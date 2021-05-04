Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Verizon Communications
Публикаций - 261, упоминаний - 286
Verizon Communications упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 24871 2
|BitTorrent - Протокол для обмена файлами 183 1
|SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3178 1
|Microsoft Bing 336 1
|UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1278 1
|Chambers John - Чемберс Джон 115 2
|Усманов Алишер 265 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru