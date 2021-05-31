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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Армада
РБК софт
Публикаций - 485, упоминаний - 822
Армада упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузовкин Алексей 109 104
|Аитов Тимур 127 53
|Медведев Дмитрий 1476 16
|Новодворский Алексей 99 11
|Павлов Александр 24 9
|Рейман Леонид 801 8
|Белик Дмитрий 13 8
|Путин Владимир 2076 8
|Казак Максим 124 7
|Массух Илья 193 7
|Моргульчик Александр 24 7
|Ершова Элеонора 55 7
|Селиванов Максим 19 7
|Каплун Герман 42 5
|Ухлинов Леонид 57 5
|Юсупов Ренат 103 5
|Никифоров Николай 1128 5
|Кесельбренер Леонид 49 5
|Щеголев Игорь 676 5
|Сапельников Сергей 101 4
|Паршин Максим 148 4
|Смирнов Алексей 153 4
|Сенаторов Михаил 41 4
|Чурсин Дмитрий 13 4
|Липич Григорий 60 4
|Макаров Станислав 111 4
|Лысенко Эдуард 210 4
|Попов Алексей 325 4
|Игнатов Сергей 17 3
|Морозов Алексей 29 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 3
|Семенов Александр 83 3
|Опенышева Светлана 54 3
|Борисов Андрей 9 3
|Попова Мария 103 3
|Четвернин Алексей 658 3
|Гвоздев Дмитрий 84 3
|Симаков Олег 106 3
|Михайлов Алексей 45 3
|Ахмеров Тимур 73 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 926430, в очереди разбора - 829208.
Создано именных указателей - 47271.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 926430, в очереди разбора - 829208.
Создано именных указателей - 47271.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru