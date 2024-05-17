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EMS Element Management System Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями  ITOM IT Operations Management Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой


EMS-система предназначена для централизованного мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой корпоративного класса. Система не привязана к конкретным производителям оборудования, что облегчает работу системных администраторов, вынужденных в другом случае управлять каждым серверным устройством по отдельности. В свою очередь, использование открытых протоколов позволяет системе работать в мультивендорном окружении, применяя одни и те же методы для управления и мониторинга оборудования от разных производителей. 

 

 

 


17.05.2024 Георгий Джабиев, T1 Cloud: «Отчуждаемое» облако — новая модель аренды ИТ-инфраструктуры для крупного бизнеса и государства 1

25.04.2024 «Штурвал» вошел в ТОП-3 российских платформ Kubernetes 1

23.04.2024 Систему хранения данных NetApp компании «Урал-Пресс» поддерживает ITglobal.com 1

22.04.2024 Российский почтовый сервис Communigate Pro с поддержкой от «Онланты» для малого и среднего бизнеса 1

18.04.2024 Президентская академия перевела 250 тыс. сотрудников и студентов на российский софт 1

03.04.2024 «Самолет» построил отказоустойчивую корпоративную ИТ-инфраструктуру 1

01.04.2024 Как можно оптимизировать инфраструктуру в текущих реалиях 1

29.03.2024 ИТ-продукт «Росатома» поможет мигрировать с Windows на отечественную ОС «Роса Хром» 1

21.03.2024 «Роса» представила решение для управления ИТ-инфраструктурой 1

29.02.2024 Андрей Варак, CorpSoft24: Серверы и ПО у провайдеров одинаковые, а вот люди разные. SLA — в первую очередь это про людей 1

15.02.2024 Самый популярный российский Linux выпустил собственную платформу автоматизации 1

06.02.2024 Merlion — официальный дистрибьютор OpenYard 1

06.02.2024 Александр Колесов, iiii Tech: DevOps остается в центре внимания в ИТ-сфере в России 1

30.01.2024 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и платформы Tarantool 1

Такое время возможностей наступает нечасто 1

27.12.2023 Партнерам Axoft доступна отечественная платформа «Аврора Центр» для управления корпоративными мобильными устройствами и приложениями 1

26.12.2023 Платформа «Штурвал» в топ-3 рейтинга CNews Kubernetes 2023 1

19.12.2023 Компания АО «Энт сервисез» локализовала ИТ-инфраструктуру машиностроительного холдинга с помощью VMmanager 1

19.12.2023 Платформа «Штурвал» обновлена до версии 2.4 1

18.12.2023 В России создается решение для управления парком компьютеров на Windows и Linux на замену софту Microsoft 1

18.12.2023 Bi.Zone получила сертификат соответствия обновленному стандарту ISO/IEC 27001:2022  1

28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1

24.11.2023 «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами ООО «Центр корпоративных решений» 1

21.11.2023 Виктор Урусов: «Новый принцип управления информационными системами – инфраструктурные нейросети» 1

09.11.2023 R-Style Softlab пополнила портфель партнерского хаба российским решением для удаленного доступа RuDesktop 1

03.11.2023 Компания Gagar>n представила обновленную EMS-систему для управления инфраструктурой 1

31.10.2023 iiii Tech предлагает новый сервис Managed DevOps для оптимизации и автоматизации разработки ПО 1

27.10.2023 ОС Astra Linux и Secret Net LSP теперь доступны в виде единого комплекта 1

19.10.2023 Kubernetes-платформа ONPLATFORM включена в реестр российского ПО 1

19.10.2023 Компания «Рославльские тормозные системы» завершает успешный проект по виртуализации серверов с помощью VMmanager 1

16.10.2023 ГК Softline вновь провела киберучения для «Трубной Металлургической Компании» (ТМК) 1

24.08.2023 Orion soft разработала сервис по созданию управляемых программных сетей на базе платформы серверной виртуализации zVirt 3.3 1

23.08.2023 Есть ли жизнь в российской виртуализации ЦОДов и облаков? 1

08.08.2023 Как перейти с Windows на российские ОС: есть ли замена Active Directory? 1

27.07.2023 «Айтеко» разработала платформу Themisoft для автоматизированного сбора данных об ИТ-инфраструктуре 1

07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1

15.06.2023 «Сиссофт» предложит рынку отечественные системы управления инфраструктурой 2

31.05.2023 ГК Softline объявила об объединении нескольких продуктовых направлений под единым брендом «Инферит» 1

30.05.2023 Групповые политики в Linux как в Windows — с «Базальт СПО» это возможно 1

23.05.2023 Отечественный разработчик представил платформу для создания виртуального частного облака 1


