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АвтоВАЗ


10.09.2021 Из-за глобального дефицита микросхем ГАЗ выпускает некомплектные «Газели» 1
15.07.2021 5 правил ИТ-сорсинга, актуальных сегодня в России 2
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1
07.04.2021 Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей 1
09.03.2021 МТС обеспечила «АвтоВАЗ» отказоустойчивым доступом в Сеть 5
02.02.2021 Создан квантовый компьютер дешевле Mac Pro и «Лады Гранты». Он умещается на столе 1
01.09.2020 Рассекречена итоговая внешность серийного российского электромобиля. Фото, видео 3
15.07.2020 Александр Малышев, CommuniGate Systems: Контролирующие органы должны чаще смотреть на ситуацию глазами ИТ-разработчиков 1
13.07.2020 Государство выдало 250 миллионов на выпуск «железа» на «Байкалах» 1
02.12.2019 Максим Агаджанов, «Газпромбанк Лизинг»: Как получить 3D-принтер, не тратя миллионы на его покупку 2
08.10.2019 1С представила флагманское решение «1С:ERP. Управление холдингом» 1
26.07.2019 Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 40% до 41,4 млрд рублей 1
25.07.2019 «Автокомпонент» внедрил «КИБ серчинформ» для защиты информации 1
27.06.2019 МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер 2
20.06.2019 Бортовой компьютер «Яндекс.авто» теперь можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге 1
21.05.2019 «Яндекс» стал официальным поставщиком ПО Renault, Nissan и «Автоваза» 3
19.04.2019 Детище Ротенберга и «Ростеха» потратит 50 миллиардов на федеральную сеть интернета вещей 1
25.02.2019 Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков 1
20.02.2019 «Ростех» и «РТИ-микроэлектроника» создадут объединенную компанию в области микроэлектронной компонентной базы 1
18.02.2019 «Ростелеком» вступил в борьбу с «Ростехом» и Ротенбергом за автоматическое взвешивание грузовиков 1
07.02.2019 Компания Ротенберга и «Ростеха» может получить монопольное право на умные электросчетчики в России 1
23.01.2019 «Яндекс» представил бортовой компьютер для автомобилей. Цена 1
17.12.2018 Поставки IaaS и SaaS установили новые рекорды 1
04.12.2018 Общее детище Ротенберга, ГЛОНАСС и «Ростеха» без конкурса получило частоты для транспортной телематики 1
30.11.2018 Какие электромобили можно купить в России прямо сейчас? 2
15.08.2018 Появились первые истинно российские материнские платы — на процессорах Intel. Опрос 1
03.08.2018 На каких ИС работают крупные негосударственные пенсионные фонды России 3
04.07.2018 АвтоВАЗ и «1С-Рарус» оптимизировали клиентский колл-центр на базе «1С:CRM» 12
29.06.2018 АвтоВАЗ внедрил «1С:Управление холдингом» 3
10.01.2018 «Росэлектроника» начала поставки осветительных блоков модулей «ЭРА-ГЛОНАСС» для автомобилей LADA 2
03.10.2017 АвтоВАЗ повышает эффективность управления через VideoMost 6
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор» 1
19.09.2017 «Яндекс» создал конкурента Apple CarPlay и Android Auto. Видео 1
19.09.2017 Яндекс представил автомобильную интеллектуальную платформу «Яндекс.Авто» 1
29.08.2017 «Гродноавтосервис» увеличил прибыль на 10% с помощью системы на базе «1С:Предприятие 8» 1
27.02.2017 УК «Вертолеты России» перешла с Windows на Linux 1
13.02.2017 «1С-Рарус» разработал решение по оптимизации логистики для крупных транспортных компаний 1
02.02.2017 ITERBI подготовила «Автоваз» к продлению соглашения EAS 5
23.12.2016 «Билайн» оптимизировал качество связи в Самаре и Тольятти 1

