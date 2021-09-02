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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Комстар ОТС
Комстар Объединенные Телесистемы
МТУ-Информ
Комстар
Телмос
Публикаций - 1094, упоминаний - 2800
Комстар ОТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Приданцев Сергей 115 95
|Кореш Виктор 77 65
|Евтушенков Владимир 182 26
|Рейман Леонид 945 25
|Назаров Сергей 55 21
|Горбунов Александр 44 21
|Щеголев Игорь 676 21
|Шамолин Михаил 116 19
|Морошкин Александр 111 18
|Брюквин Юрий 253 17
|Кириллов Александр 30 15
|Кочетков Владислав 222 14
|Кусков Денис 185 14
|Чернов Максим 28 14
|Анкилов Константин 92 13
|Меламед Леонид 110 12
|Иванов Сергей 238 11
|Свердлов Денис 167 11
|Белов Виктор 30 11
|Багдасарян Дмитрий 23 11
|Медведев Дмитрий 1477 11
|Малофеев Константин 98 9
|Королев Игорь 55 8
|Родионов Иван 53 8
|Путин Владимир 2134 7
|Герчук Михаил 87 7
|Гончарук Александр 83 7
|Юрченко Евгений 94 7
|Поповский Александр 87 7
|Слизень Виталий 220 6
|Богатов Антон 76 6
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 17 5
|Мардер Наум 100 5
|Савельев Виталий 39 5
|Патаркацишвили Бадри 10 4
|Новицкий Евгений 26 4
|Керимов Сулейман 23 4
|Лобанов Денис 37 4
|Смирнов Михаил 43 4
|Айвазов Армен 450 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru