Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HD
разрешение экрана монитора
800×600, 1024×768, 1280×1024
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Публикаций - 390, упоминаний - 404
HD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IHS iSuppli 274 3
|Piper Jaffray 65 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|ИРИ - Институт развития интернета 94 1
|Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 1
|Школа новых технологий 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru