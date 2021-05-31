Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 47271
ИКТ 4571
Организации 3111
Ведомства 1101
Ассоциации 326
Технологии 2045
Системы 10823
Персоны 15508
Местоположение 986
Статьи 670
Пресса 454
ИАА 392
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 631
Мероприятия 556

Армада
РБК софт

Армада - РБК софт


31.05.2021 Умер топ-менеджер «Моего офиса», который 2 месяца назад покинул кресло главы «Касперского» 1
09.03.2021 Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис» 1
25.01.2021 В Минфин поставили заведомо нерабочее ПО. Возбуждено уголовное дело 1
21.02.2020 Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения 1
27.01.2020 Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента 1
20.09.2016 В «Армаде» назначен новый гендиректор. Предыдущий проработал 3 месяца 2
26.10.2015 Топ-менеджеры — главный актив ИТ-компании в России 2
08.10.2015 Группировка «Армада» требует денег у крупных компаний под угрозой DDoS-атаки 1
04.09.2015 Сайт armada2014.ru разместил опровержение своих публикаций с обвинениями экс-гендиректора «Армады» 1
27.08.2015 Суд отказал в передаче «Армаде» «Программного продукта» 3
26.06.2015 Акционеру «Армады» не удалось опротестовать уголовное дело против себя 1
04.03.2015 Акции в феврале: Биржевые индексы России растут, но интернет-компании под угрозой 1
03.02.2015 Акции в январе: Mail.ru и «Яндекс» серьезно подешевели 1
28.01.2015 Суд решил вернуть "Программный продукт" в "Армаду" 1
27.11.2014 А1 договорилась о сотрудничестве с мажоритарными акционерами «Армады» 5
27.11.2014 На сайте armd.ru размещена справка ФНС об отсутствии задолженности ОАО «Армада» по налогам 1
25.11.2014 Журнал «Профиль» опроверг статьи, обвиняющие в преступных действиях экс-руководство «Армады» 1
08.09.2014 Структура «Альфа-Групп» купила 6,9% акций «Армады» 2
05.09.2014 Экс-гендиректор «Армады» опубликовал финрезультаты группы за первое полугодие 2
21.08.2014 17% акций "Армады" сменили владельцев после резкого падения котировок 3
18.08.2014 Новым гендиректором «Армады» стал бывший топ-менеджер Х5 Retail Group 1
18.08.2014 Конфликт в «Армаде»: комментарии сторон 6
18.08.2014 Интервью генерального директора ОАО "Армада" Андрея Возняка 3
24.06.2014 «Армада» разрешила своим «дочкам» выкупать ее акции с рынка 8
06.06.2014 «Армада» впервые выплатит дивиденды в размере 15-30% от чистой прибыли 4
23.05.2014 Выручка «Армады» по итогам 2013 г. достигла 5,05 млрд руб. 2
12.05.2014 «АйДесайд»: Мы знаем, что должно быть на планшете руководителя 1
24.03.2014 Крест на американском «железе» и ПО: Что думают ИТ-компании и чиновники 1
23.12.2013 «Армада» модернизирует федеральную информационную систему ГАИ 1
13.12.2013 «Армада» увеличила выручку за 9 месяцев 2013 г. на 6% 3
15.11.2013 Выручка «Армады» за 6 месяцев 2013 г. выросла на 5% 4
25.10.2013 «Плюс банк» выбрал платформу Guardean Risk Suite 2
18.10.2013 «Армада» автоматизировала сервис для записи детей в столичные кружки и секции 2
18.10.2013 Как сделать госуслуги электронными: Эксперты критикуют и дополняют концепцию Минкомсвязи 1
02.10.2013 Госсектор: куда уходят растущие ИКТ-бюджеты 1
23.09.2013 Волны тестирования сервисов разбились об организационный вопрос 1
13.09.2013 «Армада» обеспечит контроль билетов в общественном транспорте Москвы 1
30.08.2013 «Армада Софт» спроектирует систему для нового российского вертолета 1
20.08.2013 PM Expert примет участие в создании системы управления проектами в РосОЭЗ 1
23.07.2013 «Армада» предложит банкам портальное решение Backbase Bank 2.0 2

