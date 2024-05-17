EMS Element Management System Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями ITOM IT Operations Management Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой
EMS-система предназначена для централизованного мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой корпоративного класса. Система не привязана к конкретным производителям оборудования, что облегчает работу системных администраторов, вынужденных в другом случае управлять каждым серверным устройством по отдельности. В свою очередь, использование открытых протоколов позволяет системе работать в мультивендорном окружении, применяя одни и те же методы для управления и мониторинга оборудования от разных производителей.
EMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 860 4
|Натрусов Артем 260 4
|Ованесян Георгий 15 4
|Царева Наталья 7 3
|Макаров Станислав 117 3
|Распопов Алексей 18 3
|Кривоносов Евгений 12 3
|Чурсин Дмитрий 53 2
|Абакумов Евгений 183 2
|Сотин Денис 197 2
|Михалев Евгений 74 2
|Джабиев Георгий 22 2
|Колесов Александр 43 2
|Сергеев Сергей 112 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Шаров Артем 3 2
|Ульянов Николай 85 2
|Бодров Юрий 4 2
|Шевченко Владимир 145 2
|Емельченков Сергей 129 2
|Тютрин Игорь 6 2
|Кисляков Кирилл 7 2
|Лыжин Дмитрий 8 2
|Теплицкий Дмитрий 57 2
|Чистов Александр 6 2
|Войнов Андрей 8 2
|Александров Александр 59 2
|Заржецкий Александр 35 2
|Федченко Александр 5 2
|Рустамов Рустам 341 2
|Урусов Виктор 90 2
|Беляев Вадим 2 2
|Попов Сергей 123 2
|Савенко Вера 10 2
|Феоктистов Вадим 35 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Чаркин Евгений 277 2
|Бобылев Максим 7 2
|Калиновский Богдан 8 2
|Исаев Дмитрий 42 2
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