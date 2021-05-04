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Verizon Communications



04.05.2021 Легендарная Yahoo продается за бесценок 1
13.08.2019 Tumblr продается: Владельцы загубили сервис и избавляются от него в 50 раз дешевле старой цены 1
17.01.2019 Возрожденная «раскладушка» Motorola RAZR будет продаваться дороже iPhone. Опрос 1
10.01.2017 После продажи у Yahoo отберут имя и гендиректора 1
14.11.2016 ИТ-компании США требуют от Трампа «вернуть долг за победу» 1
05.10.2016 Google выпустил «убийцу iPhone» и убил собственные смартфоны Nexus 1
21.09.2016 Россияне продали стартап крупнейшему оператору США 1
21.09.2016 Microsoft вернет акционерам $40 млрд 1
25.07.2016 Пионер интернет-бизнеса Yahoo продан за $4,8 млрд 1
08.06.2016 Yahoo начала распродажу патентов. Потенциальные покупатели: Google и Microsoft 1
29.03.2016 Yahoo дала покупателям своих активов на раздумья не больше двух недель 1
12.05.2015 Verizon покупает AOL за $4,4 млрд 2
12.12.2014 Видеореклама потеряет $6,3 млрд из-за «мертвых душ» 1
22.09.2014 Alibaba привлекла на бирже в полтора раза больше денег, чем Facebook 1
14.08.2014 Cisco выставит на улицу 6 тыс. сотрудников 1
20.05.2014 Comcast реализует дешевый роуминг данных в США 1
25.04.2013 Verizon может выкупить недостающую долю в Verizon Wireless за $100 млрд 1
08.02.2013 В BlackBerry — новые назначения в совете директоров 1
08.06.2012 Terremark и EMC договорились о создании и продвижении совместных облачных решений и сервисов 1
13.12.2011 Verizon может приобрести сервис онлайн-видеопроката Netflix 1
08.12.2011 Verizon собиралась приобрести видеосервис Hulu 2
07.12.2011 Verizon планирует запустить в США новый сервис онлайн-видеопроката 1
13.10.2011 Google может купить сеть доставки контента Akamai 1
08.08.2011 В США объявили забастовку 45 тыс. сотрудников телекоммуникационной компании Verizon 1
27.09.2010 Sharp представил линейку планшетов. ФОТО 1
26.08.2010 Настоящее трехмерное телевидение появится в 2020 г. 1
18.05.2010 Телефоны с поддержкой LTE появятся в течение года 1
31.03.2010 Новый iPhone будет представлен в июне 1
29.09.2008 Аутсорсинг грозит ресторанам и рознице кражей данных 1
05.09.2008 Yahoo сделала стартовую страницу для абонентов Verizon 1
22.08.2008 Google и Verizon ведут переговоры о сотрудничестве 1
31.07.2008 Нарушителей лицензии Linux постигла кара 1
28.07.2008 Чистая прибыль Verizon Communications в I полугодии выросла на 11% 4
16.06.2008 SFLC снова преследует нарушителей GPL 1
05.06.2008 Verizon Wireless намерена приобрести Alltel Communications за $27 млрд 1
15.05.2008 Verizon заключила контракт с министерством национальной безопасности 1
29.04.2008 Чистая прибыль Verizon Communications в I квартале выросла на 9,8% 2
14.04.2008 AOL подписала рекламное соглашение с Verizon 1
19.03.2008 Нарушение GPL: BusyBox и Actiontec достигли мирового соглашения 1
29.10.2007 Чистая прибыль Verizon за 9 месяцев снизилась на 13,9% 4

Публикаций - 261, упоминаний - 286

Verizon Communications упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7586 4
Micron Technology - Crucial 280 2
McDonald’s - Макдоналдс 181 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3255 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7493 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1349 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 24871 2
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 183 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3178 1
Microsoft Bing 336 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1278 1
Chambers John - Чемберс Джон 115 2
Усманов Алишер 265 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 38976 8
Африка - Африканский регион 2715 3
Китай - Тайвань 1595 1
Атлантический океан - Атлантика 205 1
Аргентина - Аргентинская Республика 476 1
Россия - ПФО - Кировская область 38 1
Беларусь - Брестская область - Брест 39 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 403 1
Moody's Investors Service 134 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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