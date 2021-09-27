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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
КамАЗ
Камский автомобильный завод
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 246, упоминаний - 496
КамАЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 7
|Ускова Ольга 126 6
|Четвернин Алексей 651 5
|Широких Алексей 70 5
|Хохлов Игорь 21 5
|Урьяс Вадим 76 5
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Гурко Александр 129 3
|Строкович Антон 45 3
|Скоков Сергей 26 3
|Бровко Василий 47 2
|Дунаев Сергей 28 2
|Пирогов Алексей 29 2
|Нечаев Иван 57 2
|Бочаров Олег 27 2
|Романов Алексей 32 2
|Владимиров Дмитрий 9 2
|Мурадян Артур 17 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Ковнир Евгений 71 1
|Корня Алексей 73 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Семенов Александр 69 1
|Евсин Александр 10 1
|Натрусов Артем 121 1
|Петров Михаил 88 1
|Шадаев Максут 384 1
|Морозов Александр 16 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Лацанич Василь 92 1
|Собянин Сергей 211 1
|Мыздриков Иван 12 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Агаджанов Максим 5 1
|Халин Дмитрий 52 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|CNews Analytics 1988 10
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
|Gartner 2187 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
|CNews Инновация года - награда 26 1
|IoT Analytics 3 1
|Автостат 9 1
|Technavio 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754636, в очереди разбора - 658332.
Создано именных указателей - 46342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754636, в очереди разбора - 658332.
Создано именных указателей - 46342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru