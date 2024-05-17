EMS-система предназначена для централизованного мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой корпоративного класса. Система не привязана к конкретным производителям оборудования, что облегчает работу системных администраторов, вынужденных в другом случае управлять каждым серверным устройством по отдельности. В свою очередь, использование открытых протоколов позволяет системе работать в мультивендорном окружении, применяя одни и те же методы для управления и мониторинга оборудования от разных производителей.