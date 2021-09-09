Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство РФ
Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 92, упоминаний - 105
Правительство РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 13
|Путин Владимир 1824 10
|Медведев Дмитрий 1433 9
|Акимов Максим 167 9
|Чернышенко Дмитрий 234 8
|Козырев Алексей 270 7
|Мишустин Михаил 302 7
|Осеевский Михаил 221 6
|Паршин Максим 141 6
|Носков Константин 201 4
|Кисляков Евгений 83 4
|Скляр Алексей 49 3
|Повалко Александр 36 3
|Назаров Александр 35 3
|Шадаев Максут 384 3
|Солнцева Екатерина 29 2
|Огуряев Дмитрий 53 2
|Турчак Андрей 14 2
|Орешкин Максим 17 2
|Титов Борис 27 2
|Тарасенко Оксана 10 2
|Комар Евгений 20 2
|Чучкевич Михаил 2 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Собянин Сергей 211 2
|Греф Герман 205 2
|Рейман Леонид 411 1
|Ханин Александр 42 1
|Поликашин Алексей 1 1
|Липов Андрей 50 1
|Петров Михаил 88 1
|Левин Леонид 83 1
|Корня Алексей 73 1
|Шипов Савва 70 1
|Белозеров Олег 19 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Бокова Людмила 80 1
|Клишас Андрей 44 1
|Лугов Андрей 32 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 5
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|CNews Analytics 1988 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761659, в очереди разбора - 665348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761659, в очереди разбора - 665348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru