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31.03.2022 Олег Бачурин -

Наша задача — упростить и автоматизировать работу мобильного разработчика

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26.04.2021 «Сёрчинформ» открыла курсы корпоративной ИБ-грамотности для разных отраслей бизнеса 1
05.04.2021 Разработку «гугломобиля» возглавил выходец из России 1
30.03.2021 В чем выгода внедрения VDI: опыт финансового сектора 1
03.03.2021 В «Серчинформ Fileauditor» реализована защита от несанкционированного доступа, изменений и утечек данных 1
25.02.2021 Торговая сеть «Верный» перешла на DLP-систему «Серчинформ КИБ» 1
11.02.2021 РЖД получили 9 млрд руб. на цифровую трансформацию 1
08.02.2021 Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon 2
16.12.2020 Zecurion и Infosecurity запускают новый сервис по защите информации от утечки 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
12.10.2020 «Ланит» выпустил новую версию платформы для управления корпоративным контентом Landocs 1
22.09.2020 На конкурсе РЖД победитель обрушил цену в 2 раза и скрывает, что будет внедрять: «Галактику» или «1С» 1
19.08.2020 РЖД выбирают между «1С» и «Галактикой», чтобы лучше конкурировать с автомобилями 1
05.08.2020 Бывшего ключевого инженера Google и Uber посадили в тюрьму 1
22.07.2020 Сын арестованного президента НКК возглавил компанию 2
02.06.2020 Как сделать новое решение драйвером цифровой трансформации 1
12.05.2020 Новый сервис «Лаборатории Касперского» поможет компаниям узнать об утечках данных 1
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» 2
21.04.2020 «Лаборатория Касперского» дополнила Kaspersky Security Awareness Platform новой темой 1
17.04.2020 Infowatch: более 98% пользовательских данных внутри компаний «утекают» в результате случайных нарушений 2
28.02.2020 Как Россия потратит 11,2 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
27.02.2020 «Росэлектроника» представила аппаратуру блокирования сотовой связи для режимных объектов 1
11.02.2020 Гендиректору «дочки» НКК компенсировали увольнение долей в компании-миллиардере 2
31.01.2020 Взлом iPhone силовикам дается проще, чем смартфонов на Android 1
17.12.2019 «Московская пивоваренная компания» выбрала Solar Dozor для защиты конфиденциальных активов 1
20.11.2019 Полицейские всего мира требуют проделать им бэкдоры, «чтобы бороться с педофилами» 1
23.09.2019 Зачем ведущему вузу страны единая платформа по управлению печатью? 1
05.09.2019 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на Oracle Database 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
15.05.2019 Devicelock создала ИИ-сервис для разведки уязвимостей хранения данных 1
17.04.2019 Почему SD-WAN стал главным ИТ-вектором развития банков 1
13.02.2019 Infowatch: каждая шестая утечка данных из организаций в России зарегистрирована на предприятиях УФО 1
16.01.2019 «Ланит» разработал решение, контролирующее печать и конфиденциальную информацию 1
19.12.2018 «Интер РАО» призналась в провале совместного предприятия с SAP из-за санкций 1
12.12.2018 Cloud4Y запусти аренду и хостинг DLP-системы «Стахановец» в облаке 1
23.11.2018 Huawei откроет в России два новых ЦОДа для сервисов искусственного интеллекта 1
13.11.2018 Россия, США и Иран отказались подписать международный договор о борьбе с киберпреступностью 1
22.10.2018 InfoWatch представила исследование об утечках данных на Ближнем Востоке 1
19.10.2018 Россияне выяснили, что на Ближнем Востоке лидером по киберкражам ноу-хау стал госсектор 1
12.09.2018 Positive Technologies: каждая четвертая кибератака нацелена на частных лиц 1

Публикаций - 106, упоминаний - 122
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179202, в очереди разбора - 979821.
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