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АвтоВАЗ Волжский автомобильный завод

АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод


16.02.2022 Компания ABB модернизировала прессовую линию автозавода Lada Ижевск
12.11.2021 «АвтоВАЗ» впервые остановил производство из-за нехватки микросхем
09.03.2021 МТС обеспечила «АвтоВАЗ» отказоустойчивым доступом в Сеть
21.05.2019 «Яндекс» стал официальным поставщиком ПО Renault, Nissan и «Автоваза»
04.07.2018 АвтоВАЗ и «1С-Рарус» оптимизировали клиентский колл-центр на базе «1С:CRM»
29.06.2018 АвтоВАЗ внедрил «1С:Управление холдингом»
10.01.2018 «Росэлектроника» начала поставки осветительных блоков модулей «ЭРА-ГЛОНАСС» для автомобилей LADA
03.10.2017 АвтоВАЗ повышает эффективность управления через VideoMost
02.02.2017 ITERBI подготовила «Автоваз» к продлению соглашения EAS
18.11.2016 «Автоваз» оптимизировал финансовое планирование и контроль за затратами с помощью решения «1С»
12.09.2016 «LADA Ижевск» продлил лицензии на Eset NOD32
07.07.2016 «Автоваз» контролирует работу собственного транспорта и спецтехники с помощью решения «1С»
11.12.2015 «Билайн Бизнес» стал поставщиком услуг связи для «АвтоВАЗа»
22.09.2015 Lada Vesta стала первым серийным автомобилем, подключенным к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»
22.09.2014 «Автоваз» совместно с «Ланит» внедрил систему управления проектами
26.05.2014 «1С-Рарус» автоматизировал дилера LADA в Муроме
08.10.2013 «АвтоВАЗ» использует технологии для инженерной оптимизации от Datadvance
31.07.2012 «Стартелеком» приступил к обслуживанию системы связи «Автоваза»
25.10.2011 Разработан первый электроВАЗ – El Lada. ФОТО
04.08.2011 РНТ и «ГЛОНАСС-Центр» оснастят автотранспорт дирекции по логистике «АвтоВАЗа» системой «АвтоТрекер»
30.03.2011 «АвтоВАЗ» выпустил первые «Калины» с ГЛОНАСС
30.03.2011 С конвейера «АвтоВАЗа» сошли первые автомобили Lada Kalina с ГЛОНАСС
20.09.2010 «АвтоВАЗ» выбрал защиту «Лаборатории Касперского»
25.08.2010 «АвтоВАЗ» начинает оснащать «Лады» навигаторами ГЛОНАСС/GPS
03.08.2010 «АвтоВАЗ» переводит закупки на электронную площадку В2В-Center
10.06.2010 «Синтерра» обеспечит «АвтоВАЗ» услугами дальней связи
07.04.2010 АвтоВАЗ планирует внедрить новейшее ПО для проектирования автомобилей
24.03.2010 Для трудоустройства уволенных с АвтоВАЗа создадут ИТ-парк «Жигулевская долина»
24.02.2010 «АвтоВАЗ» разрабатывает новые модели автомобилей с помощью PLM-решения Dassault Systèmes
02.12.2009 Уволенных с «АвтоВАЗа» трудоустроят в технопарке
15.10.2009 Крах «АвтоВАЗа»: на улице могут остаться тысячи ИТ-специалистов
02.09.2009 Экс-президент «АвтоВАЗа» станет советником главы «Ростехнологий»
22.05.2009 «АвтоВАЗ» установит ГЛОНАСС на «Приору» и «Калину»
31.03.2008 «АвтоВАЗ» поставит ГЛОНАСС на новые «Лады»
31.03.2008 Lada Priora осваивает ГЛОНАСС
28.02.2007 «Джи Эм-АВТОВАЗ» модернизирует системы хранения данных
20.03.2006 АВТОВАЗ внедрит систему учета энергоносителей
18.11.2005 АВТОВАЗ купил систему дистанционного обучения
11.11.2005 "Автоваз" внедряет ПО "Аскон"
17.09.2003 «АвтоВАЗ» будет работать только на НР

