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Phablet Фаблет от phone телефон и tablet планшет смартфон, размер которого между размером типичного смартфона и планшетного компьютера



21.10.2016 Народный фаблет BQS-5070 Magic
26.02.2016 Фаблет с потенциалом компьютера
07.07.2014 Тест смартфона Nokia Lumia 1320: фаблет для всех и каждого
21.10.2013 Обзор iconBIT NetTAB Mercury QUAD с двумя SIM-картами: "фаблет" для народа?
21.05.2013 Первый "phablet" Huawei появился в России

Публикаций - 167, упоминаний - 201

Phablet упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9787 64
Apple Inc 11294 56
Google LLC 11044 35
LG Electronics 3546 34
Huawei 3547 28
HTC Corporation 1493 26
Xiaomi 1341 25
Lenovo Group 2184 24
Microsoft Corporation 23638 23
Qualcomm Technologies 1717 21
Sony 6491 17
MediaTek 460 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5611 16
4A Games 752 15
Zoom Int - Zoom Video Communications 1339 15
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6342 13
Nvidia Corp 3231 11
NeXus 323 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 1960 10
Meizu Technology 157 10
ZTE Corporation 726 10
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2429 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 8
Lenovo Motorola 3505 8
ДОК 772 7
Twitter 2739 6
Meta Platforms - Facebook 4348 6
Intel Corporation 11711 6
Yandex - Яндекс 5829 5
BQ - Bright & Quick - Новая линия 351 5
Toshiba Corporation 2896 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 4
LeEco - LeTV 60 4
ASBIS Prestigio Solutions 224 4
Yota Devices - YD 100 4
Leica Camera 251 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7075 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 841 3
BBK OPPO Electronics 334 3
Wacom 141 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6260 7
Лента - Сеть розничной торговли 1738 4
KGI Securities 50 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5947 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 2
Резонанс НПП 347 2
Геометрия НПО 127 2
TripAdvisor 40 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 2
Carl Zeiss 299 2
Ростех - Швабе - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 51 1
Visa International 1878 1
Prada 52 1
Почта России ПАО 2023 1
Daewoo 102 1
Связной ГК 1343 1
Adidas - Адидас 152 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 118 1
Композит 84 1
Меркури - Mercury 232 1
Авиапарк ТРЦ 33 1
Градиент 83 1
Россети Ленэнерго 2369 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 718 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 307 1
Kickstarter 124 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 27 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 447 1
Совкомбанк Совесть 268 1
Евросеть 1401 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 142 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1030 1
Ford 399 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 123 1
TÜV Rheinland Group 97 1
Возрождение - Коммерческий банк 329 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 87 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3788 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18279 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10501 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1258 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 121 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 1
4CIO 719 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1368 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
8K Association - Ассоциация 8K 163 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21642 112
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8756 94
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8523 92
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11951 88
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22264 78
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6462 76
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19366 74
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6772 62
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5682 61
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1821 57
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5760 55
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11387 54
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4161 51
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79890 46
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2439 44
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2744 43
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1083 42
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11644 40
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6773 37
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2977 32
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6586 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17535 30
Автофокус - Автофокусировка 2237 29
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 512 28
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12844 26
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 356 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9898 25
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9385 25
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5715 25
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2630 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17697 22
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4460 21
Наушники - Headphones 3605 21
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2390 21
USB Type-C - USB-C - USB 3 1446 20
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2007 20
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2637 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22494 19
Google Android 12724 79
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 58
Samsung Galaxy Note 686 50
Apple iPhone - серия смартфонов 6672 50
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Samsung Galaxy 1063 39
Apple iOS 6909 37
Apple iPhone 6 6233 33
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 937 27
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4374 24
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Samsung Display - Corning Gorilla Glass 652 21
Apple iPad 3753 20
Microsoft Windows 14572 20
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 20
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 20
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Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 16
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 246 16
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 286 16
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 406 16
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 477 16
Samsung S-Pen - Стилус 129 15
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 703 15
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 563 14
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 332 14
LG G - серия смартфонов 139 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2524 14
Huawei Mate - серия смартфонов 300 13
Samsung Super AMOLED 144 11
Lenovo Vibe - серия смартфонов 57 11
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 184 11
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 223 11
Samsung Galaxy S6 - смартфон 146 11
Apple Force Touch 54 11
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Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 87 10
Samsung Electronics TouchWiz 200 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 8
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США - Вашингтон - Редмонд 221 5
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Германия - Федеративная Республика 12133 4
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