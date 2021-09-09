Правительство России утвердило дорожную карту развития НКИТ 1

Минцифры будет координировать развитие новых производственных и коммуникационных технологий 1

На Госуслугах запущен новый социальный сервис для граждан с инвалидностью 1

На портале госуслуг стал доступен новый сервис ПФР 1

Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1

Власти заставляют госкомпании к 1 сентября принять стратегии цифровой трансформации 1

Дмитрий Чернышенко провёл заседание президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию 1

На Госуслугах стали доступны новые сервисы ПФР 1

Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 1

Власти приведут государственные информсистемы к единому знаменателю 1

Правительство РФ утвердило дорожную карту развития 5G 1

Из Правительства уходит куратор искусственного интеллекта 1

Гендиректора РВК отстранили от должности и назначили пособие в 20 тысяч рублей 1

Разработчики цифровых технологий получат от властей дополнительные 174 миллиарда 1

Ростех примет участие в работе правительства над цифровым развитием страны 1