Публикаций - 188, упоминаний - 257

АвтоВАЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2532 45
6072 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 17
Microsoft Corporation 22497 16
Intel Corporation 11262 16
Yandex - Яндекс 5015 13
SAP SE 4595 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 11
IBM - International Business Machines Corp 8941 11
HP Inc. 5313 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 9
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 9
АФК Система ПАО 1638 9
Oracle Corporation 6035 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 8
ГЛОНАСС АО 85 7
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 7
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 7
Галактика - Корпорация 1077 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 6
АйТи 1179 6
1С-Рарус 742 6
Ростелеком - Связьинвест 1698 6
Айтеко - iTeco 915 5
HP - Hewlett-Packard 3567 5
Ростех - РТ-Инвест 53 5
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 120 5
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 5
Xerox 1091 5
Dell EMC 4736 5
Ростех - РТ-Информ 130 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 5
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 95 4
Ростех - Автоматика Концерн 1008 4
Cisco Systems 4720 4
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 4
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 177 4
Ланит - Норбит - Norbit 270 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 28
Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 28 21
Renault - Рено Россия 132 14
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 14
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 12
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 11
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 10
Ford 386 10
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 10
Hyundai Motor 316 9
Toyota Motor - Тойота Мотор 399 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
KIA Motors 91 8
Ростех - Вертолеты России 149 8
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 101 7
РЖД - Российские железные дороги 1458 7
Renault-Nissan-Mitsubishi 26 7
BMW Group 392 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 7
Skoda - Škoda Auto 38 6
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 104 6
Аэрофлот 648 5
Открытие ФК - Росгосстрах 266 5
Газпром ПАО 1008 5
Уралхим - Уралкалий ПАО 85 5
Северсталь ПАО 308 5
ГПБ - Газпромбанк 842 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 5
Царицын капитал 22 5
Альфа-Банк 1476 4
Силовые машины 66 4
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 106 4
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 78 4
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 4
РВК - Российская венчурная компания 530 4
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 50 4
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 23 4
Mazda Motor Corporation 51 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 12
Правительство РФ 8292 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 7
Президент Российской Федерации 3770 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
Администрация Президента РФ 904 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
Правительство Москвы 1640 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Мосгордума - Московская городская Дума 120 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 2
Правительство Саратовской области 25 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
Ростех - Рособоронэкспорт 107 2
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России 101 2
НПС - Национальный платежный совет 24 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 31 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 14 2
Гильдия Управляющих Документацией 72 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
Linux Foundation 167 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
Eclipse Foundation 25 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
OIN - Open Invention Network 22 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
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РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 17
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 10
Яндекс.Авто 38 8
Linux OS 7669 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 7
Intel Itanium 612 7
Яндекс.Навигатор 399 7
Google Android 11959 5
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 115 5
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 307 5
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 7 5
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Microsoft Windows 10 11713 5
LG 75SM99 2832 4
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 7 4
1С:ERP Управление предприятием 268 4
Apple iPhone 6 2649 4
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 3
Microsoft Windows 2104 3
HP UX - Hewlett Packard Unix 225 3
HPE ProLiant - Серия серверов 258 3
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 3
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 6 3
Toyota RAV - серия кроссоверов 10 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 3
Apple iOS 6422 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 3
АвтоВАЗ Lada X-Ray 6 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 2
Intel Xeon E 183 2
Nissan Leaf - электромобиль 37 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 2
Microsoft Office 3247 2
Медведев Дмитрий 1604 8
Василевский Андрей 20 7
Гурко Александр 136 7
Путин Владимир 2542 6
Чемезов Сергей 134 5
Скворцов Сергей 11 5
Шипелов Андрей 21 5
Замков Антон 7 5
Шмелев Евгений 5 5
Ротенберг Игорь 35 5
Ротенберг Аркадий 45 5
Недосеков Андрей 23 4
Исанин Антон 9365 4
Еремин Дмитрий 6 4
Рогозин Дмитрий 88 4
Агамирзян Игорь 68 4
Иванов Сергей 360 4
Шойгу Сергей 84 3
Набиуллина Эльвира 78 3
Соколов Алексей 129 3
Курило Андрей 37 3
Никулин Дмитрий 10 3
Комаров Игорь 6 3
Марков Антон 12 3
Боев Сергей 24 2
Емелин Андрей 7 2
Бойко Андрей 37 2
Баранов Александр 11 2
Иванов Михаил 78 2
Примаков Евгений 13 2
Комиссаров Алексей 18 2
Середа Андрей 9 2
Луцкий Алексей 3 2
Хренов Сергей 25 2
Борисов Юрий 107 2
Софонов Андрей 4 2
Пенязь Дмитрий 17 2
Урличич Юрий 49 2
Зверев Андрей 57 2
Кириллов Александр 30 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 121
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 18
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 350 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 13
Россия - ПФО - Самарская область 939 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 9
Африка - Африканский регион 2928 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 8
Европа Восточная 2927 8
Европа 12319 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 7
Беларусь - Белоруссия 3525 7
Казахстан - Республика 4467 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 5
Россия - УФО - Свердловская область 1102 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 4
Украина 6212 4
Германия - Федеративная Республика 8903 4
Россия - ПФО - Казань 2085 4
Франция - Французская Республика 5665 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 4
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 422 4
Россия - ЦФО - Калужская область 767 4
Китай - Тайвань 2115 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 454 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 3
Япония 10069 3
Россия - ПФО - Пензенская область 502 3
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Ближний Восток 2549 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 40
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 26
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 12
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
Мошенничество - Махинации 2142 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 3
Экономический эффект 694 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 3
Информационное общество - Государственная программа 1238 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 2
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 0 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 2
Юриспруденция 1629 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
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ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза 25 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 139 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 248 1
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Страхование - Страховое дело 1920 1
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Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 4
РАН - Российская академия наук 1397 2
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 40 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 2
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва 43 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 19 1
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 12 1
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МГПУ - Московский городской педагогический университет 21 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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Создано именных указателей - 83193.
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