Публикаций - 485, упоминаний - 822

Армада упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

PM Expert 110 76
Microsoft Corporation 14797 66
Oracle Corporation 4150 39
IBS - ИБС ИТ Услуги 1132 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7228 31
IBM 4896 31
SAP SE 3721 25
Крок 1383 22
4532 21
Dell EMC 3113 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6564 17
Корус Консалтинг ГК 862 16
Intel Corporation 5829 15
Oracle Siebel 197 15
ALT Linux - Альт Линукс 144 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7466 13
Verysell - Верисел 154 13
Abbyy 900 13
Ланит ГК 1307 13
АйТи 874 13
Cisco Systems 2666 12
Ситроникс - Sitronics 697 12
Google LLC 8714 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1052 11
Ростелеком Связьинвест 1199 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3219 11
HP - Hewlett-Packard 1431 11
Verisign 126 10
Yandex - Яндекс 4294 10
АФК Система ПАО 1416 10
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 397 9
Открытые технологии 355 9
VK - Mail.ru Group 2694 9
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1038 9
Компьюлинк ГК - Compulink 260 9
NVision Group - Энвижн Груп 600 9
HP Inc. 3731 8
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 264 8
Рамэк-ВС 74 8
Парус 261 8
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 562 27
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4459 25
РТС - Фондовая биржа 256 23
Газпром ПАО 630 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 824 14
ВТБ Банк Москвы 401 8
Metro Cash&Carry - Metro C&C 254 8
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 189 8
РОСНО СК 113 8
Газпромбанк - ГПБ 733 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 278 7
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 34 7
Toyota Motor - Тойота Мотор 235 6
ТНК-ВР Холдинг 214 6
X5 Group 607 6
Уралсиб Банк 411 5
Евросеть 1254 5
РАО ЕЭС России ПАО 159 5
РЖД - Российские железные дороги 1210 4
X5 Group - Перекресток 226 4
Альфа-Банк 1208 4
Альфа-Групп 516 4
ВТБ24 599 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1728 4
Северсталь ПАО 228 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 469 3
Deutsche Bank 155 3
Башнефть ПАО АНК 92 3
X5 Group - Пятерочка 576 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 358 3
Visa International 1434 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 307 3
Интер РАО ПАО 220 3
Почта России ПАО 1719 3
УЭК - Универсальная электронная карта 513 3
Ингосстрах СПАО 231 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 736 2
Runa Capital 153 2
Мосэнерго ПАО 75 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1434 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6418 45
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1705 25
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 580 23
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2410 18
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 557 18
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1931 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1332 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1662 12
Федеральное казначейство России 823 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 991 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 800 9
Правительство РФ 2320 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1847 7
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 168 7
Администрация Президента РФ 284 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 781 7
Правительство Москвы 721 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 352 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1099 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2144 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 600 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 405 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 757 5
Счётная палата РФ 521 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 238 5
Президент Российской Федерации 1534 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1131 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 460 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 240 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 427 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 4
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 72 3
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 49 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 697 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 634 3
World Bank Group - Всемирный банк 180 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 206 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 111 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 23 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 180 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 587 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 375 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 241 3
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 52 3
Руссофт - Russoft 307 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 44 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 76 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 37 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 7 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 58 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
ASF - Apache Software Foundation 63 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 25 1
Единая Россия - Политическая партия 197 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1114 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 135 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 178 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11227 59
ИТ-аутсорсинг 752 26
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1803 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5764 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2284 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1790 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1387 10
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 188 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3514 8
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 301 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 547 8
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 646 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 831 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 162 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 282 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2286 5
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 679 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 760 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 998 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 483 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 563 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1296 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 524 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 592 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 391 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1905 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1504 3
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 28 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 558 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 749 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 869 3
НИР - Научно-исследовательская работа 140 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 710 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 147 3
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 708 3
G2G - Government-to-Government - Между государством и государственными служащими 14 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 332 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1170 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2092 2
Linux OS 5175 27
OpenText Documentum 266 16
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 325 15
Microsoft Windows 10 8142 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1074 10
Microsoft Office 2405 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 511 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 366 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
Google Android 10783 4
Microsoft Dynamics NAV 262 4
Microsoft Dynamics CRM 470 4
Microsoft MSN - Microsoft Network 330 4
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 31 3
Google YouTube - Видеохостинг 2054 3
Microsoft Outlook 832 3
PHP - Язык программирования 353 3
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 3
Microsoft Windows 1058 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 421 3
Apple iMac - Серия моноблоков 261 3
Apple iOS 5759 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 876 3
