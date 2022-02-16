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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АвтоВАЗ Волжский автомобильный завод
Публикаций - 188, упоминаний - 257
АвтоВАЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1604 8
|Василевский Андрей 20 7
|Гурко Александр 136 7
|Путин Владимир 2542 6
|Чемезов Сергей 134 5
|Скворцов Сергей 11 5
|Шипелов Андрей 21 5
|Замков Антон 7 5
|Шмелев Евгений 5 5
|Ротенберг Игорь 35 5
|Ротенберг Аркадий 45 5
|Недосеков Андрей 23 4
|Исанин Антон 9365 4
|Еремин Дмитрий 6 4
|Рогозин Дмитрий 88 4
|Агамирзян Игорь 68 4
|Иванов Сергей 360 4
|Шойгу Сергей 84 3
|Набиуллина Эльвира 78 3
|Соколов Алексей 129 3
|Курило Андрей 37 3
|Никулин Дмитрий 10 3
|Комаров Игорь 6 3
|Марков Антон 12 3
|Боев Сергей 24 2
|Емелин Андрей 7 2
|Бойко Андрей 37 2
|Баранов Александр 11 2
|Иванов Михаил 78 2
|Примаков Евгений 13 2
|Комиссаров Алексей 18 2
|Середа Андрей 9 2
|Луцкий Алексей 3 2
|Хренов Сергей 25 2
|Борисов Юрий 107 2
|Софонов Андрей 4 2
|Пенязь Дмитрий 17 2
|Урличич Юрий 49 2
|Зверев Андрей 57 2
|Кириллов Александр 30 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187016, в очереди разбора - 954265.
Создано именных указателей - 83193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187016, в очереди разбора - 954265.
Создано именных указателей - 83193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru