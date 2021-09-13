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13.09.2021 Связь МТС появилась в перегонах еще двух линий петербургского метро 1
07.06.2021 На складе Xiaomi произошел мощный взрыв 1
29.05.2021 Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 1
03.03.2021 SPB TV подписала договор с НТРК Узбекистана о дистрибуции контента на узбекском языке 1
29.01.2021 Обзор ноутбука HP EliteBook x360 830 G7: бизнес-класс для динамичных 1
20.01.2021 Microsoft показала пять ноутбуков на полноценной Windows 10 дешевле китайских смартфонов 1
24.12.2020 В «Битрикс24» появились новые видеозвонки и видеоконференции в HD 1
21.12.2020 Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер 1
15.12.2020 Вышел первый после 10-летнего перерыва ноутбук под маркой Nokia. Его собрали в алюминиево-магниевом корпусе 1
30.11.2020 Nokia готовится ворваться на рынок ноутбуков и планшетов. Девять моделей уже готовы 1
10.11.2020 Лучшие VPN-расширения для браузеров: выбор ZOOM 1
15.10.2020 Netflix начал работать в России. Цены колоссально отличаются от европейских 1
29.09.2020 Vivo Y20 выходит на российский рынок по специальной цене 1
09.09.2020 Лучшие веб-камеры до 5000 рублей: выбор ZOOM 1
12.08.2020 Tele2 запустил тариф-конструктор «Интернет для устройств» 1
18.05.2020 «Билайн» завершил модернизацию мобильной сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
21.04.2020 Нетбуки возвращаются. Выпущен лэптоп размером с iPad mini 1
20.03.2020 Netflix заставили ухудшить качество вещания, чтобы не поломать интернет 1
21.01.2020 LG выпустила новые OLED- и Nanoсell-телевизоры 1
18.12.2019 Tele2 запустила тариф с безлимитом для планшетов 1
06.12.2019 Главное достоинство «лучшего в мире макбука» обернулось оглушительным провалом. Видео 1
22.11.2019 В Россию приехали первые в мире смартфоны с камерой 108 МП, дешевле iPhone с 12 МП. Цена 1
27.09.2019 OnePlus выпустила радикально нового «убийцу флагманов». Цена 1
16.08.2019 Россияне выпустили дешевые смартфоны с внушительными аккумуляторами. Цена 1
08.08.2019 Samsung выпустила «убийцу» MacBook Air с беспрецедентным временем работы. Цена 1
19.07.2019 Xiaomi выпускает уникальный неприлично длинный смартфон. Цена 1
24.05.2019 Huawei запустила первый в мире пятизвездочный торговый центр на базе технологии 5G 2
07.03.2019 Xiaomi начинает российские продажи доступного смартфона Redmi Go. Цена 1
08.02.2019 D-Link представила 2-диапазонные маршрутизаторы AC1200 Wave 2. Цены 1
30.01.2019 «Инфосистемы Джет» внедрила ВКС на оборудовании Cisco в «Вологдаоблэнерго» 1
25.01.2019 Acer представила новые Chromebook с диагональю 11,6-дюймов на образовательной выставке BETT 2019 1
23.01.2019 Acer представила прочные 12-дюймовые Chromebook для учебы 1
19.11.2018 Клиенты тарифа «Анлим» «Билайна» смогут делиться безлимитным интернетом с другими устройствами 1
26.09.2018 Сбербанк объявил о запуске мобильного оператора под новым брендом «СберМобайл» 1
30.08.2018 «Билайн» анонсировал тариф «Анлим» с «безграничным» интернетом 1
14.08.2018 КРОК рассказал о ключевых технологиях для гостиничного бизнеса с монетарным эффектом 1
17.05.2018 Acer представила линейку проекторов для любителей футбола. Цены 1
05.04.2018 «Билайн» удвоил скорость 4G в Подмосковье 1
05.04.2018 D-Link представила маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 802.11ac Wave 2 1
15.03.2018 «Ростелеком» завершил монтаж и тестирование видеонаблюдения на избирательных участках Югры 1

Публикаций - 390, упоминаний - 404

HD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5641 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 45
Microsoft Corporation 11039 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 29
Apple Inc - Эппл Рус 7685 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 16
Xiaomi 904 10
Google LLC 7135 8
Intel Corporation 4158 8
Lenovo Group 1636 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 840 7
Nokia Corporation 2424 6
Huawei 2727 6
AMD - Advanced Micro Devices 1664 5
Sony 2327 5
LG Electronics 1838 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 4
Acer Group 1359 4
Facebook 3765 3
Lenovo Motorola 999 3
Polycom - Поликом Раша 300 3
ArcSoft - АркСофт 6 3
Unisoc - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 34 3
MediaTek 315 2
Анлим-ИТ 7 2
Flipkart 13 2
GS Group - General Satellite 145 2
Ericsson 856 2
D-Link 189 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 2
Dell EMC 2393 2
ZTE Corporation 549 2
Vivo 125 2
RuTube - видеохостинг 120 2
Cisco Systems 2037 2
Meizu 121 2
Twitter 2204 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 2
Visa International 1345 2
Открытие Арена - стадион 17 2
The Walt Disney Company 166 2
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Снежная Королева 38 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Amedia TV - Амедиа 29 1
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 4 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 69 1
MGM Resorts International 3 1
Barnes & Noble 52 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 57 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
TÜV Rheinland Group 63 1
AliExpress Tmall 52 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
AliExpress 275 1
Связной ГК 877 1
Газпром ПАО 519 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 110
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 77
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 65
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 60
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 52
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 43
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 40
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 36
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 29
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 19
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 18
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 17
3G - Стандарт мобильной связи 3714 16
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 16
