного региона «ВымпелКома» 1
11.10.2012 Экс-глава МГТС арестован за продажу должности 1
16.08.2012 Глава МГТС покидает компанию 2
25.07.2012 В НКС — новые назначения в руководстве 1
13.07.2012 МГТС исполняется 130 лет 1
13.06.2012 Владислав Яблонских назначен вице-президентом по экономике и финансам ГК «Акадо» 1

Публикаций - 1094, упоминаний - 2800

Комстар ОТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8065 299
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1351 261
АФК Система ПАО 1559 230
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7209 156
Ростелеком - Связьинвест 1602 152
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7479 120
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 266 82
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6080 80
СкайЛинк - Skylink 973 68
Комстар Регионы 89 61
Комстар ОТС - МТУ-Информ 116 59
Комстар ОТС - Телмос 92 57
Синтерра - Synterra 732 50
Акадо Телеком - Комкор 736 49
Cisco Systems 3406 47
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 704 45
СЦС Совинтел - Голден Телеком 428 43
Ростелеком ЦентрТелеком 442 41
Ситроникс - Sitronics 708 33
Intel Corporation 8060 33
Yota - Скартел 625 32
ВолгаТелеком 408 31
Ростелеком Дальсвязь 381 24
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1821 24
МегаФон ПетерСтар 250 24
Ростелеком Уралсвязьинформ 529 22
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 762 22
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 365 20
Ростелеком Сибирьтелеком 602 20
Центел - Центральный телеграф 295 19
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 324 18
Рустелеком ТК 255 17
Microsoft Corporation 17337 15
Питерская группа связистов 153 15
Telia Company 669 14
ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 27 14
Nortel Networks 722 13
Samsung Electronics 7997 13
Армада - РБК софт 648 13
IBM 6379 13
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 690 36
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 323 36
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4582 35
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 35
РТС - Фондовая биржа 294 26
ВТБ Банк Москвы 423 17
Альфа-Групп 560 16
РОСНО СК 155 14
ТНК-ВР Холдинг 226 11
Access Industries 32 9
MIG - Metromedia International Group 39 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1734 7
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 108 7
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 80 7
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 145 7
ПромСвязьКапитал 65 6
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 63 6
Marshall Capital Partners 65 6
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 115 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 808 6
Связной ГК 1045 5
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 181 5
Альфа-Банк 1252 5
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 82 5
Credit Suisse 91 5
Почта России ПАО 1737 5
Уралсиб Банк 415 5
РЖД - Российские железные дороги 1256 5
Евросеть 1310 5
Галс-Девелопмент - Система-Галс 23 5
МТС банк 257 4
Qiwi 783 4
Газпром ПАО 680 4
UBS AG 154 4
Deutsche Bank 231 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1484 4
ГПБ - Газпромбанк 762 4
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 221 3
Авангард - Акционерный коммерческий банк 143 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 514 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6850 53
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 47
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 34
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 376 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 474 13
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 142 12
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 516 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2530 10
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1848 7
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 102 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2202 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 714 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1800 4
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 159 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 297 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1040 4
Президент Российской Федерации 1579 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2086 4
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 427 3
Правительство Москвы 770 3
Федеральное казначейство России 829 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 682 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1210 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1375 3
Правительство РФ 2407 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 183 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 126 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1880 2
МТПП - Московская торгово-промышленная палата 12 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1760 2
Комиссия по регулированию общественных услуг Армении 6 2
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 39 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 587 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1106 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 481 2
Счётная палата РФ 537 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 203 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 78 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1450 17
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1198 11
Руссофт - Russoft 329 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 217 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 150 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 322 2
АРБ - Ассоциация российских банков 135 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 89 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 10 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 14 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 189 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 41 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 21 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 459 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 58 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 183 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 8 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 309 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 93
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9079 87
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 65
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 53
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2486 43
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2668 37
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2274 36
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 778 35
3G - Стандарт мобильной связи 4623 32
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 647 32
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 859 31
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1367 31
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 128 24
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4037 21
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1766 17
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 66 16
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 660 16
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 257 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3721 14
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 881 13
Gigabit Ethernet 713 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 545 12
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 420 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1582 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2785 10
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 253 10
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 201 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7941 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11449 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1759 9
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 69 8
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 201 7
FTTH - Fiber To The Home 122 7
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 439 7
PnP - Plug&Play 145 6
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 6
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 55 6
ИТ-аутсорсинг 787 6
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 331 6
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 105 5
Nokia Alcatel-Lucent SA 688 9
Microsoft Skype 1747 7
МТС Коннект 32 6
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 5
Microsoft Windows 10 9180 4
Naumen SETonline 37 4
MTC Foris OSS - биллинговая система 35 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 481 3
Intel Centrino 430 3
Microsoft Windows 7 1666 3
Google YouTube - Видеохостинг 2057 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 457 3
Avaya IP Office Cloud Platform 75 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1768 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 739 2
Росгидромет ICON 16 2
МТС 3G-сеть 87 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 443 2
Oracle Hyperion 116 2
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 371 2
Nokia N - серия 254 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 133 2
Apple - App Store 2216 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 2
Гарда БД 26 1
Linux OS 6161 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 878 1
