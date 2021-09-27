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КамАЗ
Камский автомобильный завод


27.09.2021 Российский автопроизводитель вложит 20 миллиардов в выпуск электромобилей 1
14.09.2021 «Корус консалтинг» запустил корпоративный акселератор Digital Product Lab (DPL) 1
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз 1
10.09.2021 Из-за глобального дефицита микросхем ГАЗ выпускает некомплектные «Газели» 1
02.09.2021 В 2022 г. беспилотные грузовики начнут ездить между Москвой и Питером 1
28.06.2021 Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 3
22.06.2021 Россияне бросились скупать электромобили. Продажи выросли в 10 раз 2
03.06.2021 «Камаз» и SAP будут сотрудничать в области машинного зрения и планирования производства 6
03.06.2021 ПАО «КамАЗ» и фирма «1С» заключили соглашение о расширении сотрудничества 9
31.05.2021 10 простых шагов: Как создать корпоративную 4G/5G-сеть 1
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России 1
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 2
19.04.2021 Власти заставляют госкомпании к 1 сентября принять стратегии цифровой трансформации 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
11.03.2021 Россияне создали премиальный электромотоцикл Aurus для силовиков. Видео 1
19.02.2021 Открыт набор на обучение команд CDO навыкам управления на основе данных 1
15.02.2021 Сервис «Тракмаркет» начал предоставлять транспорт в лизинг 1
10.02.2021 Москвичи смогут вызывать общественные автобусы в любое место с помощью смартфона. Видео 1
09.02.2021 Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью CNews — о развитии искусственного интеллекта в России 1
04.02.2021 Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях 3
24.12.2020 «Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С» 1
24.11.2020 В России готов к производству электромобиль размером с «Оку» по цене Renault. Он выйдет в 2021 году 3
17.11.2020 Хрестоматийное качество российских дорог изучит искусственный интеллект 2
13.11.2020 Онлайн-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: временное становится постоянным» состоится 19 ноября 2020 года 1
03.11.2020 На дискретном производстве «КАМАЗа» внедряется система MES 3
28.10.2020 «Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными 1
06.10.2020 «Сберавтопарк» вышел на рынок операционного лизинга грузовых автомобилей и автобусов 1
29.09.2020 В России создан электрогрузовик для конкуренции с Tesla и Nikola. Он уже в работе 1
15.09.2020 В России за 50 миллионов создается государственная система зрения беспилотников 2
15.09.2020 Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР 1
25.08.2020 Цифровой сервис от КАМАЗа стал резидентом ОЭЗ «Иннополис» 2
05.08.2020 Университет Иннополис сделал открытым свой симулятор беспилотников 1
29.07.2020 Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети 1
28.07.2020 В России выдана первая лицензия на 5G. Ее получила МТС 1
17.07.2020 МТС, Motorola и Qualcomm представят смартфон motorola edge+ для первых сетей 5G в России 1
13.07.2020 Государство выдало 250 миллионов на выпуск «железа» на «Байкалах» 1
13.07.2020 Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2020» 2
31.03.2020 «Айтеко» и «Элара» создали отказоустойчивую инфраструктуру приборостроительного предприятия 1
20.03.2020 Ростех поставил Росгвардии комплекс связи на базе автомобиля высокой проходимости 1

Публикаций - 246, упоминаний - 496

КамАЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3207 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 19
Microsoft Corporation 10997 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 12
Yandex - Яндекс 4098 12
Ростех - Ростехнологии 2230 10
SAP CIS - САП СНГ 753 8
Микротест 174 6
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 4
АвтоТрекер 95 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
М2М телематика 165 4
Samsung Electronics 5627 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
Ericsson 846 4
Крок 1219 4
Цифра ГК 116 4
Huawei 2723 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
Intel Corporation 4143 4
Accenture - Аксенчер 529 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 486 3
Google LLC 7124 3
Вист Групп - Vist Group 32 3
Qualcomm Technologies 1000 3
Ланит ГК 1154 3
IBM 3524 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
Emerson 56 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 2
3726 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 2
АйТи 748 2
Астерос - Asteros 531 2
iTeco - Ай-Теко 713 2
АТОЛ ГК 168 2
Oracle Corporation 3331 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 9
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 7
АльфаСтрахование СГ 207 5
Открытие ФК 538 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Новард Управляющая компания - Novard 67 5
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 5
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 5
АвтоВАЗ 118 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 3
ВТБ Банк Москвы 371 3
Почта России ПАО 1570 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Газпром нефть 380 3
Tesla Motors 241 3
ТНК-ВР Холдинг 147 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 2
Аэрофлот 492 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 2
Синара ГК 11 2
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Bakulin Motors Group - Бакулин Моторс Групп - VolgaBus 5 2
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 2
Вертолеты России 114 2
Северсталь ПАО 204 2
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 2
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 2
Volvo Cars 155 2
МТС банк 254 1
Россети ПАО 168 1
KIA Motors 72 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
X5 Group 599 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 10
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Правительство РФ 2198 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Мосгордума - Московская городская Дума 53 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Парк Зарядье 14 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Правительство Калининградской области 13 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Минфин РФ - Департамент бюджетной политики и методологии Министерства финансов России 1 1
Московский Кремль - музейный комплекс 9 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 6 1
Министерство транспорта Израиля 2 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 8
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3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
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ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 5
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
3G - Стандарт мобильной связи 3699 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
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Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
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Microsoft Windows 849 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 2
Microsoft Windows 10 6602 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 81 2
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SAP for Automotive 4 1
Microsoft Windows 8 1228 1
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Microsoft Office 1916 1
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Евсин Александр 10 1
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