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 16
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 15
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 12
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 784 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 9
USB Type-C - USB-C 901 8
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 100 7
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 7
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 7
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 7
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
QWERTY-клавиатура 190 6
Телевизор - Телевизионный приёмник 485 6
Flash 472 6
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 6
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 5
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 302 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 5
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 5
DDR - Double data rate 1066 5
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 4
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 4
Google Android 10750 101
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 32
Apple iOS 5741 32
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 28
Microsoft Windows Phone OS 1472 23
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 19
HTC Desire - серия смартфонов 101 16
Microsoft Windows 7 1662 16
Google Play - Google Store - Android Market 2515 14
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 12
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 12
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 12
Samsung Electronics TouchWiz 167 11
Samsung Galaxy Note 558 11
Microsoft Windows 10 6622 11
Microsoft Windows 8 1228 10
Nvidia GeForce GTX 2055 10
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 9
Symbian OS 767 9
Google Nexus - Серия смартфонов 398 9
Apple iPhone 5 710 8
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 7
LG G - серия смартфонов 120 7
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 7
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 6
Nokia N - серия 239 6
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 6
HTC One - серия смартфонов 137 6
VK - Mail.ru Atom - браузер 215 6
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 6
Microsoft Windows 851 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 5
Apple macOS 922 5
Apple iSight 51 5
Google YouTube - Видеохостинг 1710 4
Intel Celeron - Серия процессоров 252 4
Samsung Electronics Bada 171 4
Google Android 5 Lollipop 146 4
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 4
Тулаганов Руслан 19 4
Кулаковский Дмитрий 67 3
Ушацкий Андрей 100 2
Сун-чи-ми Вадим 25 2
Меламед Александр 38 2
Горшков Денис 3 2
Филиппов Кирилл 18 2
Lin James - Лин Джеймс 14 2
Leav Peter - Лив Питер 7 1
Асланов Дмитрий 41 1
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 1
Криевс Ритварс 15 1
Hu Jason - Ху Джейсон 1 1
Хен-сэй Пак - Hyoung-sei Park 2 1
Hanliang Zhang - Ханьлян Чжан 1 1
Soderbergh Steven - Содерберг Стивен 1 1
Граф Аркадий 24 1
Королев Алексей 20 1
Гришин Алексей 19 1
Кайгородова Оксана 10 1
Галеева Гузель 5 1
Остатюк Игорь 6 1
Есенин Сергей 4 1
Рылов Дмитрий 45 1
Женихов Алексей 1 1
Шипулин Александр 29 1
Сморжевский Алексей 4 1
Кроль Алексей 8 1
Серебряков Роман 1 1
Резник Мария 1 1
Соловенчук Александр 44 1
Назаров Алексей 69 1
Yun Cai - Юнь Цай 2 1
Карпов Алексей 21 1
Чернов Григорий 17 1
Ледяев Максим 14 1
Скоков Сергей 26 1
Горбунов Анатолий 18 1
Пивоваров Владимир 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 115
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 10
Япония 2771 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 8
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 6
Россия - СФО - Новосибирск 1959 5
Россия - Приморский край - Приморье 604 5
Индия - Республика 2165 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 5
Европа 3736 5
Франция - Французская Республика 2116 5
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - Сочи 910 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 4
Россия - Липецкая область 292 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Россия - Вологодская область 316 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 4
Россия - Самарская область 558 4
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 3
Россия - Белгородская область 366 3
Россия - Кировск - Кировская область 303 3
Россия - Сибирь 874 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Россия - Тульская область 752 3
Россия - Республика Коми 410 3
Россия - Кемеровская область 464 3
Россия - Красноярск 843 3
Россия - Саратовская область 342 3
Россия - Якутск 246 3
Германия - Федеративная Республика 3618 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 19 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
Абонентская база 9 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 13 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 1
Игра престолов - телевизионный сериал 5 1
Русский язык 976 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 24
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 2
Рен ТВ - телеканал 47 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
ТНТ - Телеканал 94 1
РБК Инновации 36 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
GizmoChina 77 1
ShowTime - телеканал 13 1
Insight UHD - телеканал развлекательно-приключенческой тематики 5 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 24 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
MacRumors 114 1
НТВ - Телекомпания 164 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
Thomson Reuters - Рейтер 1718 1
Bloomberg 785 1
Reddit 198 1
IHS iSuppli 274 3
Piper Jaffray 65 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
TelecomDaily ИАА 112 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 1
Школа новых технологий 19 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 6 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 14 1
РПЛ - Чемпионат России по футболу 1 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
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