VK - Mail.ru Одноклассники 942 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 294 1
Microsoft Bing 321 1
Intel Celeron - Серия процессоров 577 1
ICQ 682 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 101 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 502 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 607 1
Nokia Alcatel-Lucent Digital 2U 1 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 259 1
Intel Core - Семейство процессоров 917 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 479 1
Symbian OS 1163 1
Приданцев Сергей 115 95
Кореш Виктор 77 65
Евтушенков Владимир 182 26
Рейман Леонид 945 25
Назаров Сергей 55 21
Горбунов Александр 44 21
Щеголев Игорь 676 21
Шамолин Михаил 116 19
Морошкин Александр 111 18
Брюквин Юрий 253 17
Кириллов Александр 30 15
Кочетков Владислав 222 14
Кусков Денис 185 14
Чернов Максим 28 14
Анкилов Константин 92 13
Меламед Леонид 110 12
Иванов Сергей 238 11
Свердлов Денис 167 11
Белов Виктор 30 11
Багдасарян Дмитрий 23 11
Медведев Дмитрий 1477 11
Малофеев Константин 98 9
Королев Игорь 55 8
Родионов Иван 53 8
Путин Владимир 2134 7
Герчук Михаил 87 7
Гончарук Александр 83 7
Юрченко Евгений 94 7
Поповский Александр 87 7
Слизень Виталий 220 6
Богатов Антон 76 6
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 17 5
Мардер Наум 100 5
Савельев Виталий 39 5
Патаркацишвили Бадри 10 4
Новицкий Евгений 26 4
Керимов Сулейман 23 4
Лобанов Денис 37 4
Смирнов Михаил 43 4
Айвазов Армен 450 4
Россия - Российская федерация - РФ 73595 432
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 397
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10492 131
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 97
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3431 72
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 56
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1476 39
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1058 36
Украина 4903 36
Россия - УФО - Екатеринбург 2705 36
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 605 32
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1631 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8990 28
Армения - Республика 926 28
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1633 28
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1798 26
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 784 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 940 23
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 433 23
Россия - УФО - Тюменская область 723 22
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1983 22
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 646 22
Россия - ПФО - Саратовская область 475 22
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 739 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1326 20
Великобритания - Лондон 1401 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1132 18
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 621 18
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 856 18
Россия - УФО - Свердловская область 974 18
Украина - Киев 785 18
Россия - СФО - Новосибирск 2667 17
Россия - ЮФО - Ростовская область 1023 17
Европа Восточная 2503 16
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 308 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8469 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1711 14
Россия - Сибирь 1184 14
Азия - Азиатский регион 2466 14
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 315 14
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 407 37
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 285 26
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3845 21
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1047 16
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 554 16
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 503 11
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 345 11
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3420 10
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1963 7
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 7
Образование в России 526 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1475 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2528 6
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 138 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4732 4
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 52 4
Русский язык 1326 4
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 100 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1272 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 164 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 3
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 401 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 186 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 367 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1330 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 36 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 647 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 54 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 498 2
Великая Отечественная война 162 2
Duty free shop - Магазин беспошлинной торговли 7 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1160 1
Мертвые души 28 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 599 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 103 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 784 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 108
Стрим-ТВ - телекомпания 111 50
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 42
Прайм - Агентство экономической информации 638 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 690 11
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 306 9
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 304 5
НТВ - Телекомпания 235 5
Thomson Reuters - Рейтер 5070 4
Коммерсантъ - Издательский дом 705 4
ТВ-3 - телеканал 53 3
ТНТ - Телеканал 108 3
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 50 2
Российская газета 135 2
Говорит Москва - радиостанция 17 2
Муз-ТВ - телеканал 34 2
23ABC News 101 2
Bloomberg 854 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 235 2
The Wall Street Journal 890 1
Forbes - Форбс 507 1
Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 2 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 242 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 544 1
Deutsche Welle - Телеканал 28 1
FT - Financial Times 423 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 127 1
National Geographic 51 1
Деловой Петербург 18 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 1
Эхо Москвы - радиостанция 122 1
Ведомости 264 1
РИА Новости 703 1
N+1 - Издание 107 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 43
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 31
TelecomDaily ИАА 114 9
S&P - Standard and Poor’s 126 4
Dow Jones & Company - Доу Джонс 63 4
AC&M Consulting 105 4
Gartner 2837 3
ABI Research 223 2
Forrester Research 620 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 58 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 98 1
RAEX - Эксперт РА 57 1
Frost & Sullivan 151 1
IDC - International Data Corporation 3912 1
Директ Инфо 9 1
Current Analysis 23 1
eMarketer 165 1
Yankee Group 122 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 842 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 472 7
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 92 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 453 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 108 3
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 84 2
РАН - Российская академия наук 559 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 302 2
ГУУ - Государственный университет управления 16 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 48 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 233 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 48 2
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 30 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
РГБ - Российская государственная библиотека 55 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 14 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 2 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 9 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 17 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ 4 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 6 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 88 1
University of Oxford - Оксфордский университет 63 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 66 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 46 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 57 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 56 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 179 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 73 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 21 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 156 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 102 1
Олимпийские игры - Olympic Games 383 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 333 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 145 2
CeBIT 318 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 590 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 345 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 132 1
Чёрная пятница (распродажи) 75 1
Global mobileGov Awards 5 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
GSMA Global Mobile Awards 6 1
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
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