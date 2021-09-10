Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АвтоВАЗ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 118, упоминаний - 216
АвтоВАЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|Руссофт - Russoft 250 1
|Скворцов Сергей 8 5
|Замков Антон 7 5
|Ротенберг Игорь 35 5
|Ротенберг Аркадий 42 5
|Шипелов Андрей 21 5
|Василевский Андрей 18 4
|Гурко Александр 129 4
|Путин Владимир 1824 3
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Комиссаров Алексей 17 2
|Соколов Алексей 121 2
|Адеев Николай 5 1
|Druhen-Charnaux Cyrille - Дрюан-Шарно Сириль 1 1
|Щуровский Денис 5 1
|Симакин Денис 6 1
|Якунин Александр 43 1
|Крысина Ольга 109 1
|Семенов Вадим 51 1
|Борисов Алексей 16 1
|Хрусталев Александр 31 1
|Брыкин Арсений 37 1
|Воробьев Артем 14 1
|Курило Андрей 35 1
|Цыденов Алексей 10 1
|Марков Антон 12 1
|Горянский Павел 15 1
|Гиматов Марат 1 1
|Заикин Алексей 1 1
|Баранов Александр 10 1
|Лемзаков Александр 1 1
|Луцкий Алексей 3 1
|Панин Александр 6 1
|Ефименко Александр 1 1
|Зверев Андрей 52 1
|Макаров Станислав 111 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Самойленко Максим 65 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Соколова Ольга 20 1
|Парфентьев Алексей 33 1
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Ведомости 259 1
|РИА Новости 654 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
|Motor.ru - Автомобильные новости 3 1
|Автоброкер 1 1
|CNews Analytics 1988 5
|Gartner 2190 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|CNews SaaS рейтинг 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761001, в очереди разбора - 664690.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761001, в очереди разбора - 664690.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru