Индексная книга CNews*
Phablet Фаблет от phone телефон и tablet планшет смартфон, размер которого между размером типичного смартфона и планшетного компьютера
|21.10.2016
|Народный фаблет BQS-5070 Magic
|26.02.2016
|Фаблет с потенциалом компьютера
|07.07.2014
|Тест смартфона Nokia Lumia 1320: фаблет для всех и каждого
|21.10.2013
|Обзор iconBIT NetTAB Mercury QUAD с двумя SIM-картами: "фаблет" для народа?
|21.05.2013
|Первый "phablet" Huawei появился в России
Публикаций - 167, упоминаний - 201
Phablet упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1759 43
|Wikipedia - Википедия 442 3
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1251 3
|91Mobiles 1717 3
|DxOMark - Издание 36 3
|Bloomberg 1123 2
|DigiTimes - Издание 1296 2
|TENAA 18 2
|AppleInsider 386 2
|CNews Техноблог 60 1
|The Verge - Издание 506 1
|Boy Genius Report - BGR 50 1
|GizmoChina 102 1
|VK - Mail.ru Hi-tech 16 1
|Ice Universe - микроблог инсайдера 11 1
|MacRumors 131 1
|Engadget - Блог о технологиях 420 1
|The Register 1421 1
|WikiLeaks 115 1
|Forbes - Форбс 645 1
|IDC - International Data Corporation 4857 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7508 2
|Strategy Analytics 283 2
|NPD DisplaySearch 282 1
|Redshift Research 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228498, в очереди разбора - 868603.
Создано именных указателей - 115513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228498, в очереди разбора - 868603.
Создано именных указателей - 115513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.