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 279 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1400 3
Apple iPad 3263 3
ЭОС Дело СЭД 735 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 590 2
Новые облачные технологии - МойОфис 313 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 231 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 495 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1442 2
Microsoft Excel 632 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 70 2
Oracle Siebel CRM 184 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 2
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 42 2
Microsoft Windows 7 1666 2
Кузовкин Алексей 109 104
Аитов Тимур 127 53
Медведев Дмитрий 1476 16
Новодворский Алексей 99 11
Павлов Александр 24 9
Рейман Леонид 801 8
Белик Дмитрий 13 8
Путин Владимир 2076 8
Казак Максим 124 7
Массух Илья 193 7
Моргульчик Александр 24 7
Ершова Элеонора 55 7
Селиванов Максим 19 7
Каплун Герман 42 5
Ухлинов Леонид 57 5
Юсупов Ренат 103 5
Никифоров Николай 1128 5
Кесельбренер Леонид 49 5
Щеголев Игорь 676 5
Сапельников Сергей 101 4
Паршин Максим 148 4
Смирнов Алексей 153 4
Сенаторов Михаил 41 4
Чурсин Дмитрий 13 4
Липич Григорий 60 4
Макаров Станислав 111 4
Лысенко Эдуард 210 4
Попов Алексей 325 4
Игнатов Сергей 17 3
Морозов Алексей 29 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 3
Семенов Александр 83 3
Опенышева Светлана 54 3
Борисов Андрей 9 3
Попова Мария 103 3
Четвернин Алексей 658 3
Гвоздев Дмитрий 84 3
Симаков Олег 106 3
Михайлов Алексей 45 3
Ахмеров Тимур 73 3
Россия - Российская федерация - РФ 68322 287
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21566 89
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19302 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9732 40
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 743 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7431 22
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1825 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9485 20
Европа 4854 19
Россия - СФО - Томская область 500 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5643 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7278 13
Украина 4399 13
Прибалтика - Балтия 828 13
Европа Восточная 2183 13
Германия - Федеративная Республика 4818 10
Казахстан - Республика 3306 10
Франция - Французская Республика 2825 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 743 9
Россия - СФО - Новосибирск 2430 8
Россия - ПФО - Казань 1718 8
Беларусь - Белоруссия 2506 7
Россия - УФО - Тюменская область 672 7
Россия - СЗФО - Республика Коми 545 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1054 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2974 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 878 6
Россия - ПФО - Саратовская область 430 6
Япония 4179 5
Финляндия - Финляндская Республика 1038 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1092 5
Турция - Турецкая республика 1145 5
Китай - Гонконг - Специальный административный район 733 5
Испания - Королевство 1614 5
Индия - Республика 2801 5
Италия - Итальянская Республика 1784 5
Великобритания - Лондон 1191 5
Ближний Восток 1816 4
Бразилия - Федеративная Республика 1368 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1348 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3319 61
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3716 51
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 133 35
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4572 27
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 818 21
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1279 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 13
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1769 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2454 8
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 385 8
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 297 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 904 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1406 5
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 321 5
Русский язык 1242 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 594 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 360 5
Информационное общество - Государственная программа 288 4
МПС - Международные платежные системы 35 4
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 387 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 684 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 150 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1114 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 149 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1104 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 312 3
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 71 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 244 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 148 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 137 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 468 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 240 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 103 2
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 25 2
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 22 2
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 21 2
Образование в России 520 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 690 2
ЕСН - Единый социальный налог 95 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 5670 57
Прайм - Агентство экономической информации 628 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 543 2
Секрет фирмы 26 2
The Wall Street Journal 768 2
Ведомости 264 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 488 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 267 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 684 2
Digg 64 1
News Corp 152 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 109 1
Эхо Москвы - радиостанция 100 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 54 1
Коммерсантъ - Издательский дом 575 1
Wired - Издание 139 1
NYT - The New York Times 646 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 274 1
Bloomberg 802 1
TAdviser - Центр выбора технологий 219 1
Reddit 200 1
Wikipedia - Википедия 358 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2433 31
IDC - International Data Corporation 3352 18
Gartner 2550 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 532 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 724 2
Forrester Research 509 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 2
Juniper Research 319 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 79 1
RAEX - Эксперт РА 54 1
ARC Advisory Group 19 1
The Economist Intelligence Unit 37 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 42 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 45 1
Ventana Research 7 1
CNews Рынок ИТ-услуг 16 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 29 9
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 148 5
РАН - Российская академия наук 488 5
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 34 4
Сириус - Образовательный центр 87 3
МПГУ - Московский педагогический университет 16 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 438 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 289 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 452 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 64 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 222 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 37 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 4 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 48 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 1
РНБ - Российская национальная библиотека 20 1
РГБ - Российская государственная библиотека 44 1
Академия наук СССР - АН СССР 14 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 35 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 12 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 781 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 663 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 135 2
CNews AWARDS 304 2
Олимпийские игры - Olympic Games 346 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
CeBIT 217 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 926430, в очереди разбора - 829208.
Создано именных указателей - 47271.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Уязвимость дистанционного бизнеса: как защищают данные ноутбуки HP EliteBook

Как выбрать хорошую электронную книгу: советы ZOOM

Многофункциональные устройства для выпечки: лучшие мультипекари 2021 года

Показать еще

Наука

Найдено древнейшее средство невербального общения людей

Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021