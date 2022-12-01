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Аудиоустройства Audio devices акустика акустические устройства

Аудиоустройства - Audio devices - акустика - акустические устройства


01.12.2022 TCL NXTPAPER 12 Pro – планшет для работы и развлечений 1
16.11.2022 TCL TAB – планшеты для работы, учебы и развлечений 1
15.11.2022 Новые высокоскоростные SSD Digma TOP G3 со скоростью чтения до 7400 МБ/с 1
21.10.2022 TrueConf разработала ПАК для автоматизации переговорных комнат и офисных пространств 1
05.10.2022 МТТ обеспечил горячую линию для клиентов TCL в России 1
04.10.2022 Компания Treolan стала официальным дистрибьютором продукции DSPPA 1
29.09.2022 Беспроводные наушники с активным шумоподавлением Oppo Enco Air2 Pro поступили в продажу в России 1
28.09.2022 Новые портативные колонки Digma 1
20.09.2022 Анонсированы две новые модели офисных мониторов Digma 1
13.09.2022 Линейка игровых гаджетов A4Tech X7 пополнилась стереогарнитурой и двумя ковриками для мыши 1
12.09.2022 TCL BOOK 14 Go – первый ноутбук TCL теперь в России 1
08.09.2022 TCL NXTPAPER 10S – новый планшет с защитой зрения на аппаратном уровне 1
02.09.2022 Конкурент Xiaomi выпустил свой первый ноутбук. Россиянам он достанется раньше всех 1
01.09.2022 «Ростех» запустил испытательный комплекс, оценивающий защиту от «прослушки» 1
01.09.2022 Телевизоры Hisense A85H теперь доступны российским потребителям 1
22.08.2022 Самая популярная ОС в мире сломана. Миллионы пользователей лишились музыки и фильмов. Решения пока нет 1
21.07.2022 Digma представила два SSD на 2 ТБ 1
21.07.2022 Монитор DM-MONB2401— новая доступная модель от Digma 1
13.07.2022 Центр управления МЧС России закупает «железо» на сотни миллионов 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
17.05.2022 «Яндекс» открыл предзаказ на «Станцию» второго поколения 1
06.05.2022 «Ростелеком» организует звуковое сопровождение Парада Победы в Челябинскек 1
21.03.2022 Два новых видеорегистратора от Digma — уже в продаже 1
14.03.2022 Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах 1
10.03.2022 Устройства ОКЛИК 2022: оборудуем уголок подкастера, стримера, блогера 2
02.03.2022 Yamaha представляет Adecia - профессиональное решение для совещаний и конференций. 1
16.02.2022 Digma начинает продавать новые модели электронных книг — K2 и M2 1
16.02.2022 5 советов, как минимизировать потерю качества при сжатии аудиофайла 1
15.02.2022 «Ростелеком» дооснастил систему оповещения населения в двух городских округах Челябинской области 1
07.02.2022 В России вышел дешевый смарт-ТВ на Linux 1
04.02.2022 Современные проигрыватели виниловых пластинок: выбор ZOOM 1
12.01.2022 «Росэлектроника» разрабатывает оборудование для систем оповещения в сложных акустических условиях 2
31.12.2021 Цифровое деловое пространство с историей: где презентуют инновационные решения в Москве 2
24.12.2021 Hisense представила две линейки саундбаров в России 1
20.12.2021 Как прокачать переговорную комнату: обзор новинок 3
20.12.2021 Выручка лидеров российского рынка ВКС выросла на 76% 1
20.12.2021 Первый игровой ноутбук LG UltraGear – мощность и удобство в работе 1
16.12.2021 Лучшие беспроводные наушники: итоги 2021 года 1
29.11.2021 5 простых способов улучшить качество звука вашего телевизора 1
26.11.2021 Cмартфоны Huawei nova 9 поступают в продажу в России с 26 ноября 2021 года 1

Публикаций - 1683, упоминаний - 2123
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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