Публикаций - 227, упоминаний - 241

EMS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24214 41
HP Inc. 5636 26
Broadcom - VMware 2286 22
IBM - International Business Machines Corp 9370 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1454 19
7789 18
Oracle Corporation 6558 14
Softline - Софтлайн 2473 13
Крок - Croc 1767 12
Google LLC 11483 10
SAP SE 5147 9
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 991 9
HP - Hewlett-Packard 3616 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11218 8
Ростелеком 10868 8
Amazon Inc - Amazon.com 2929 7
Dell EMC 4988 7
Naumen - Наумен 583 7
Открытые технологии 695 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4602 7
Cisco Systems 5037 7
Intel Corporation 11972 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5651 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 763 6
BMC Software 92 6
Selectel - Селектел 321 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 569 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 422 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8492 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 229 5
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 23 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2097 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 383 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1046 5
Ланит - Онланта - Onlanta 101 4
AMD - Advanced Micro Devices 4052 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 296 4
Siemens AG - Siemens Group 2569 4
МегаФон 8074 4
Samsung Electronics 10039 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6715 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2678 8
РЖД - Российские железные дороги 1813 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 956 6
Лента - Сеть розничной торговли 1942 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 411 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 673 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1518 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 97 4
Ростех - Вертолеты России 164 3
АльфаСтрахование СГ 297 3
ТМК - Трубная металлургическая компания 114 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 166 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 392 3
Русагро Группа Компаний 257 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 396 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2093 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 28 3
Газпром трансгаз 141 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 467 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 465 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 836 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 193 2
Почта России ПАО 2032 2
Газпром ПАО 1266 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 250 2
МЮЗ - Московский ювелирный завод 13 2
Абсолют Банк 218 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 250 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 481 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 59 2
Pony Express - Фрейт линк 63 2
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 33 2
ГПБ - Газпромбанк 1038 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 396 2
ЦКР - Центр корпоративных решений - 65 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 415 2
ПГК - Первая грузовая компания 188 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 231 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10782 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1845 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5536 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2875 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3588 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4422 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2867 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2287 4
Федеральное казначейство России 1676 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4233 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 294 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4763 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1783 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2397 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2697 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 287 2
Мосгортранс ГУП 111 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 421 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5196 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 106 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 167 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 144 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 80 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 876 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1841 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 764 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1317 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1811 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 82 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2591 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 300 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 298 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 323 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 660 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2616 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1418 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3155 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 559 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 605 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1401 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 195 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 521 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 596 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 247 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 17 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 75 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 30 1
ASF - Apache Software Foundation 108 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 199 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
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АФТ - Ассоциация Финтех 120 1
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Google Android 13544 8
Microsoft SQL Server 1542 8
Microsoft Exchange 1385 8
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 432 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 767 7
Microsoft Azure 1376 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2202 6
Red Hat Ansible 90 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4732 6
Oracle Java - язык программирования 2923 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1063 6
Microsoft SharePoint Server 698 6
Microsoft SharePoint Products and Technologies 792 6
HPE Service Manager 38 6
Apple macOS 1929 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 598 6
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 28 5
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 365 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 786 5
Desnol Service Desk Itilium - Итилиум 35 5
Apple iPhone 6 4862 5
Microsoft Office 365 914 5
Apple iPad 3814 4
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 150 4
Хоппер ИТ Сервис-монитор 9 4
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 56 4
Intel x86 - архитектура процессора 1758 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 236 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1210 4
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 300 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 845 4
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 134 4
Broadcom - VMware vSphere 541 4
Шадаев Максут 860 4
Натрусов Артем 260 4
Ованесян Георгий 15 4
Царева Наталья 7 3
Макаров Станислав 117 3
Распопов Алексей 18 3
Кривоносов Евгений 12 3
Чурсин Дмитрий 53 2
Абакумов Евгений 183 2
Сотин Денис 197 2
Михалев Евгений 74 2
Джабиев Георгий 22 2
Колесов Александр 43 2
Сергеев Сергей 112 2
Рудычева Наталья 95 2
Шаров Артем 3 2
Ульянов Николай 85 2
Бодров Юрий 4 2
Шевченко Владимир 145 2
Емельченков Сергей 129 2
Тютрин Игорь 6 2
Кисляков Кирилл 7 2
Лыжин Дмитрий 8 2
Теплицкий Дмитрий 57 2
Чистов Александр 6 2
Войнов Андрей 8 2
Александров Александр 59 2
Заржецкий Александр 35 2
Федченко Александр 5 2
Рустамов Рустам 341 2
Урусов Виктор 90 2
Беляев Вадим 2 2
Попов Сергей 123 2
Савенко Вера 10 2
Феоктистов Вадим 35 2
Ершова Элеонора 67 2
Чаркин Евгений 277 2
Бобылев Максим 7 2
Калиновский Богдан 8 2
Исаев Дмитрий 42 2
Россия - РФ - Российская федерация 135852 144
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41388 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51216 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13873 18
Европа 21474 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13978 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16550 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16277 8
Германия - Федеративная Республика 12444 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 5
Азия - Азиатский регион 5336 5
Европа Восточная 3044 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1308 5
Ближний Восток 2868 5
Украина 7473 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13160 5
Казахстан - Республика 5349 5
Индия - Bharat 5295 4
Африка - Африканский регион 3396 4
Европа Западная 1476 4
Япония 13154 4
Финляндия - Финляндская Республика 3558 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7004 3
Швеция - Королевство 3589 3
Украина - Киев 1117 3
Южная Корея - Республика 6512 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1537 3
Турция - Турецкая республика 2262 3
Россия - СФО - Новосибирск 4049 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2915 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2786 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1104 3
Бразилия - Федеративная Республика 2304 3
Земля - планета Солнечной системы 10202 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 834 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1755 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3702 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2713 2
Америка - Американский регион 2118 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 683 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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