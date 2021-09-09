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Правительство РФ
Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности


09.09.2021 Пока централизованные госзакупки ПО заморожены, власти готовят альтернативу. Какой она будет 1
01.09.2021 Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа» 1
06.08.2021 Росатом, «Лаборатория Касперского» и Ассоциация «Доверенная платформа» объединились для внедрения принципов сквозной безопасности 1
28.07.2021 Правительство России утвердило дорожную карту развития НКИТ 1
28.07.2021 Утверждена дорожная карта по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии» 1
28.07.2021 Минцифры будет координировать развитие новых производственных и коммуникационных технологий 1
14.07.2021 Власти потратят 1,5 миллиарда на цифровизацию строительства по поручению Путина 1
13.07.2021 На Госуслугах запущен новый социальный сервис для граждан с инвалидностью 1
05.07.2021 На портале госуслуг стал доступен новый сервис ПФР 1
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 1
28.06.2021 Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1
03.06.2021 РЖД и «Ростелеком» будут сотрудничать в развитии квантовых коммуникаций 1
26.04.2021 На Госуслугах можно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы 1
19.04.2021 Власти заставляют госкомпании к 1 сентября принять стратегии цифровой трансформации 1
17.03.2021 Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз 1
05.03.2021 Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews 1
02.03.2021 «Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов 1
26.02.2021 Дмитрий Чернышенко провёл заседание президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию 1
26.02.2021 На Госуслугах стали доступны новые сервисы ПФР 1
09.02.2021 Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью CNews — о развитии искусственного интеллекта в России 1
16.12.2020 Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 1
10.12.2020 Власти приведут государственные информсистемы к единому знаменателю 1
07.12.2020 Государство сократит в три раза расходы на искусственный интеллект: на что потратят оставшиеся 36 млрд руб 1
23.11.2020 Конец интриги. Власти выберут оператора «Гостеха» на 900-миллионных торгах 1
19.11.2020 Правительство РФ утвердило дорожную карту развития 5G 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 1
20.10.2020 Из Правительства уходит куратор искусственного интеллекта 1
15.10.2020 Правительство дало зеленый свет «Гостеху», суперплатформе интеграции государства, граждан и бизнеса 1
22.09.2020 Минцифры раздаст 7 миллиардов российским ИТ-разработчикам 1
17.09.2020 Гендиректора РВК отстранили от должности и назначили пособие в 20 тысяч рублей 1
03.09.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2020 г. 3
31.08.2020 Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team 2
03.06.2020 ФСБ проводит обыск у гендиректора РВК. Его подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов 1
21.05.2020 Разработчики цифровых технологий получат от властей дополнительные 174 миллиарда 1
26.03.2020 Власти потратят 600 миллионов на «пятое колесо в телеге» - блокчейн, защищающий правообладателей 1
28.02.2020 Ростех примет участие в работе правительства над цифровым развитием страны 1
28.02.2020 Управлять «Цифровой экономикой» назначены три новых топ-чиновника 2
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
20.02.2020 Назначен новый президиум правкомиссии по цифровому развитию. Кто ушел и кто остался 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 1

Публикаций - 92, упоминаний - 105

Правительство РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 24
VK - Mail.ru Group 2483 8
Yandex - Яндекс 4101 7
Ростех - Ростехнологии 2230 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 6
Восход ФГБУ НИИ 365 2
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 1
Цифровая Платформа 34 1
ГЛОНАСС АО 82 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 1
Автодория 37 1
IBM 3539 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 1
Vocord - Вокорд 99 1
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 1
K2 - К2РУ - SourceCode 35 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
НУЦ - Национальный удостоверяющий центр 14 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Центр мониторинга сетей связи 5 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
SAS Institute 596 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Почта России ПАО 1572 5
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 4
РВК - Российская венчурная компания 476 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Газпром нефть 382 3
Bright Capital 13 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Яндекс.Такси 271 1
Роснефть НК 367 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Транснефть 159 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 61
Правительство РФ 2203 19
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 10
Президент Российской Федерации 1439 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 3
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 3
Правительство Москвы 653 3
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 3
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 3
Счётная палата РФ 460 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 75 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 1 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - системы автоматизации технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 14 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 167 1
3G - Стандарт мобильной связи 3731 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Безопасный город 347 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 26
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 11
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 5
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 5
Госуслуги - Суперсервисы - Рождение ребенка 13 5
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 5
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 5
Госуслуги - Суперсервисы - Утрата близкого человека 8 4
Госуслуги - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 4
Госуслуги - Обжалование штрафов онлайн 5 4
Госуслуги - Суперсервисы 14 4
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 4
Госуслуги - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 10 4
Госуслуги - Суперсервисы - Переезд в другой регион 6 4
Госуслуги - Суперсервисы - Подача заявлений в правоохранительные органы 4 4
Госуслуги - Суперсервисы - Европротокол онлайн 9 3
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Госуслуги - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 6 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
Яндекс.Телемост 36 1
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 1
Госуслуги - Суперсервисы - Имущество онлайн 3 1
ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы 3 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
ИС РПП - Информационная система развития предпринимательства и промышленности 1 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
Linux - Debian GNU 272 1
ЕПБ - Единый проездной билет 3 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
РСА Помощник ОСАГО 6 1
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Никифоров Николай 1126 13
Путин Владимир 1824 10
Медведев Дмитрий 1433 9
Акимов Максим 167 9
Чернышенко Дмитрий 234 8
Козырев Алексей 270 7
Мишустин Михаил 302 7
Осеевский Михаил 221 6
Паршин Максим 141 6
Носков Константин 201 4
Кисляков Евгений 83 4
Скляр Алексей 49 3
Повалко Александр 36 3
Назаров Александр 35 3
Шадаев Максут 384 3
Солнцева Екатерина 29 2
Огуряев Дмитрий 53 2
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Орешкин Максим 17 2
Титов Борис 27 2
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Комар Евгений 20 2
Чучкевич Михаил 2 2
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Собянин Сергей 211 2
Греф Герман 205 2
Рейман Леонид 411 1
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Липов Андрей 50 1
Петров Михаил 88 1
Левин Леонид 83 1
Корня Алексей 73 1
Шипов Савва 70 1
Белозеров Олег 19 1
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Кабанов Владимир 174 1
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ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Всемирная конференция по интеллектуальному капиталу 1 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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