Публикаций - 118, упоминаний - 216

АвтоВАЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 12
Yandex - Яндекс 4101 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
Microsoft Corporation 11077 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 6
ГЛОНАСС АО 82 6
РТ-Инвест 37 5
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 5
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 4
3738 4
SAP SE 3212 3
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 3
АФК Система ПАО 994 3
М2М телематика 165 3
Ланит ГК 1156 2
ОФД-Я - Ярус 18 2
Рикор Холдинг - Rikor 70 2
IBM 3539 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Intel Corporation 4175 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 2
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 2
Google LLC 7148 2
АТОЛ ГК 168 2
Emerson 56 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Telegram Group 702 2
АйТи 751 2
Ростелеком Связьинвест 696 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
1С-Рарус 537 2
Supermicro 65 1
РТ-Информ 112 1
АвтоТрекер 95 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Rover Computers 74 1
Renault - Рено Россия 88 7
Nissan - Японский автопроизводитель 137 6
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 6
Царицын капитал 22 5
Газпромбанк - ГПБ 692 4
KIA Motors 72 4
Hyundai Motor 145 4
Skoda - Škoda Auto 24 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 4
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 105 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
РКС - Российские космические системы 100 2
Tesla Motors 241 2
Альфа-Банк 1123 2
Абрау-Дюрсо 9 1
Зарубежнефть 27 1
ВТБ24 583 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Chery Automobile 6 1
Jaguar Land Rover 63 1
Мотовилихинские заводы 10 1
MLU B.V. 10 1
Новатэк 27 1
Uber 257 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 8 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 3 1
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 6 1
Мособлгаз 11 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
Почта России ПАО 1572 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Счётная палата РФ 460 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 6
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 3
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 265 2
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 96 1
3D-печать 135 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
МЭКБ - микроэлектронная компонентная база 2 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 12
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 5
Яндекс.Авто 33 5
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 4
Google Android 10751 4
Linux OS 4257 3
Apple iOS 5742 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
Microsoft Azure 1171 2
Яндекс.Навигатор 108 2
Microsoft Windows 10 6635 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 2
Telegram - Мессенджер 80 2
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 113 1
Nissan Leaf - электромобиль 24 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 16 1
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 5 1
ИСУЭЭ - интеллектуальные системы учета электрической энергии 1 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 21 1
1С:Корпорация 10 1
Atom Security - StaffCop 14 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 1
Apple macOS X 901 1
Яндекс.Радар 25 1
Intel Xeon E 43 1
1С:CRM 32 1
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
МТС Музыка - МТС Music 6 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 27 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 7 1
Nvidia GeForce GT 154 1
Be Incorporated - BeOS 7 1
АвтоВАЗ Lada Largus - Лада Ларгус 2 1
АвтоВАЗ Lada X-Ray 5 1
АвтоВАЗ Lada Granta 6 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
Fort Telecom FORT-112 EG - Телематический терминал вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС 7 1
Скворцов Сергей 8 5
Замков Антон 7 5
Ротенберг Игорь 35 5
Ротенберг Аркадий 42 5
Шипелов Андрей 21 5
Василевский Андрей 18 4
Гурко Александр 129 4
Путин Владимир 1824 3
Медведев Дмитрий 1433 2
Комиссаров Алексей 17 2
Соколов Алексей 121 2
Адеев Николай 5 1
Druhen-Charnaux Cyrille - Дрюан-Шарно Сириль 1 1
Щуровский Денис 5 1
Симакин Денис 6 1
Якунин Александр 43 1
Крысина Ольга 109 1
Семенов Вадим 51 1
Борисов Алексей 16 1
Хрусталев Александр 31 1
Брыкин Арсений 37 1
Воробьев Артем 14 1
Курило Андрей 35 1
Цыденов Алексей 10 1
Марков Антон 12 1
Горянский Павел 15 1
Гиматов Марат 1 1
Заикин Алексей 1 1
Баранов Александр 10 1
Лемзаков Александр 1 1
Луцкий Алексей 3 1
Панин Александр 6 1
Ефименко Александр 1 1
Зверев Андрей 52 1
Макаров Станислав 111 1
Стуров Дмитрий 25 1
Самойленко Максим 65 1
Приданцев Сергей 82 1
Соколова Ольга 20 1
Парфентьев Алексей 33 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 7
Восточная Европа 1678 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 5
Россия - ПФО - Самара 1288 5
Россия - Тольятти 236 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 5
Россия - ПФО - Казань 1515 4
Казахстан - Республика 2629 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 4
Европа 3752 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - Великий Новгород 165 2
Япония 2780 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Россия - Калуга 295 2
Россия - Тюмень 496 2
Россия - Краснодар 1039 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Ростовская область 862 1
Москва - Парк культуры 15 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 114 1
Россия - Арзамас 57 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
Армения - Республика 688 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Украина 3365 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Польша - Республика 829 1
Африка 1489 1
Ближний Восток 1473 1
Россия - Самарская область 558 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
Русский язык 982 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
Motor.ru - Автомобильные новости 3 1
Автоброкер 1 1
CNews Analytics 1988 5
Gartner 2190 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
CNews SaaS рейтинг 15 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
QIP - Quantum Information Processing 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761001, в очереди разбора - 664690.
Создано именных указателей - 46354.
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